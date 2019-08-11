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Все про:ДТП (2441) Житомирщина (420) смерть (3490)

 Поліцейський спровокував ДТП на Житомирщині, через що загинув сам і ще три людини

На автодорозі Шепетівка-Чуднів-Бердичів пізно увечері 10 серпня зіткнулися ВАЗ і Peugeot. На місці події загинули дві людини, згодом в лікарні померли ще двоє.

За попередньою інформацією, 29-річний водій Peugeot не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Унаслідок від травм на місці пригоди загинули водій та 55-річний пасажир ВАЗ, водія "Пежо" та 53-річну пасажирку ВАЗ було госпіталізовано до чуднівської лікарні, однак врятувати їхні життя не вдалося. Обоє померли у відділенні інтенсивної терапії уночі 11 серпня.

За кермом "Пежо" перебував старший оперуповноважений Управління карного розшуку ГУНП.

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Розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Зібрані матеріали будуть скеровані до Територіального управління ДБР для подальшого розслідування", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142349
 
 
 Топ коментарі
 
Відсоток ДТП, спричинених поліцейськими, явно є набагато вищим ніж відсоток поліцейських від загальної кількості водіїв.
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Устал жить уполномоченный, а с собой 3 невинных забрал на тот свет.
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Есть ли надежда на то, что такие аварии прекратятся?
И за счёт чего это можно сделать?
Ведь статистика просто удручающая...
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далеко не всегда виноват ВАЗ. Людей жалко.
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Відсоток ДТП, спричинених поліцейськими, явно є набагато вищим ніж відсоток поліцейських від загальної кількості водіїв.
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Сумніваюся...
Математично це просто неможливо...
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Устал жить уполномоченный, а с собой 3 невинных забрал на тот свет.
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Есть ли надежда на то, что такие аварии прекратятся?
И за счёт чего это можно сделать?
Ведь статистика просто удручающая...
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Надєжда у відрі з гайками замість голови.
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у нас отбивает мозг у человека если он сядет за руль был обычный спокойный а как сел за руль все обезьяна... а если еще крутая, дорогая тачка- то он вообще считает себя Богом на дороге.... качество дорог, культура в обществе и на дорогах, уважение к иным участникам дорожного движения, подчинение знакам, разметке, светофору, неотвратимость наказания, неподкупная дорожная полиция, реальный суд- а не "судилище аукцион".... во тогда начнем потихоньку приближаться к Европе... Полицейский спровоцировал ДТП на Житомирщине, в результате погиб сам и еще три человека - Цензор.НЕТ 2538
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вот вам реформа полиции, понабирают по обьявлению, что то мне это напоминает недавние выборы, понабирали, теперь будем смотреть, что то в этом роде...
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Страна полиции, поздравляю... зарплты им позволяют бухать и покупать авто. Вот чесно не представляю как можно за 7 тысяч грн. в месяц купить авто, даже евробляху с учетом Кобелевских тарифов.
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на тамтому світі поліцейському морду набьють
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