 Українка Федорова виборола срібло чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НОК України.

"Олена Федорова відсвяткувала повернення у великий спорт сріблом на трампліні 1 м і стала вже 16-кратною медалісткою чемпіонатів Європи зі стрибків у воду", - йдеться в повідомленні.

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