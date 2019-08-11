 Поки в Україні пріоритетно фінансуватимуть непопулярні види спорту, медалей на Олімпіадах буде мало, - журналіст Бовсуновський

Про це пише в фейсбуці журналіст Владислав Бовсуновський, інформує Цензор.НЕТ.
"На Чемпіонаті світу з тхеквондо (олімпійське таеквондо) серед кадетів - 12-14 років - Україна взяла третє командне місце. Це як раз спортсмени того віку, які незабаром стають олімпійцями.
Досягнення дуже гарне. Але всупереч обставинам, а не завдяки. Пишу цей пост, щоб люди розуміли, чому у нас такі слабкі досягнення на Олімпіадах останніх років. Він є логічним продовженням поста про розподіл бюджету на спорт - там, де на біатлон виділяють 64 млн грн, а на звичайні олімпійські види спорту - по 3-4 млн. Тобто, різниця в 20 разів.
Отже, завдяки турботі про умовних "біатлоністів" (йдеться про будь-який специфічний вид спорту, на який виділяється багато грошей, але займаються ним до тисячі людей по всій Україні), на 2019 рік сильно порізали фінансування. 3,9 млн це немало, але якщо перерахувати на близько 20 обов'язкових заходів, виходить взагалі нічого. В результаті кадетам напередодні Чемпіонату світу сказали, що грошей немає і не буде. Зазначу, що чемпіонати, на відміну від турнірів (де справедливо кожен сам за себе), є політичними заходами. Тобто, відправити спортсмена можуть лише як представника держави, обов'язково потрібно жити в певних готелях і виконувати низку умов, пов'язаних з фінвитратами - від ліцензії до екіпіровки тільки певних брендів і костюма збірної. Це не "орел і решка", особливо не зекономиш.
Перша думка у багатьох була - не їхати взагалі. Потім вирішили кинути клич і на кожного спортсмена збирали по нитці з усього світу, а щоб була вся ця справа схожа на збірну, вирішили замість костюмів купити однакові футболки. Розуміння "є гроші чи ні" на поїздку у багатьох з'явилося в самий останній момент, спортсмени думали не про підготовку, а про те, чи їдуть вони в принципі.
Були б умови трохи кращими - я вже орієнтуюся в рівні спортсменів по кожній ваговій категорії - було б на 4 золоті медалі більше. Якимись героїчними зусиллями вдалося вирвати дві. На першому місці Росія, на другому Іран.
Потрібно розуміти, що ці дві медалі вийшло взяти не тільки завдяки героїзму спортсменів (хоча це теж важливо), але і завдяки накопиченому запасу підготовки. На жаль, якщо не підтримувати його міжнародною обкаткою, він незабаром закінчиться.
У вас ще є питання, чому так мало медалей на Олімпіаді? Тому що біатлон.
Така ж ситуація практично в більшості олімпійських видів спорту.
Тепер поясню логіку чиновника. Він звітує не щодо масовості, а щодо кількості медалей. Вкладення в специфічний (непопулярний) вид спорту приносять медалі, бо там низька конкуренція (порівняно). Вкладати в популярний вид спорту невигідно, так як медалі може і не бути. А потрібно напевно.
Проблема в тому, що такий підхід веде в нікуди в середньостроковій і навіть короткостроковій перспективі", - написав він.
чиновники тратят деньги на массовый спорт, который не приносит медали, а могли бы распределять туда где медаль получить можно гарантировано
это же очевидно !!!
А потом почему у нас медалей мало
Що важливіше - одна медаль (і відповідно одна замордована людина) чи 100 000 фізично загартованих пацанів та дівчат?
Може хтось напише що нам треба вкладати державні кошти у СУМО?
Если есть желающие заниматься
Сейчас у многих их сверстников развлечение побухать да покурить
А те кто с пяти лет занимается обычно к 10 годам бросают
И главное не медали, а дух соревнований)
Осенью дети едут на мир по тайскому боксу, кикбоксингу, тоже за свой счёт
Собираем кто сколько может
А выиграют обязательно какая-то падла примажется к детским медалям
Вот криминал этим и пользуется
Криминалу нужны физически сильная молодежь, а государству нет
я про мирных чемпионов боевых единоборств.
Да, і ще. Воював футбольний коментатор Роберто Моралес...
А ті, що показують, яким мужнім треба бути, свою країну захищати не квапляться.
В Кацапію з'їздити на виступ - залюбки, а на фронт - ні
жизнь любого чемпиона видна, как на ладони.
Ты можешь мне назвать какого-нибудь фронтовика-вирастюка или любой другой образец мужественности, который на фронт пошел ?
В зоне антитеррористической операции погиб чемпион Украины по гребле на байдарках и каноэ Игорь Присяжнюк, служивший пограничником.
На своей странице в Фейсбук боец АТО из Кировограда Анатолий Стельмах сообщил, что в ходе схватки с боевиками во время разведрейда погиб боец с позывным Барс, он же Андрей Гуричев, чемпион мира по пауэрлифтингу из Кировограда.
В зоне АТО трагически погиб Чемпион Европы по таиландскому боксу Евгений Трофимов.
В зоне АТО погиб мастер спорта, чемпион Украины по фри-файту Роман Ильяшенко.
Слава Героям,
но это лишь исключение из правила.
Нет финансирования спорта, даже билеты оплатить не могут
Помимо этого это здоровье нации, которое не помешает и научными работникам)