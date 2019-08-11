 Фейсбук видаляє публікації про "Азов" на сторінці-хроніці "Битва за Україну", вона ризикує бути видаленою

Про це Цензор.НЕТ повідомила координатор сторінки Марія Москальова.

За її словами, на фейсбуці знову видаляються публікації про батальйон (полк) "Азов", і сторінка "Битва за Україну" ризикує бути видаленою.

"Повторюється ситуація, яка вже була місяць тому. Тоді на сторінці "Книга пам'яті", присвяченій загиблим бійцям, почали масово видаляти публікації про загиблих бійців батальйону (полку) "Азов", після чого забанили акаунти адміністраторів і видалили саму сторінку.

Після публікацій про це в ЗМІ сторінку "Книга пам'яті" та акаунти адміністраторів відновили, але на діяльності решти фейсбука це не позначилося, і сторінка "Битва за Україну" продовжує вважатися порушником.

Сьогодні фейсбук видалив нашу публікацію про батальйон "Азов", хоча в ній не містилося символіки батальйону, яка може бути сприйнята неоднозначно (наприклад, потрапляти під категорію нацистської), і надіслав повідомлення, що сторінку можуть видалити.

"Битва за Україну" вважає, що ця проблема вимагає системного рішення, і доки вона не вирішена, історики, які пишуть про 2014 рік, продовжують бути під загрозою ", - повідомила Москальова.

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На сторінці "Битва за Україну" повідомляється, що на ній створюється історична хроніка боротьби за свободу, єдність і майбутнє України, яка велася під керівництвом Дніпропетровської ОДА з 2 березня 2014 року до 25 березня 2015 року. Адміністратори закликають всіх учасників подій ділитися спогадами.