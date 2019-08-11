 У Полтаві патрульним попався п'яний водій із 16-кратним перевищенням рівня алкоголю в крові. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу патрульної поліції Полтавської області.

Вчора, близько 13:00, на планшет полтавських патрульних надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду. Водій автомобіля ВАЗ-2105 не надав переваги автомобілю Daewoo Lanos, унаслідок цього сталося зіткнення.

Оскільки пошкодження автомобілів майже відсутні, водій автомобіля Daewoo Lanos вже збирався виїхати з місця події, але зауважив, що від іншого водія сильно відгонить алкоголем. Він викликав патрульних і не давав змоги водієві ВАЗа покинути місце події до приїзду поліції.

Дивіться також: П'яний на BMW тікав від патрульних в Одесі і загинув, ледь не вбивши пішохода. ФОТО

Інспектори, які прибули на виклик, перевірили його щодо стану сп'яніння за допомогою приладу Drager. Результат вразив усіх присутніх, вміст алкоголю в крові чоловіка становив 3,17 проміле алкоголю, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні склали на нетверезого водія протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння) і винесли постанову за ч.1 ст.126 КУпАП (керування особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом). Чоловіка також очікує суд за фактом нетверезого керування транспортним засобом.

Дивіться також: П'яна ДТП у Рівному: мікроавтобус зніс електроопору, одна людина загинула, трьох госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТОрепортаж