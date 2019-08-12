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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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 Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору

Радник президента з політичних питань Микита Потураєв вважає, що в країні-агресорі Росії є медіа, які не викривлюють події в Україні

Новообраний депутат і радник команди президента Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв не вважає, що інтерв'ю, яке глава партії Дмитро Разумков дав російському "Коммерсанту" шкодить іміджу "Слуги народу". Про це він сказав в інтерв'ю "Детектор медіа", передає Цензор.НЕТ.

"Ні, не вважаю. Я сам спілкувався з Володимиром Соловйовим (журналіст "Коммерсанта". - Ред.), він народився в Одесі, виріс у Кишиневі, тільки потім переїхав працювати в Москву. Ми маємо спілкуватись із тими виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору. І правду про те, що відбувається в Україні", - зазначив Потураєв.

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Відповідаючи на запитання, чи дав би Разумков інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, Потураєв сказав: "Це треба в нього запитати. Я б йому не радив цього робити. Я, до речі, відмовляюся... Ноги моєї не буде там у жодному випадку. Багато разів давав коментарі, включався в ефіри каналу "Дождь". Думаю, "Комерсант" теж не буде перекручувати".

Потураєв визнав, що в Росії майже не залишилося професійних ЗМІ.

"Звісно, в Росії майже не залишилося медіа, які можна вважати професійними: "Новая газета", "Дождь", із певними запитаннями "Коммерсантъ" та "Эхо Москвы", але точно не федеральні канали", - пояснив він.

Водночас Потураєв заявив, що слова глави Офісу президента Андрія Богдана про непотрібність журналістів як посередників у спілкуванні політиків з електоратом - це його особиста думка.

Крім того, він додав, що пряме спілкування із суспільством - це запит суспільства. "Журналісти теж перестали чути людей, бо хочуть отримати перегляди, рекламу", - сказав Потураєв.

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Відповідаючи на запитання, як він ставиться до заяви медіаруху, де застерігають команду президента від провокацій, спрямованих проти ЗМІ, та до заяви Богдана про ЗМІ, Потураєв сказав: "Заяву не читав, але не погоджуюся, тому що насправді заява (Андрія Богдана про звільнення. - Ред.) була, президент її наявність підтвердив. Андрій час від часу висловлює такі яскраві думки, але це його особиста позиція".

Він не вважає, що поширення заяви Богдана про звільнення в ЗМІ було свідомою маніпуляцією. "Думаю, що був витік інформації з ОП, взагалі не розумію, від кого", - додав Потураєв.

Нагадаємо, раніше Богдан, відповідаючи на запитання про можливий підрив довіри до ЗМІ через його невдалий жарт із заявою про звільнення, сказав, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування із суспільством.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142372
 
   
 Топ коментарі
 
Зебіл херов,"считает," він.
З москалями можна розмовляти лише через приціл.
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Угу, идет легализация "гражданской войны", чего и добиваются зебилы, выбрав этот позор для Украины
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=сдєлалі-саміх-сєбя-вмєстє=.
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ПОТУРАЕВ, РОЗУМКОВ- НЕ украинцы готовятся продать украинскую землю. Гнать их в шею , в Сибирь
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Кто будет их гнать если в стране 73 % зебилов, то есть таких как они ?
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Уточню, 73% от 62% пришедших на выборы президента. Революции не делаются широкими массами. Это аксиома. Достаточно для революции и 25% от 53% пришедших на выборы в ВР. Потураєв пояснив, чому Разумков дав інтерв'ю РосЗМІ: Ми маємо спілкуватися з виданнями, де можна просунути не викривлену українську точку зору - Цензор.НЕТ 7047
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Еще и обрезанные ЗЕ и БЕ приготовились забрать землю у украинцев. Вы видели еврея с лопатой? Или около коровы?
НО УКРАИНЦЫ- потомки земледельцев трипольцев скоро останутся без своей земли
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Короче пора размещать картинку- Гитлер склонился над картой Украины С ВИЛКОЙ И НОЖОМ
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Трипольцьі бьіли представителями семитской расьі , не знали ?
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Них@ра себе, величайшее научное открытие! Зеленая Сопля таки потомок трипольцев?
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Я не понимаю вашего не довольствия ! Если в стране 73 % зебилов, то что вы ждёте от их слуги народа ?
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это кто Разумков будет определять, работает рос СМИ на кремль или нет ? ))))

Наивняк.

Помоему в рф , как в ссср, свободных сми уже нет. Есть только те, что создают видимость свободных , как напр. Эхо Мск. Есть мнение что Кремлю такие сми нужны как витрина перед западом, а также чтобы держать на коротком поводке "либералов"...
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Если скопируют российскую модель рынка земли,что очень вероятно,то возможно украинские черноземы пойдут по 800$,как и курские.
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иногда , когда представители команды Зе открывают рот, я понимаю, какие лохи (в некоторых вопросах) пришли к власти... ((
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Не поздно пришло прозрения ? Я этого чорта Зелю и компанию не терплю когда он сказал в Латвии, что Украина , это проститутка !
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О.о - чомусь всі уже про це забули. А це була лакмусова бумажка Зебіла.
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З'їш "бутербродик Навального" кацапня недобита.
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Вперёд блиц-кригом брать кремль, патриот диванный
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Место вот таких потураевых и розумковых в Параше.

Ростов. Непременно в бывший украинский Ростов шо таки на том Дону. И чем скорее тем лучше для страны. Если конечно сдрыснуть у них получится.
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"Радник президента з політичних питань Микита Потураєв" - який преЗЕдент такий і радник. Два зебіла пара.
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Зачемь порохоботы мой ник скомуняздили и к Зе лепять-Потураев не обьяснил?Если б не Америка (обломала клыки Пу + Фи + По в начале , и грамоту-намордник на рыльце последнему, когда срок закончился) -агрессор был бы уже с сухопутным коридором в Крым.Поэтому мне не удивительно, что адепты секты "Свидетели покращення от 8 до 28 грн.за доллар" своему отбросу петродроту челом бьют (кака ехало-така встретило).Но барыжить "на крови" погибших воинов, зарабатывая лайки, за которые им соответственно выдают сахарную вату, это верх цинизма.Поэтому ипанутая падла, которая их спонсирует, должна в первые дни работы парламента быть лишена всех иммунитетов и арестована, а 104-и ее компании конфискованы и национализированы,как "Приват".Поросяку в клетке должны возить по городу, чтобы 73% народа на него плевали, проклиная до седьмого колена за 13 000 жертв, которых они с путлером уничтожили ради денег и власти.Темь,кто носить розовые очки 8% -е (не видит как грабили банки, и депортировали оппозицию)флаг в руки и на Растов.
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ты дыбил? шо-то тебя перемкнуло на Порохе. чё ты Кучму с Кравчуком не вспоминаешь?
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или за фейки про них денег не платят?
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Это чувырло с пятитысячного отряда разумковских ботов.
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Спасибо за Президентскую приставку "Зе".Примите в знак благодарности "Де"вместе с моим ником "Бил"А голосовал я не за ЗЕ,а за Трампа,чтобы рашиста в Сирию отправить от украинской границы.Так что теперь ваш черёд-от провладных кресел и на фронт-от оккупанта землю освобождать!
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Це отой оголтєлий і скажений владімір салавйов дає нєіскажонную точку зрєнія???? Воно ж біснувате аж піниться і заходиться в припадках, як про Україну згадують
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нє рудольфовіч? Шо сєргєйєвіч восстал із мьортвих???
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а яка нам разніца? самий апазіціонний аппазіціанєр сказав шо то йо' бутєр, а хахлам і крошкі нє достанєца!!!
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Нова влада, по суті, не маючи і не декларуючи ніяких ні планів, ні орієнтирів для своєї майбутньої діяльності, по причині своєї надзвичайної аморфності і неможливості, в результаті, сконцентрувати свою політичну волю, поступово втягується у виконання дискретних агентурних завдань.
Благородні пориви зводяться до намірів покращити ментальність стратегічного противника замість того, що посилювати свій стратегічний ресурс у протистоянні з ним.
Все це звичайна фальшива демагогія навіть не капітулянтського, а чисто диверсійного характеру.
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У Разумкова то, как раз, точка зрения и искажённая...
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Це добре, такі дії показують, шо зелені клоуни це агентура кремля з маладих регіонів...
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У преЗедента на телефоне установлен фсбэшный яндекс, для его советников газпромовское Эхо Москвы во главе с пехотинцем пуйла Венедиктовым точно-точно не федеральное.
В какой-то другой реальности живут эти люди, не украинской.
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Respect Думали породроты-покакают,а пришлось соплю глотать зелёную.
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ЧОМУ МИ БІДНІ?
Чому ми бідні та нещасні?
Та за помилки наші власні!!!
За ті ж помилки нас гнобили
Історія ж нас не навчила
До росіян ми лізем в браття
Забули про їхнє завзяття,
Коли весь час нас убивали
Украли мову, назву, ґвалтували.
Один наш Гетьман поспішив
Нас погубив, світ насмішив
Як нас Хмельницький всіх завів
До підлих, диких москалів
На стіл залізли ті з ногами
Закутали всіх ланцюгами
І всі у нас хазяйнували,
Все, що нажито, то покрали
А хто не згоден - то в Сибір
За рік там будеш, як той звір
Спастись послав нам Бог Мазепу
Не вговорив народ-дурепу
До шведів разом перейти
Та до мети своєї йти…
Та ні, ті в середу і п'ятницю їдять
Молоко, м'ясо та сидять
На лютеранській вірі нам негожій
Попи з Москви ведуть до віри божій
Козаків і полковників підговорили
Й до москалів пішли всі їхні сили
І зрадили народ, як вже могли
Зайти в Батурин їм допомогли
Де Ніс завів їх через тайний хід
Приніс козакам і містянам бід,
Бо Меншиков їх всіх погубив
Церкви і місто все спалив
Вбивали жінок і маленьких дітей
Провідники своїх «святих» ідей
Кого змогли четвертували,
Вішали і на кіл саджали
Текла кров по всій Україні
Звели її квітучу у руїну
Проте "по п'ятницям не їдять м'ясо"
Хоч кожний день його коштують ласо
А що церкви спалили й всіх убили,
То це вже точно не грішили?
Чи в християн оце не гріх,
Як катували в містах всіх?
Ще були зрадники Журавка, Худорбай,
Що несли ворогу наш коровай
Теж московитам міста поздавали
Тільки про свою шкуру дбали
Допомогли тоді козаки москалям,
Щоб все погіршити собі і нам
Віддали все проклятим московитам
Сотні років ми вже під їх копитом
А зараз нас вбивають на Донбасі
«Носи» ******* і «Худорбаї» наші
Стоять у черзі у московській касі
У «братів» нам не стріляти...
А тихо Україну підло здати
І знову тут попи московські
Творять діла свої бісовські
Політики нас довго призивали
Щоб ми московську церкву мали
Хіба не знають, що це зло,
Що ФСБ праве крило
В них московити наші «браття»
В нас розвели війни багаття.
09.08.2019
Анатолій Березенський
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"давайте дружить. Мы же братья, надо разговаривать"
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патаму, что разумков-крємлєвскій куєсос.
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Цаповим змі ані слова казати не можна - ігнорувати або посилати нахєр! ЦЕ ВОРОГ! Інакше ти цаповий запроданець... Аінформацію вони будь яку перебрешуть й ти це падлюка знаєш і брешеш...
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Одиозный пророссийский блогер Анатолий Шарий не смог принять участие в выборах. ЦИК при поддержке Верховного суда отказала пропагандисту в регистрации, поскольку он не проживал в Украине последние пять лет.
Однако результат Партии Шария оказался главным сюрпризом среди не прошедших в Раду сил. Политсила финишировала десятой и набрала 2,23%. При этом новосозданная Партия Шария оставила позади гораздо более опытные политические движения. Среди них - объединенный список националистов (ВО Свобода - 2,16%), Гражданская позиция экс-министра обороны Анатоля Гриценко (1,05%), Самопомич львовского мэра Андрея Садового (0,62%) и Рух новых сил Михеила Саакашвили (0,46%).
Теперь Партия Шария будет получать финансирование из госбюджета - около 12 млн грн в год. Согласно украинскому законодательству, на бюджетные средства может рассчитывать каждая партия, набравшая на выборах более 2% голосов - даже если в Раду она не проходит.
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Mike Paul

Нова влада, по суті, не маючи і не декларуючи ніяких ні планів, ні орієнтирів для своєї майбутньої діяльності, по причині своєї надзвичайної аморфності і неможливості, в результаті, сконцентрувати свою політичну волю, поступово втягується у виконання дискретних агентурних завдань.
Благородні пориви зводяться до намірів покращити ментальність стратегічного противника замість того, що посилювати свій стратегічний ресурс у протистоянні з ним.
Все це звичайна фальшива демагогія навіть не капітулянтського, а чисто диверсійного характеру.
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