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 Українка Федорова виборола срібло чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Українська спортсменка Олена Федорова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НОК України.

"Олена Федорова відсвяткувала повернення у великий спорт сріблом на трампліні 1 м і стала вже 16-кратною медалісткою чемпіонатів Європи зі стрибків у воду", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142348
 
   
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Украинка Федорова завоевала серебро чемпионата Европы по прыжкам в воду - Цензор.НЕТ 315

вітаємо, Оленочко!
всі перемоги ще по-переду! щасти...
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Прикольно, что и кацапы в Киеве вполне спокойно прыгают.
Украинка Федорова завоевала серебро чемпионата Европы по прыжкам в воду - Цензор.НЕТ 9307
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