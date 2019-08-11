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Все про:Велика Британія (1035) Євросоюз (2584) Юнкер (121) Brexit (149) Джонсон Борис (107)

 Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки

Намір вивести Велику Британію з Європейського Союзу без угоди зашкодить, насамперед, Лондону, а не Брюсселю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112", про це експрезидент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив в інтерв'ю Tiroler Tageszeitung, звертаючись до прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

"Brexit без укладення угоди з Євросоюзом зашкодить Британії більше, ніж решті Європи, незалежно від того, наскільки уряд прем'єр-міністра Бориса Джонсона намагається довести протилежне", - заявив Юнкер регіональній газеті в австрійській провінції Тіроль, де він регулярно проводить свою літню відпустку.

Британія наполягає на тому, щоб Європейський Союз вніс поправки в умови британської угоди про вихід із європейської спільноти. Британська влада вважає, що Брюссель має взяти на себе відповідальність за Brexit без угоди, якщо він не погодиться на компроміс.

"Якщо йдеться про жорсткий Brexit, у цьому ніхто не зацікавлений, але британці будуть великими невдахами. Вони поводяться так, ніби це не так, але це так", - сказав Юнкер.

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Також він додав, що Брюссель повністю готовий до реалізації сценарію з "жорстким" Brexit.

Європейський Союз заявив, що угода про вихід Британії з ЄС, узгоджена головою попереднього британського уряду Терезою Мей,  не буде знову переглядатися.

Джонсон бажає, щоб ключовий елемент цієї угоди, так званий ірландський "бекстоп", було скасовано.

Угода про підтримку, узгоджена між Брюсселем і урядом Мей, спрямована на те, щоб зберегти відкритий кордон між Республікою Ірландія і керованою британцями Північною Ірландією. Цей "бекстоп" ефективно втримав би Північну Ірландію на єдиному ринку ЄС, якби не було досягнуто альтернативної угоди.

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Нагадаємо, що згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142334
 
 
 Топ коментарі
 
Англосаксам покуй эти пагубные последствия - они знают что делают и дураками их считать ошибочно...
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"Джонсон систематически подчёркивает, что не питает ни малейших симпатий ни к президенту России В. В. Путину, ни к построенной последним политической системе, которую Джонсон называет «бандитской клептократией". Так шо ненада.
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Англосаксам покуй эти пагубные последствия - они знают что делают и дураками их считать ошибочно...
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п.с. .... скорее всего пагубные последствия ждут сам ЕС - раз они так кипишуют.. Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки - Цензор.НЕТ 8461
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А з чого московитам радіти, спайка англосаксів буде мати менше протиріч, і не буде там Грецій, Італій та Австрій. Москалі як завжди не прорахували наслідки.
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В каждой стране дофига вумных зелебобиков, которые считают вдолбленное кацапнёй в их бОшки своими собственными сокровенными оригинальными мыслями... Юнкер предупредил Джонсона: Brexit без соглашения с Евросоюзом будет иметь пагубные последствия - Цензор.НЕТ 3476
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Кирюша, скоко ЗЕ....писюна в тебя уже залезло шо так нарвничаешь?
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кому что, а кацапе интересна только тема имения в жЁпу. именно это ваша власть с вами делает от зари до зари... Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки - Цензор.НЕТ 892
и на этом в очень хорошо палитесь Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки - Цензор.НЕТ 3119
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Кирьюша, ты со Свыном уже так спалился..... И да, Соя, я не жЕпу имел в виду, для ШАКАЛАда у вас ротик есть!
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в вопросах гомосятины с кацапом не спорю! стажжжж! Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки - Цензор.НЕТ 2756 любишь в рот? люби!
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Да Кирьюша, шьёшь ты всяку херню к людям и всё белыми нитками. Свяняча првычка, отвыкай за нормального сойдешь.
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держи, голубок, ещё 11.80. тестик по украинскому языку хошь?
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Я не собираюсь оправдываться перед всякого рода говном, плавющем на Цензоре.
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вишь, кацапа, как несложно продемонстрировать, что ты кацапа?
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Видишь, Хрюша, как легко продемонстрировать, что ты шворка Свынова..... 11,80; тестик; кацапа;гомосятина; тройной тариф это ведь чисто ваше, сказать нечего буду срать!!!!
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Ещё раз подтвердил ты свой кацапизм. Когда человек обосрётся, он тихо валит. А ты решило размазать, чтоб всё унюхали, что ты обосралось. Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки - Цензор.НЕТ 6557
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Хрюша, да ты даже на свидонутого не тянешь, только и можешь, что чушь нести! Гав про это. Гав про то.
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больше не кормлю. шуруй сшибать милостыньку на другую паперть, кацапа обосранная. Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки - Цензор.НЕТ 28
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Хрюша, да ты даже на свидонутого не тянешь, только и можешь, что чушь нести! Гав про это. Гав про то.
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Какой там для петиков писюн у Зели? После Пети не чувствуется.
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у пети его вооще нет- сахарный диабет -это в первую очередь глубокая нестоянка
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Достал этот Джонсон со своим зловредным брекзитом с кремлёвской подачи.
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"Джонсон систематически подчёркивает, что не питает ни малейших симпатий ни к президенту России В. В. Путину, ни к построенной последним политической системе, которую Джонсон называет «бандитской клептократией". Так шо ненада.
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_Раскол Европы и НАТО выгоден расие и она затратила на это много средств и усилий. Глупо отрицать очевидное.
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ЄС та НАТО давно треба було переформувати, ЄС розслабився.
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Да. Но расколоть рашисты стараются и то и другое.
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Британии не по чину быть в ЕС и подчиняться брюссельским бюрократам. Хотя Британия - один из инициаторов этого союза. Но им это дорого обходится. Они же доноры. К тому же Британия имеет колонии (отпустила он их на словах, Содружество то осталось), а это огромный рынок сбыта. Им не нужны как немцам всякие Болгарии для этой цели. У них и так все есть. Ну миграционный кризис. Они уже закрыли границу и не впустили беженцев из лагеря в Кале. У них и так уже по улицам страшно ходить.
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Пагубные последствия-озабоченность и обеспокоенность.
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Пэидиоты поддерживают Джонсона и брексит тоже, одновременно они же молятся на пэтю, который ЕС. Бред какой то
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К сожалению, Вы правы. Петики обозлены на жизнь. И дальше будет ещё хуже...
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Если Бритиш свалит и ЕС без договора -- в Бундесе останутся, ок. 10 000 британских специалистов, подлежащих мгновенному запрету на работу и скоропостижному выселению на Родину!
...будет прикольно, если они запросят в Бундесе политического убежища...*)
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А ті спеціалісти по чому? Ким їх Бундес замінить, турками з албанцями?
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Бритиша в Бундесе -- как правило -- топ. менеджеры и крутые спецы по энергетике.
...хрен ты их кем-то заменишь...
А я простой водила. Но! -- американцев-водил тут есть, а бритишей нет...
Та, не выпадет ГБ из ЕС... -- денёх не хватит, при любых раскладах.
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Ну добре, а що заважає німцям дати таким цінним кадрам робочу візу?
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Хм... ничего не мешает -- кроме Закона.
...иностранец должен получать рабочую визу, находясь по месту своёй постоянной прописки, на своей истрической родине...
То есть -- все должны сперва выехать, всё оформить... ...и токо потом обратно заехать...
Так я ж, только про один Бундес имею в виду -- а сколько англичан по всему ЕС работает?
...поллимона точно... ...и вся колёсная техника в Бритише -- немецкая... -- на 99%+
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Цікаво коли про + та - Брехіта чи таки не ехіта філософствують алєні з- за пєрєбріка Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки - Цензор.НЕТ 6370
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А Джонсону пох,тому що він клав на на Юнкера з великим прибором....
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Журналисты в своей стихии, копипастят вырезки из газет и сами не понимают чего пишут. Кто настаивает на "брекстопе", Британия или ЕС? На факультетах журналистики не хватает одного экзамена- на уровень интеллекта.
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Терміново! Знайшли талановитого речника для Зели , потребуемо вашого огляду та підтримки)))
https://www.facebook.com/groups/437573130135382/?multi_permalinks=500224760536885&notif_id=1565420108009228&notif_t=group_highlights
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Быть того не может ! Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки - Цензор.НЕТ 2378 "Талантливый" советник для зели должен быть тупее зели ! Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки - Цензор.НЕТ 2378
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Надо же спасать ситуацию, нельзя сидеть сложа руки и бросить Украину на Зелю и Медвейчука со Штепой.)))
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В заявлении Юнкера, несмотря на всю его ватность, нет ничего скандального. Хотите свалить с общаги - подпишите обходной у коменданта и сдайте пропуск Юнкер попередив Джонсона: Brexit без угоди з Євросоюзом матиме згубні наслідки - Цензор.НЕТ 2708
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В Европе нет больших государств, в Европе есть небольшие государства, и только вместе они сильные
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_Потому путлер столько усилий прилагает, чтобы не дать им стать единым, мощным кулаком, способным проломить череп агрессору - расие.
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Я читала немецкую аналитику на эту тему
Пишут, что самая главная победа Кремля в этом даже не то, что Британия выходит из ЕС, а что удалось расколоть саму ГБ на два лагеря.
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Страшен не сам конец а ожидание конца)))
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Пагубриє паслєдствія для азабочєностєй ЄС !
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Сначала купленная кацапами Мей подставила Англию, а теперь проплаченый мутант добьет старушку.
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