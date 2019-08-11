 Напередодні матчу з українською командою на домашньому стадіоні голландського AZ обвалилася частина даху. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Постраждалих немає, але наразі не невідомо, чи зможе команда провести поєдинок у кваліфікації Ліги Європи проти "Маріуполя" на домашній арені.
"На стадіоні не проводитимуться матчі, якщо ситуація небезпечна. Щойно стане зрозуміло, де відбудуться наші наступні домашні матчі, то ми відразу ж повідомимо про це", - сказав генеральний директор AZ Роберт Енхоорн.
Нагадуємо, матч між AZ і "Маріуполем" мав відбутися в четвер, 15 серпня. Перша гра відбулась в Одесі, команди зіграли внічию 0:0.
Нутуппыые, правда? И лепешки не метают, трусливые какие-то.
Обама певно виплакала всі очі від заздрості))
Функционал сайта для смартфонов обрезанный
Иди гугли сам
Помнишь -? : "Попрошу вас извинится! -- я не *****, а крановщица"
Соеголовый, он и в Германии соеголовый.