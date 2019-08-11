 Ворог обстрілював позиції ОС у районі Старогнатівки, Водяного, Новотроїцького та Кримського, - пресцентр. ВIДЕО

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, ворог обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції поблизу Старогнатівки (з ручного протитанкового гранатомета), Водяного (з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї) і Новотроїцького (з великокаліберного кулемета), а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" - в районі Кримського (зі стрілецької зброї).
Про втрати не повідомляється.
Нагадаємо, 10 серпня один воїн загинув, один має поранення, найманці РФ тринадцять разів порушили перемир'я на Донбасі.
Вчера, 10 августа, в зоне проведения ООС погиб Роман Романенко (25 лет), житель Днепра.
Он был бойцом полка «Азов» и сражался за Украину с первых месяцев войны.
Вечная память...
8 августа в 20:53
Одинадцять років тому я прямував до Цхінвалі робити репортажі про чужу війну. Знімали з боку російських військ. Розповідали те, що бачили і чули. Мені й досі болить, що одинадцять років тому я не знав багатьох деталей. Важливих. Ключових. Наприклад, не знав, що напередодні війни 08.08.08 Саакашвілі намагався уникнути бійні. Він їздив до Путіна в Ново-Огарьово, аби умиротворити Росію. Тбілісі був готовий піти на будь-які поступки. І дати Путину все, що той хотів.
"Ми зробили все, аби переконати Росію не воювати. В лютому 2008 року була моя зустріч з Путіним", - зізнається Саакашвілі. - "Я йому сказав, що ми готові підписати договір, що ми відмовляємося від НАТО, будь-яких іноземних баз, але в обмін на вашу допомогу, на вічний мир між Росією та Грузією. Ми пропонували, що узаконимо всі ваші інтереси в Сухумі, на північ від Сухумі, але ви нам дайте можливість повернути наших біженців. Ми готові крок за кроком встановлювати мир".
І російський президент цей мир пообіцяв.
В серпні восьмого я не знав деталей цієї розмови. Сьогодні я знаю точно: вірити Росії - злочинно. Самогубно. Бо після того, як Путін обіцяє тобі мир, його танки підходять впритул до твоєї столиці.
А, втім, може, я щось пропустив, і хтось нагадає мені, чи вдалося за двадцять років правління Путіна бодай комусь домовитись з ним про мир?
У ***** свыше 1200 реактивных систем залпового огня. Одних "Искандеров" свыше 100. Что противопоставит одна Украина?
У ***** свыше 1600 самоходных артиллерийских систем. Что в состоянии противопоставить одна Украина?
У ***** много тысяч крылатых ракет. Сколько в состоянии противопоставить Украина?
Предположим, союзники предоставили неограниченную военную помощь. И вся Украина стала театром военных действий. Сотни тысяч погибших, миллионы раненых. Конечно, у ***** тоже, ему ведь мяса не жаль. А Украине жаль своих людей?
Предположим, что военная помощь была настолько большой, что ***** удаётся вытеснить с выжженной земли Украины... У ***** есть ядерное оружие, ему плевать на будущее цивилизации. Что противопоставит Украина? Ядерное оружие союзников? Пойти на поводу у психа и отечественных нацпсихов? Третья Мировая? Которая закончится через 2-3 дня, закончится сразу для всего человечества?
Цивилизация на это не пойдёт. И вообще по военному пути, навязываемому маньяком, не пойдёт. Есть другие методы. Они не эффектные. Они очень длительные. Про них невозможно кричать "Слава" и "Ганьба". Но они надёжно работают. И поэтому хоть усритесь - по вашему не будет. Будет по-другому, более точно, тонко, целенаправленно, надёжно.
Прочитал? А теперь удаляй. И не забудь, что основал "Цензор" совок социалист Мендусь. Из тех социалистов, которые теперь сепары, на службе у *****, убивали и убивают вместе с ним ребят на Донбассе.