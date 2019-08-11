 Поліцейський спровокував ДТП на Житомирщині, через що загинув сам і ще три людини

За попередньою інформацією, 29-річний водій Peugeot не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Унаслідок від травм на місці пригоди загинули водій та 55-річний пасажир ВАЗ, водія "Пежо" та 53-річну пасажирку ВАЗ було госпіталізовано до чуднівської лікарні, однак врятувати їхні життя не вдалося. Обоє померли у відділенні інтенсивної терапії уночі 11 серпня.

За кермом "Пежо" перебував старший оперуповноважений Управління карного розшуку ГУНП.

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Розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Зафіксовані усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Зібрані матеріали будуть скеровані до Територіального управління ДБР для подальшого розслідування", - йдеться в повідомленні.