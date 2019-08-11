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Все про:Дніпропетровськ (1106) ДТП (2441) Нацполіція (8009) швидка (73)

 У Дніпрі вантажівка не пропустила на перехресті швидку, п'ятеро постраждалих, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпрі сталася ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги і вантажівки, через яку постраждали 5 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Дніпрі вантажівка не пропустила на перехресті швидку, пятеро постраждалих, - Нацполіція 01

Аварія сталася 10 серпня близько 18:50 на регульованому перехресті вул. Байкальської та вул. Академіка Образцова м. Дніпра. Попередньо встановлено, що 28-річний водій вантажного автомобіля "Mercedes-Benz", який рухався на зелене світло світлофора, допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги, водій якого перетинав перехрестя на червоне світло з увімкненими маячками та звуковою сигналізацією. 

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У Дніпрі вантажівка не пропустила на перехресті швидку, пятеро постраждалих, - Нацполіція 02

Внаслідок ДТП постраждали п’ять пасажирів швидкої допомоги – чотири жінки та чоловік. Їх доставили до міської лікарні.

За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). 

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142342
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно пересматривать правила для скорых. При нынешнем трафике в больших городах иногда просто не реально заметить скорую с маяками и сиреной.
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Таких "водил" надо лишать прав, как можно не пропустить скорую со включиной сиреной и с мигалками???
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Он глухой что-ли?
Там так сирена воет, что и мертвые могут подняться...
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Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz, который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией

Водителю грузовика - торба .
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Он глухой что-ли?
Там так сирена воет, что и мертвые могут подняться...
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дальнобійник...міг наганяти термін, заснув...
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не дально-... хлебовоз глухой или музон мощный...)
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Нужно пересматривать правила для скорых. При нынешнем трафике в больших городах иногда просто не реально заметить скорую с маяками и сиреной.
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Музыку потише не пытались сделать. Как можно не заметить и не услышать скорую ?
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Не надо чушь нести, не заметишь, так услышишь. А то есть такие "водилы", что даже на зебре не "замечают" пешеходов.
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ты про петин кортеж?
Остальное я ниже прокомментил.
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сходи до лікаря, хай він розкодує тебе...
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Это всемирная практика. Есть мегаполисы с таким трафиком, что нам и не снилось.
У нас низкая культура у водителей и в этом проблема.
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Я стою в четырехполосном ряду, передо мной по 10 авто в каждой полосе, куда мне деваться? Некуда и формально я нарушитель. Другой момент, не все перекрестки крестообразные, есть такие замысловатые, шо обзорности там мало и заметить скорую можно только при визуальном контакте, а если ты ничего не нарушая едишь на зеленый и перед тобой вырисовывается скорая в 50-ти метрах, то не среагируешь никак.
И еще, уменя возле дома есть светофор пешеходного перехода, не перекрестое, просто переход. С балкона я его четко вижу, обзорность с балкона в одну сторону метров 300, в другую метров 100. Так вот, когда несется скорая с воем сирены, я не могу опредилить с какой стороны она едит, пока не увижу ее. Просто слышу звук, а откуда не понятно. Как то так
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Таких "водил" надо лишать прав, как можно не пропустить скорую со включиной сиреной и с мигалками???
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Как можно нестись со включеной мигалкой-сиреной игнорируя других участников дорожного движения и в упор не замечая их? Тем более, с мигалками и сиреной они ездят , в основном, по своим делам
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хм одні профі воділи. Спробуйте на швидкості 40-50км/год, на зеленому світлі, миттево загальмувати, коли вилітає швидка, поліція чи пішохід? чи всі знатрки їздять не більше 30км/год? я вже не говорю про видимість влітку на перехрестях, коли зелень майже все перекриває. Якщо швидка гнала більше 60 км/год, як можна на таку зреагувати при поганому огляді на швидкості наприклад 50 км/год.?
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Буває по різному. Водій швидкої має первагу, але не картбланш. Він повинен переконатися, що його бачать і пропускають на перехресті. Гнати напролом не має права, бо замість одного врятувати, загробить багатьох. Що і спостерігаємо... Треба розбиратися в конкретному випадку.
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