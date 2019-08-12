EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  1346  11
Все про:Австрія (192) діти (1628) відпочинок (99) посольство України (150)

 Діти українських бійців прибули на відпочинок у Тіроль, - посольство України в Австрії

Група українських дітей із сімей воїнів, які загинули або були поранені на Донбасі, прибула до австрійського Тіролю на двотижневий відпочинок.

"11 серпня до Австрії на реабілітаційні канікули прибула наступна група дітей наших воїнів, які загинули або були поранені на сході України. Цього разу діти прямують до Тіролю", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Посольства України в Австрії.

У програмі - міські екскурсії, прогулянки горами, відвідування альпійських зоопарків, купання в озерах і басейнах та багато іншого.

Також читайте: Діти п'яти загиблих захисників України відпочинуть в Австрії, - Міноборони

"Ми бажаємо нашим дітям цікавого та приємного перебування і сердечно дякуємо Тіролю!" - зазначили в українському диппредставництві.

Діти українських бійців прибули на відпочинок у Тіроль, - посольство України в Австрії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142363
 
   
 Топ коментарі
 
Велика подяка Австрії за прекрасні умови та теплий прийом,бо в Україні ті ех-провладні,яких народ майже вже відсторонив,-в Рівно дітей поставили без відома батьків та місцевої влади з транспарантами "Імпічмент".Це ІГІЛ так дітей використовує.Гидота породротна-ні честі,ні совісті.
 показати весь коментар
 
всім дітям треба відпочивати .і дай Бог українським людям їздити на відпочинок з дітьми куди самі побажають
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Позор немецкому и итальянскому Тиролю, не сделавших аналогичного жеста.
 показати весь коментар
 
Велика подяка Австрії за прекрасні умови та теплий прийом,бо в Україні ті ех-провладні,яких народ майже вже відсторонив,-в Рівно дітей поставили без відома батьків та місцевої влади з транспарантами "Імпічмент".Це ІГІЛ так дітей використовує.Гидота породротна-ні честі,ні совісті.
 показати весь коментар
 
 
Якщо треба-хто мішає?Їдь з Венею на Тюмень -там тисячі оросілих укрів,а я за Зе не голосував і все одно- порохоботи мій нік скомуняздили та до Зе ліплять.Якби не Америка (обламала клики на початку П+Ф+П,та грамоту-намордник на рильце,коли термін скінчився)-агресор був би вже з cyxoпytним коридором до Криму.Тому мені не дивно,що адепти секти"Свідки покращення від 8до 28 грн.за долар" свому покидькові петродротові чолом бють,бо яке їхало-таке здибало.Але барижити "на крові" загиблих воїнів,заробляючи лайки,за які їм відовідно видають цукрову вату-це верх цинізму.Тому ипануте падло,котре їх спонсує, має у перші ж дні роботи парламенту бути позбавлене усіх імунитетів та заарештоване,а 104-и його компанії конфісковані та націоналізовані.Поросяку в клітці мають возити по місту,аби 73% народу на нього плювали,проклинаючи до сьомого коліна за 13 тисяч жертв,котрі вони з путлером понищили заради грошей та влади.А носити рожеві окуляри 8%-м(не бачити,як грабуbali банки,та депортуbali опозицію)-то таке- мну не болить.
 показати весь коментар
 
всім дітям треба відпочивати .і дай Бог українським людям їздити на відпочинок з дітьми куди самі побажають
 показати весь коментар
 
 
Дякуємо Австрії. Гарного відпочинку дітворі
 показати весь коментар
 
Надеюсь, в этот раз поехали именно такие дети, а не дети всевозможных местных "царьков", как было в случае с аналогичным приглашением на отдых в одну из стран бывшей Югославии. Тогда был громкий и позорный скандал с участием Ирины Геращенко, с пеной у рта защищавшей подругу, все это провернувшую.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору