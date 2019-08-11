 Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху після 20-річної перерви відвідає Україну

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило, що Нетаньягу прибуде до Києва 18 серпня. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Бабиному Яру.

Востаннє Нетаньягу приїжджав до України під час своєї першої каденції на посаді прем'єр-міністра – у 1999 році.

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