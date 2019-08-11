EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події, Спорт
  2432  33
Все про:Ліга Європи (56) Нідерланди (432) футбол (731)

 Напередодні матчу з українською командою на домашньому стадіоні голландського AZ обвалилася частина даху. ФОТО

На домашньому стадіоні голландського клубу AZ Алкмаар обвалилася частина даху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Напередодні матчу з українською командою на домашньому стадіоні голландського AZ обвалилася частина даху 01

Постраждалих немає, але наразі не невідомо, чи зможе команда провести поєдинок у кваліфікації Ліги Європи проти "Маріуполя" на домашній арені.

"На стадіоні не проводитимуться матчі, якщо ситуація небезпечна. Щойно стане зрозуміло, де відбудуться наші наступні домашні матчі, то ми відразу ж повідомимо про це", - сказав генеральний директор AZ Роберт Енхоорн.

Читайте також: "Зоря" і "Маріуполь" внічию закінчили перші матчі третього відбіркового раунду Ліги Європи

Нагадуємо, матч між AZ і "Маріуполем" мав відбутися в четвер, 15 серпня. Перша гра відбулась в Одесі, команди зіграли внічию 0:0.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142335
 
 
 Топ коментарі
 
Бывает. Главное что не на матче и ни кто не пострадал. А если бы во время матча - какой подарок для сливного бачка был бы Накануне матча с украинской командой на домашнем стадионе голландского AZ обвалилась часть крыши - Цензор.НЕТ 7258 - и правосеки, и укранацисты и т.д Но облом
Накануне матча с украинской командой на домашнем стадионе голландского AZ обвалилась часть крыши - Цензор.НЕТ 2158
 показати весь коментар
 
Проиграть-то они проиграют, но разве Марик конкурент даже для голландского середнячка. Отдельные рожи убили два отличных украинских ФК - Металлист и Днепр.
 показати весь коментар
 
Добре що не під час матчу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Бывает. Главное что не на матче и ни кто не пострадал. А если бы во время матча - какой подарок для сливного бачка был бы - и правосеки, и укранацисты и т.д Но облом

 показати весь коментар
 
 
Ну да, лапти они так не умеют плести как ты Накануне матча с украинской командой на домашнем стадионе голландского AZ обвалилась часть крыши - Цензор.НЕТ 1759
Нутуппыые, правда? И лепешки не метают, трусливые какие-то.
 показати весь коментар
 
 
І це каже московит, в якого Пітер з Москвою побудовані іноземцями, крім зікурату для Вови.
 показати весь коментар
 
 
Зате в одному будуванні вони перевершили всіх у світі навічно, своїми силами:
Напередодні матчу з українською командою на домашньому стадіоні голландського AZ обвалилася частина даху - Цензор.НЕТ 1633
Обама певно виплакала всі очі від заздрості))
 показати весь коментар
 
 
Проиграть-то они проиграют, но разве Марик конкурент даже для голландского середнячка. Отдельные рожи убили два отличных украинских ФК - Металлист и Днепр.
 показати весь коментар
 
 
і тат, і там тренером був Мирон Маркевич. Після Лобановського саме його вважаю найкращим українським тренером
 показати весь коментар
 
Чё только не придумают, шоб в футбол не играть! Накануне матча с украинской командой на домашнем стадионе голландского AZ обвалилась часть крыши - Цензор.НЕТ 40
 показати весь коментар
 
 
Жесть, а если бы во время матча, это же кучу народа накрыло тяжеленной конструкцией.
 показати весь коментар
 
 
Перевантажили сонячними батареями.
 показати весь коментар
 
 
А вообще неплохо придумано, стадион и себя обеспечивает энергией и еще продает скорее всего.
 показати весь коментар
 
монтажники були дуже товсті, розхитали
 показати весь коментар
 
https://m.bild.de/sport/fussball/fussball/az-alkmaar-dach-von-afas-stadion-eingestuerzt-63889484.bildMobile.htm
 показати весь коментар
 
 
Я пишу со смартфона
Функционал сайта для смартфонов обрезанный

Иди гугли сам
 показати весь коментар
 
 
...та , понятно, шо ты честная немецкая Фрау! -- а не какая-то там, гражданка...
Помнишь -? : "Попрошу вас извинится! -- я не *****, а крановщица"
 показати весь коментар
 
 
Не обращай внимания на "земляка".
Соеголовый, он и в Германии соеголовый. Напередодні матчу з українською командою на домашньому стадіоні голландського AZ обвалилася частина даху - Цензор.НЕТ 7085
 показати весь коментар
 
 
а на газоні площа пропадає. могли б і там встановити та демонструвати дриблінг проти конструкцій
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору