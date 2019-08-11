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 У Полтаві патрульним попався п'яний водій із 16-кратним перевищенням рівня алкоголю в крові. ФОТО

У Полтаві патрульні виявили нетверезого водія, вміст алкоголю в крові якого майже в 16 разів перевищив допустиму норму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Полтавської області.

У Полтаві патрульним попався пяний водій із 16-кратним перевищенням рівня алкоголю в крові 01

Вчора, близько 13:00, на планшет полтавських патрульних надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Водій автомобіля ВАЗ-2105 не надав переваги автомобілю Daewoo Lanos, унаслідок цього сталося зіткнення.

Оскільки пошкодження автомобілів майже відсутні, водій автомобіля Daewoo Lanos вже збирався виїхати з місця події, але зауважив, що від іншого водія сильно відгонить алкоголем. Він викликав патрульних і не давав змоги водієві ВАЗа покинути місце події до приїзду поліції.

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Інспектори, які прибули на виклик, перевірили його щодо стану сп'яніння за допомогою приладу Drager. Результат вразив усіх присутніх, вміст алкоголю в крові чоловіка становив 3,17 проміле алкоголю, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму.

У Полтаві патрульним попався пяний водій із 16-кратним перевищенням рівня алкоголю в крові 02

Патрульні склали на нетверезого водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння) і винесли постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (керування особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом). Чоловіка також очікує суд за фактом нетверезого керування транспортним засобом.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142333
 
 
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Да ну нах.... С таким не шивелятся и дышат через раз, не то что ехать могут. Прибор проверять надо. 5 промилей это уже смертельная доза.
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А, сколько это в граммах он употребил?
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Добили б його щоб не мучився............. та не накоїв бува чого-небудь........
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хоспади , как вы только лакаете ту дрянь , шо продают в магазинах ? Я б с удовольствием выпил стаканчик пиво , а может и два , но пиво из магазинов не киснет , хотя должно , и хранится по 6 месяцев , а должно кажись не более трех суток в холодильнике . Там чем же вас травят , граждане , а - ааа В Полтаве патрульным попался пьяный водитель с 16-кратным превышением уровня алкоголя в крови - Цензор.НЕТ 8753
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пастеризация и чистота производства делают чудеса. скисание происходит из-за бактерий - чем их больше тем быстрее
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\\\\\\\\В Литве родилась девочка с 4 промилле алкоголя в крови\\\\\\\\\
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В одно рыло, и не просто в пластилин, а еще и ехать за рулем умудрился.
Сразу видно, мужичок привыкший к этому делу...
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Іроди поліцейські. Не чіпайте "слугу урода "! Ну, випив "слуга" трішки на радостях , що з Трускавця повернувся "академіком". Так не за свої ж п'є , а за "народні" за народ.
Краще б взяли "слугу урода" на руки і додому його віднесли б обережно, а не ганьбу б йому тут робили перед "порохоботами" (с)
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А у нас патрульні ,подруг з кафешок розвозять по домах і дивляться де б бабла збити побільше.
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h1ttps://www.youtube.com/watch?v=C8LzfQErqjc
Після h забрати 1 одиничку бо не вставляється в коменти.
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Як що перевищення 16 кратне то чому вже 0,18 проміля для ДПСників являетьсв опянінням?
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***
из кабака шатаясь вываливается в дым пьяный мужик, перецыпается через порожек...
и чтоб он не упал, его подхватывает местная шалава...
- ты шо, ***... отвали...я женат!
- та на хер ты мне надо...я чтоб ты не разбил рожу тебя придержала..
- да? ну тогда помоги залезть в оту тачку..
- как ты поедешь, идиот... ты ж на ногах не стоишь???
- от дура... а как же я пойду???...если на ногах не стою???
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И домой водила тазика поехал своим ходом У Полтаві патрульним попався п'яний водій із 16-кратним перевищенням рівня алкоголю в крові - Цензор.НЕТ 2343
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А сколько не попалось ? Я уже скучаю по ментам в кустах рано утром . С 2014-го ни разу не остановили . Это плохо .
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Может быть , но я заметил , что количество дебилов на дороге увеличилось в разы .
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Так воно герой, бо не зразу і помітили, що воно крякнуло добренно!!!
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-- Почему вы пьёте за рулём?!
-- Я не пил за рулём! Я пил за столом!
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