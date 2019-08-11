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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
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 Офіс президента не погоджував із ветеранами час початку маршу на День Незалежності, - організатори

Команда президента не погодила святкування на День Незалежності з організаторами неофіційного "Маршу захисників України", який також заплановано на ранок 24 серпня в центрі Києва.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Ніхто нічого не узгоджував!", - написав у фейсбуці один з організаторів "Маршу" Павло Білоус.

"Жодних офіційних обговорень з оргкомітетом "Маршу захисників" не було. Нам просто "призначили" час не спитавши", - повідомив інший член оргкомітету Андрій Медведько.

Оргкомітет проведе у понеділок пресконференцію, на якій розкаже про власні плани.

Раніше вони планували пройти Хрещатиком близько 9:00 ранку.

"Перша "коробочка" - родини загиблих. Друга - важкопоранені ветерани, ампутанти. Далі - решта ветеранів", - розповідав один з учасників оргкомітету Євген Дикий.

В оргкомітеті також наголошують, що їхній захід - неполітичний та відбудеться без будь-якої партійної символіки.

"Маршу захисників України" став реакцією на те, що Володимир Зеленський вирішив уперше за п'ять років не проводити військовий парад до Дня Незалежності. Таке рішення він пояснив надто високою вартістю організації параду.

Нагадаємо, згідно з оприлюдненою Офісом Президента програмою, церемонія стартує 24 серпня о 9:30 біля пам'ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Під звук дзвонів на Майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони ще не визначило, кому і скільки премій виплатити до Дня Незалежності

У рамках святкування на головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри і відомі музиканти.

Близько 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього о 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участю ветеранів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142347
 
 
 Топ коментарі
 
Дякую Адміністратору, який чергував учора. Виглядає, що прислухалися трошки в редакції, хоч і далі бомбардують нас новинами з-за поребрика.

Це був мій комент від ночі п*ятниці. (Зараз виділяю ключові місця)
https://enigma.ua/articles/marsh-zakhisnikiv-ukraini-zelenskiy-pokazovo-ignorue-gromadskiy-orgkomitet-utochniv-rozklad
Понад 7000 ветеранів підтвердило участь у громадському Марші Захисників України для вшанування пам'яті полеглих за Незалежність від російської агресії. Також до Маршу приєднується значна кількість цивільних - волонтерів та активістів. Як і очікувалось, Офіс президента Зеленського показово ігнорує усі запити та спроби координації. Але це не зупинить українців.
Подробиці розкладу Маршу озвучує член Оргкомітету Антон Колумбет:
Вітаємо, шановні побратими та посестри. Пройшло чергове засідання Оргкомітету Маршу Захисників України.
Оскільки ми так і не отримали від Офісу Президента України жодних офіційних повідомлень про час та місце проведення державних заходів до Дня Незалежності України, Оргкомітет, керуючись в тому числі і Указом Президента України #513/2019, а саме п.2 "сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення національної єдності" затвердив попередній сценарний план.
1. Збір людей буде проходити з 8-00 до 9-00 у парку імені Т.Г.Шевченка.
2. В цей час, буде формуватися багатотисячна колона на проїзній частині перед корпусом університету імені Т.Г.Шевченка.
3. О 9-00, організованою ходою, колона вирушить по своєму маршруту.
4. Орієнтовно о 9-30, колона зупиниться перед центральним універмагом України, щоб вирівняти свій стрій.
5. Приблизно о 9-50, колона продовжить свій рух у напрямку Майдану незалежності України.
6. Приблизно о 10.20, марш прибуде до Майдану та почне рівномірно займати його площу для проведення фінальної частини заходу.
7. Орієнтовно о 10.50, всі займуть свої позиції та виконають державний гімн України, групову фото та відео сесію, патріотичні скандування.
8. Приблизно о 12.00, офіційна частина маршу буде закінчена. Далі, частина людей піде на Михайлівську площу до «Стіни Пам'яті», де пройде молебен за полеглими в бою та концерт.
Нагадуємо, що форма реєстрації та перелік регіональних координаторів за посиланням: https://facebook.com/story.php?story_fbid=1392456294235390&id=593487700798924
Станом на 7.08.2019 свою участь у Марші Захисників підтвердило більше 7000 ветеранів з усієї України та невстановлена кількість цивільних.
Також Оргкомітет отримав заявки на окремі колони майже всіх добровольчих формувань, волонтерських ініціатив та окремих ветеранських об'єднань списочною чисельністю від 50 осіб.
Участь в Марші підтвердило Синодальне управління Військового Духовенства ПЦУ та капелани Протестантської Церкви. Оргкомітет опрацьовує питання міжконфесійної молитви з залученням усіх конфесій України.
Також доповідаємо, що ветеранська спільнота з усієї України не тільки планує прибути до Києва, а і висловила бажання провести дублюючі Марші Захисників України в своїх містах. Станом на 7.08.2019 проведення маршу-побратиму підтверджено у Львові, Миколаєві, Сумах, Запоріжжі та Одесі. Радо вітаємо цю ініціативу та закликаємо спільноту в інших містах робити аналогічно.
Підсумовуючи - ми спостерігаємо неочікуванно надпотужну консолідацію патріотичної спільноти, яка підтримує чітку мілітарну складову сучасної України і готова це демонструвати.
Враховуючи величезний резонанс в ЗМІ, деякі з яких, будучи рупорами російської пропаганди та проросійських політиків, сиплють традиційною брехливою і викривленою інформацією, найближчим часом Оргкомітетом буде проведено офіційну відкриту прес-конференцію.
Честь маємо.
#наш_парад #марш_без_політики #Марш_Захисників_України#Рух_Ветеранів_України

Тобто, зе-шайка дочекалася оголошення плану Людей і вчора викотила свій зе-сценарій.
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И правда,зачем нужны какие-то ветераны Офису Президента?
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Паради проводять ПІСЛЯ перемоги...
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Почала чіплятися до людей ти. Так що відповідай:

У тебя муж где воевал? 🍭11.08.2019 19:32

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А не усерешься? Свына первым поведете?
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Та ні.
Я також писала, що переживаю, щоб не було непередбачених ситуацій.
зе-братва примушує організаторів змінювати плани. Щонайменше.

Зацініть гру.
Коли зе-влада побачила, що люди серйозно гуртуються після відміни параду і готують захід - бігом затріщала про =новий формат=.
Хлопці в п*ятницю (після безуспішних спроб контакту з -оп-ою) виклали скоординований план - ті бігом вчора у відповідь свій сценарчик ...
Але через те, що зе - мають статус (дякуючи 73%) - ветерани, волонтери, народ - мусять відступити і вносити зміни, пристосовуватися під криворізьке (і не тільки) гоп-бидло.
Ось так. І братва задоволено гигикає і потирає ручки.
=ані-вас-сдєлалі=
А ви ковтайте.
Не здивуюся, якщо без ексцесів не обійдеться.
Вчора вже мовчала про те, чому Незалежність зе-шакали прив*язали лише до Небесної Сотні.
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Соя уже не знает что бы придумать
Как бы страну расшатать чтобы вернуть жопу мародера на трон
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Тему Затронули конкретную .Я хочу спросить у наших офицеров . Кто позволил в ДАП заежать с одним рожком .Нашим добробатам Через сепаров ?
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А "суть" вы ПОНЯЛИ?!... Есть одна "Украина"... "официальная", где будет "Зеленский"... А есть "Иная УКРАИНА"... И там есть Марш!!! Ребята, смотрите, как "разъеэжается раскол между "обещаниями", и "выполнением"...
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Сам же, болван зелёный предложил "поменять формат".

Доменялся, Слуги-мухи отдельно, а Народ-котлетка отдельно 😀

У комуняк поучился бы, что ли.
Те как мантру повторяли:
"Народ и партия едины"
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Инвалиды и плачущие вдовы могут испортить нам праздник.
Браво,Зе, браво...
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Та Зе до лампочки всякие соглашения, ну клоун, что с него возьмёшь?
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Що це за претензія? Ветерани не знають, де парад проводять?
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Парад один -Марш Захисників на Хрещатику

А насчет гуляний ничего не знаю
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Я помню в дап заезжали через сепаров .
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Я тоже помню
И тогда власть говорила что иначе нельзя, это минские угоди
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1. Зеленский, Богдан, Шефиры, Коломойский - для них Украина просто место обогащения, которую они могут продать врагу. Которые никогда не будут воевать за нее.
2. Добровольцы, Ветераны АТО, волонтеры - для них Украина - страна, за которую умирали ихние товарищи и за которую они будут стоять насмерть.
Первые - очень боятся вторых. Вторые - презирают и ненавидят первых.
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Доброволцев мародёр пересажал, волонтёры ему были не нужны, участники АТО были избиты зимой 2017-го...
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Скільки добровольців сидить і скількох побили?
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він, видать згадує Пугачова, який застрелив двох копів в Дніпрі; двох тих, хто кидав лимонки в нацгвардійців під Верховною Радою 31.08.2014-го; чи тих 5-х, які сіли за вироком суду за вбивство Гандзюк...
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31 липня 2019

МАРШ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ ПРОЙДЕ ОКРЕМО ВІД "ХОДИ ГІДНОСТІ"
Анонсований учасниками АТО Парад 2019: Марш Захисників України все одно відбудеться 24 серпня попри ініціативу Офісу президента провести на День Незалежності "Ходу Гідності".
Про це повідомляє ініціатива "Захисти Україну".
Учасники ініціативи вважають таку запізнілу реакцію ОП тим, що, побачивши негативне реагування суспільства на скасування параду, команда нового президента вирішила гібридно вийти з ситуації й провести аналогічний вже анонсованому ветеранами марш.
"Подібні ініціативи не стануть на заваді Маршу Захисників України. Ми активно готуємося, вже створили оргкомітет, і ветерани вийдуть на центральні вулиці столиці, а що там будуть робити від Офісу Президента - це їх справа", - відзначає один з ініціаторів параду ветеран батальйонів "Гарпун" і "Київська Русь" Павло Білоус.
Відзначимо, що до оргкомітету Маршу увійшли: Павло Білоус, Антон Колумбет, Євген Дикий, Олексій Середюк, Дмитро Лінько, Роман Федчук, Олександр Погребиський, В'ячеслав Зінкевич і ще багато відомих представників ветеранських та волонтерських об'єднань.

https://prm.ua/marsh-zahisnikiv-********-proyde-okremo-vid-hodi-gidnosti/?fbclid=IwAR0I4aPU-CwvlTrZ1PV9eTlI0sX_cQIk99k5_Y3Ol7CICD7KbczebSZ-XWc
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Правильно. І Воїнам не доведеться віддавати честь Зеленському. До речі, цікаво, по якому захворюванню Зеленський відмазався від служби в армії, і чи не заважає та хвороба йому виконувати свої обов'язки?
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Не передергивай соевый, ты оооооччччень хорошо знаешь кто Свын, с его корята кармишься...
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Противостояние навязывается ОРГАнизаторами шествия ветеранов.Правильной дорогой идёте ,товарисщи!.Даёшь конфликтов больше и разных!!.Уши хряка-лузера торчат,не смотря на всю лукавую риторику. Злобствующая пена ветром разгонитсяДжемилёву -мой респект!Умнейший человек!Авторитет.Я преклоняюсь.На страну работает!.
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"Провокація" - кричав гопник, отримавши цеглиною по куполу.
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Який показовий коментар !
Ось так.
Тепер ветерани і винні.
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На Западе,когда профсоюз назначает забастовку проходит референдум среди членов.А тут? тупой развод от ОРГАнизаторов.Не путайте хрен с редькой
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Логика этой шавке до лампочки, оно из свынарника...
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Это да,Свыня себя покажет, падло редчайшее! Его так нагло отогнали от корята.....
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Поздно, Федя, не нужно было военный парад отменять.

А теперь - "геть з дороги !"
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Для зелених День Незалежності не свято. То пішли б, на мішках поседіли б, по фонтанам побігали б, шаурми пожерли. І не заважали б людям. Так ні. Зроблять все для того, щоб свято обгидити.
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вы хоть понимаете что вы тут написали? для 73% украинцев день независимости не праздник? что у вас творится с совестью?
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А що свято ?
Ви як написали найголовніший для країни день ?
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Лінуюся.
1. пані Наталя відповіла
2. голосування за зе.
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Украинцы пишут День Незалежності с большой буквы.
И называют его "свято", от святого, а не "праздник" - праздновать, т.е. ничего не делать.

Ехайте вы лучше в гидропарк и празднуйте там свою шаурму!
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у вас же был прекрасный лозунг..... думай. почему поступаете по другому?
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А де ти нарахувало 73%, дЗЁбнуте (для адміна рос - клюнуте)?

Вас і 45% нема від кількості виборців.
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Ідіоте, не 73% українців, а лише тих, чиї бюлетні прийняли участь в голосуванні, а це лише ТРЕТИНА від ВСІХ українців. Це раз. І друге, частина з цих 73% вже встигли протверезвіти і прийти до тями. Похмілля проходить, мозок вмикається, людина починає думати і аналізувати. Ну не всі ж 73% повні ідіоти, частина зрозуміла, що зробила дурню, тепер поступають по-совісті. А далі ще й не тільки по-совісті, народ ще й просто може збунтуватись. От тоді вам сволочам весело стане...
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с-14 . все что надо знать об этих ребятах. мне глубоко наплевать на то от куда растут уши.если среди этих пацанов есть те кто воевал за Украину я им только скажу спасибо. просто хочется спокойно отметить этот праздник .ну и что бы в кремле поперхнулся карлик.
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Зашел на сайт почитать . С которым жил в 2014 г. ШО увидел ? Днище !
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Нахріна ці марші та гейпаради усякі, у нас війна, чи циркове ******** продовжуватиметься ще 5 років?
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Все-таки интересно, каким образом в государстве возникли совсем непонятные организации с непонятными полномочиями, а именно "У Зеленскава" и "Офис Президента"
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А мне интересно откуда оте организаторы вылупились?
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А ты поинтересуйся самоорганизацией украинского народа
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Патриоты Украины разбежались по сектам и ЛГБТ -сообществам.48 гетьманьщина.
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В любом стаде есть то ли голубая, то ли ЗЕленая овца.
Об этом ещё в Библии написано 😁
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"Ходу Гідності"

гости ЗЕли уже в пути.

Офіс президента не погоджував із ветеранами час початку маршу на День Незалежності, - організатори - Цензор.НЕТ 9925
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это шо отосившие мажоры из ЗЕкоМАНДЫ уже вереранами АТО командуют? время назначают, формат, форму одежды и т.д какая то фигня получаеться....
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Навіть не знаю що сказати.
Коли всю цю цинічну шоблу розподілятимуть по сміттєвих контейнерах, це буде найкращий номер у творчій спадщині 95 кварталу. Максимально смішний і максимально актуальний.

Офіс президента не погоджував із ветеранами час початку маршу на День Незалежності, - організатори - Цензор.НЕТ 739
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Тобто пройти тим самим маршем на дві години пізніше вони не можуть? Треба скомкати все свято? Заради двох годин? Хм.
__________________
Складається враження, що тут працюють мародерські гроші Порошенка. Він накрав десятки мільярдів баксів, а тепер кидає слабким на совість українцям, щоб ті мутили воду в країні і гадили на Зеленського. Чому якась група ветеранів(навіть дуже поважних) має вирішувати за решту населення України? І всіх ветеранів? Може там гроші є причиною?
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