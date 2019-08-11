 Двоє людей загинули, 13 госпіталізовано через ДТП під Києвом, - ДСНС

"11 серпня близько 19:00 поблизу смт Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля і мікроавтобуса. В результаті ДТП загинули 2 людини і постраждали 13 осіб", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що рятувальники ДСНС здійснюють деблокацію загиблих.

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