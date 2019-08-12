 Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору

Новообраний депутат і радник команди президента Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв не вважає, що інтерв'ю, яке глава партії Дмитро Разумков дав російському "Коммерсанту" шкодить іміджу "Слуги народу". Про це він сказав в інтерв'ю "Детектор медіа", передає Цензор.НЕТ.

"Ні, не вважаю. Я сам спілкувався з Володимиром Соловйовим (журналіст "Коммерсанта". - Ред.), він народився в Одесі, виріс у Кишиневі, тільки потім переїхав працювати в Москву. Ми маємо спілкуватись із тими виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору. І правду про те, що відбувається в Україні", - зазначив Потураєв.

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Відповідаючи на запитання, чи дав би Разумков інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, Потураєв сказав: "Це треба в нього запитати. Я б йому не радив цього робити. Я, до речі, відмовляюся... Ноги моєї не буде там у жодному випадку. Багато разів давав коментарі, включався в ефіри каналу "Дождь". Думаю, "Комерсант" теж не буде перекручувати".

Потураєв визнав, що в Росії майже не залишилося професійних ЗМІ.

"Звісно, в Росії майже не залишилося медіа, які можна вважати професійними: "Новая газета", "Дождь", із певними запитаннями "Коммерсантъ" та "Эхо Москвы", але точно не федеральні канали", - пояснив він.

Водночас Потураєв заявив, що слова глави Офісу президента Андрія Богдана про непотрібність журналістів як посередників у спілкуванні політиків з електоратом - це його особиста думка.

Крім того, він додав, що пряме спілкування із суспільством - це запит суспільства. "Журналісти теж перестали чути людей, бо хочуть отримати перегляди, рекламу", - сказав Потураєв.

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Відповідаючи на запитання, як він ставиться до заяви медіаруху, де застерігають команду президента від провокацій, спрямованих проти ЗМІ, та до заяви Богдана про ЗМІ, Потураєв сказав: "Заяву не читав, але не погоджуюся, тому що насправді заява (Андрія Богдана про звільнення. - Ред.) була, президент її наявність підтвердив. Андрій час від часу висловлює такі яскраві думки, але це його особиста позиція".

Він не вважає, що поширення заяви Богдана про звільнення в ЗМІ було свідомою маніпуляцією. "Думаю, що був витік інформації з ОП, взагалі не розумію, від кого", - додав Потураєв.

Нагадаємо, раніше Богдан, відповідаючи на запитання про можливий підрив довіри до ЗМІ через його невдалий жарт із заявою про звільнення, сказав, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування із суспільством.