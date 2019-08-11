 Глава митниці Нефьодов скористався послугою Мін'юсту "Шлюб за добу". ФОТО

Про це Нефьодов повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Протестували з Яною Калмиковою послугу Міністерства юстиції "Шлюб на добу". Нормально вийшло, найскладніше, звісно, умовити наречену. Обручку собі купив за годину до церемонії", - написав чиновник, додавши кілька фотографій.
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефьодов розповів про нічну зустріч в Офісі Зеленського: "У когось зараз холодок по спині пробіг". ФОТОИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3142345
І сім*ї користь, і дружині догодили ...
Правильно зробили, що її послухали.
Служу Сталину, товарищ(уважаемый)
А еще всех убили, товарищ и в маршрутках расплачиваемся солью, товарищ(уважаемый(совками))
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Яка школота пише заголовки? В нарєчії пишеться Ё.
Тобі подобається ця недобуква?
Видно, искренне любят друг друга... так любви вам на долгие годы!!