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Все про:катування (163) тероризм (2100) Донбас (12733)

 Надісланий на Донбас Путіним у травні 2014-го бандит Козіцин катував місцевих потоком на догоду своєму страху і заради грабунку, - російський найманець Морозов

Глава "Союзу Добровольців Донбасу" терорист Олександр Бородай заявив "російським добровольцям", які прибули на Донбас у першій половині 2014 року, що вони мають бути вдячні особисто Володимиру Путіну.

Про це пише у своєму блозі російський найманець Андрій Морозов (Бійцівський кіт Мурз, kenigtiger), інформує Цензор.НЕТ.

"Олександр Юрійович повідомляє нам, всім російським добровольцям, які прийшли на Донбас" у першій половині 2014 року ", що ми всі винні особисто Володимиру Володимировичу Путіну наші життя, тому що, якби не його мудра політика в липні-серпні, нас би всіх убили.

Коли хтось стверджує, що ти комусь щось винен, ти або мовчиш і погоджуєшся, або заперечуєш. Я дозволю собі максимально коректно заперечити як людина, яка перейшла кордон у ніч на 11 травня, що, через згадані часові рамки, адресує цей спіч і мені зокрема.

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Свій борг "блискучому політику Путіну" і, особливо, конституційному ладу Росії, особисто я бачу в тому, щоб простежити за тим, щоб присланий на Донбас Путіним у травні 2014-го бандит і мародер атаман Козіцин був повішений за те, що він творив на Донбасі. Не за те, що особисто я, зусиллями його катів, тепер без ортеза на лівому коліні на вулицю не виходжу, а за те, що ці тварюки місцевих катували потоком, ПОТОКОМ, виключно на догоду своєму страху. Ну і грабували, звісно, як і мене", - підкреслив найманець.

Він зазначив, що катували в основному місцевих.

"Не про мене йдеться, хрін із ним зі мною. Я ж "підозрілий москвич" був. Москвич не може вночі у зливу по карті і компасу перейти кордон, він точно шпигун. Вони потоком катували місцевих. Потоком. Катували. За найменшої підозри в "заукропстві", просто зі страху. Мерзенні боягузливі гади, яких прислав Путін, жахливим чином дискредитували Росію і все інше, за що в цей час люди в Слов'янську воювали. Саме ці люди зробили слово "казак" синонімом слів "боягуз і мародер".

Безкарність цих людей, надісланих Путіним, Росією, абсолютно обурливим чином дискредитує наш конституційний лад. І в тому, щоб вони були покарані, особисто я бачу свій особистий борг перед "блискучим політиком Путіним" за 2014-й рік. Про цей борг пам'ятаю, і з ним після війни неодмінно розберуся. Не треба мені про нього нагадувати, Олексію Юрійовичу, кожна зміна погоди і так успішно справляється. Краще Козіцину, коли ви знайдете його на черговому заході СДД, нагадайте про можливість явки з повинною", - пише Морозов.

Надісланий на Донбас Путіним у травні 2014-го бандит Козіцин катував місцевих потоком на догоду своєму страху і заради грабунку, - російський найманець Морозов 01

В одному з коментарів він уточнює: "Конвеєр. Захоплення. Побиття. Замотування скотчем. Імітація похорону заживо в дерев'яному ящику. Подальші підвальні розваги. Я вже описував. Надивився-наслухався перед тим, як мене потягли розпинати. Вони, мабуть, думали що я під якимись речовинами, особливо коли побої результату не дали, тому вирішили спробувати інші методи".

Надісланий на Донбас Путіним у травні 2014-го бандит Козіцин катував місцевих потоком на догоду своєму страху і заради грабунку, - російський найманець Морозов 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142359
 
   
 Топ коментарі
 
Разом з Володимиром Рибаком, і Юрієм Поправко, був і Юрій Дяковський.
Усіх хлопців з однаковими знущаннями знайшли у одному самому місті.
Ми всіх пам'ятаємо.
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В 2014 цих уродів притягла на Донбасс місцева вата...
В 2019 Зє вата тягне їх сюди, в Україну....
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Це фото, в Офіс Президента.
Щоб коли розмовляв з хуйлом, бачив його «орлов»....
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Уинстон Черчилль‏ @Churchill_N1 16 ч.16 часов назад



ОДИН НАРОД, ГОВОРИТЕ? Помните Владимира Рыбака, защищавшего в Горловке Украинский флаг? Позже его тело со вспоротым животом и следами пыток нашли в реке. Вместе с таким же изувеченным телом студента Киевского политехнического института Юрия Поправко.

Присланный на Донбасс Путиным в мае 2014-го бандит Козицын пытал местных потоком в угоду своему страху и ради грабежа, - российский наемник Морозов - Цензор.НЕТ 1494
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Так це вони таке витворяли над своїми.
А уявіть, що вони робили з нашими, українцями...

Саме «просте» відрізали хлопцю руку, на якій було тату герб України...
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При попытке эвакуации семьи из Макеевки мой однокурсник нарвался на пьяных кизяков, сидящих посреди дороги у какой-то забегаловки... За украинскую речь и отказ отдать автомобиль получил четыре пулевых ранения и не дожил до скорой...
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Відрубали... Позивний - "Шульц". Знайомий мого товариша... Мати - українка, батько - німець... Казав - "я - німецький бандерівець...". Загинув, через рік, на Донбасі...
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Це фото, в Офіс Президента.
Щоб коли розмовляв з ******, бачив його «орлов»....
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Вже пізно! Той президент, що здав українських патріотів в Іловайську, Дебальцво, Ізваріно; кришував бізнес друзів ***** в Україні і сам мав бзнес на Мордорі, сплачуючи податки на рашистську армію; той, що знищив українську валюту , задавивши економіку - пакує валізи на Мальдіви і срати він хотів на тих, хто віддав своє життя за Україну.
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Разом з Володимиром Рибаком, і Юрієм Поправко, був і Юрій Дяковський.
Усіх хлопців з однаковими знущаннями знайшли у одному самому місті.
Ми всіх пам'ятаємо.
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Люди, не гальмуйте. Лайк цьому коментарію робить його більш актуальним, а не означає що це вам подобається.
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Кому тут курва ця світлина подобається ?? 13 лайків поствалили (
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Кто писал сей текст его читал после написания?
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Писала людина якій освободітєлі от бандеровцев роздробили молотком колінні чашечки, мабуть їй можна простити граматичні огріхи....
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В 2014 цих уродів притягла на Донбасс місцева вата...
В 2019 Зє вата тягне їх сюди, в Україну....
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Хто? Русскіє кацапи з РФ?
А ти їх в житті, не по тєлєвізору, бачив?
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так, вона тягне сюди русскіх асвабадітєлєй от «галічан і бандєровцев», як донбасська в 2014 тягнула русскіх асвабадітєлєй от «галічан і бандєровцев»...
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От порохоботов.
Так точнее будет.
Помните как они взывали про расстрелы порохоботов,а потом когда Муждабаев написал что придется их отстреливать они заявили что это разжигание.
Тогда АТО/ООС это то же разжигание?
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освободителей от порохоботов..? а может Украины от украинцев...
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Одесский политолог Артем Филипенко подсчитал, сколько в Одессе "ватного" электората и назвал четкую цифру.
По его словам, последние избирательные кампании, которые проводились - дали четкую картину, сколько же на самом деле в Одессе этого самого сепаратистского элемента. И цифра эта стабильна:
"В 2014 году за коллективного "регионала" Тигипко-Рабинович-Добкин проголосовало в городе Одессе 104 390 человек. В 2019 году за Бойко-Виклула проголосовало 115 346. Прирост 10 тысяч человек. Однако, в целом по одесским округам в нынешнем году проголосовало на 60 тысяч больше (в среднем по каждому из округов - на 17 тысяч).
Итак, что мы имеем в итоге.
1. Собственно "ватный" электорат Одессы стабилен, его ядро - порядка 100 тысяч человек.
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молодой рабочий, я конечно дико извиняюсь, но,Вы, по-видимому, не в курсе, что Тигипко, Рабинович, Бойко и прочие на крайних выборах в Одессе пролетели как фанера, так что не надо ля-ля за Одессу, товариСЧ, у нас ваты не больше чем в Киеве, Днепре и, тем более в Харькове. Я больше скажу, если бы не коррупция и воровство предыдущей власти и откровенный грабёж ею населения, если бы не бесконечное муссирование мовного вопроса, за пять лет вата сошла бы на нет. И вообще, где вы взяли эти цифры? Можно официальную ссылочку в студию? Но даже если так, что мало вероятно, то 100 тыс для города с более чем 1000000 населения это не критично. При правильном поведении слуг, вата быстро станет гранитом патриотизма.
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Прямо слеза прошибила.
Если бы не коррупция,то и Казицин не занялся бы грабежами.
Понять и простить
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Ничто так не бесит вату, местную и запоребриковую, как "мовный" вопрос в Украине. Это аксиома.

И кто же больше всех муссировал, раздувал, вдувал в уши лохторату этот вопрос, разве не рабиновичи с медведчуками?
Нормальные граждане любой страны понимают, что государственный язык должен быть в приоритете, а язык оккупанта должен вытеснятся, в первую очередь, из официальной сферы и сферы обслуживания.
Именно это и предполагает закон о функционировании украинского языка.
НЕ вату не будет бесить, если к ним бдут обращаться на украинском языке продавцы в магазинах, официанты в ресторанах или в аэропортах и на вокзалах.
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Это все идиологическая шелуха.
Мова,бандеровцы,коррупция.
В основе лежит обычная криминальная психология - грабить.
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Для меня это понятно.
Мне не понятно как у автора коммента, Светланы, уживается одновременно как бы патриотизм и "бесконечное муссирование мовного вопроса".
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Про муссирование мовного вопроса это один из тезисов Зе.
Якобы это власть Порошенко просто так поднимала мовный вопрос что бы поссорить украинцев.
Как будто бы не существовало пять лет войны где этот вопрос выставлялся как причина войны "не давали гаварить па русски".
Хотя возможно для избирателя Зе война где то в параллельной реальности придуманной порохоботами.
Мне вот интересно почему общественность не возбуждалась когда зеботы взывали к расстрелам порохоботов,а когда Муждабаев написал что они сдадут страну и их придется отстреливать сразу пошло возмущение.
Разве не точно те же события уже произошли и почему общественность не возмущалась отстрелу Гиви илт Матарол?
Может общественность что то не допоняла или для нее так же как и для зеботов война это реальность выдуманная порохоботами?
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Вот и у меня предположение такое же, о каком-то гибридном патриотизме значительной части электората Зе из юго-восточных регионов:
" Мы патриоты, но не навязывайте нам свой украинский язык, а давайте колбасу подешевле".
Поэтому за Зе и голосовали, сломя голову, 80-90% в этих регионах.
Теперь он и его команда их отблагодарит.)
Уже неоднократно ими было заявлено о необходимости всеобщего и декларирования и тотальном пересмотре, аудите всех соцвыплат.
Если Зе команда это сделает, я их похвалю, а вот любители халявы, массово за него голосовавшие, мнимые зубожилые, вряд ли.

А что касается "общественности", то она очень зависима от вливаемого в их головы журналистами и экспертами разного пошиба, выполнявших заказы за деньгу.
Ими попользовались и выкинули после достижения результата.
Исчезли ежедневные новости о цене борщевого набора, счетчике на границе, который как проклятый считал выезжавших из страны и другие апокалиптичные новости, которыми 24 часа в сутки кормили "общественность" 5 лет.
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" Мы патриоты, но не навязывайте нам свой украинский язык, а давайте колбасу подешевле".

Потому что война для них где то в другой реальности,а на языке говорить удобнее.
Поэтому почему бы не позащищать язык находясь под надежной защитой ООС,расстояния и украинской полиции?
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Вполне.
А теперь надо подумать что представляют из себя те, кто предлагают закончить войну наконец то разрешив жителям Донбасса говорить по русски или обвиняют во всем жителей Донбасса ( они позвали).
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Я наивно полагаю что народ поддержал Майдан потому что не хотел быть с россией,поэтому скорбеть о том что кто то хотел его оторвать я не буду.
А вот автор сего опуса больше всего чем расстроен?
Как вы думаете?
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"При правильном поведении слуг, вата быстро станет гранитом патриотизма."

Что именно правильное должны сделать слуги, чтобы вата превратилась в гарантов патриотизма, готовых защищать как символы Украины, так и ее саму от тех же рашистов?
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Согласен полностью. Считаю, средняя цифра по областям Украины-- около 25%. Локально может доходить до 35- 40%. Но эти тв ари, накачанные пропагандой кремля, чувствуя за левым плечом смрадное дыхание )(уйла, становятся дерзкими и агрессивными. Поэтому и захватили наши земли. Поэтому побили наших людей.
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а кто вытянул всю эту мразь кацапскую что рейтинг их партии на втором месте в раде... этих ублюдков в стране как тараканов
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А можно проснуться или не проснуться в Аллепо
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на Теремках на подвалє...осєнью 2019....тоже вариант...
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Так называемые русские , как были варвари и дикари , так и остались !
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Всех кого коробит слово "потоком" - прочтите сначала всю статью, без остатка. Меня тоже, поначалу, это слово, на самом деле взятое из контекста, коробило.
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судя по писанине - душевнобольной. Шизофазия.
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лишняя хромосома, название болезни не подскажешь?
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сам себе нагугли, или нарамбли. что тебе ближе.
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До чего же они конченные.. Свой своему разбивает коленную чашечку. Ок. В одной стране.
В чем проблема? Найди и отомсти. Завали, если воин.
Но не воин - чмо. Воинов на россии нет. Одно быдло.
Чмошники, чтобы не казаться себе чмошниками, поехали в Украину убивать украинцев.
А вышло так, что и украинцы оказались совсем не такими, какими их представляют себе кацапы, и то, что в своей среде свои мочат своих, потому что укропы - это страшно, а тут есть кого пытать..
Крысы..
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Местные СМИ написали, что семья бизнесменов из Антрацита продала все из дома и бежала от погони, потому что «все, кто богат, кто перешел дорогу мэру или его окружению, объявлены городскими властями «Правым сектором». «Из Антрацита по рации передали народному ополчению, что движутся машины с «Правым сектором», - рассказал каналу «24» местный журналист. - По машинам открыли огонь на поражение. Когда террористы подбежали, чтобы забрать деньги, то из машины раздался плач ребенка. Стрелявшие испугались, даже вызвали «скорую», а сами уехали».

Брат погибшей рассказал «Дню» другую версию событий:

- Их расстреляли во время остановки. Когда машины обнаружили, они стояли на одной полосе - на своей. Первой стояла машина мужа, с работающим двигателем. В автомобиле крови нет, Олега расстреляли на улице. То есть он выходил разговаривать с ними.

Сестру застрелили в машине. Она была за рулем. У нее смертельные ранения - в сердце и легкие, ноги полностью перебиты пулями. То есть ее расстреляли... А у мужа самое тяжелое ранение было в колено. В заключении указано, что он погиб в результате ДТП. Он сидел на асфальте, сбоку от машины: то ли просто был в шоковом состоянии, то ли хотел кого-то остановить. Из таможни в Антрацит ехало другое авто, водитель не заметил сидящего мужчину и сбил, полностью разбил грудную клетку.
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Валерию тяжело говорить о том, что произошло, но еще более страшные воспоминания у его племянницы: «Лиза рассказала: папа вышел разговаривать с дядями, а дяди начали стрелять. Папа был весь в крови. Потом у меня обруч в голову влез,.. потом помню «скорую»...» Видимо, она теряла сознание. В памяти перепутались отрывки событий. Но врачи говорят, что все восстановится».

По словам медиков, состояние Лизы стабильно тяжелое. У девочки отсутствует часть черепа, поэтому через три месяца ей предстоит пластическая операция по вживлению специальной пластины. Также девочке нужна работа с психологом. Страшные события происходили у ребенка на глазах, и они нанесли глубочайшую эмоциональную травму.
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Как сказал классик - написано по дебильному. Это были пытки апельсинами? Если пытают местное население, значит они патриоты Украины а не сепары, как мы привыкли это слышать.
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Абсолютно.
Если бы не посылал,то это чудо было бы арестовано в засрашке и сидело в тюрьме согласно уголовногт кодекса.
Сейчас выложу небольшой материалец о забавах засекать людей нагайками до смерти.
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Царь хороший он не знает ничего.
Так вы напишите ему письмо.
Они же издеваются над теми людьми которые хотят быть вместе с россией.
Или хотели?
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Покажите мне дауна, придумовшего заголовок.
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