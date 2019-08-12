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 Події, За кордоном
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Все про:пожежа (1710) Росія (19316) Чорне море (336)

 Російське риболовецьке судно загорілося і затонуло в Чорному морі

У Чорному морі в районі Туапсе (Росія) на риболовецькому судні 11 серпня сталася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляють РосЗМІ.

У пресслужбі ГУ МНС Росії по Краснодарському краю зазначили, що, за попередніми даними, причиною стало загоряння двигуна.

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"Від оперативного чергового Єдиної чергово-диспетчерської служби Туапсинського району надійшла інформація про те, що в акваторії Чорного моря, на відстані 1,5 км від берегової лінії селища Джубга, за попередніми даними, сталося загоряння двигуна риболовецького судна", - сказали в пресслужбі.

В управлінні додали, що судно затонуло.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142368
 
   
 Топ коментарі
 
эти кацапские паразиты скоро засрут всю планету ..
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Вот это называется Доброе утро.
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Бычки отомстили кацапам!!! Когда ловили бычков, пьяный шкипер кинул окурок (бычок) на промасленную тряпку. Корыто загорелось и утонуло
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Це залежить від того, скільки капітанів першого рангу загинуло на риболовецькому судні.
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підводні човни правого сектору іпашуть полорогіх...
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эти кацапские паразиты скоро засрут всю планету ..
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Якщо такі системні пожежі продовжаться, то ЧКістан рано чи пізно вигорить весь
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счастья, здоровья затонувшим!
надеюсь, ушёл кормить рыбок весь экипаж?
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жаль, надеюсь в следующий раз повезёт!
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суицидники - они такие - как не утонут то сгорят, как не сгорят так рекультивируются на Украинском Донбассе
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Отлично месяц для рашистов начался!
🤗
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типичный руцкий август )) но не надо отчаиваться, прошла ведь только его половина. хотя уже один реактор вписал его в историю особо )))
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Амінь.
Чім менше їх, ти більше нас.
Вимагаю продовження бенкету. Російське риболовецьке судно загорілося і затонуло в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7297
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Рыбу надо кормить свежими, от углей у нее несварение
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Воды - море, а тушить нечем.
Получат страховые выплаты - купят помпу.
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Хороший темп взяли своими катастрофами!!!
тьфу-тьфу, чтобы не сглазить... Російське риболовецьке судно загорілося і затонуло в Чорному морі - Цензор.НЕТ 8112
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Думаю позже сообщат. Цензор выдаёт хорошие новости порционно.
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Давайте сподіватися на краще: підраховують кількість трупів, то ще не можуть повідомити.

Бо якби врятували - то написали б зразу.
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взагалі то - хто тих росіян рахує, як та навіщо? ******* худобу або людей а вони не те не інше?
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Московиты минировали, минировали, пока не наминировали ...
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Потерпи немного, подожди до завтра, опять будет что-то с этой серии. В СССР перед распадом тоже катастрофы сыпались как из рога
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У дикой обосранной орды, кацапии в Августе каждый год всегда появляются проблемы. Да будет на кацапии август всегда !!!

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Точно! Как не август, так у них зашквар за зашкваром))
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Капец.... Как всегда у тебя, безподобно.
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На фото не рибацьке судно, це судно типа ріка море (волго-балт).
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Кацапское Судно? Ну и хрен с ним. Тонуть им не перетонуть.
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"Мы таких знакомых скоро в Черном море топить будем!"
Неуловимые Мстители
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Флешмоб российских рыбаков:
"Поддежи сибиряков!"
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Мабуть там неподалік проходив "Ашот". До речі, сьогодні річниця "она утонула, 20-ти долларовьіе шлюхи".
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А чё? Нормальное начала недели на рассее!
За полчаса до этого сообщения -- В России взорвался малогабаритный ядерный реактор. ВИДЕО
Російське риболовецьке судно загорілося і затонуло в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7969

Рассея, фперед!
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Если кто вздумает спросить "Почему радуешься?" -- потому что
Не братья
Російське риболовецьке судно загорілося і затонуло в Чорному морі - Цензор.НЕТ 3020

Російське риболовецьке судно загорілося і затонуло в Чорному морі - Цензор.НЕТ 6279

- я вот не пойму, враг моего врага - мой друг, ***** с пацанами - враг, они вроде как против него, значит друзья, хоть и вяленькие, но лучше чем ничего. На...я их чморить??

- с такими друзьями и врагов не надо. Поскреби этих либералов, так там те же имперцы вылезут. Бутерброд - очень яркий пример.
Да кому они нужны, импотенты эти, чтобы их чморить ещё? К тому же, если даже допустить, что каким-то чудом свалят Путина, то для нас тут ничего позитивного не будет. Даже наоборот. Война превратиться в замороженный, вялотекущий конфликт, Крым так и останется оккупированным, но вот санкции и давление запада ослабнут, если и вовсе не исчезнут. Так что нет, пусть будет ***** до конца. До конца - до развала РФ, до которого он обязательно доведёт.
- московское руководство, кто бы там не сидел в кресле, всегда будет думать про империю. Ни Путин, ни Навальный, ни какой-либо другой коллективный ******** не выведет войска из Крыма и Донбасса, не похоронит мечты о империи. Просто потому, что по другому они не умеют. Это уже настолько глубоко прописалось в подкорке, что само по себе не выветрится. Так что да, только полный развал. А на это способен только режим Путина. Любой Навальный отсрочит крах империи и продолжит враждебную для нас политику, под одобрительные аплодисменты условного запада. Потому что победа демократии и свободы же.
https://ukraine.d3.ru/ne-bratia-1830052/?sorting=rating
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Якщо такі системні пожежі продовжаться, то ЧКістан рано чи пізно вигорить весь
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З кожним днем все більше і більше хороших новин від кацапів.
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Август зарядил по взрослому...
И это только начало...
До конца месяца Вайншнория еще не раз нанесет внезапный удар по Большой не до империи...
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