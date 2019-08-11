 Роскомнадзор вимагає від Google припинити рекламувати в YouTube "несанкціоновані масові заходи"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Претензії Роскомнадзору полягають в тому, що рекламні інструменти YouTube, нібито, дозволяють "низці структур, що мають канали на цій платформі, поширювати інформацію про заходи,"спрямовані на зрив виборів федерального і регіонального значення". Зокрема, йдеться про пуш-повідомлення, які, як стверджує Роскомнадзор, отримують навіть користувачі, які не підписані на канали "цих структур".
Якщо Google не вживе заходів у зв'язку з вимогою Роскомнадзору, йдеться далі в тексті, то "Російська Федерація буде розцінювати це як втручання в суверенні справи держави, а також ворожий вплив і перешкоджання проведенню демократичних виборів у Росії".
За цим може послідувати "адекватна реакція", попереджає відомство.
Нагадаємо, за підрахунками волонтерського проекту "Білий лічильник" на дозволеному владою мітингу на проспекті Сахарова в Москві в суботу взяли участь до 60 тис. осіб. На акціях у всій Росії затримано 325 осіб.
З середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.
Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.
3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувались 27 липня і плануються на кожну суботу.
Или вы думаете что ваше вяличие кому то интересно?
О , это топчик в духе старухи Мизулиной и Ганьки Герман .
🤣
Ещё не перерезали?
«14:22, 11 августа 2019
Курбан-байрам собрал 240 тысяч человек в Москве.»
у Якого немає товаришів. Це мені велено, і я є першим з мусульман».
Аль-Анам 6:162-163
но врєдєн гугєль для мєня
Доречі, в россіі, недаром ввели в кінці багатьох слів твердий знак, влада намагалася викоренити у кацапів фінсько - мокшанський акцент
Отака от «замєна по тєксту» малята....
🤣
Другое дело -- Украина...? -- но, пока что в совковом фарватере, не утопнет...
...а надо бы сами выплывать! -- ...а не спасательные круги от всех требовать...
отрубайтесь от цивилизации - вы на Земле лишние.
аркадий ищет в гугыл картах
границу меж добром и злом
чтоб по своим координатам
понять на чьей он стороне
а то как ни атмосферное оружие США при наводнении в Сибири...а потом и пожарам почти там же, так божественное стечение обстоятельств (при тайном испытании и явном взрыве ядерной ракеты))) ) ...все завидуют рашке...все.!..
и поэтому срут в штаны гражданам и ссут в подъездах этой сверхдержавы