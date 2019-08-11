 Офіс президента не погоджував із ветеранами час початку маршу на День Незалежності, - організатори

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Ніхто нічого не узгоджував!", - написав у фейсбуці один з організаторів "Маршу" Павло Білоус.
"Жодних офіційних обговорень з оргкомітетом "Маршу захисників" не було. Нам просто "призначили" час не спитавши", - повідомив інший член оргкомітету Андрій Медведько.
Оргкомітет проведе у понеділок пресконференцію, на якій розкаже про власні плани.
Раніше вони планували пройти Хрещатиком близько 9:00 ранку.
"Перша "коробочка" - родини загиблих. Друга - важкопоранені ветерани, ампутанти. Далі - решта ветеранів", - розповідав один з учасників оргкомітету Євген Дикий.
В оргкомітеті також наголошують, що їхній захід - неполітичний та відбудеться без будь-якої партійної символіки.
"Маршу захисників України" став реакцією на те, що Володимир Зеленський вирішив уперше за п'ять років не проводити військовий парад до Дня Незалежності. Таке рішення він пояснив надто високою вартістю організації параду.
Нагадаємо, згідно з оприлюдненою Офісом Президента програмою, церемонія стартує 24 серпня о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Під звук дзвонів на Майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела.
У рамках святкування на головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.
Близько 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього о 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участю ветеранів.
А ты где воевал, патриот диванный?
У тебя муж где воевал? 🍭11.08.2019 19:32
А ты где воевал, а?
Я також писала, що переживаю, щоб не було непередбачених ситуацій.
зе-братва примушує організаторів змінювати плани. Щонайменше.
Зацініть гру.
Коли зе-влада побачила, що люди серйозно гуртуються після відміни параду і готують захід - бігом затріщала про =новий формат=.
Хлопці в п*ятницю (після безуспішних спроб контакту з -оп-ою) виклали скоординований план - ті бігом вчора у відповідь свій сценарчик ...
Але через те, що зе - мають статус (дякуючи 73%) - ветерани, волонтери, народ - мусять відступити і вносити зміни, пристосовуватися під криворізьке (і не тільки) гоп-бидло.
Ось так. І братва задоволено гигикає і потирає ручки.
=ані-вас-сдєлалі=
А ви ковтайте.
Не здивуюся, якщо без ексцесів не обійдеться.
Вчора вже мовчала про те, чому Незалежність зе-шакали прив*язали лише до Небесної Сотні.
Теорія змови?
Как бы страну расшатать чтобы вернуть жопу мародера на трон
Доменялся, Слуги-мухи отдельно, а Народ-котлетка отдельно 😀
У комуняк поучился бы, что ли.
Те как мантру повторяли:
"Народ и партия едины"
Браво,Зе, браво...
А насчет гуляний ничего не знаю
И тогда власть говорила что иначе нельзя, это минские угоди
2. Добровольцы, Ветераны АТО, волонтеры - для них Украина - страна, за которую умирали ихние товарищи и за которую они будут стоять насмерть.
Первые - очень боятся вторых. Вторые - презирают и ненавидят первых.
МАРШ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ ПРОЙДЕ ОКРЕМО ВІД "ХОДИ ГІДНОСТІ"
Анонсований учасниками АТО Парад 2019: Марш Захисників України все одно відбудеться 24 серпня попри ініціативу Офісу президента провести на День Незалежності "Ходу Гідності".
Про це повідомляє ініціатива "Захисти Україну".
Учасники ініціативи вважають таку запізнілу реакцію ОП тим, що, побачивши негативне реагування суспільства на скасування параду, команда нового президента вирішила гібридно вийти з ситуації й провести аналогічний вже анонсованому ветеранами марш.
"Подібні ініціативи не стануть на заваді Маршу Захисників України. Ми активно готуємося, вже створили оргкомітет, і ветерани вийдуть на центральні вулиці столиці, а що там будуть робити від Офісу Президента - це їх справа", - відзначає один з ініціаторів параду ветеран батальйонів "Гарпун" і "Київська Русь" Павло Білоус.
Відзначимо, що до оргкомітету Маршу увійшли: Павло Білоус, Антон Колумбет, Євген Дикий, Олексій Середюк, Дмитро Лінько, Роман Федчук, Олександр Погребиський, В'ячеслав Зінкевич і ще багато відомих представників ветеранських та волонтерських об'єднань.
https://prm.ua/marsh-zahisnikiv-********-proyde-okremo-vid-hodi-gidnosti/?fbclid=IwAR0I4aPU-CwvlTrZ1PV9eTlI0sX_cQIk99k5_Y3Ol7CICD7KbczebSZ-XWc
Ось так.
Тепер ветерани і винні.
А теперь - "геть з дороги !"
Ви як написали найголовніший для країни день ?
І не лише це.
1. пані Наталя відповіла
2. голосування за зе.
И называют его "свято", от святого, а не "праздник" - праздновать, т.е. ничего не делать.
Ехайте вы лучше в гидропарк и празднуйте там свою шаурму!
Вас і 45% нема від кількості виборців.
Об этом ещё в Библии написано 😁
гости ЗЕли уже в пути.
Коли всю цю цинічну шоблу розподілятимуть по сміттєвих контейнерах, це буде найкращий номер у творчій спадщині 95 кварталу. Максимально смішний і максимально актуальний.
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Складається враження, що тут працюють мародерські гроші Порошенка. Він накрав десятки мільярдів баксів, а тепер кидає слабким на совість українцям, щоб ті мутили воду в країні і гадили на Зеленського. Чому якась група ветеранів(навіть дуже поважних) має вирішувати за решту населення України? І всіх ветеранів? Може там гроші є причиною?