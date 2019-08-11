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 Поки в Україні пріоритетно фінансуватимуть непопулярні види спорту, медалей на Олімпіадах буде мало, - журналіст Бовсуновський

На Чемпіонаті світу з тхеквондо серед кадетів Україна взяла третє командне місце, хоча держава не виділила на цю поїздку фінансування і довелося збирати його самостійно.

Про це пише в фейсбуці журналіст Владислав Бовсуновський, інформує Цензор.НЕТ.

"На Чемпіонаті світу з тхеквондо (олімпійське таеквондо) серед кадетів - 12-14 років - Україна взяла третє командне місце. Це як раз спортсмени того віку, які незабаром стають олімпійцями.

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Досягнення дуже гарне. Але всупереч обставинам, а не завдяки. Пишу цей пост, щоб люди розуміли, чому у нас такі слабкі досягнення на Олімпіадах останніх років. Він є логічним продовженням поста про розподіл бюджету на спорт - там, де на біатлон виділяють 64 млн грн, а на звичайні олімпійські види спорту - по 3-4 млн. Тобто, різниця в 20 разів.

Отже, завдяки турботі про умовних "біатлоністів" (йдеться про будь-який специфічний вид спорту, на який виділяється багато грошей, але займаються ним до тисячі людей по всій Україні), на 2019 рік сильно порізали фінансування. 3,9 млн це немало, але якщо перерахувати на близько 20 обов'язкових заходів, виходить взагалі нічого. В результаті кадетам напередодні Чемпіонату світу сказали, що грошей немає і не буде. Зазначу, що чемпіонати, на відміну від турнірів (де справедливо кожен сам за себе), є політичними заходами. Тобто, відправити спортсмена можуть лише як представника держави, обов'язково потрібно жити в певних готелях і виконувати низку умов, пов'язаних з фінвитратами - від ліцензії до екіпіровки тільки певних брендів і костюма збірної. Це не "орел і решка", особливо не зекономиш.

Перша думка у багатьох була - не їхати взагалі. Потім вирішили кинути клич і на кожного спортсмена збирали по нитці з усього світу, а щоб була вся ця справа схожа на збірну, вирішили замість костюмів купити однакові футболки. Розуміння "є гроші чи ні" на поїздку у багатьох з'явилося в самий останній момент, спортсмени думали не про підготовку, а про те, чи їдуть вони в принципі.

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Були б умови трохи кращими - я вже орієнтуюся в рівні спортсменів по кожній ваговій категорії - було б на 4 золоті медалі більше. Якимись героїчними зусиллями вдалося вирвати дві. На першому місці Росія, на другому Іран.

Потрібно розуміти, що ці дві медалі вийшло взяти не тільки завдяки героїзму спортсменів (хоча це теж важливо), але і завдяки накопиченому запасу підготовки. На жаль, якщо не підтримувати його міжнародною обкаткою, він незабаром закінчиться.

У вас ще є питання, чому так мало медалей на Олімпіаді? Тому що біатлон.

Така ж ситуація практично в більшості олімпійських видів спорту.

Тепер поясню логіку чиновника. Він звітує не щодо масовості, а щодо кількості медалей. Вкладення в специфічний (непопулярний) вид спорту приносять медалі, бо там низька конкуренція (порівняно). Вкладати в популярний вид спорту невигідно, так як медалі може і не бути. А потрібно напевно.

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Проблема в тому, що такий підхід веде в нікуди в середньостроковій і навіть короткостроковій перспективі", - написав він.

Поки в Україні пріоритетно фінансуватимуть непопулярні види спорту, медалей на Олімпіадах буде мало, - журналіст Бовсуновський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142357
 
 
 Топ коментарі
 
Честно говоря, мне "по-х..ю", любители "кёрлинга"... Украине , сейчас, нужны, мастера стрельбы... Один чемпион, потом, подготовленный специалистами, заменяет батальйон...
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Для заняття теквондо нічого не потрібно, кімоно, мати і щитки, а для зайняття біатлоном потрібна інфраструктура на мільйони доларів! Слава Богу що така інфраструктура для біатлону існує з часів СРСР і ці гроші йдуть на її підтримання, хоча потрібно виділяти в рази більше! Навчити людину стріляти і бігати на лижах це потрібно вкласти шалені гроші, у нас снайперів в ЗСУ не можуть нормально підготувати, а тут біатлон! Турніри з Теквондо ніхто не дивиться це один з 1000 видів контактних азійських єдиноборств, а біатлон дивляться по всьому світові!
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НАДО ВСЕМ ДАТЬ МНОГО ДЕНЕГ

это же очевидно !!!
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для кого це тхеквондо - популярний вид спору?
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об этом и речь, просто читать нужно не только заголовки )))
чиновники тратят деньги на массовый спорт, который не приносит медали, а могли бы распределять туда где медаль получить можно гарантировано
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НАДО ВСЕМ ДАТЬ МНОГО ДЕНЕГ

это же очевидно !!!
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Нужно финансировать конный спорт и желательно через маму Кадырова, ну или через маму Онищенко. Поки в Україні пріоритетно фінансуватимуть непопулярні види спорту, медалей на Олімпіадах буде мало, - журналіст Бовсуновський - Цензор.НЕТ 7691
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Для заняття теквондо нічого не потрібно, кімоно, мати і щитки, а для зайняття біатлоном потрібна інфраструктура на мільйони доларів! Слава Богу що така інфраструктура для біатлону існує з часів СРСР і ці гроші йдуть на її підтримання, хоча потрібно виділяти в рази більше! Навчити людину стріляти і бігати на лижах це потрібно вкласти шалені гроші, у нас снайперів в ЗСУ не можуть нормально підготувати, а тут біатлон! Турніри з Теквондо ніхто не дивиться це один з 1000 видів контактних азійських єдиноборств, а біатлон дивляться по всьому світові!
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Нам вообще не чего не надо, лучше пусть молодеж по лавочкам и подъездам пиво пьет
А потом почему у нас медалей мало
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>>почему у нас медалей мало<<
Що важливіше - одна медаль (і відповідно одна замордована людина) чи 100 000 фізично загартованих пацанів та дівчат?
Може хтось напише що нам треба вкладати державні кошти у СУМО?
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Можно и в сумо)
Если есть желающие заниматься
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Видимо Вы от спорта далеки. Те кто по чемпионатам ездит - в спорте лет с 5. А "молодеж по лавочкам и подъездам пиво пьет" - это другая категория населения - им хоть триллион баксов выдели - медали они не возьмут, их поезд ушел.
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У меня дети в 10, 12 лет пришли в спорт)
Сейчас у многих их сверстников развлечение побухать да покурить
А те кто с пяти лет занимается обычно к 10 годам бросают
И главное не медали, а дух соревнований)
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в Спорті, якраз навпаки, бо для чого та участь?! Пока в Украине будут приоритетно финансировать непопулярные виды спорта, медалей на Олимпиадах будет мало, - журналист Бовсуновский - Цензор.НЕТ 1934
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президента поміняли і старих пердунів) функціонерів треба змінити, разом з ждановим! Пока в Украине будут приоритетно финансировать непопулярные виды спорта, медалей на Олимпиадах будет мало, - журналист Бовсуновский - Цензор.НЕТ 110
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У мене справжні кубики на торсі у 50 років не те що у чувака Вови в 41. Поки в Україні пріоритетно фінансуватимуть непопулярні види спорту, медалей на Олімпіадах буде мало, - журналіст Бовсуновський - Цензор.НЕТ 9184
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Сеамий "медалеємкий" вид спорту - легка атлетика.А ще самий доступний,масовий і не вимагає великих вкладень(принаймні так у більшості країн світу).
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Правильно все пишет, нет у нас финансирования спорта
Осенью дети едут на мир по тайскому боксу, кикбоксингу, тоже за свой счёт
Собираем кто сколько может
А выиграют обязательно какая-то падла примажется к детским медалям
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"Какая-то падла", как правило, и финансирует. Не знаю как где, но в Днепре, например, заниматься боевыми видами спорта стоит 150-200 грн в месяц, племяннице 7-ми летней ещё и кимоно бесплатно дали. Финансируют это дело широко известные в узких кругах люди - "какие-то падлы". Долго ржал, когда в телевизоре показали сюжет про недофинансирование этих видов спорта и мелькнул один из этих людей. Кто из Днепра, его знает - Миша.
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Государству же не до этого
Вот криминал этим и пользуется
Криминалу нужны физически сильная молодежь, а государству нет
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Честно говоря, мне "по-х..ю", любители "кёрлинга"... Украине , сейчас, нужны, мастера стрельбы... Один чемпион, потом, подготовленный специалистами, заменяет батальйон...
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ты видел на фронте хоть одного чемпиона ?
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Я видел, мой однокурсник 2м и 3м был на чемпионате войск по стрельбе несколько раз.
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я не про военных, которые поехали на чемпионат среди военных.
я про мирных чемпионов боевых единоборств.
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ну ты и спросил... порохобота про фронт... Поки в Україні пріоритетно фінансуватимуть непопулярні види спорту, медалей на Олімпіадах буде мало, - журналіст Бовсуновський - Цензор.НЕТ 9845 Поки в Україні пріоритетно фінансуватимуть непопулярні види спорту, медалей на Олімпіадах буде мало, - журналіст Бовсуновський - Цензор.НЕТ 9845
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Ну, принаймі, один Маестро воював. Щоправда, не з світу спорту, а з опери. Василь Сліпак... вічная йому пам'ять...
Да, і ще. Воював футбольний коментатор Роберто Моралес...
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Саме про це я й кажу. Оперний співак не показував приклад в мирний час, яким мужнім треба бути.

А ті, що показують, яким мужнім треба бути, свою країну захищати не квапляться.

В Кацапію з'їздити на виступ - залюбки, а на фронт - ні
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ты хочешь сказать, что их нужно "отсвечивать"? ИДИОТ...
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кого отсвечивать, дебил ?

жизнь любого чемпиона видна, как на ладони.

Ты можешь мне назвать какого-нибудь фронтовика-вирастюка или любой другой образец мужественности, который на фронт пошел ?
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ЗА "дебила",ответишь?! Или ты думаешь, что ВСЕ командировки, именно туда, куда, куда запланированы?...
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Чемпион Украины 2007 года по греко-римской борьбе Виталий Ставский погиб на Востоке Украины.

В зоне антитеррористической операции погиб чемпион Украины по гребле на байдарках и каноэ Игорь Присяжнюк, служивший пограничником.
На своей странице в Фейсбук боец АТО из Кировограда Анатолий Стельмах сообщил, что в ходе схватки с боевиками во время разведрейда погиб боец с позывным Барс, он же Андрей Гуричев, чемпион мира по пауэрлифтингу из Кировограда.

В зоне АТО трагически погиб Чемпион Европы по таиландскому боксу Евгений Трофимов.

В зоне АТО погиб мастер спорта, чемпион Украины по фри-файту Роман Ильяшенко.
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единицы.
Слава Героям,

но это лишь исключение из правила.
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А где чемпионат проходил? Не в Мордоре часом?
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Попробуйте больше зарабатывать , инфа сотка, хватит всем.
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Почему когда я пишу теперь с Украины у меня не украинский флажок?
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Шо за бред я сейчас прочитал? Поки в Україні пріоритетно фінансуватимуть непопулярні види спорту, медалей на Олімпіадах буде мало, - журналіст Бовсуновський - Цензор.НЕТ 2098 Такой бредятины из фейсбука можно столько вытаскивать, что можно ещё 3 (три!) Цензора смело открывать! Было б кому читать! Помечайте как-то эту фигню, ну типа "Филатовстайл"... или "Запискисумасшедшего". Такое только под настроение заходит.
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Не бред, а суровая реальность
Нет финансирования спорта, даже билеты оплатить не могут
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Фінансувати потрібно науку,тоді Україна буде сильна і передова держава.
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Alter Nator Це крутий дядько,нам би таких побільше.
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Поздно. Вход в многие виды технологий исчисляеца уже даже не миллиардами, а десятками миллиардов баксов. Развивать уже невозможно. Даже самые богатые страны уже сами не вытягивают. Идёт колаборация..особенно заметно в космической, астрономии, ядерной физике, на подходе электроника и медицина. Украина уже ничего развивать не сможет даже при всём желании.
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Олег Тихонов 055f40a1 Багаті дкржави, багато чого випускають,просто вони об'єднуються і обмінюються технологіями.А за Україну,скоріше за все ви праві.
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Спорт это самое последнее, что вообще нужно финансировать особенно, когда Украина пребывает в состоянии войны. Даже гнилые овощи полезнее, чем спортсмены как таковые. Никому ни жарко ни холодно от количества золотых, серебряных и иных медалей. Другое дело когда страна может похвастаться достижениями в области науки, медицины и т. д. Поэтому спортсменов вообще нужно перевести на самообеспечение, а не тянуть средства на всякую х@рню из бюджета.
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Людям нужен ориентир, нужен праздник даже в самой безнадёжной ситуации. Не зря в мировом футболе господствуют не только богатейшие страны мира, но и довольно бедные, вроде Бразилии или Аргентины.
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Насколько мне известно, через бразильский бюджет НЕ спонсируются многие тысячи бразильских футболистов, в том числе и игроки Шахтера.
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Зачем делать праздник за госсчет. Те же теннисистки наши, которые регулярно чего то там выигрывают - за бюджетные деньги выступают? Гордитесь ими.Или найдите чем гордиться, что бы на это не шли мои деньги (через госбюджет).
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Спорт это физическое развитие, необходимое особенно во время войны
Помимо этого это здоровье нации, которое не помешает и научными работникам)
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Вообще совком попахивает - мания, что бы украинцы завоевали медали на чемпионатах-олимпиадах. Глобально, что это дает Украине? Развивать нужно, в первую очередь, детский спорт (для всех детей !!!), а также спорт для населения в целом. Это улучшит здоровье нации, многих отвернет от алкоголя-наркотиков. В той же Америке в каждой школе есть бассейн, масса видов спорта.. но тот кто уже начинает профессионально заниматься, будь добр за свои деньги (или за деньги спонсоров) строй свою спортивную карьеру.
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спортивний журналіст, який вважає біатлон непопулярним видом спорту? серйозно?)
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