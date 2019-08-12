 Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору

Новообраний депутат і радник команди президента Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв не вважає, що інтерв'ю, яке глава партії Дмитро Разумков дав російському "Коммерсанту" шкодить іміджу "Слуги народу". Про це він сказав в інтерв'ю "Детектор медіа", передає Цензор.НЕТ.
"Ні, не вважаю. Я сам спілкувався з Володимиром Соловйовим (журналіст "Коммерсанта". - Ред.), він народився в Одесі, виріс у Кишиневі, тільки потім переїхав працювати в Москву. Ми маємо спілкуватись із тими виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору. І правду про те, що відбувається в Україні", - зазначив Потураєв.
Відповідаючи на запитання, чи дав би Разумков інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, Потураєв сказав: "Це треба в нього запитати. Я б йому не радив цього робити. Я, до речі, відмовляюся... Ноги моєї не буде там у жодному випадку. Багато разів давав коментарі, включався в ефіри каналу "Дождь". Думаю, "Комерсант" теж не буде перекручувати".
Потураєв визнав, що в Росії майже не залишилося професійних ЗМІ.
"Звісно, в Росії майже не залишилося медіа, які можна вважати професійними: "Новая газета", "Дождь", із певними запитаннями "Коммерсантъ" та "Эхо Москвы", але точно не федеральні канали", - пояснив він.
Водночас Потураєв заявив, що слова глави Офісу президента Андрія Богдана про непотрібність журналістів як посередників у спілкуванні політиків з електоратом - це його особиста думка.
Крім того, він додав, що пряме спілкування із суспільством - це запит суспільства. "Журналісти теж перестали чути людей, бо хочуть отримати перегляди, рекламу", - сказав Потураєв.
Відповідаючи на запитання, як він ставиться до заяви медіаруху, де застерігають команду президента від провокацій, спрямованих проти ЗМІ, та до заяви Богдана про ЗМІ, Потураєв сказав: "Заяву не читав, але не погоджуюся, тому що насправді заява (Андрія Богдана про звільнення. - Ред.) була, президент її наявність підтвердив. Андрій час від часу висловлює такі яскраві думки, але це його особиста позиція".
Він не вважає, що поширення заяви Богдана про звільнення в ЗМІ було свідомою маніпуляцією. "Думаю, що був витік інформації з ОП, взагалі не розумію, від кого", - додав Потураєв.
Нагадаємо, раніше Богдан, відповідаючи на запитання про можливий підрив довіри до ЗМІ через його невдалий жарт із заявою про звільнення, сказав, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування із суспільством.
НО УКРАИНЦЫ- потомки земледельцев трипольцев скоро останутся без своей земли
Наивняк.
Помоему в рф , как в ссср, свободных сми уже нет. Есть только те, что создают видимость свободных , как напр. Эхо Мск. Есть мнение что Кремлю такие сми нужны как витрина перед западом, а также чтобы держать на коротком поводке "либералов"...
Ростов. Непременно в бывший украинский Ростов шо таки на том Дону. И чем скорее тем лучше для страны. Если конечно сдрыснуть у них получится.
Благородні пориви зводяться до намірів покращити ментальність стратегічного противника замість того, що посилювати свій стратегічний ресурс у протистоянні з ним.
Все це звичайна фальшива демагогія навіть не капітулянтського, а чисто диверсійного характеру.
В какой-то другой реальности живут эти люди, не украинской.
Чому ми бідні та нещасні?
Та за помилки наші власні!!!
За ті ж помилки нас гнобили
Історія ж нас не навчила
До росіян ми лізем в браття
Забули про їхнє завзяття,
Коли весь час нас убивали
Украли мову, назву, ґвалтували.
Один наш Гетьман поспішив
Нас погубив, світ насмішив
Як нас Хмельницький всіх завів
До підлих, диких москалів
На стіл залізли ті з ногами
Закутали всіх ланцюгами
І всі у нас хазяйнували,
Все, що нажито, то покрали
А хто не згоден - то в Сибір
За рік там будеш, як той звір
Спастись послав нам Бог Мазепу
Не вговорив народ-дурепу
До шведів разом перейти
Та до мети своєї йти…
Та ні, ті в середу і п'ятницю їдять
Молоко, м'ясо та сидять
На лютеранській вірі нам негожій
Попи з Москви ведуть до віри божій
Козаків і полковників підговорили
Й до москалів пішли всі їхні сили
І зрадили народ, як вже могли
Зайти в Батурин їм допомогли
Де Ніс завів їх через тайний хід
Приніс козакам і містянам бід,
Бо Меншиков їх всіх погубив
Церкви і місто все спалив
Вбивали жінок і маленьких дітей
Провідники своїх «святих» ідей
Кого змогли четвертували,
Вішали і на кіл саджали
Текла кров по всій Україні
Звели її квітучу у руїну
Проте "по п'ятницям не їдять м'ясо"
Хоч кожний день його коштують ласо
А що церкви спалили й всіх убили,
То це вже точно не грішили?
Чи в християн оце не гріх,
Як катували в містах всіх?
Ще були зрадники Журавка, Худорбай,
Що несли ворогу наш коровай
Теж московитам міста поздавали
Тільки про свою шкуру дбали
Допомогли тоді козаки москалям,
Щоб все погіршити собі і нам
Віддали все проклятим московитам
Сотні років ми вже під їх копитом
А зараз нас вбивають на Донбасі
«Носи» ******* і «Худорбаї» наші
Стоять у черзі у московській касі
У «братів» нам не стріляти...
А тихо Україну підло здати
І знову тут попи московські
Творять діла свої бісовські
Політики нас довго призивали
Щоб ми московську церкву мали
Хіба не знають, що це зло,
Що ФСБ праве крило
В них московити наші «браття»
В нас розвели війни багаття.
09.08.2019
Анатолій Березенський
Однако результат Партии Шария оказался главным сюрпризом среди не прошедших в Раду сил. Политсила финишировала десятой и набрала 2,23%. При этом новосозданная Партия Шария оставила позади гораздо более опытные политические движения. Среди них - объединенный список националистов (ВО Свобода - 2,16%), Гражданская позиция экс-министра обороны Анатоля Гриценко (1,05%), Самопомич львовского мэра Андрея Садового (0,62%) и Рух новых сил Михеила Саакашвили (0,46%).
Теперь Партия Шария будет получать финансирование из госбюджета - около 12 млн грн в год. Согласно украинскому законодательству, на бюджетные средства может рассчитывать каждая партия, набравшая на выборах более 2% голосов - даже если в Раду она не проходит.
Нова влада, по суті, не маючи і не декларуючи ніяких ні планів, ні орієнтирів для своєї майбутньої діяльності, по причині своєї надзвичайної аморфності і неможливості, в результаті, сконцентрувати свою політичну волю, поступово втягується у виконання дискретних агентурних завдань.
Благородні пориви зводяться до намірів покращити ментальність стратегічного противника замість того, що посилювати свій стратегічний ресурс у протистоянні з ним.
Все це звичайна фальшива демагогія навіть не капітулянтського, а чисто диверсійного характеру.