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 Політика України
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Все про:Ізраїль (313) Київ (6378) Нетаньяху (39)

 Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху після 20-річної перерви відвідає Україну

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вперше за 20 років відвідає Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що Нетаньягу прибуде до Києва 18 серпня. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Бабиному Яру.

Востаннє Нетаньягу приїжджав до України під час своєї першої каденції на посаді прем'єр-міністра – у 1999 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко провів зустріч з ізраїльським прем'єром Нетаньягу в Єрусалимі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142344
 
   
 Топ коментарі
 
Не забудь обвязаться колорадскими ленточками, которые тебе подарил Путин, когда оба ссущества бесновались в Мацкве на совковом празднике гибели, поц.
И в Раду заедь, если "работяги" там еще заседают - обосри нас, как сделал ваш презик - Ривлин. Мы ничего не скажем, да еще и извинимся, как всегда, шлемазл.
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Маю надію, що при цьому візиті не буде скандальних заяв, подібних президенту Ізраїлю. Також треба не забувати, що у цьому місті вбивали українських націоналістів, військовополонених та до цього жертв НКВС.
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УПА не воювала проти євреїв, а іноді мала євреїв у своїх лавах. Більшість лікарів УПА - євреї.
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Еге ж, більшість лікарів. Саме тому у архівах НКВД більше інформації про кожен епізод боїв УПА, ніж в учасників тих подій. Отака чудасія. Що знає один "обраний", те знають усі заінтересовані "родичі".
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Не зря говорят что евреи приготовили сотни миллиардов баксов на скупку украинской земли. По ходу вот эта шобла и собираеца скупать..как только ЗЕкловун обьявил что земля пойдёт с молотка, так сразу сюда приехал их предводитель, хотя до этого 20 лет носа не показывал. Совпадение??
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Ларчик открьівался просто.(С) Почув шо будуть продавати землю. Бєня ж теж прискакав сюди. Як думаєте, для чого?
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Нетаньяху и Израиль при нём/Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера./!«факт размещения Нетаньяху крупных денежных сумм в банковских учреждениях за пределами Израиля - это антисионистский поступок» -заявила депутат Кнессета Яхимович / Те кто хвалит Израиль никогда там не жили. Попробуйте протянуть хотя бы пару лет потом поговорим. Зарплата средняя 6-8 тыс шекелей пособие на ребенка 140 шек. Катастрофически не хватает жилья. Убогая квартира в старом доме 3-5 тыс шек. Ужасно дорогие продукты, одежда, электричество, вода. Огромное количество ортодоксов, которые не работают и висят на шее у государства. Еще ужасно противный жаркий влажный климат, от которого все гниет, а зимой холод и сырость. Плюс постоянные теракты, войны бессмысленные.﻿
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У соевых свидетелей святого ***** любой персонаж, контактирующий с нынешней властью, превращается в агента кримля, и/или мирового сионизьма.
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Сегодня стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается в скором времени постетить Украину с официальным визитом. А недавно он заявил, что готов стать посредником в гипотетических переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по урегулированию войны на Донбассе.
Чего ждать Украине от Нетаньяху как посредника между Зеленским и Путиным?
Ничего хорошего.
Нетаньяху - давний и близкий друг Путина. Премьер-министр Израиля открыто симпатизирует правителю России и постоянно встречается с ним. На стене главного офиса правых сионистов, башне «Мецудат - зеев» (переводится с иврита как «волчье логово»), можно увидеть огромный плакат, на котором вместе с Биньямином Нетаньяху изображен Путин. Вряд ли подобная дружба двух «несменяемых» правителей пойдет на пользу Украине.
Нужно также учитывать, что Израиль сегодня остается страной - оккупантом палестинских территорий и Голанских высот. Исходя из логики оккупанта, в вопросе статуса аннексированного Крыма Нетаньяху, вероятнее всего, будет придерживаться позиции Кремля.
Кроме того, Кремль сегодня - важный партнер для Израиля на Ближнем Востоке, и играть против России, которая активно вовлечена в дела региона, не в интересах Нетаньяху.
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Явно - копипаст.
чинганчгук сам такое написать не в состоянии.
Сейчас он покажет свое истинное лицо. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху після 20-річної перерви відвідає Україну - Цензор.НЕТ 8869
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Нетаньяху присоединится к траурной процессии выноса личных вещей Гройсмана из административного здания Кабмина. Будет утирать сопли безутешному Вовасику Борюсиковичу. Речь толкнёт, мол, Сионистский мир понёс невосполнимую утрату, но не количественно, а качественно. Но жизнь на этом не кончается, поэтому вовсе не обязательно тащить свой тухес на историческую родину. А то Израиль своих не выдаёт, но из каждого правила бывают исключения и случается первый раз...
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Он друг *****, - а значит наш враг. И нечего ему тут делать. Украина спокойно может подождать следующего премьера Израиля.
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Чи не дивний збіг обставин - перші прямі перемовини не аля ЗПЕРЕМОГОЮ! як в Німеччині та Франції, а з такими неоднозначними не зовсім друзями між собою , й не зовсім чітко визначеними партнерами з Росією але й не залежними від США лідерами ...
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В турцію подався РАПТОМ, Нетаньяху нагшрянув через 20 років РАПТОМ...
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думаю, что пребывает он в Киев по личной просьбе куйла. будет он по земляцки уговаривать зелика соблюсти минские договоренности и сделать лугандон независимой автономной территорией с особым статусом но обязательно в составе Украине... будет рассказывать как нам необходимо лечь под рашку отказаться от ЕС и НАТО, вступить во всякие таежные союзы и обязательно смирится с потерей крыма... может быть в некоторых деталях могут быть варианты, но общий леймотив переговоров уверен что примерно таков... второе - зеля , а спроси пожалуста у израильского визави , почему Украина холокост признала, а Израиль голодомор не признает? интерсно как он отвечать будет?
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Не нужно недооценивать Израиль , они РФ-ию пять раз продадут и купят , а те и не заметят. Но ухо с Нетаньяху нужно держать востро , чтобьі опять не начались бездоказательньіе обвинения ОУН-УПА и украинцев в антисемитизме и пособничестве нацистам. Пресекать єту брехню от Лубянки сразу и жестко. Имхо
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а я разве недооцениваю? скорее переоцениваю...что то я не помню что они (Израиль) путинскую рашку до сих пор 5 раз не продали и столько же раз не купили? или у тебя конкретные примеры есть? тогда приведи их....! при чем здесь оун- упа и зеля? кстати голодомор ведь насколько я помню из истории еще до С.Бандеры в Украине случился? так где признание голодомора? и последний вопрос - а что Украине от Израиля? давай оцени аналитик, если я недооцениваю.
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Какое счастье старый еврей посетит молодого зелёного мальчика еврея президента
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Щось багато,останім часом,богообраних приїжджають сюди.
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По харчуватись хочуть. В Україні ще багато чого можна вкрасти. Землю, наприклад🤔
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усе будет только хуже Це основне,разом з московитами можуть скупити.а тоді вже все.Чомусь вони не хочуть до Польщі приїжджати,там ж більше проживало євреїв.
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Тому що в Польщі президент правий націоналіст, а в Україні жид з Кривого Рогу. ☹️
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усе будет только хуже Та і в країнах де ліві керують,вони чомусь не дуже живуть.
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Что ты про зеленского плохого сказать можешь,кроме его национальности,ты поц обиженный?
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А вот и мнение типичного нулевого ЗеБила нетрадиционной ориентации. Расскажи нам, чем знаменита Зелёная Шмаркля😄
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Первый успех Слядневой. Наконец-то. Разведала.
В связи с будущей отставкой украинский пока ещё премьер заключит взаимовыгодное соглашение с Израилем в лице Нетаньяху на поставку из Израиля сырья для организованной Гройсманом в Украине торговли сушёными кольцами кальмаров. В чём подвох(?) - конкретными поставщиками станут израильские синагоги и то будут совсем не кальмары.
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а Мемориал жертв голодомора посетить, как?? еще не готов?? или "мы не при чем"??
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Розпродаж землі їх цікавить ,а ще земляки олігархи ,які прихватизували Україну.
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ты против того что бы украинец мог купить землю в своей стране?ты коммунист?
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robot vertier Біля зародків совкового комунізму,стояли богообрані.
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коммунисты отобрали землю у украинцев,если ты против возврата земли людям,ты коммунист
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@tZEinform 4 ч.4 часа назад

Кризис во взаимоотношениях еврейских групп влияния вокруг Зеленского достиг такого накала, что Нетаньяху летит разруливать ситуацию.
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