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Все про:протест (968) Росія (19309)

 У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті"

Заступник начальника поліції Санкт-Петербурга з охорони громадського порядку полковник Віктор Борисенко написав заяву з проханням провести перевірку щодо активістки, яка сказала силовику, що у нього "немає совісті".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Znak.com, посилаючись на правозахисника Динара Ідрисова.

Заява Борисенка надійшла в 28 відділ поліції - він просить провести перевірку щодо активістки Марії Іванової, яка під час затримання сказала силовику, що у нього "совісті немає". Борисенко вважає це образою.

За словами правозахисника, заяву силовика передадуть до Слідчого комітету, який почне перевірку щодо порушення кримінальної справи за статтею 319 КК РФ ( "Образа представника влади").

Акція на підтримку незалежних кандидатів у Мосміськдуму відбулася в Петербурзі 10 серпня. За підрахунками очевидців, її відвідали до 500 осіб, з них 80 були затримані.

Нагадаємо, за підрахунками волонтерського проекту "Білий лічильник" на дозволеному владою мітингу на проспекті Сахарова в Москві в суботу взяли участь до 60 тис. осіб. На акціях у всій Росії затримано 325 осіб.

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З середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувались 27 липня і плануються на кожну суботу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142340
 
 
 Топ коментарі
 
А нотариально заверенную копию справки о наличии совести к этому заявлению приложил?
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Была Московия, а стала Россия с большой претензией на Русь. ...
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ДА У НЕГО МОЗГОВ НЕТ ДЕБИЛ МУСАРНЯ ДА ЕЩЕ КАЦАПТОИДНО ХУ..ЛОВСКОГО ЗАМЕСА... "одуховторенно духовные" слуги ДЬявола...
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Чем они болеют ? Их надо изолировать .
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задержание девочки - либералки с санкционними персиками
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хм.. и просит суд обьяснить ему что это такое "нет совести" !!! .. кацапо-бестолочи В России полицейский написал заявление на активистку, сказавшую, что у него "нет совести" - Цензор.НЕТ 9745
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Мусор и совесть понятия взаимоисключающие.
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захват звєрскій - за чєлюсть - клійєнт полностью паралізован
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Нет совести, это когда калечишь протестующих на инвалидность за подачку квартиру от власти, так как просто на нее заработать в нищей стране мало кто может.
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Они также обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву, главе Нацгвардии Виктору Золотову и главе МВД Владимиру Колокольцеву. Пенсионеры напомнили, что выполняли «служебно-боевые задачи» на Манежной и Болотной площадях, но не уточнили, имели ли в виду оппозиционные митинги или другие мероприятия. Сотрудники ОМОНа разогнали «Марш миллионов» на Болотной площади: пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.
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Пока людей дубинкой били -
у нас у всех квартиры были.
А как протест прикрыли людям -
так где мы жить отныне будем?
Владимир П***н, пожалей!
Пусти людей на Марши мира!
А мы дадим им п*здюлей,
а вы нам - новые квартиры.

Леонид Каганов.
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Даже за "менты-козлы" ни одного уголовного дела не было. Хотя, за правду преследовать нельзя
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Нейромережа нещодавно згенерила прислів'я, що можна застосувати до кацапів взагалі:
У тебя душа, что у чуваша - на ней волки срать уехали.
...
Влучно немов стрілою з цибулі - на душі дійсно вовки кудись гидити поїхали, а де була совість, там хій виріс.

В России полицейский написал заявление на активистку, сказавшую, что у него "нет совести" - Цензор.НЕТ 3228
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Або кулею з бойового стовбура (хоч там криве дмухало, лише три набої в крамниці, а прицільної комашки взагалі ні - ось такі борошна).
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А шо дальше, будут наказывать за то, шо не так посмотрела и не так подумала

Жесть жестяная
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может у него действительно нет совести,чести,а есть полномочия и власть...и все мешают ему жить
Козел он натуральный
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это инвалиды умственного, или шо там у них, труда.. у этих снега зимой не выпросишь.. все в своего гаспадина-Марадёра
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Тут нечему удивляться - да, за "не так посмотрел"
Путинизм неизбежно придет к массовым репрессиям, максимальному лишению прав и свобод, к политическому и экономическому коллапсу и в конце-концов большой крови среди народов РФ.
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Ну нас то точно не по детски забрызгает...
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А це традиційне кацапське прислів'я про совість:

У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті" - Цензор.НЕТ 8965
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Ой как грубо, но как говоріться, із песні слов не выбросішь
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А нотариально заверенную копию справки о наличии совести к этому заявлению приложил?
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а как количественно ваще определить наличие совести у мусора?
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Главное к такому заявлению, чтобы подтверждающий документ был - тогда у него определённо входящий номер полагается: больше бумаги - чище ду...ша!
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тут токо вскрытием- хай муссорок готовится...)))
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Это хорошо , что у них нет совести . Вата это заслужила , вся вата .
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лишить её родительских прав ( если дети есть ) и на зону на десять лет, распоясались понимаешь , либерасты проклятые или как корреспондентку повесткой в армию испугать
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Её осудят по статье за разглашение гостайны?
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Постановление суда: "Совести и мозгов-таки нет !"
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Мне как то по боку , шо там у винторогих . Главное шо б не лезли со своей " дружбой ! "
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Суд завжди послуговується фактами.. зокрема для спростування факту ,що немає совісті ,суду цю совість поліцейському прийдеться якось пред"явити..


Заміряти...
зробити експертну оцінку..

визначитись з одиницями вимірювання -люкси чи джоулі...
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Бред. Значит совести именно и нет. Иначе не писал бы заявление.
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Совесть мусоров - с честью судей водка жрут-земля валяются)
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А от цікаво - як конкретно буде доведений чи заперечений факт присутності чи відсутності совісті в поліцая ? Це ж не його статевий орган, що він сам дістав з труссєлєй і показав всім зацікавлним персонам. Тут матерія інша - філософська...
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Что то много Рашки нам стали показывать. А чтотамукацапов меня мало интересует. Век бы их не видеть и не слышать за высокой стеной. А что в Украине творится?
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Хай покажет документ что у него есть совесть. Нет документа, нет совести.
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не гоже кокшанским смердам на опричников ******** напраслину возводить. А холопку эту в кандалы и на сайберию по этаму отправить.
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Всі звернули увагу на прізвище палковніка? У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті" - Цензор.НЕТ 6775 Перевертні - кращі служаки режиму! У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті" - Цензор.НЕТ 5549
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По мере впадания Путина в старческий маразм, построенная им в РФ тоталитарная диктатура будет скатываться к абсурдно-уродливым проявлениям.
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Ми стаємо подібними кацапам за тоталітарним мисленням.
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А цей поліцейський може усім продемонструвати свою совість🧐?
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...ага, как только ширинку расстегнет... У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті" - Цензор.НЕТ 75
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Совесть вещь социальная и очень сильно зависит от среды обитания. Пример: Приходит домой сын вора. Папа спрашивает "ты сегодня украл что нибудь?". Сын отвечает "нет". Папа ему говорит "совести у тебя нет, сынок, ты оставил семью без пропитания". Совесть российского полицейского не далека от этого примера.
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Або де совість у тих, хто говорив про зменшення АП, а зробив ОП і збільшив їм зарплату🙄
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Помню, в тот день, когда сгорел Дом профсоюзов на Майдане, был стрим на Эспресо..Под сцену Майдана, в медпукт, принесли полумертвого беркутовца, медики сняли с него шлем и все увидели в кровавом месиве, что у него полностю выбит глаз. Зрелище не для слабонервных было! Так что московские менты пусть расслабяться, и не будят "русского медведя", который пока спит и мирно сосет свою лапу..А то, если разбудят, то стримы по ТВ еще похлеще наших будут!
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рашко- медвідь це казка для рашко- болотян.
Яке може бути вибите око в мóцковського мєнта якщо мєдвєді як барани ходять через металеві рамки? Вони скоріше підіть на самогубство ніж нападуть на царьового мєнта.
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Бытие определяет сознание. Карл Маркс.
Думаете Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті" - Цензор.НЕТ 7743 - Из повести (гл. 13) «Капитанская дочка» (1836) А. С. Пушкина
ушло в прошлое?
Запасаемся попкорном...
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Українців цікаво лише, щоб вони відчепилися.
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"А у мента, может, душа нежная... как цветок..." У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті" - Цензор.НЕТ 4196
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Як написано вище: в нього душа, немов у чуваша - на ній вовки серити поїхали У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті" - Цензор.НЕТ 3806
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"- его совесть ищут? как найдут, на кол обоих!"
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Кровавая гебня. Вместо того чтобы по доброму, от всей души ударить дубинкой написал заявление. Доколе будем терпеть эти издевательства?
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На представителя власти холопы оскорбляют,это вам не майдан где вы бы суки мусорские грелись от огня коктейлями молотова,в мордоре у вас тепличные условия для мусоров,вата боится рыпнутся,а тут голос подали,можете молотить вату она беспомощная только орать пазооор пазооор это уж точно не париж нет и намека на яйца
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Девочка какая-то, а не полицейский. Вместо того, чтоб взять дубинку, да промеж глаз, как учили.
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Может он считает совестью то ,что у него ниже пояса , а женщина так выразившись оскорбила его как мужчину)))) Абидно, да?
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Цей поліцейський образився, бо перший раз почув слово "совість". Він мабуть думав, що це нові матюки.
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То что ниже пояса называется достоинство.
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в расеи - люди гавно и рабы, а мусора зато хрустальные......
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на изгойке -засрашке не живут люди, там обитают рузькие луди.
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О какой совести может идти речь, если они избивают людей до потери сознания???
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в результате действий кусюков не один человек не пострадал.
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в Украине лишь недавно появились полицейские, а до этого были менты и из своей жизни, Вам должно было быть знакомо, какие прекрасные менты соседи (возможно) и какая мразота, те, которых Вы не знаете. А вообще, я не могу принять и понять. как можно избивать людей, на которых начальник указывает пальцем, какие-то животные по Павлову.
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Да, какое же это оскорбление, что совести нету, это какой-то дебил, а не полицейский...
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