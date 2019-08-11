 Двоє людей загинули, 13 госпіталізовано через ДТП під Києвом, - ДСНС

"11 серпня близько 19:00 поблизу смт Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля і мікроавтобуса. В результаті ДТП загинули 2 людини і постраждали 13 осіб", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що рятувальники ДСНС здійснюють деблокацію загиблих.
Ви подивіться тільки, хто їздить та як вони їздять!? Хамські та зневажлива поведінка, телефон у вусі, як слідство поворот не вмикається. Суцільні смуги не для них, світлофори мов стовпи, теж ні до чого. Попробуй зауваження сказати, вже зі зброєї в руках вимахує...
Покоління водятлів...