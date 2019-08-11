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 Політика України
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 Фейсбук видаляє публікації про "Азов" на сторінці-хроніці "Битва за Україну", вона ризикує бути видаленою

На фейсбуці знову видаляють публікації про батальйон (полк) "Азов", і сторінка "Битва за Україну" ризикує бути видаленою.

Про це Цензор.НЕТ повідомила координатор сторінки Марія Москальова.

За її словами, на фейсбуці знову видаляються публікації про батальйон (полк) "Азов", і сторінка "Битва за Україну" ризикує бути видаленою.

"Повторюється ситуація, яка вже була місяць тому. Тоді на сторінці "Книга пам'яті", присвяченій загиблим бійцям, почали масово видаляти публікації про загиблих бійців батальйону (полку) "Азов", після чого забанили акаунти адміністраторів і видалили саму сторінку.

Після публікацій про це в ЗМІ сторінку "Книга пам'яті" та акаунти адміністраторів відновили, але на діяльності решти фейсбука це не позначилося, і сторінка "Битва за Україну" продовжує вважатися порушником.

Сьогодні фейсбук видалив нашу публікацію про батальйон "Азов", хоча в ній не містилося символіки батальйону, яка може бути сприйнята неоднозначно (наприклад, потрапляти під категорію нацистської), і надіслав повідомлення, що сторінку можуть видалити.

"Битва за Україну" вважає, що ця проблема вимагає системного рішення, і доки вона не вирішена, історики, які пишуть про 2014 рік, продовжують бути під загрозою ", - повідомила Москальова.

Дивіться також: Наші перші бої почалися ще до того, як це офіційно назвали АТО і війною, - колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. ВIДЕО

На сторінці "Битва за Україну" повідомляється, що на ній створюється історична хроніка боротьби за свободу, єдність і майбутнє України, яка велася під керівництвом Дніпропетровської ОДА з 2 березня 2014 року до 25 березня 2015 року. Адміністратори закликають всіх учасників подій ділитися спогадами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142336
 
 
 Топ коментарі
 
ФБ вместе Цукербергом - фсбшная помойка !!! Удаляйтесь с фб пока не поздно ...
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і шо тєпєрь буддістам дєлать???
Facebook удаляет публикации об "Азове" на странице-хронике "Битва за Украину", она рискует быть удаленной - Цензор.НЕТ 8219
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та і пішов він нах... фейсбук цей...
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говоришь будто это что-то плохое..
А если серьезно, то факты должны базироваться на документально подтвержденных событиях. Домыслы и свидетельства лиц политически мотивированных либо принужденных к свидетельству репрессивной машиной НКВД - не могут быть доказательствами.
ЗЫ Евреи бы не упустили возможности получить гешефт, будь у них хоть какое-то доказательство причастности украинцев к Лохокосту.
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Не бандеровское ОУН (репрессированное нацистами), а мельниковское ОУН.
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Я их то же не расстреливал.
Вот и разобрались бы сели там без нас кто кого расстреливал.
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А трупы где? Где отчеты о "проделанной работе" без ошибок НКВДшных баснописцев? Евреи еще не расплатились с нами за Кагановича, Ягоду и Троцкого, так что пусть молчат в тряпочку и радуются что у нас не как в арабских странах и народ поцивилизованней будет.
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Евреев расстреливали и уничтожали на территории Украины и Польши,но в этом виноваты не поляки и украинцы.
Поляки и украинцы точно такие же жертвы войны.
Вторую мировую войну развязали Сталин и Гитлер.
Ничего удивительного нет что сейчас вина перекладывается на украинцев и поляков.
Удивляет только мудрость в кавычках еврейского народа.
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Похоже скоро там будут все патриоты.

Украинскую националистическую ультраправую организацию С14 внесли в список международных террористических организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте консорциума Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.

«Члены С14 открыто выражали неонацистские взгляды и нападали на активисток женских движений, ЛГБТ-сообщества и цыганские семьи. Весной 2018 года члены С14 напали на лагерь цыган в Киеве, сожгли палатки и выгнали его жителей, среди которых были женщины и дети», - говорится в заявлении правозащитников.

Также в организации добавили, что группа С14 открыто пропагандировала ненависть и расовую дискриминацию, не стеснялась действий своих членов и взяла на себя ответственность за нападение.Об этом заявила правозащитная организация «Хьюман райт уотч» (Human Rights Watch), сообщает «Громадское».
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А почему раша еще не в списке?
Уж где на ЛГБТ нападают так это там.
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Ты видно с цыганами знаком понаслышке. Самые слабые *лять. Наркоторговцы и скупщики краденого. "Преступная каста" как она есть.
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Есть один момент, без согласия свынорылого такие события, не происходят тем более в Киеве, с14 не националисты а провокаторы мусорские
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С14-организация гражданского общества, официально и юридически зарегистрированная Министерством юстиции Украины. Лидером C14 является Eugen Karas или "Вихрь". По словам Джона Ферсета, C14 набирала своих членов среди футбольных болельщиков: киевского "Динамо", харьковского "Металлиста" и донецкого "Шахтера".

https://www.trackingterrorism.org/group/c14-aka-sich-ukraine
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Я свое мнение о них изложил вкратце, добавить больше нечего.
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Речь явно идет про ультрас. А кто ненавидит ментов больше чем ультрас?
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Забей, у антифа парадоксы идеологии - являются фундаментом движения.
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Остается только бойкот. Если его тоже запретить, западные партнеры рассердятся.
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Ой как бы хорошо было. Давайте устройте бойкот
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хм, а ведь действительно хорошая мысль.
миллионное удаление аккаунтов в несколько дней.
Дельное предложение.
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Тобто видаляють брехні про Бєню-освободітєля і Азов-спасітєль ? Ай-яй-яй !
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Фейсбук это явно прокацапское говно. Все проукраинские высказывания блокируют. Видимо "Вяликий " Путин купил и этого мелкого жидка цукерберга.
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Там такие проукраинские высказывания, что уши в трубочку сворачиваются. За дело банят!
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Это от каких таких высказываний уши сворачиваются? Может проблема не в высказываниях, а в ватных слушателях?
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"ЛГБТ-активисты" сегодня готовы доказывать, что в Украине был государственный нацизм, если их пропаганду не терпят
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главное, когда про Билецкого всплывут на люди подробности
которых и так полно в сети (его старые сайты в веб-архиве легко находятся)
не забыть, что большинство в Азове - настоящие патриоты,
которых Билецкий подставлял.
А то у нас или в жопу целуют, или сразу в говно макают всем скопом,
разбираться подробно не любят, вчерашнего героя запросто могут сделать и зрадником...
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А что там у Билецкого?
Лично мне без разницы на его неонацистсктие взгляды пока настоящие неонацисты вывевшие теорию о рассовой неполноценности украинцев продолжают свои дела под сенью фейспуков всяких.
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Боюсь если всплывут его подробности прошлого, то народ может и поддержать радикальные взгляды. И тогда цукерберги позавидуют тутси в руанде. Потому что мы, украинцы, умеем ненавидеть со всей славянской неудержимой силой, и при этом очень плохо ведем отчетность, в случае проигрыша - доказать вину будет крайне трудно.
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та на ФБ модератори це конкретна (про)кацапська вата, я з банів не вилазю, два дня на волі* - місяць у банi, два три дня знову на волі - місяць у банi і так постійно
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а как енто проявилось??

за что отключили??

прислали сообщение про бан, или просто отключили и потом просто включили??

в какой стране эккаунт??
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акаунт нiмецький ,пишу пости завжди украiнською,рiдко кацапською коли тре кацапа в його ж лайно макнути а украiнську вони (цi нев,iпеннi брати) нипанимают!Формулювання завжди то саме - Розпалювання міжнаціональної ненависті (чомусь кацапською мовою завжди - разжигание межнациональной ненависти ) - це коли ***** називаєш його законним імененм - ****** , а кацапiв свинорусами .Але конкретно чомусь не пишуть за який саме меседж чи слова заблокований
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присылают оповещение с этим текстом-разжиганием??

на каком языке оповещение??

пишут на сколько дней бан??

или просто отключили и сиди жди??
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Кожен раз пишуть, з постійним формулюванням і кожен раз на місяць, на 30 днів, а так щоб тихо мовчки відключили - такого у мене не було ще
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на каком языке пишут уведомление??

живешь в германии, что сайт немецкий??
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як німецький сайт ?? Фейсбук він і в Африці Фейсбук, акаунт мiй з айпі німецькі а пишуть мені чомусь паруски! (
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У меня было, когда задал вопрос - "если гомосексуализм естественен, и при этом приводят в пример животных, то почему мы не оправдываем другие животные "естественности" - вроде изнасилований, свободных убийств, видового расизма, рабства, канибализма и тд."
Тихонько отключили навсегда. Геев трогать низзя.
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Уууууу) гомосекiв тут чіпати не можна) Це вже серіозно)
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Тю. Я фейсбук як хостинг картинок використовую, у мене там чого тільки нема. І фото сєпарів з відірваними кінцівками, і відос де снайперу сєпарському пальчики ампутують. І нічого, ніхто не банить і не видаляє.
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кажуть что це залежить вiд * френдів * - яки і здають в бан, в мене багато френдів, постійне підчищаю їх але , видаляю але видно заслані козачки є ще ..
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І навіщо Вам цей садомахізм з мордокнигою?
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Накуй тот фб, тем более он переполнен рошенокремлевской ботвой
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Сайт сделали бы. В фб только ссылку на него. И нет проблем. Ну почти нет.
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за ссылки на сторонние сайты фб отключает екаунт - считает,
что реклама.
отключает навечно и сразу.

поентаму =или у них страница, или ничего.
сайт отдельно можно, но ссылок на него через фб нельзя.
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Это когда так стало? Нововведение какое-то?
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Адміністрація нашого фейсбука сидить у москві. Розподіляється адміністрування за мовою користувачів. В Україні всі пишуть російською, тому і немає власного офісу фейсбука.
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Не дивує. Пейс Бук завжди був відверто прокацапський ресурс
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Ну все верно. Только за флаг полка АЗОВ у нас в Германии можно получить проблемы
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У нас, это во Франкфурте на Майне. И да, я немец. Хоть родился в Казахстане. Но с 1993 года в германии. Всю сознательную жизнь вобщем. А вы не знали, что в Германии более 3 милионой немцев из бывшего СССР живут???
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Да какие они немцы.
Это их переселяли как формально немцев по программе,а реально русских за бабло.
Поэтому их так и называют русские,потому что не немцы они.
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Да нет. Не реально было обмануть. Проверяли крепко. Ты ведь не мог сам приехать, надо было посылать запрос и ждать вызоа. Ну а моя семья вобще все немцы из немецкой деревни, были такие в Казахстане. Пока в школу не пошел по русски говорить не мог. Дома только по немецки общались
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Тогда почему в Германии вас называют русскими?
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понятное дело.
только никто это чмо не переселял.
это чмо с фесебешнава компа тут сидит.
обратите внимания, на количество клинических идиотов россиян под немецким флагом сегодня.
и думают, что никто не заметит.
россияне - это тупая, дегенеративная от рождения биомасса.
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Все верно.
А флаг навасрассий уничтожающих ЛГБТ и свободу вероисповеданий,а так же с идеологие превосходства русской нации над украинцами это торжество свободы убеждений.
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Флаг днр ,лнр не запрещён. Можно ходить или вывешивать где хочешь. А символика фашизма запрещена. И я вот реально не понимаю, почему на флаг полка АЗОВ прилепили эмблему дивизии сс. Уже одно это отталкивает многих. Даже США запретили передавать Азову то что они поставляют в США. Ксьати Германия принимая на лечение солдат из Украины, тоже отказывается брать из Азова.
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Какой еще дивизии сс?
Это рашистский государственный флаг флаг дивизии СС.
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Ну а шо ты хочешь, проиграли войну - значит сидите в оккупации. Или восставайте и устанавливайте национально-ориентированный режим, с восхвалением героев прошлого и ревизией итогов ВМВ. Экономика в принципе позволяет восстановить военную мощь рейха меньше чем за год, а мигрантский наплыв позволит реставрировать НСДАП в первоначальном виде за часы.
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Нужно вводить налог за каждый удавлённый аккаунт,не согласованный с украинской стороной.
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