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 Політика України, За кордоном, Шоу-бізнес
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Все про:Німеччина (1252) Франція (759) нормандська четвірка (517) Волкер Курт (447)

 США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер

Представники США, Німеччини і Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо нормандського формату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо нормандського формату. Представник США на переговорах Курт Волкер підтвердив Голосу Америки, що він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд консультацій має відбутись наступного тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор

Нагадаємо, 6 серпня в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових зазнали поранень, несумісних із життям. Це старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дзвінок Зеленського Путіну та іншим керівникам країн "нормандської четвірки" був дуже сміливим кроком, - Тейлор

У середу глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель і Путіним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142350
 
   
 Топ коментарі
 
Соевые какие вы все таки гниды...
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пора бы уже вмешаться..... на меркельмакрона нет надежды, всё из пустого да в порожнее.....
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а что он должен сделать,объявить войну россии,отравить путина?
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пора бы уже вмешаться..... на меркельмакрона нет надежды, всё из пустого да в порожнее.....
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а что он должен сделать,объявить войну россии,отравить путина?
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Нихренашеньки не получится - Бундес-Фрау некогда, у неё срочняк - мастырить «Северный Поток-2»; а Поціновувачу грудей стареньких бабусь любимая школьная училка Брижит Жановна по жопе надаёт.
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Это Европа отдала свое ядерное оружие взамен бумаки туалетной?
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Уххх как интересно!
А кто ж это такой, кто в 1939-м отдал своё ядерное оружие и была ли бумажка туалетная? США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер - Цензор.НЕТ 3462
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это к роботу.
оно или клинический идиот или у него родители россияне.
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мдааааа
я же про родителей не спроста.... гены США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 1571
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Европа в 1939 году отдала свое ядерное оружие?Дурачок,твои родители спиртным злоупотребляли,а тебе расхлебывать,жалко тебя
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чувак, ты супер!
ты сделал мой день!
ты феерический наследственный клинический идиот США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 8983
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Волкер, спецпредставитель - пустое место, типа почтальона. Никаких решений он не принимает.
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Якщо США-НАТО планують базу в Азовському,для контролю виконання виводу іноземних військ з території України ,то участь США в нормандському на часі.
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виводу іноземних військ=виводу окупаційних військ
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вот реальное оценка зеленки
США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер - Цензор.НЕТ 8531

а все остальное бла-бла-бла
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мдааааа, Эрдоган, наверное, что-то знает, если так пренебрежительно плюнул на зеленого.
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Это газета Эрдогана?
Или там хозяйва - шестерня пу?
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В январе 1997 года запущен сайт в интернете. В 2007 году премьер-министр Турции Реджеп ***** Эрдоган приостановил выпуск газеты, сославшись на то, что она в 2001 году была продана с нарушениями, и передал Sabah Страховому фонду сберегательных вкладов Турции. В 2008 году, после увольнение ряда сотрудников газеты, компания Ciner Group за $1,1 млрд продала её медиахолдингу Turkuvaz Medya Grubu[3], входящему в Çalık Holding, генеральным директором которого является турецкий бизнесмен и зять Реджепа *****а Эрдогана Берат Албайрак, а владельцем - Ахмет Чалык, которого называют близким соратником Эрдогана[4]. По словам бывшего шефа бюро Sabah в Анкаре Аслы Айдынташбаш, после продажи газета заняла «непоколебимую проправительственную линию»[5].

Так что турки, таки, харкнули на твоего кумира.
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И мне на турков тоже как-то поср....
Слушай, порохобот с суточной памятью, я - сторонник Михо...
Но, то как Зе' мочит поросвина и его выводок - мне доставляет удовольствие))
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Какой отличный экземпляр!
Ответ достойный клинического идиота. США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 1057
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ты дурачок хоть газету турецкую читало,знаешь что там про Президента Зеленского написали или прсто картинки смотрело?
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извини меня, чувак, но я клиническими идиотами не общаюсь США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 815
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ПРОСЬБА!
Не спамте высер россиянина и по совместительству клинического идиота magic SOM -это ШЕДЕВР!!!
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Есть подозрение, что сейчас на этом месте, вместо жирного шрифта, будет крестик ))
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Соевые какие вы все таки гниды...
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Наверное, они не виноваты. За что семьи кормить?
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в каждом организме есть 73 % здоровых тканей и 27% дерма,так что не комплексуй какашкин США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 4017
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кацапы кичились обращением овоща к плешивому дегенерату с просьбой ввести войска пидороссии в Украину.
Почему мы не можем обратиться к США ввести в Украину войска США?!
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Попросить можно. Только Штаты этого не хотят, причём завзято, категорически!
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Никто не хочет связываться с ядерной рашей ибо она непредсказуема
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Чтобы она сгорела поскореей нужно ее поджыгать со всех сторон, а не торговать и налаживать отношения.
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Вы не понимаете, вот выбрали бы на второй срок порохосвина, и он бы поставил бы раком эту ядерную державу!
Не верите? Сейчас вам порохоботы это подтвердят США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер - Цензор.НЕТ 4642 США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер - Цензор.НЕТ 4642 США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер - Цензор.НЕТ 4642
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нуууу, канечна же.
Так вы, батенька, ЗЕБИЛ!!!
Теперь понятно с вашим комментарием под заголовками турецких СМИ, которые ветерли потные ноги об вашего зеленого кумира.
хе-хе-хе!
80% просто помни и ты в их числе.
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Порохоботы, что у вас с памятью?
Я - сторонник Михо!!!
Сторонник Михо!
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Так свои же у них все на одно лицо
Как агенты Смит из Матрицы
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простите, но я с клиническими идиотами не общаюсь.
идите на...р. США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 9643 США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 9643
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не могу, там уже вами занято пожизненно

И да, соя, тебя никто не призывает общаться. Скромнее будь.
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это не соя,а какашкин из рашки,признаки наследственного алкоголизма и деградации у него не лице США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 9964
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Все кто не за Петю (а это 94% украинцев), все агентыкремля

Кстати заметьте, сторонники Зе нормально общаются со сторонниками Юли, националистов, Михо.
И только петюшки объявили всех агентами кремля

Но судя по последним новостям будут объединяться с Юлей и Голосом (бедные петики, сколько грязи вылили на Юльку)
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У прибічників Зе традиційні проблеми з математикою.

явка на вибори 61,42% (другий тур)

За результатами підрахунку 100 % протоколів, переможцем став Володимир Зеленський із 73,22 % голосів, у той час як чинний Президент України Петро Порошенко отримав 24,45 %.[3]

Так що впевнено можете сказати що проти Петі близько 13,54 млн українців, що становить приблизно 32% від кількості українців, що проживають на неокупованих територіях. Але більш коректно Вам було б відносити до кількості українців, що мають право голоса на тих же територіях. Таких проти Петі (за ЗЕ) приблизно 45%.

Звідки Ви намалювали 94% від усіх українців?
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*****, эта пять!!! США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 8025 США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 8025 США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 8025 Да ты Лобачевский и Гегель в одном лице!!! Почему Петя тебя на Нобелевскую за 5 лет выдвинул!!!??? США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 8025 США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 8025 США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 8025
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А кто такой Зе?
Это коллективное нечто воплощение Абынепети.
Это мог быть любой персонаж от Зеленского до Хрюши из Спокойной ночи малыши.
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Может потому что сторонники Михо и Юли и сторонники Зе это одни и те же люди?
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Только обьединение Украинцев на основе национальной идеи выведет нас из тупика, а бесконечные говорильни разных еврогомиков ни к чему не приведут...
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Ну этому типа спецпредставитель не со Шмеркель и Лагкроном нужно проводить консультации в непонятном формате, а с Украиной в рамках официальных консультаций по Будапештскому Меморандуму.
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Пєтєрасти, у ну-но нагадайте, під чию дудку США були усунені від перемов і створено нормандський формат? США проведут консультации с Германией и Францией относительно нормандского формата, - Волкер - Цензор.НЕТ 1093
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***** вытер жопу об ваш Будапештский меморандум об ООН и об ГААГский трибунал. Какие к черту форматы и какие переговоры. Только война и санкции уберут Орду из Украины.
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Если это закончится таки выгодными переговорами для Украины, то только ради этого стоило выбирать Зеленского.
Соевые, вы роттяки свои заляпайте, я вашей стэцьовской братии отвечать не буду, вы дэбилы！
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уххх какой великолепный экземпляр клинического идиота. США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 2790
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не льсти себе ты прекрасный образец имбецила из 8% имбецилов
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Что там везде истерика что Станица уже не под контролем Украины и только на цензоре тишина?
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Зеленского просят сделать доллар США национальной валютой, Смешно звучит ,а вы когда нибудь видели Гражданина Украины с советским лицом и национальной долларовой валютой? Доллары на деревьях не растут и кондуктор их в троллейбусах не раздаёт,советские мозги и национальная валюта в долларах блин ну Шариковы твою мать США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 8986
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Кому не ясно , что Зеленский грамотно перехватил инициативу и вскольіхнул нормандское болото , чего не бьіло давно. Путина как раз устраивает сложившееся статус-кво , европейцев меньше , но терпимо ,нетерпимо для Украиньі.
Так , что , дай бог нашему теля волка сьесть!
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Никакой инициативы и не было,Порошенко давно с куйлом договорился,а европейцам было просто плевать на Украину,поэтому и настало болото
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Европейцам и без Порошенко на украинцев наплевать, они у себя видят ,что в Украине нет единства нации .сейчас к власти добрались представители советского народа (Граждане Украины),которым чуждо всё украинское даже армия,язык и вера им только пожрать украинско .да посрать используя центральную канализацию США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер - Цензор.НЕТ 5560
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Кому не ясно,смердить прямими перемовинами Зєлєнского з терористами і відміною санкцій проти рф .Західні держави домовляються без участі (і навіть консультацій) з Києвом ? За Пороха було інакше-ми тиснули і робили порядок денний.
Банальна здача національних інтересів.
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зебіли, може і зрозуміли - але мріють... Для них Голобородько - авторитет. Дарма, що то персонаж клоуна-зебіла.
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забавные знатоки политки от зели после трускавца наверное
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Повернулися в часи Кучми-Яника.Великі держави обговорюють долю колоній.
Представника України ніхто не запрошує...
А де зараз той чмошний шибздик ?
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Тут один зебіл мріє "Если это закончится таки выгодными переговорами для Украины, то только ради этого стоило выбирать Зеленского."
Насправді сталось ось що: Трамп, вслід за Європою, не проти злити Україну *****. Далі - текст блогера:
"Трамп сказал, что Зеленский заключит сделку с Путиным.
Дословно: «I think he going to make a deal with President Putin». «Я думаю он собирается заключить сделку с Путиным».

То есть готовится грандиозное предательство.
Уже есть одна сделка - нынешние договоренности! Но если Путин не хочет выполнять, а Зеленский предлагает что-то новое, то значит Зеленский предлагает сделку более выгодную для Путина!
Он уступает.
Зеленский уступает врагу.
Сливает.
Предает.
Становится на колени.
Сдает наш национальный интерес.
Сбрасывает в мусор достигнутое, в т.ч. жертвами под Иловайском и Дебальцево.
И все уже об этом знают и готовы похлопывать его по плечу.
По нынешним договоренностям Путин обязался убраться из Украины и убрать за собой весь мусор. После этого, когда не будет его войск и возможности вмешиваться в наши внутренние дела, мы обещаем тоже что-то выполнить.
Чтобы Путин выполнял эту сделку охотнее, на него наложили санкции и вальнули цены на нефть.
Путин выполнять не хотел и помог Зеленскому убрать Порошенко. Теперь пришел черед Зеленского платить.
И он хочет сделать это быстро. Пока победа свежа. Пока власть у него, а оппоненты растеряны. Пока публика не поняла грандиозного обмана.
«Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні.» - Офис Президента.
Мы на пороге большого слива Украины малоросским клоуном. Готовьтесь к внутренним катаклизмам.
П.С. А я напоминаю: власти Израиля в 90-х тоже уступили врагу. Израильтяне уступили палестинцам возможность иметь свою полицию (враг с автоматами тут же получил официальный статус), налоги (возможность финансировать себя), школы (выращивать новых террористов). Это уже все проходилось. Так вот что следует знать Зеленскому.
В итоге премьер-министра Ицхака Рабина, с чьей подачи это подписали, убил молодой израильский террорист-одиночка. Он выпустил в Рабина три пули и Рабин умер через 40 мин (выходец из украинских евреев кстати). Игаль Амир мотивировал свои действия наказанием за соглашение в Осло.
Пусть Зеленский возьмет себе это на заметку".
Джон Смит https://www.ponomaroleg.com/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d1%83-%d1%81-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%bc.html
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Молодость Ворвалась все таки, что бы изменить свою страну в лучшую сторону. что бы не говорили но Зеленский умный малый и роль Сынка он играет превосходно.расчетливо почти цинично и очень холодно оценивает свои шансы в вертикали Великих. он не строит из себя Цап - цапе... прост как старый потрепанный Уж толщиной с кулак в самом узком месте, открытым, немигающим змеиным взглядом черных как угли глаза он наблюдает за мухой или жабой, скрипя своим неприятным, коварным полушепотом. он стар настолько,. что позабыл устои! и пытается написать свои, только ,,сумасшедший,, верит в свою миссию Настолько, - насколько страшен конец. из этой бездны не каждый способен вырваться к Свету... так,. что господа писатели он уже сделал себе имя в Истории нашего Народа. Д. Неру в свою бытность ушел в Мир, сняв костюм политика он одел ,,рубище,, и пошел в Народ... результат; бескровное достижение своей благородной Цели. Т.Ф.Рузвельт, Н.Мандела,... и они не Мао,. они молодцы. есть куда расти... Всего наилучшего им...(только Удача иного не дано).
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