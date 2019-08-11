 У Дніпрі вантажівка на пропустила на перехресті швидку, п'ятеро постраждалих, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Аварія сталася 10 серпня близько 18:50 на регульованому перехресті вул. Байкальської та вул. Академіка Образцова м. Дніпра. Попередньо встановлено, що 28-річний водій вантажного автомобіля "Mercedes-Benz", який рухався на зелене світло світлофора, допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги, водій якого перетинав перехрестя на червоне світло з увімкненими маячками та звуковою сигналізацією.
Внаслідок ДТП постраждали п’ять пасажирів швидкої допомоги – чотири жінки та чоловік. Їх доставили до міської лікарні.
За цим фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Там мізків взагалі нема. Там 73,22% вати.
Водителю грузовика - торба .
Там так сирена воет, что и мертвые могут подняться...
Остальное я ниже прокомментил.
У нас низкая культура у водителей и в этом проблема.
И еще, уменя возле дома есть светофор пешеходного перехода, не перекрестое, просто переход. С балкона я его четко вижу, обзорность с балкона в одну сторону метров 300, в другую метров 100. Так вот, когда несется скорая с воем сирены, я не могу опредилить с какой стороны она едит, пока не увижу ее. Просто слышу звук, а откуда не понятно. Как то так