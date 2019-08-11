 У Львові нагородили собак, що служили разом із господарями в зоні бойових дій на Донбасі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.
Усіх чотириногих героїв нагородили пам'ятними знаками "За службу Україні".
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Французький бульдог із позивним Чупакабра має бойове уламкове поранення, і на його рахунку 27 врятованих життів українських бійців, яких він знайшов під завалами будинків у Мар’їнці.
Айдар під час служби на блокпосту поблизу Станиці Луганської допоміг знешкодити розвідувально-диверсійну групу ворога та знайшов два автомати Калашникова, що були приховані в автомобілі порушників.
У тебя красивые собачки.
...псы войны...боевые... наши...
Чи до такого "потужний" чоловічий мозок не додумався ?
Тем более, что даже с этим бульдогом, который совсем не ищейка, как вы сказал.
Я і про котиків бачила фоторепортаж з ООС на фб: бо 8-го був міжнародний день котів.