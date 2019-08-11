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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:одруження (33) Мін'юст (604) весілля (41) Нефьодов (73)

 Глава митниці Нефьодов скористався послугою Мін'юсту "Шлюб за добу". ФОТО

Новий глава Державної митної служби Максим Нефьодов одружився, скориставшись послугою "Шлюб за добу".

Про це Нефьодов повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Глава митниці Нефьодов скористався послугою Мінюсту Шлюб за добу 01

"Протестували з Яною Калмиковою послугу Міністерства юстиції "Шлюб на добу". Нормально вийшло, найскладніше, звісно, умовити наречену. Обручку собі купив за годину до церемонії", - написав чиновник, додавши кілька фотографій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чому люди дізнаються про розмір мита на кордоні? - Нефьодов пропонує скласти єдину базу вартості розмитнення автомобілів. ВIДЕО

Глава митниці Нефьодов скористався послугою Мінюсту Шлюб за добу 02Глава митниці Нефьодов скористався послугою Мінюсту Шлюб за добу 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефьодов розповів про нічну зустріч в Офісі Зеленського: "У когось зараз холодок по спині пробіг". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142345
 
   
 Топ коментарі
 
Минюст продешевил
Надо шоп можно не приходить, а по мылу расписывали

Пользователь М прислал вам предложение. Добавить в мужья?
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А он её ещё до свадьбы растаможил?
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В 1988 сімя почала вимагати новий кольоровий телевізор. Всі мої спроби домовитися з вантажниками під "Будинком Радіо" закінчувалися повним провалом. І тоді знайомий порадив не голитися декілька днів, перед підходом бахнути пляшку пива щоб був добрячий "вихлоп"!, і вже тоді домовлятися з пролетаріатом, бо на моїй мордяці вже була "намальована" вища освіта і спадкова зневага до "синюшних" вантажників. Спрацювало миттєво. Найдивніше що цей телевізор "Горизонт" з японською трубкою до цього часу чудово працює без ремонту, але ... дружині сподобалась моя щетина. От так я і "ощетинився на весь світ", але пяниці мене *******. І не тільки пяниці...
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От бачите.
І сім*ї користь, і дружині догодили ... Глава митниці Нефьодов скористався послугою Мін'юсту "Шлюб за добу" - Цензор.НЕТ 9433
Правильно зробили, що її послухали.
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поєднання ніжної шкіри та дротяної щетини - довелось віппустити бороду ще в школі
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Хорошо хоть, что жену не Богданом зовут... Глава митниці Нефьодов скористався послугою Мін'юсту "Шлюб за добу" - Цензор.НЕТ 9897
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Разумное государство должно усложнять вступление в брак, чтоб только самые стойкие проходили проверку чувств. А развод должен быть за сутки, при отсутствии материальных претензий.
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Так самый разумный был совок - только самые отбитые вырывались в люди, а 95% - как в хлеву существовали.
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я норм при совке 20 лет нормально прожил. это сейчас 95% унижены, ограблены, в хлеву 7-9 млн батрачат на чужбине.
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Так точно, товарищ(уважаемый)
Служу Сталину, товарищ(уважаемый)
А еще всех убили, товарищ и в маршрутках расплачиваемся солью, товарищ(уважаемый(совками))


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Совок розвалився коли мені було 27, я вже був другий раз одружений і платив аліменти. Маючи вчених батьків і доступ до номенклатурного розподільника родина жила, як ми думали досить непогано. Досить згадати що на павлівській реформі ми втратили понад 200 000 рублів. Але ми всі ненавиділи совок! І коли в 95 я приїхав в Британію - саму капіталістичну країну світу, я став лютим антикомуністом і нарешті сформувався як український націоналіст. Якщо Ви ще маєте сили просто виїдіть на декілька місяців в нормальну країну. Думаю що Ви відразу і назавжди забудете про радяно-кацапський штам "батрачить на чужбине".
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То есть срср вас сделали научной элитой и, по сути, миллионерами. А вы его ненавидели. Интересный психологический феномен. Я с 97 езжу в командировки в Европу. Жить можно. Если ты гражданин ЕС. А 7-9 млн именно батрачат. Никогда не договоримся.
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Сделал миллионерами?В другой стране точно были бы миллионерами,а то и мултимиллионерами!А при ссср живы остались уже хорошо!Жить и выживать разные вещи.
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ты выше почитай, у людей только на книжке было 200 000 руб. это минимум 20 квартир в Киеве по цене 1985.
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Покупали далеко не все. $200,000 конечно было не у всех, но лично знал людей потерявших более 30к и далеко не одних, и очень мало кто вкладывал в недвижимость.
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СРСР повбивав всіх наших родичів. У діда академіка було 9 братів і сестер. До 1940 він залишився один з родини і пів життя його задовбували мудаки які вимагали щоб він вступив в партію. В 1961 дід пішов на пенсію і ... створив власну наукову школу - 8 академікв, 12 докторів, 66 кандидатів наук! Його ім'я носить тепер кафедра де він працював і два вищі навчальних заклади. Прожив 99 років і так не став комуністом... Другий дід відбатрачив з 1939 по 1958 (19 років!) в Гулазі за "український буржуазний націоналізм". Звільнений по "актировці" без права повернення в Україну і похований десь під Красноярськом... В школі я відмовився вступати в комсомол і так затрахав вчителів "неправильними питаннями" що мені поставили річну двійку за поведінку та вигнали з школи. А з цією двійкою мене в будь яку іншу школу не брали... Працюю з 16 років. Школу закінчував вже в будівельному батальйоні куди потрапив після "психушки" за відмову служити в Афгані. Рік пішло на те щоб позбавитися клейма "7б" і опинитись під Рибінськом в оточенні кримінальників (у нас 75% солдат були після колоній). Це мене не вбило і я крім атестату отримав 12 робочих спеціальностей і закінчив протягом служби два ПТУ. Після служби з четвертого разу самостійно вступив до КГУ. Закінчив два факультети (філософія, психологія) 92 з 100 можливих балів) і вступив в докторантуру LSE (отримав грант). В 2000 захистився в галузі соціального управління, що теж не просто - у іноземців % захисту в той час був лише 26% - і повернувся в Україну... Мені добре всюди і ніколи я ні на кого не батрачив! 12 років назад, в віці 46 років, я полишив університетську кафедру і пішов у внутрішню еміграцію. Заробляю достатньо (я не жадібний) і не отримую від держави взагалі ні-чо-го. Лише плачу податки. А ось Ви живете в злобі та заздрості. Совок Вас спотворив. Ви вже напівтруп... і про що ж в Вами домовлятися? Вам закономірно не щастить. Це наслідок совкового мислення - кожний отримує те на що заслуговує. Я щасливий, а Ви нещасний. Все правильно бо світ врешті решт справедливий.
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Новость топчик. Уюта в коверкинге и удачи в продакшене. Попутного хипстера вам в паруса.
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Нефедов женился на менеджере Ахметова. (Українські новини)
***
Яка школота пише заголовки? В нарєчії пишеться Ё.
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Поміняв клавіатуру на нову. Взяв з українською розкладкою. Звикаю потроху. Тепер у мене немає російських букв на клаві. Наступним кроком мабуть залишається видалити взагалі російську з компа.
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Ну я новий ноут купляти не збираюсь. Ё пише палюбому, патамушта є така клавіша.
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Пише. Але тепер у мене не має кацапської клавіші перед очима!
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Ну от тепер про кацапів, а щоб вони повиздихали!, хоча б немає перед очима зайвого нагадування. Глава митниці Нефьодов скористався послугою Мін'юсту "Шлюб за добу" - Цензор.НЕТ 5787
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В смислі шо Нефьодов написано українською, а на нарєчії пишеться Нефедов. Якщо це російська версія, то і писати потрібно так. Вище я скопіював заголовок з Українських новин.
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А я б і українською писала Нефедов. Як і Денисова, а не ДенІсова ...
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"В смислі" . Такого в української мові взагалі немає. Є "в розумі́нні чого́"
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Скажи це Козлову. Какой прівєт, такой і атвєт. У мене так.
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це ж скільки він планує вкрасти, якщо під зубожілого косить, одружуючись у пожмаканому спінжачку?
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Так він вже краде... ще з початку 2015, як соєвий педро його в міністерство економічного розвитку і торгівлі України засунув, яке було створене чівакунею для легалізації і відмивання вкраденних грошей, а соєвий мародер міг це міністерство упразнити, але не став, бо йому теж треба було відмивати награбоване...
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Якщо у нього спінжачок пожмаканий - таке саме пожмакане у голові
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Через рік на цій посаді буде товстий ,пикатий дядько,одружений на тілесатій молодиці. Тоже Нефйодов.
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Опробуй, батюшка Нефьйодов, услугу побриться за час.
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У Ахметки на таможні будуть сваі люді. Ось що це означає.
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Пока налоговая не добежала переоформил фсе на жену за сутки
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Вступить в говно очень быстро. Долго потом обтираться.
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Маю надiю , шо Украина буде соборна . Шо передохне вся клята нечшсть .
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перепрошую, перед обідом пару грам Немирова з перцем вжив )))
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Люди создали семью и счастливы... счастья вам!
Видно, искренне любят друг друга... так любви вам на долгие годы!!
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а нашо шось дороге брати? через рік - розвод може бути
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Ну і до чого тут та "сенсація"? Любов зла - полюбиш і козла . А взагалі то краще цей женіх поголився б, а то вигляд у нього дійсно, як у козла
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а седые волосы - это признак того, что человек слишком часто переживает стрессы
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Калмикова працює менеджером у Ахмєтова.
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Ну тепер нарешті таможня запрацює? Був один працівник, а тепер аж два.
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😀 "обручку СОБІ купив.." и не кохану вмовив одружитися, а "нєвєсту". Таке враження, що Нефьодову поставили ультіматум і він, як в бізнесі просто вирішив питання
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Оце так новина !!! Невже сайт "Цензор.нет" нічого цікавішого і актуальнішого для нас не може повідомити ?
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Оце так новина !!! Невже сайт "Цензор.нет" нічого цікавішого і актуальнішого для нас не може повідомити ?
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