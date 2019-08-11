 Ворог обстрілював позиції ОС у районі Старогнатівки, Водяного, Новотроїцького та Кримського, - пресцентр. ВIДЕО

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, ворог обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також читайте: У Львові нагородили собак, що служили разом із господарями в зоні бойових дій на Донбасі. ФОТО

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції поблизу Старогнатівки (з ручного протитанкового гранатомета), Водяного (з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї) і Новотроїцького (з великокаліберного кулемета), а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" - в районі Кримського (зі стрілецької зброї).

Про втрати не повідомляється.

Нагадаємо, 10 серпня один воїн загинув, один має поранення, найманці РФ тринадцять разів порушили перемир'я на Донбасі.