 Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112", про це експрезидент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив в інтерв'ю Tiroler Tageszeitung, звертаючись до прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.
"Brexit без укладення угоди з Євросоюзом зашкодить Британії більше, ніж решті Європи, незалежно від того, наскільки уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона намагається довести протилежне", - заявив Юнкер регіональній газеті в австрійській провінції Тіроль, де він регулярно проводить свою літню відпустку.
Британія наполягає на тому, щоб Європейський Союз вніс поправки в умови британської угоди про вихід із європейської спільноти. Британська влада вважає, що Брюссель має взяти на себе відповідальність за Brexit без угоди, якщо він не погодиться на компроміс.
"Якщо йдеться про жорсткий Brexit, у цьому ніхто не зацікавлений, але британці будуть великими невдахами. Вони поводяться так, ніби це не так, але це так", - сказав Юнкер.
Також він додав, що Брюссель повністю готовий до реалізації сценарію з "жорстким" Brexit.
Європейський Союз заявив, що угода про вихід Британії з ЄС, узгоджена головою попереднього британського уряду Терезою Мей, не буде знову переглядатися.
Джонсон бажає, щоб ключовий елемент цієї угоди, так званий ірландський "бекстоп", було скасовано.
Угода про підтримку, узгоджена між Брюсселем і урядом Мей, спрямована на те, щоб зберегти відкритий кордон між Республікою Ірландія і керованою британцями Північною Ірландією. Цей "бекстоп" ефективно втримав би Північну Ірландію на єдиному ринку ЄС, якби не було досягнуто альтернативної угоди.
Нагадаємо, що згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.
Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.
и на этом в очень хорошо палитесь
...будет прикольно, если они запросят в Бундесе политического убежища...*)
...хрен ты их кем-то заменишь...
А я простой водила. Но! -- американцев-водил тут есть, а бритишей нет...
Та, не выпадет ГБ из ЕС... -- денёх не хватит, при любых раскладах.
...иностранец должен получать рабочую визу, находясь по месту своёй постоянной прописки, на своей истрической родине...
То есть -- все должны сперва выехать, всё оформить... ...и токо потом обратно заехать...
Так я ж, только про один Бундес имею в виду -- а сколько англичан по всему ЕС работает?
...поллимона точно... ...и вся колёсная техника в Бритише -- немецкая... -- на 99%+
https://www.facebook.com/groups/437573130135382/?multi_permalinks=500224760536885¬if_id=1565420108009228¬if_t=group_highlights
Пишут, что самая главная победа Кремля в этом даже не то, что Британия выходит из ЕС, а что удалось расколоть саму ГБ на два лагеря.