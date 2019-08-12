 Російське риболовецьке судно загорілося і затонуло в Чорному морі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляють РосЗМІ.
У пресслужбі ГУ МНС Росії по Краснодарському краю зазначили, що, за попередніми даними, причиною стало загоряння двигуна.
"Від оперативного чергового Єдиної чергово-диспетчерської служби Туапсинського району надійшла інформація про те, що в акваторії Чорного моря, на відстані 1,5 км від берегової лінії селища Джубга, за попередніми даними, сталося загоряння двигуна риболовецького судна", - сказали в пресслужбі.
В управлінні додали, що судно затонуло.
надеюсь, ушёл кормить рыбок весь экипаж?
🤗
Чім менше їх, ти більше нас.
Вимагаю продовження бенкету.
Получат страховые выплаты - купят помпу.
тьфу-тьфу, чтобы не сглазить...
Бо якби врятували - то написали б зразу.
https://zn.ua/POLITICS/v-missii-obse-nashli-rossiyskogo-propragandista-i-nenavistnika-ukrainy-326556_.html
Неуловимые Мстители
"Поддежи сибиряков!"
За полчаса до этого сообщения -- В России взорвался малогабаритный ядерный реактор. ВИДЕО
Рассея, фперед!
Не братья
- я вот не пойму, враг моего врага - мой друг, ***** с пацанами - враг, они вроде как против него, значит друзья, хоть и вяленькие, но лучше чем ничего. На...я их чморить??
- с такими друзьями и врагов не надо. Поскреби этих либералов, так там те же имперцы вылезут. Бутерброд - очень яркий пример.
Да кому они нужны, импотенты эти, чтобы их чморить ещё? К тому же, если даже допустить, что каким-то чудом свалят Путина, то для нас тут ничего позитивного не будет. Даже наоборот. Война превратиться в замороженный, вялотекущий конфликт, Крым так и останется оккупированным, но вот санкции и давление запада ослабнут, если и вовсе не исчезнут. Так что нет, пусть будет ***** до конца. До конца - до развала РФ, до которого он обязательно доведёт.
- московское руководство, кто бы там не сидел в кресле, всегда будет думать про империю. Ни Путин, ни Навальный, ни какой-либо другой коллективный ******** не выведет войска из Крыма и Донбасса, не похоронит мечты о империи. Просто потому, что по другому они не умеют. Это уже настолько глубоко прописалось в подкорке, что само по себе не выветрится. Так что да, только полный развал. А на это способен только режим Путина. Любой Навальный отсрочит крах империи и продолжит враждебную для нас политику, под одобрительные аплодисменты условного запада. Потому что победа демократии и свободы же.
https://ukraine.d3.ru/ne-bratia-1830052/?sorting=rating
И это только начало...
До конца месяца Вайншнория еще не раз нанесет внезапный удар по Большой не до империи...