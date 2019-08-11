 Напередодні матчу з українською командою на домашньому стадіоні голландського AZ обвалилася частина даху. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Постраждалих немає, але наразі не невідомо, чи зможе команда провести поєдинок у кваліфікації Ліги Європи проти "Маріуполя" на домашній арені.

"На стадіоні не проводитимуться матчі, якщо ситуація небезпечна. Щойно стане зрозуміло, де відбудуться наші наступні домашні матчі, то ми відразу ж повідомимо про це", - сказав генеральний директор AZ Роберт Енхоорн.

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Нагадуємо, матч між AZ і "Маріуполем" мав відбутися в четвер, 15 серпня. Перша гра відбулась в Одесі, команди зіграли внічию 0:0.