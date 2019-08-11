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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
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Все про:Google (27) YouTube (9) Росія (19309) Роскомнагляд (24)

 Роскомнадзор вимагає від Google припинити рекламувати в YouTube "несанкціоновані масові заходи"

Роскомнадзор направив концерну Google лист із вимогою вжити заходів "щодо недопущення рекламування несанкціонованих (незаконних) масових заходів" у YouTube.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Претензії Роскомнадзору полягають в тому, що рекламні інструменти YouTube, нібито, дозволяють "низці структур, що мають канали на цій платформі, поширювати інформацію про заходи,"спрямовані на зрив виборів федерального і регіонального значення". Зокрема, йдеться про пуш-повідомлення, які, як стверджує Роскомнадзор, отримують навіть користувачі, які не підписані на канали "цих структур".

Якщо Google не вживе заходів у зв'язку з вимогою Роскомнадзору, йдеться далі в тексті, то "Російська Федерація буде розцінювати це як втручання в суверенні справи держави, а також ворожий вплив і перешкоджання проведенню демократичних виборів у Росії".

За цим може послідувати "адекватна реакція", попереджає відомство.

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Нагадаємо, за підрахунками волонтерського проекту "Білий лічильник" на дозволеному владою мітингу на проспекті Сахарова в Москві в суботу взяли участь до 60 тис. осіб. На акціях у всій Росії затримано 325 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Відпустіть інваліда, не ганьбіться": російські силовики затримують хлопця з інвалідністю на акції в Москві. ВIДЕО

З середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувались 27 липня і плануються на кожну суботу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142343
 
 
 Топ коментарі
 
А ще росія може засудити керівників ГУГЛ до пожиттєвого покарання.
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хуйло, та вырубай уже интернет на винторогии, время пришло
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А ще росія може засудити керівників ГУГЛ до пожиттєвого покарання.
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Примусово надати громадянство рф, як у Криму?
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эй кацапы. а что письма в спортлото для вас уже не предел?

Или вы думаете что ваше вяличие кому то интересно?
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Про всяк випадок, осьосьо сюди кацапам треба скаржитись на Гігл та ТиШланг:

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Если Google не примет меры в связи с требованием Роскомнадзора, говорится далее в тексте, то "Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России"

О , это топчик в духе старухи Мизулиной и Ганьки Герман .
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что такое роскомнадзор в маштабе гугла...... Роскомнадзор требует от Google прекратить рекламировать в YouTube "несанкционированные массовые мероприятия" - Цензор.НЕТ 4955
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Навіть не смішно. Оскільки нині Україна йде "по накатаній" парашинській столбовой - подібне не виключене і в нас.
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*****, та вырубай уже интернет на винторогии, время пришло
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Вазьмите топор и обрррубите кабеля!
🤣
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Ось це ?

«14:22, 11 августа 2019
Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве.»

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Скажи: «Воістину, мій намаз і моє жертвоприношення (або поклоніння), моє життя і моя смерть присвячені Аллаху, Господу світів,
у Якого немає товаришів. Це мені велено, і я є першим з мусульман».

Аль-Анам 6:162-163
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Нужно было овощам на акцию протеста 11 собираться.
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отключіть мордор от інтернета полностью
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там нєкогда гугліл і я,
но врєдєн гугєль для мєня
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Требовать может от своей жены. Не надо путать роскомнадзор и миркомнадзор!
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Все правильно - Google мешает демократизации РФ
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підарашки вимовляють: «ГугєлЬ»
Доречі, в россіі, недаром ввели в кінці багатьох слів твердий знак, влада намагалася викоренити у кацапів фінсько - мокшанський акцент
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Суки трусливые, боится вовка свержения себя с престола, а ведь не за горами на стадион всей семьей.... хотя Людмилу можно и помиловать, я считаю
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а і дійсно: нашо ваті оте інакомисліє? яка від нього користь? тільки смішать весь світ своїми бунтами на колінах
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У першому виданні «Тараса Бульби», русская цензура поміняла слово Україна, на слово Россія.
Отака от «замєна по тєксту» малята....
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Как же тяжело жить раSSeюшке на этой маленькой планете. То бандеры с американцами им в штаны нагадят, то британцы кучу подложат. Вот теперь GOOGLE напакостил. Никак великой с колен встать не дадут. Хоть на другую планету переселяйся, а лучше - в другую Галактику.

🤣
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руковдству тяжело. то Украина нападала, теперь пятая колона. защищаются.
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-- ***** не свергнут -- там Система! -- с советским опытом... ...уже непотопляемая.
Другое дело -- Украина...? -- но, пока что в совковом фарватере, не утопнет...
...а надо бы сами выплывать! -- ...а не спасательные круги от всех требовать...
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Нам важко, бо мозок 73% атакує зелена пліснява🤮
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Шизофренія атакує твій мозок, якщо він все-таки є.
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Роскомнадзор требует о Гугла, неадекВАТНЫЕ примут какие-то адекВАТНЫЕ меры. Вот и принимайте у себя в ЧЕБУРНЕТЕ, идиоты.
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кацапердалы, сколько можно скулить и ныть?
отрубайтесь от цивилизации - вы на Земле лишние.
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Ось що вискочило на поеторії... І я можу навіть підказати Аркадію: кордон, що він шукає - це поребрик розсосисії.

аркадий ищет в гугыл картах
границу меж добром и злом
чтоб по своим координатам
понять на чьей он стороне
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хто тут пащеку проти нас відкрив?!?!?!

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слава тебе Господи...нашли виновника...
а то как ни атмосферное оружие США при наводнении в Сибири...а потом и пожарам почти там же, так божественное стечение обстоятельств (при тайном испытании и явном взрыве ядерной ракеты))) ) ...все завидуют рашке...все.!..
и поэтому срут в штаны гражданам и ссут в подъездах этой сверхдержавы
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