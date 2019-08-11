 Глава митниці Нефьодов скористався послугою Мін'юсту "Шлюб за добу". ФОТО

Про це Нефьодов повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Протестували з Яною Калмиковою послугу Міністерства юстиції "Шлюб на добу". Нормально вийшло, найскладніше, звісно, умовити наречену. Обручку собі купив за годину до церемонії", - написав чиновник, додавши кілька фотографій.

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