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 У Львові нагородили собак, що служили разом із господарями в зоні бойових дій на Донбасі. ФОТО

12 собак, які разом зі своїми господарями були на фронті, отримали нагороди на Львівському кінологічному фестивалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

У Львові нагородили собак, що служили разом із господарями в зоні бойових дій на Донбасі 01

Усіх чотириногих героїв нагородили пам'ятними знаками "За службу Україні".

У Львові нагородили собак, що служили разом із господарями в зоні бойових дій на Донбасі 02

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Французький бульдог із позивним Чупакабра має бойове уламкове поранення, і на його рахунку 27 врятованих життів українських бійців, яких він знайшов під завалами будинків у Мар’їнці.

У Львові нагородили собак, що служили разом із господарями в зоні бойових дій на Донбасі 03

Айдар під час служби на блокпосту поблизу Станиці Луганської допоміг знешкодити розвідувально-диверсійну групу ворога та знайшов два автомати Калашникова, що були приховані в автомобілі порушників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотири кінологічні розрахунки ДСНС увійшли в сотню найкращих у світі за версією Міжнародної організації рятувальних собак. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142346
 
   
 Топ коментарі
 
Собака кращий навіть за дружину. Закрийте дружину і собаку в багажнику автомобіля на 2 години, а потім відкрийте. І хто вам буде більше радіти!? 😀
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Люблю овчарок. Умнейшие собаки
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У меня в детстве была. Окрас черно седой, Азой звали. Жили в селе, так жила она вольно, только с ошейником. Хочет на улице ночует, хочет в доме или времянке. Пару раз начудила （курей, *****, передушила и на кучку сложила в наше отсутствие, так после краткого курса воспитания, где то 5 минут, куры потом по ней прыгать могли. Во двор впускала всех, но выход только по разрешению хозяина, причем не привыкала к людям. Один раз кум родителей зашел, дома никого, тот назад, ан нет, хотя частый гость был и Аза его знала, но пришлось куму пару часов на арке куковать😀. Та много интересного с Азой было, вот с тех пор и люблю овчарок.
У тебя красивые собачки.
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Спасибо. Ты все верно написал. Они все понимают, только говорить не умеют.
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Самые умные бордер-колли, относятся тоже к овчаркам.
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Собака кращий навіть за дружину. Закрийте дружину і собаку в багажнику автомобіля на 2 години, а потім відкрийте. І хто вам буде більше радіти!? 😀
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Тут треба інакше ставити питання - "вгадайте, хто вас з більшою вірогідністю покусає?" У Львові нагородили собак, що служили разом із господарями в зоні бойових дій на Донбасі - Цензор.НЕТ 7691
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А якщо навпаки: дружина закриє вас і пса ?
Чи до такого "потужний" чоловічий мозок не додумався ?
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У французского бульдога ни нюха, ни слуха , ни ума....С возрастом и зрения нет...Игрушка бесполезная.
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А шо там такое в Марьинке было что аж с собаками искали столько солдат?
Тем более, что даже с этим бульдогом, который совсем не ищейка, как вы сказал.
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Молодці, собачки.
Я і про котиків бачила фоторепортаж з ООС на фб: бо 8-го був міжнародний день котів.
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