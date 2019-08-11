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Все про:ДТП (2441) Київська область (986) ДСНС (2005)

 Двоє людей загинули, 13 госпіталізовано через ДТП під Києвом, - ДСНС

У неділю поблизу селища Глеваха Васильківського району на Київщині зіткнулися автомобіль і мікроавтобус.

"11 серпня близько 19:00 поблизу смт Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля і мікроавтобуса. В результаті ДТП загинули 2 людини і постраждали 13 осіб", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що рятувальники ДСНС здійснюють деблокацію загиблих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейський спровокував ДТП на Житомирщині, через що загинув сам і ще три людини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142355
 
 
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Это результат полного провала реформы МВД. Сколько бы там, не восхваляли, но поросячие реформы на пару с короля ими и гнойсмановыми полностью провалились. Одни заплатили за это имуществом, другие здоровьем, третьи жизнью...
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Нова влада прідьот - порядок навідьот. Нє?
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если ты не можешь организоваться,новая власть тебе поможет,не бросать же тебя на самотек
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Робот, у тебе замість голови відро з гайками. Не грими ними.
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ты как маленький ребенок,за которым нужен уход новой власти,что бы ты себе не навредил
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Ты как то спрашивал почему ты соевый. Теперь я тебе отвечаю, что такой комментарий может тол ко соевый написать. Ты просил пример. Вот пожалуйста, читай свой опус
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Ти вважаєш що тільки соєві критикують нову владу? Помиляєшся, аднака.
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Це результат недовихованості поколінь водятлів. Хватило мізку купити авто, права, а ось повагу, ввічливісь ніхто не продає.
Ви подивіться тільки, хто їздить та як вони їздять!? Хамські та зневажлива поведінка, телефон у вусі, як слідство поворот не вмикається. Суцільні смуги не для них, світлофори мов стовпи, теж ні до чого. Попробуй зауваження сказати, вже зі зброєї в руках вимахує...
Покоління водятлів...
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Согласен Но с другой стороны, такие же полуграмотные дятлы и регулируют этот процесс. Я имею ввиду т н полицию
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Один плюс, не зупиняють безпричинно. Бо ті дятли мене кожного! ранку стопили і бігли нюхали у вікно. Навіть доки не треба було.
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В общей сложности, за неполных полгода 2018 в Украине в автомобильных авариях погибло 988 человек,в АТО меньше
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Н да....Не доросли мы ещё до хороших дорог!Ладно бы сами придурки бились,так невинных людей убивают....
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