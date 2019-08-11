EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
  482  23
Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1037) Росія (19309) санкції (2354) Brexit (150) Рааб Домінік (1)

 Санкції проти Росії в рамках "закону Магнітського" Велика Британія введе після Brexit, - Рааб

Велика Британія застосує положення "Акту Магнітського" після виходу з Європейського союзу.

Про це написав глава британського МЗС Домінік Рааб у колонці для The Sunday Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Так, йдеться про положення закону "Про санкції та боротьбу з відмиванням грошей", які стосуються порушень прав людини.

"Це означає, що порушники прав людини, де б у світі вони не були, зіткнуться з наслідками своїх дій: їхні активи у Сполученому Королівстві будуть заморожені, а на поїздки сюди буде введена заборона. Ми гарантуємо, що Велика Британія, яка стане глобальною, не є безпечним притулком для тих, хто отримує вигоду з мук інших", — зазначив міністр.

Раніше засновник інвестиційного фонду Hermitage Capital Вільям Браудер, у якому працював юрист Сергій Магнітський, засудив Велику Британію за те, що вона не запровадила санкції щодо порушників прав людини в Росії відповідно до "Акту Магнітського".

"Акт Магнітського" розробили у 2012 році в США — він визначав людей, причетних до загибелі в слідчому ізоляторі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського. Документ запроваджував заборону на в'їзд до США та фінансові санкції низці російських чиновників. Згодом свої "акти Магнітського" схвалили Канада і країни Балтії.

Велика Британія схвалила першу частину документу у 2017, також у 2018 "поправку Магнітського" включили в законопроєкт із боротьби з відмиванням грошей після отруєння в березні 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки

Нагадаємо, що згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за всяку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142360
 
   
 Топ коментарі
 
Після виходу Британії з ЄС вималевується объеднання англо-саксонського світу та близьких до них союзників. Тількі це об'єднання буде у змозі розплющити Московію. ЄС показало свою імпотентність, на жаль🤔
 показати весь коментар
 
"Это означает, что нарушители прав человека, где бы в мире они ни были, столкнутся с последствиями своих действий: их активы в Великобритании будут заморожены, а на поездки сюда будет введен запрет. Мы гарантируем, что Великобритания, которая станет глобальной, не является безопасным убежищем для тех, кто получает выгоду от мук других", - отметил министр. Источник: https://censor.net.ua/n3142360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У Великій Британії не можуть навіть уявити, що такі санкції смішні. Які активи і заборони, якщо багатьом там треба шматок гнилої ковбаси і пляшку горілки.
 показати весь коментар
 
Это хорошо...осталрсь только узнать когда будет сам Brexit...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зачем Путин ездил к «Ночным волкам», одетым в стиле гей-моды 70-х?
 показати весь коментар
 
Классный фильм, "Полицейская академия" Бар "Золотая устрица"
 показати весь коментар
 
 
Это хорошо...осталрсь только узнать когда будет сам Brexit...
 показати весь коментар
 
 
Как только ещё пару премьеров поменяют так и сразу ....
 показати весь коментар
 
 
"Это означает, что нарушители прав человека, где бы в мире они ни были, столкнутся с последствиями своих действий: их активы в Великобритании будут заморожены, а на поездки сюда будет введен запрет. Мы гарантируем, что Великобритания, которая станет глобальной, не является безопасным убежищем для тех, кто получает выгоду от мук других", - отметил министр. Источник: https://censor.net.ua/n3142360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У Великій Британії не можуть навіть уявити, що такі санкції смішні. Які активи і заборони, якщо багатьом там треба шматок гнилої ковбаси і пляшку горілки.
 показати весь коментар
 
 
Після виходу Британії з ЄС вималевується объеднання англо-саксонського світу та близьких до них союзників. Тількі це об'єднання буде у змозі розплющити Московію. ЄС показало свою імпотентність, на жаль🤔
 показати весь коментар
 
 
Треба розуміння того, що московія відстає у своєму розвитку років на 300. Тому треба зовсім інші санкції. Там народ розуміє лише відсутність горілки і зменшення пайки хліба до 100 грам на добу.
 показати весь коментар
 
 
Мені так здається що в Московії кацапня перегрезе глотки кожен кожному і без санкцій. Але з Української сторони потрібно стояти на свому, і ні кроку назад. На жаль ми цього не бачимо у останнім часом
 показати весь коментар
 
 
Кацапня гризе один одного, але це довгий процес. Треба починати щось на кштал "Залізного занавесу", бо інші методи впливу на російських дикунів недієві.
 показати весь коментар
 
 
Видишь ли, сам повод санкций смешон (если это уместно). Магнитский помер от некроза, его внутренние органы , еще у живого человека, разлагались. Это страшнее рака, и лечения в настоящее время, не существует. У меня близкий родственник умер от этого, хотя лечился в очень хороших клиниках (три операции). Поэтому я знаю, что это. Магнитский, был аудитором Браудера, пройдохи мирового масштаба, который заработал на схемах Магницкого (экономиста высочайшего уровня) миллиарды долларов
 показати весь коментар
 
Ви пишете з якої країни? Це важливо, бо підтвердження своїх слів не надали.
 показати весь коментар
 
Я запитав і не отримав відповіді. Це ваше право, але я вам теж не буду відповідати.
 показати весь коментар
 
Закон Магнітського, також Акт Магнітського, «Чорний список», «список Кардіна» англ. Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act - закон США та низки інших країн, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема пов'язаних зі справою компанії «Hermitage Capital Management» та смертю російського адвоката Сергія Магнітського. Посадовим особам, причетним до справи Магнітського та подібних порушень, заборонено в'їзд до США, також щодо них запроваджено санкції економічного характеру - арешти майна, корупційних рахунків тощо. Слідом за США подібний законодавчий акт прийнятий Європарламентом щодо осіб та та їхнього майна у країнах ЄС[1]. У жовтні 2017 парламент Канади одноголосно прийняв закон S-226 про захист жертв корумпованих іноземних властей (англ. the Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act) (Закон Магнітського)[2], на що Росія погрожує «відплатою».

Магнітський помер у СІЗО в Москві після року утримання за ґратами в умовах, які правозахисники охарактеризували як «тортури». Як вважають колеги юриста в фонді Hermitage, кримінальну https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Закон_Магнітського було заведено на нього як помсту за розкриття великої корупційної афери.
 показати весь коментар
 
Али, дело Браудера - Магнитского, это несколько сотен томов уголовного дела, я не хочу и не буду их описывать. Это жулики, и это очевидно. В Раше тогда мутная вода была, как сейчас в Украине
 показати весь коментар
 
мягко говоря странная позиция; "1,2,3,4,5 я иду искать (бандитское бабло), кто еще не успел заныкать, я не виноват!"
 показати весь коментар
 
_Это выглядит странным только если цель действительно сделать больно выродкам. А если это просто спектакль и показуха? В любом случае верить надо не словам пустомелей, а делам.
 показати весь коментар
 
Можна подумали, що раніше Брюссель якось забороняв Лондону вводити санкції...жалюгідні виправдання.

Браудер - громадянин Великої Британії, Магнітський працював на нього,то що заважало Лондону вводити санкції раніше?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору