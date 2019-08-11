 Українка Федорова виборола срібло чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НОК України.
"Олена Федорова відсвяткувала повернення у великий спорт сріблом на трампліні 1 м і стала вже 16-кратною медалісткою чемпіонатів Європи зі стрибків у воду", - йдеться в повідомленні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НОК України.
"Олена Федорова відсвяткувала повернення у великий спорт сріблом на трампліні 1 м і стала вже 16-кратною медалісткою чемпіонатів Європи зі стрибків у воду", - йдеться в повідомленні.
И красавица.
вітаємо, Оленочко!
всі перемоги ще по-переду! щасти...