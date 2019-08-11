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Все про:боєприпаси (921) пожежа (1709) Росія (19309)

 Вдруге за тиждень горів склад боєприпасів у російському Ачинську, 17 постраждалих

У Красноярському краї Російської Федерації вдруге за тиждень горів склад боєприпасів під Ачинськом, до ранку неділі, 11 серпня, пожежу ліквідували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на начальника регіонального управління МНС РФ Ігоря Лісіна.

"Горіння ліквідовано, наразі проводяться роботи - пересвідчуються в цілковитій безпеці", - заявив журналістам Лісін.

Унаслідок повторних вибухів постраждали 17 осіб, повідомляє Meduza з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Росії.

Друга пожежа, що спровокувала детонацію боєприпасів, спалахнула на складах поблизу села Кам'янка Красноярського краю в п'ятницю, 9 серпня. За офіційною версією, її причиною стало влучання блискавки. Саме тоді на арсеналі проводились роботи з розмінування після першої пожежі.

Дивіться також: В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ. ВIДЕО

Нагадуємо, 5 серпня на території одного зі складів військової частини поряд із селом Кам'янка загорілося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, згодом пролунали вибухи. З населених пунктів, розташованих у радіусі 15 км від місця НП, евакуювали або виїхали самостійно понад 16 тис. осіб. Унаслідок НП, за останніми даними, одна людина загинула, за медичною допомогою звернулися 13 осіб.

Дивіться також: Через вибухи складів в Ачинську (РФ) евакуйовано 6 тисяч осіб, пропало безвісти четверо солдатів, на території району введено надзвичайний стан. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142327
 
   
 Топ коментарі
 
Гори, гори ясно і щоб не погасло! (с)
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Йа йааа, ганс рихьтихь, дас ист гут! Их бин им глюк!
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Рашку боятСССя из-за ядерного оружия. Даже Трамп обоСССралСССя щемить Путина Вдруге за тиждень горів склад боєприпасів у російському Ачинську, 17 постраждалих - Цензор.НЕТ 3408
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Кипит наш разум возмущённый. И в смертный бой вести готов. Весь мир насилья мы разрушим. До основанья, а затем Второй раз за неделю горел склад боеприпасов в российском Ачинске, 17 пострадавших - Цензор.НЕТ 7993
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Да нехай вся московія згорить нахер синім полум"ям!
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Походу, запоребриковые решили начать с себя
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шо там вата різних сортів казала про вибухи на українських складах? ховають сліди розкрадань і продажу зброї?
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А думаешь нет? Или у кацапов виновата украинская диверсия / лось?
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рибу браконєри глушать, а не блискавка
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Так и хочется сказать: можем же, когда захотим.....
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будете ржать...но возгорание может наступить от брошенной стеклянной бутылки (линза получается)...а их там много )))))
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Та вже би згоріло на Козлоляндії все до останньої тріски та і по всьому. А то бавляться козлорожі, бавляться як ніби іншої причини їм набухатися немає . То тайгу підпалять, то склад, то ядерну ракету підірвуть, то в море як не гівно чи мазуту вилляють так радіацією засруть ... Животниє, млять.
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Чай, спинджак ктой-то гладил да вутятюг из лепистрической резетки высключить запамятовал - знамо дело, то-то оно и загорелося, в дяревнях кажинный день ента оказия бываеть...
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ни фига сябе! така тама ешшо есть лепесдричество? ааа !!! ну да.. ну да...зомбояшшик то как глядеть? )))) чё там у хохлов то деется? - как узнаш ?
а вот ужо утюк... так то хрень бесполезна... ватник чё ль има гладить))))

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Вискочило:

оксано мля сказав григорій
мля ну ти що ващє тю-тю
об москаля зламала новий
вутюг
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***
олег идет домой с рыбалки
ведро ****** наловив
улов показывает гордо
****** говорит жена
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рыбалка удалась на славу
ведь вместо снасти и мормышк
мы взяли настю и ещё двух
малышк
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***
- слыш... я вчера своего чуть не прибила..
- а че так?
- та хотела ему сделать подарок, прикупила - блесны, воблеры, вертлюжки...
- ну? не понравились?
- не-а! оно, гадина, выпучило бельма и говорит - а чё это такое???
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Второй раз за неделю горел склад боеприпасов в российском Ачинске, 17 пострадавших - Цензор.НЕТ 5948
Ракета ядерная взорвалась давече, руки ноги чуваков нашли за пол километра от взрыва. а я и думаю, чьо так близко? Видать над мощностью ракеты еще поработать надо...
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Підтримую такі чудові процеси в у кацапстані. Але хочу більше.Всього найгіршого, кацапи. Щиро ваш, класичний бАндерівець.
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Бог пуская молнию приговаривал-Это вам за Крым, это вам за Донбасс.
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Вообще-то это было ТЯО (белый "обруч" - волна ионизации воздуха)
(см. 2:04 - 2:09)

https://www.youtube.com/watch?v=0FdeZfpoxbs
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Славно Порох в отпуск слетал ,может и Пастора прихватил,они же уже не при делах-теперь можно разгуляться((((
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Быват и такое, снаряды от молнии детонируют, ядрёные ракеты от грома взрываются...
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Всякое бывает. И на "Е" бывает, и на "Ё" бывает. Даже на "Я" бывает. Вдруге за тиждень горів склад боєприпасів у російському Ачинську, 17 постраждалих - Цензор.НЕТ 987
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Зорян и Шкиряк продолжают резвиться на просторах запоребья
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За офіційною версією, причиною стало влучання блискавки.
Зорян, Шкіряк та інші члени екіпажу "Блискавки" нагороджені Золотими Зірками Героя України.
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... Второй раз за неделю горел...
Эх раз, ещё раз,
Ещё много-много раз...
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😂😂😂😂😂😂😂👎🏿👎🏿👎🏿👎🏿👎🏿👎🏿👎🏿🐑🐑🐑🐑🐑🐑☦️☦️☦️
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Горит китайское национальное достояние....
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