 Роскомнадзор вимагає від Google припинити рекламувати в YouTube "несанкціоновані масові заходи"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Претензії Роскомнадзору полягають в тому, що рекламні інструменти YouTube, нібито, дозволяють "низці структур, що мають канали на цій платформі, поширювати інформацію про заходи,"спрямовані на зрив виборів федерального і регіонального значення". Зокрема, йдеться про пуш-повідомлення, які, як стверджує Роскомнадзор, отримують навіть користувачі, які не підписані на канали "цих структур".

Якщо Google не вживе заходів у зв'язку з вимогою Роскомнадзору, йдеться далі в тексті, то "Російська Федерація буде розцінювати це як втручання в суверенні справи держави, а також ворожий вплив і перешкоджання проведенню демократичних виборів у Росії".

За цим може послідувати "адекватна реакція", попереджає відомство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті"

Нагадаємо, за підрахунками волонтерського проекту "Білий лічильник" на дозволеному владою мітингу на проспекті Сахарова в Москві в суботу взяли участь до 60 тис. осіб. На акціях у всій Росії затримано 325 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Відпустіть інваліда, не ганьбіться": російські силовики затримують хлопця з інвалідністю на акції в Москві. ВIДЕО

З середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувались 27 липня і плануються на кожну суботу.