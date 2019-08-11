 У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка сказала, що у нього "немає совісті"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання Znak.com, посилаючись на правозахисника Динара Ідрисова.
Заява Борисенка надійшла в 28 відділ поліції - він просить провести перевірку щодо активістки Марії Іванової, яка під час затримання сказала силовику, що у нього "совісті немає". Борисенко вважає це образою.
За словами правозахисника, заяву силовика передадуть до Слідчого комітету, який почне перевірку щодо порушення кримінальної справи за статтею 319 КК РФ ( "Образа представника влади").
Акція на підтримку незалежних кандидатів у Мосміськдуму відбулася в Петербурзі 10 серпня. За підрахунками очевидців, її відвідали до 500 осіб, з них 80 були затримані.
Нагадаємо, за підрахунками волонтерського проекту "Білий лічильник" на дозволеному владою мітингу на проспекті Сахарова в Москві в суботу взяли участь до 60 тис. осіб. На акціях у всій Росії затримано 325 осіб.
З середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.
Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.
3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувались 27 липня і плануються на кожну суботу.
Задержание девочки с персиками
у нас у всех квартиры были.
А как протест прикрыли людям -
так где мы жить отныне будем?
Владимир П***н, пожалей!
Пусти людей на Марши мира!
А мы дадим им п*здюлей,
а вы нам - новые квартиры.
Леонид Каганов.
У тебя душа, что у чуваша - на ней волки срать уехали.
...
Влучно немов стрілою з цибулі - на душі дійсно вовки кудись гидити поїхали, а де була совість, там хій виріс.
Жесть жестяная
Козел он натуральный
Путинизм неизбежно придет к массовым репрессиям, максимальному лишению прав и свобод, к политическому и экономическому коллапсу и в конце-концов большой крови среди народов РФ.
Заміряти...
зробити експертну оцінку..
визначитись з одиницями вимірювання -люкси чи джоулі...
Яке може бути вибите око в мóцковського мєнта якщо мєдвєді як барани ходять через металеві рамки? Вони скоріше підіть на самогубство ніж нападуть на царьового мєнта.
Думаете Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный - Из повести (гл. 13) «Капитанская дочка» (1836) А. С. Пушкина
ушло в прошлое?
Запасаемся попкорном...