 Надісланий на Донбас Путіним у травні 2014-го бандит Козіцин катував місцевих потоком на догоду своєму страху і заради грабунку, - російський найманець Морозов

Про це пише у своєму блозі російський найманець Андрій Морозов (Бійцівський кіт Мурз, kenigtiger), інформує Цензор.НЕТ.
"Олександр Юрійович повідомляє нам, всім російським добровольцям, які прийшли на Донбас" у першій половині 2014 року ", що ми всі винні особисто Володимиру Володимировичу Путіну наші життя, тому що, якби не його мудра політика в липні-серпні, нас би всіх убили.
Коли хтось стверджує, що ти комусь щось винен, ти або мовчиш і погоджуєшся, або заперечуєш. Я дозволю собі максимально коректно заперечити як людина, яка перейшла кордон у ніч на 11 травня, що, через згадані часові рамки, адресує цей спіч і мені зокрема.
Свій борг "блискучому політику Путіну" і, особливо, конституційному ладу Росії, особисто я бачу в тому, щоб простежити за тим, щоб присланий на Донбас Путіним у травні 2014-го бандит і мародер атаман Козіцин був повішений за те, що він творив на Донбасі. Не за те, що особисто я, зусиллями його катів, тепер без ортеза на лівому коліні на вулицю не виходжу, а за те, що ці тварюки місцевих катували потоком, ПОТОКОМ, виключно на догоду своєму страху. Ну і грабували, звісно, як і мене", - підкреслив найманець.
Він зазначив, що катували в основному місцевих.
"Не про мене йдеться, хрін із ним зі мною. Я ж "підозрілий москвич" був. Москвич не може вночі у зливу по карті і компасу перейти кордон, він точно шпигун. Вони потоком катували місцевих. Потоком. Катували. За найменшої підозри в "заукропстві", просто зі страху. Мерзенні боягузливі гади, яких прислав Путін, жахливим чином дискредитували Росію і все інше, за що в цей час люди в Слов'янську воювали. Саме ці люди зробили слово "казак" синонімом слів "боягуз і мародер".
Безкарність цих людей, надісланих Путіним, Росією, абсолютно обурливим чином дискредитує наш конституційний лад. І в тому, щоб вони були покарані, особисто я бачу свій особистий борг перед "блискучим політиком Путіним" за 2014-й рік. Про цей борг пам'ятаю, і з ним після війни неодмінно розберуся. Не треба мені про нього нагадувати, Олексію Юрійовичу, кожна зміна погоди і так успішно справляється. Краще Козіцину, коли ви знайдете його на черговому заході СДД, нагадайте про можливість явки з повинною", - пише Морозов.
В одному з коментарів він уточнює: "Конвеєр. Захоплення. Побиття. Замотування скотчем. Імітація похорону заживо в дерев'яному ящику. Подальші підвальні розваги. Я вже описував. Надивився-наслухався перед тим, як мене потягли розпинати. Вони, мабуть, думали що я під якимись речовинами, особливо коли побої результату не дали, тому вирішили спробувати інші методи".
Уинстон Черчилль @Churchill_N1 16 ч.16 часов назад
ОДИН НАРОД, ГОВОРИТЕ? Помните Владимира Рыбака, защищавшего в Горловке Украинский флаг? Позже его тело со вспоротым животом и следами пыток нашли в реке. Вместе с таким же изувеченным телом студента Киевского политехнического института Юрия Поправко.
А уявіть, що вони робили з нашими, українцями...
Саме «просте» відрізали хлопцю руку, на якій було тату герб України...
Щоб коли розмовляв з ******, бачив його «орлов»....
Усіх хлопців з однаковими знущаннями знайшли у одному самому місті.
Ми всіх пам'ятаємо.
В 2019 Зє вата тягне їх сюди, в Україну....
А ти їх в житті, не по тєлєвізору, бачив?
Так точнее будет.
Помните как они взывали про расстрелы порохоботов,а потом когда Муждабаев написал что придется их отстреливать они заявили что это разжигание.
Тогда АТО/ООС это то же разжигание?
По его словам, последние избирательные кампании, которые проводились - дали четкую картину, сколько же на самом деле в Одессе этого самого сепаратистского элемента. И цифра эта стабильна:
"В 2014 году за коллективного "регионала" Тигипко-Рабинович-Добкин проголосовало в городе Одессе 104 390 человек. В 2019 году за Бойко-Виклула проголосовало 115 346. Прирост 10 тысяч человек. Однако, в целом по одесским округам в нынешнем году проголосовало на 60 тысяч больше (в среднем по каждому из округов - на 17 тысяч).
Итак, что мы имеем в итоге.
1. Собственно "ватный" электорат Одессы стабилен, его ядро - порядка 100 тысяч человек.
Если бы не коррупция,то и Казицин не занялся бы грабежами.
Понять и простить
И кто же больше всех муссировал, раздувал, вдувал в уши лохторату этот вопрос, разве не рабиновичи с медведчуками?
Нормальные граждане любой страны понимают, что государственный язык должен быть в приоритете, а язык оккупанта должен вытеснятся, в первую очередь, из официальной сферы и сферы обслуживания.
Именно это и предполагает закон о функционировании украинского языка.
НЕ вату не будет бесить, если к ним бдут обращаться на украинском языке продавцы в магазинах, официанты в ресторанах или в аэропортах и на вокзалах.
Мова,бандеровцы,коррупция.
В основе лежит обычная криминальная психология - грабить.
Мне не понятно как у автора коммента, Светланы, уживается одновременно как бы патриотизм и "бесконечное муссирование мовного вопроса".
Якобы это власть Порошенко просто так поднимала мовный вопрос что бы поссорить украинцев.
Как будто бы не существовало пять лет войны где этот вопрос выставлялся как причина войны "не давали гаварить па русски".
Хотя возможно для избирателя Зе война где то в параллельной реальности придуманной порохоботами.
Мне вот интересно почему общественность не возбуждалась когда зеботы взывали к расстрелам порохоботов,а когда Муждабаев написал что они сдадут страну и их придется отстреливать сразу пошло возмущение.
Разве не точно те же события уже произошли и почему общественность не возмущалась отстрелу Гиви илт Матарол?
Может общественность что то не допоняла или для нее так же как и для зеботов война это реальность выдуманная порохоботами?
" Мы патриоты, но не навязывайте нам свой украинский язык, а давайте колбасу подешевле".
Поэтому за Зе и голосовали, сломя голову, 80-90% в этих регионах.
Теперь он и его команда их отблагодарит.)
Уже неоднократно ими было заявлено о необходимости всеобщего и декларирования и тотальном пересмотре, аудите всех соцвыплат.
Если Зе команда это сделает, я их похвалю, а вот любители халявы, массово за него голосовавшие, мнимые зубожилые, вряд ли.
А что касается "общественности", то она очень зависима от вливаемого в их головы журналистами и экспертами разного пошиба, выполнявших заказы за деньгу.
Ими попользовались и выкинули после достижения результата.
Исчезли ежедневные новости о цене борщевого набора, счетчике на границе, который как проклятый считал выезжавших из страны и другие апокалиптичные новости, которыми 24 часа в сутки кормили "общественность" 5 лет.
Потому что война для них где то в другой реальности,а на языке говорить удобнее.
Поэтому почему бы не позащищать язык находясь под надежной защитой ООС,расстояния и украинской полиции?
А теперь надо подумать что представляют из себя те, кто предлагают закончить войну наконец то разрешив жителям Донбасса говорить по русски или обвиняют во всем жителей Донбасса ( они позвали).
А вот автор сего опуса больше всего чем расстроен?
Как вы думаете?
Что именно правильное должны сделать слуги, чтобы вата превратилась в гарантов патриотизма, готовых защищать как символы Украины, так и ее саму от тех же рашистов?
В чем проблема? Найди и отомсти. Завали, если воин.
Но не воин - чмо. Воинов на россии нет. Одно быдло.
Чмошники, чтобы не казаться себе чмошниками, поехали в Украину убивать украинцев.
А вышло так, что и украинцы оказались совсем не такими, какими их представляют себе кацапы, и то, что в своей среде свои мочат своих, потому что укропы - это страшно, а тут есть кого пытать..
Крысы..
Брат погибшей рассказал «Дню» другую версию событий:
- Их расстреляли во время остановки. Когда машины обнаружили, они стояли на одной полосе - на своей. Первой стояла машина мужа, с работающим двигателем. В автомобиле крови нет, Олега расстреляли на улице. То есть он выходил разговаривать с ними.
Сестру застрелили в машине. Она была за рулем. У нее смертельные ранения - в сердце и легкие, ноги полностью перебиты пулями. То есть ее расстреляли... А у мужа самое тяжелое ранение было в колено. В заключении указано, что он погиб в результате ДТП. Он сидел на асфальте, сбоку от машины: то ли просто был в шоковом состоянии, то ли хотел кого-то остановить. Из таможни в Антрацит ехало другое авто, водитель не заметил сидящего мужчину и сбил, полностью разбил грудную клетку.
По словам медиков, состояние Лизы стабильно тяжелое. У девочки отсутствует часть черепа, поэтому через три месяца ей предстоит пластическая операция по вживлению специальной пластины. Также девочке нужна работа с психологом. Страшные события происходили у ребенка на глазах, и они нанесли глубочайшую эмоциональную травму.
Если бы не посылал,то это чудо было бы арестовано в засрашке и сидело в тюрьме согласно уголовногт кодекса.
Сейчас выложу небольшой материалец о забавах засекать людей нагайками до смерти.
Так вы напишите ему письмо.
Они же издеваются над теми людьми которые хотят быть вместе с россией.
Или хотели?