 За минулу добу поранено одного українського воїна, найманці РФ вісім разів порушили режим тиші на Донбасі, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів:
- поблизу Старогнатівки - із ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького - з великокаліберного кулемета;
- у районі Павлополя - із застосуванням гранатометів різних систем;
- неподалік Гнутового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських сил були обстріляні тричі:
- неподалік Кримського - зі стрілецької зброї;
- поблизу Майорська - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі Золотого-4 - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
"У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
Одужання пораненому воїну.
Горіть у пеклі москалі !!!
найскорішого одужання пораненому...у "хлебное как бы перемирие" (хто з ким перемирився?)
дуже шкода, що не маєте змоги влупашити "отвєтку"... "что б перемирие не сорвалось" !!!!
тримайтеся, хлопці! ми молимося за вас...
Але ж воно дуже таки потрібно Україні. Бо це ж ми звільнили нашу рідну але раніше окуповану проклятим кремлем українську землю: Кубані, Ставропілля, Стародубщини ... І звичайно нам конче потрібно перемир'я щоб добре закріпиться на цій нашій тільки звільненій українській землі, і щоб більше ніколи не віддати її кривавому ворогу, кацапу -окупанту. Це якби наприклад не дай Бог ворожа паРаша окупувала вже наші суверенні українські території. Ось тільки тоді ні про яке перемир'я не могло бути й мови. Так як тоді треба було б обов'язково звільняти окуповану суверенну українську землю, і це святе... Так що тут треба не гарячкувати і добре розібратись чи потрібне і корисне Україні це односторонне перемир'я.
І що тут антиукраїнського було написано ? Чому українофоби матадоры забанили ?
Наше зепрезерыло считает что надо просто перестать стрелять и все рассосется само собой. Таким образом, вся ответственность за обстрелы, за сдачу территории, за наших погибших и раненых защитниках и лежит полностью на зепрездоболе - этом представителе пернатого воробьиного народца.