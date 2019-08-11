 США проведуть консультації з Німеччиною і Францією щодо нормандського формату, - Волкер

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо нормандського формату. Представник США на переговорах Курт Волкер підтвердив Голосу Америки, що він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд консультацій має відбутись наступного тижня.
Нагадаємо, 6 серпня в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових зазнали поранень, несумісних із життям. Це старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.
У зв'язку з цим президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.
У середу глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель і Путіним.
А кто ж это такой, кто в 1939-м отдал своё ядерное оружие и была ли бумажка туалетная?
оно или клинический идиот или у него родители россияне.
я же про родителей не спроста.... гены
ты сделал мой день!
ты феерический наследственный клинический идиот
а все остальное бла-бла-бла
Или там хозяйва - шестерня пу?
Так что турки, таки, харкнули на твоего кумира.
Слушай, порохобот с суточной памятью, я - сторонник Михо...
Но, то как Зе' мочит поросвина и его выводок - мне доставляет удовольствие))
Ответ достойный клинического идиота.
Не спамте высер россиянина и по совместительству клинического идиота magic SOM -это ШЕДЕВР!!!
Почему мы не можем обратиться к США ввести в Украину войска США?!
Но попросить можно.
Не верите? Сейчас вам порохоботы это подтвердят
Так вы, батенька, ЗЕБИЛ!!!
Теперь понятно с вашим комментарием под заголовками турецких СМИ, которые ветерли потные ноги об вашего зеленого кумира.
хе-хе-хе!
80% просто помни и ты в их числе.
Я - сторонник Михо!!!
Сторонник Михо!
Как агенты Смит из Матрицы
И будь скромнее
идите на...р.
И да, соя, тебя никто не призывает общаться. Скромнее будь.
Кстати заметьте, сторонники Зе нормально общаются со сторонниками Юли, националистов, Михо.
И только петюшки объявили всех агентами кремля
Но судя по последним новостям будут объединяться с Юлей и Голосом (бедные петики, сколько грязи вылили на Юльку)
явка на вибори 61,42% (другий тур)
За результатами підрахунку 100 % протоколів, переможцем став Володимир Зеленський із 73,22 % голосів, у той час як чинний Президент України Петро Порошенко отримав 24,45 %.[3]
Так що впевнено можете сказати що проти Петі близько 13,54 млн українців, що становить приблизно 32% від кількості українців, що проживають на неокупованих територіях. Але більш коректно Вам було б відносити до кількості українців, що мають право голоса на тих же територіях. Таких проти Петі (за ЗЕ) приблизно 45%.
Звідки Ви намалювали 94% від усіх українців?
Это коллективное нечто воплощение Абынепети.
Это мог быть любой персонаж от Зеленского до Хрюши из Спокойной ночи малыши.
Соевые, вы роттяки свои заляпайте, я вашей стэцьовской братии отвечать не буду, вы дэбилы！
Так , что , дай бог нашему теля волка сьесть!
Банальна здача національних інтересів.
Представника України ніхто не запрошує...
А де зараз той чмошний шибздик ?
Насправді сталось ось що: Трамп, вслід за Європою, не проти злити Україну *****. Далі - текст блогера:
"Трамп сказал, что Зеленский заключит сделку с Путиным.
Дословно: «I think he going to make a deal with President Putin». «Я думаю он собирается заключить сделку с Путиным».
То есть готовится грандиозное предательство.
Уже есть одна сделка - нынешние договоренности! Но если Путин не хочет выполнять, а Зеленский предлагает что-то новое, то значит Зеленский предлагает сделку более выгодную для Путина!
Он уступает.
Зеленский уступает врагу.
Сливает.
Предает.
Становится на колени.
Сдает наш национальный интерес.
Сбрасывает в мусор достигнутое, в т.ч. жертвами под Иловайском и Дебальцево.
И все уже об этом знают и готовы похлопывать его по плечу.
По нынешним договоренностям Путин обязался убраться из Украины и убрать за собой весь мусор. После этого, когда не будет его войск и возможности вмешиваться в наши внутренние дела, мы обещаем тоже что-то выполнить.
Чтобы Путин выполнял эту сделку охотнее, на него наложили санкции и вальнули цены на нефть.
Путин выполнять не хотел и помог Зеленскому убрать Порошенко. Теперь пришел черед Зеленского платить.
И он хочет сделать это быстро. Пока победа свежа. Пока власть у него, а оппоненты растеряны. Пока публика не поняла грандиозного обмана.
«Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні.» - Офис Президента.
Мы на пороге большого слива Украины малоросским клоуном. Готовьтесь к внутренним катаклизмам.
П.С. А я напоминаю: власти Израиля в 90-х тоже уступили врагу. Израильтяне уступили палестинцам возможность иметь свою полицию (враг с автоматами тут же получил официальный статус), налоги (возможность финансировать себя), школы (выращивать новых террористов). Это уже все проходилось. Так вот что следует знать Зеленскому.
В итоге премьер-министра Ицхака Рабина, с чьей подачи это подписали, убил молодой израильский террорист-одиночка. Он выпустил в Рабина три пули и Рабин умер через 40 мин (выходец из украинских евреев кстати). Игаль Амир мотивировал свои действия наказанием за соглашение в Осло.
Пусть Зеленский возьмет себе это на заметку".
Джон Смит https://www.ponomaroleg.com/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d1%83-%d1%81-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%bc.html