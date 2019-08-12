EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  650  13
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5409) поранення (1489) Донбас (12733) операція Об'єднаних сил (1463)

 За минулу добу поранено одного українського воїна, найманці РФ вісім разів порушили режим тиші на Донбасі, - штаб ОС

11 серпня збройні формування РФ та її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів:

- поблизу Старогнатівки - із ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького - з великокаліберного кулемета;
- у районі Павлополя - із застосуванням гранатометів різних систем;
- неподалік Гнутового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У суботу під Світлодарськом від осколкових поранень загинув молодший лейтенант Нацгвардії Роман Романенко

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських сил були обстріляні тричі:

- неподалік Кримського - зі стрілецької зброї;
- поблизу Майорська - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі Золотого-4 - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил дістав поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

За минулу добу поранено одного українського воїна, найманці РФ вісім разів порушили режим тиші на Донбасі, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142366
 
 
 Топ коментарі
 
Забудьте слово "перемир'я " з козлорожою рашистською нечистю. "Перемир'я " не було, немає і не буде доки останній окупант буде в Україні. А хто вважає інакше - нехай пензлює на передок разом з пріЗєрватівом Вофкою Сцикуном та всім його кодлом "слуг урода".

Одужання пораненому воїну.
 показати весь коментар
 
Одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Забудьте слово "перемир'я " з козлорожою рашистською нечистю. "Перемир'я " не було, немає і не буде доки останній окупант буде в Україні. А хто вважає інакше - нехай пензлює на передок разом з пріЗєрватівом Вофкою Сцикуном та всім його кодлом "слуг урода".

Одужання пораненому воїну.
 показати весь коментар
 
 
Одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
 показати весь коментар
 
 
спасибо, что живые!
найскорішого одужання пораненому...у "хлебное как бы перемирие" (хто з ким перемирився?)
дуже шкода, що не маєте змоги влупашити "отвєтку"... "что б перемирие не сорвалось" !!!!
тримайтеся, хлопці! ми молимося за вас...
 показати весь коментар
 
 
Кому "спасибо, что живьіе"? Це хай фашисти подякують нашому ***********, що вони ще живі і безкарно вбивають і калічать наших синів.
 показати весь коментар
 
Навіщо тоді сидіти в окопах і чекати смерті? Чи це план офіса Зелі, щоб наші захисники покинули лінію оборони?
 показати весь коментар
 
І чого це всі причепилися до цих продажних ЗЕбілів - українофобів, мабудь через їх і виходить що одностороннє перемир'я?
Але ж воно дуже таки потрібно Україні. Бо це ж ми звільнили нашу рідну але раніше окуповану проклятим кремлем українську землю: Кубані, Ставропілля, Стародубщини ... І звичайно нам конче потрібно перемир'я щоб добре закріпиться на цій нашій тільки звільненій українській землі, і щоб більше ніколи не віддати її кривавому ворогу, кацапу -окупанту. Це якби наприклад не дай Бог ворожа паРаша окупувала вже наші суверенні українські території. Ось тільки тоді ні про яке перемир'я не могло бути й мови. Так як тоді треба було б обов'язково звільняти окуповану суверенну українську землю, і це святе... Так що тут треба не гарячкувати і добре розібратись чи потрібне і корисне Україні це односторонне перемир'я.
І що тут антиукраїнського було написано ? Чому українофоби матадоры забанили ?
 показати весь коментар
 
В стрічці де пишуться новини , тепер такий текст - в ЗСУ один ******* , один поранений , з боку окупаційних військ 8 обстрілів. Колаборанти прийшли до влади в Україні , вірніше мудрий нарідіот , сам їх привів до влади.
 показати весь коментар
 
 
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Наше зепрезерыло считает что надо просто перестать стрелять и все рассосется само собой. Таким образом, вся ответственность за обстрелы, за сдачу территории, за наших погибших и раненых защитниках и лежит полностью на зепрездоболе - этом представителе пернатого воробьиного народца.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору