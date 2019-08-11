Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що Нетаньягу прибуде до Києва 18 серпня. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Бабиному Яру.
Востаннє Нетаньягу приїжджав до України під час своєї першої каденції на посаді прем'єр-міністра – у 1999 році.
Чего ждать Украине от Нетаньяху как посредника между Зеленским и Путиным?
Ничего хорошего.
Нетаньяху - давний и близкий друг Путина. Премьер-министр Израиля открыто симпатизирует правителю России и постоянно встречается с ним. На стене главного офиса правых сионистов, башне «Мецудат - зеев» (переводится с иврита как «волчье логово»), можно увидеть огромный плакат, на котором вместе с Биньямином Нетаньяху изображен Путин. Вряд ли подобная дружба двух «несменяемых» правителей пойдет на пользу Украине.
Нужно также учитывать, что Израиль сегодня остается страной - оккупантом палестинских территорий и Голанских высот. Исходя из логики оккупанта, в вопросе статуса аннексированного Крыма Нетаньяху, вероятнее всего, будет придерживаться позиции Кремля.
Кроме того, Кремль сегодня - важный партнер для Израиля на Ближнем Востоке, и играть против России, которая активно вовлечена в дела региона, не в интересах Нетаньяху.
чинганчгук сам такое написать не в состоянии.
Сейчас он покажет свое истинное лицо.
В связи с будущей отставкой украинский пока ещё премьер заключит взаимовыгодное соглашение с Израилем в лице Нетаньяху на поставку из Израиля сырья для организованной Гройсманом в Украине торговли сушёными кольцами кальмаров. В чём подвох(?) - конкретными поставщиками станут израильские синагоги и то будут совсем не кальмары.
Кризис во взаимоотношениях еврейских групп влияния вокруг Зеленского достиг такого накала, что Нетаньяху летит разруливать ситуацию.