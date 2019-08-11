 Фейсбук видаляє публікації про "Азов" на сторінці-хроніці "Битва за Україну", вона ризикує бути видаленою

Про це Цензор.НЕТ повідомила координатор сторінки Марія Москальова.
За її словами, на фейсбуці знову видаляються публікації про батальйон (полк) "Азов", і сторінка "Битва за Україну" ризикує бути видаленою.
"Повторюється ситуація, яка вже була місяць тому. Тоді на сторінці "Книга пам'яті", присвяченій загиблим бійцям, почали масово видаляти публікації про загиблих бійців батальйону (полку) "Азов", після чого забанили акаунти адміністраторів і видалили саму сторінку.
Після публікацій про це в ЗМІ сторінку "Книга пам'яті" та акаунти адміністраторів відновили, але на діяльності решти фейсбука це не позначилося, і сторінка "Битва за Україну" продовжує вважатися порушником.
Сьогодні фейсбук видалив нашу публікацію про батальйон "Азов", хоча в ній не містилося символіки батальйону, яка може бути сприйнята неоднозначно (наприклад, потрапляти під категорію нацистської), і надіслав повідомлення, що сторінку можуть видалити.
"Битва за Україну" вважає, що ця проблема вимагає системного рішення, і доки вона не вирішена, історики, які пишуть про 2014 рік, продовжують бути під загрозою ", - повідомила Москальова.
На сторінці "Битва за Україну" повідомляється, що на ній створюється історична хроніка боротьби за свободу, єдність і майбутнє України, яка велася під керівництвом Дніпропетровської ОДА з 2 березня 2014 року до 25 березня 2015 року. Адміністратори закликають всіх учасників подій ділитися спогадами.
А если серьезно, то факты должны базироваться на документально подтвержденных событиях. Домыслы и свидетельства лиц политически мотивированных либо принужденных к свидетельству репрессивной машиной НКВД - не могут быть доказательствами.
ЗЫ Евреи бы не упустили возможности получить гешефт, будь у них хоть какое-то доказательство причастности украинцев к Лохокосту.
Вот и разобрались бы сели там без нас кто кого расстреливал.
Поляки и украинцы точно такие же жертвы войны.
Вторую мировую войну развязали Сталин и Гитлер.
Ничего удивительного нет что сейчас вина перекладывается на украинцев и поляков.
Удивляет только мудрость в кавычках еврейского народа.
Украинскую националистическую ультраправую организацию С14 внесли в список международных террористических организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте консорциума Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.
«Члены С14 открыто выражали неонацистские взгляды и нападали на активисток женских движений, ЛГБТ-сообщества и цыганские семьи. Весной 2018 года члены С14 напали на лагерь цыган в Киеве, сожгли палатки и выгнали его жителей, среди которых были женщины и дети», - говорится в заявлении правозащитников.
Также в организации добавили, что группа С14 открыто пропагандировала ненависть и расовую дискриминацию, не стеснялась действий своих членов и взяла на себя ответственность за нападение.Об этом заявила правозащитная организация «Хьюман райт уотч» (Human Rights Watch), сообщает «Громадское».
Уж где на ЛГБТ нападают так это там.
https://www.trackingterrorism.org/group/c14-aka-sich-ukraine
миллионное удаление аккаунтов в несколько дней.
Дельное предложение.
которых и так полно в сети (его старые сайты в веб-архиве легко находятся)
не забыть, что большинство в Азове - настоящие патриоты,
которых Билецкий подставлял.
А то у нас или в жопу целуют, или сразу в говно макают всем скопом,
разбираться подробно не любят, вчерашнего героя запросто могут сделать и зрадником...
Лично мне без разницы на его неонацистсктие взгляды пока настоящие неонацисты вывевшие теорию о рассовой неполноценности украинцев продолжают свои дела под сенью фейспуков всяких.
за что отключили??
прислали сообщение про бан, или просто отключили и потом просто включили??
в какой стране эккаунт??
на каком языке оповещение??
пишут на сколько дней бан??
или просто отключили и сиди жди??
живешь в германии, что сайт немецкий??
Тихонько отключили навсегда. Геев трогать низзя.
что реклама.
отключает навечно и сразу.
поентаму =или у них страница, или ничего.
сайт отдельно можно, но ссылок на него через фб нельзя.
Вы немец?
Это их переселяли как формально немцев по программе,а реально русских за бабло.
Поэтому их так и называют русские,потому что не немцы они.
только никто это чмо не переселял.
это чмо с фесебешнава компа тут сидит.
обратите внимания, на количество клинических идиотов россиян под немецким флагом сегодня.
и думают, что никто не заметит.
россияне - это тупая, дегенеративная от рождения биомасса.
А флаг навасрассий уничтожающих ЛГБТ и свободу вероисповеданий,а так же с идеологие превосходства русской нации над украинцами это торжество свободы убеждений.
Это рашистский государственный флаг флаг дивизии СС.