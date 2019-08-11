 Вдруге за тиждень горів склад боєприпасів у російському Ачинську, 17 постраждалих

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на начальника регіонального управління МНС РФ Ігоря Лісіна.
"Горіння ліквідовано, наразі проводяться роботи - пересвідчуються в цілковитій безпеці", - заявив журналістам Лісін.
Унаслідок повторних вибухів постраждали 17 осіб, повідомляє Meduza з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Росії.
Друга пожежа, що спровокувала детонацію боєприпасів, спалахнула на складах поблизу села Кам'янка Красноярського краю в п'ятницю, 9 серпня. За офіційною версією, її причиною стало влучання блискавки. Саме тоді на арсеналі проводились роботи з розмінування після першої пожежі.
Нагадуємо, 5 серпня на території одного зі складів військової частини поряд із селом Кам'янка загорілося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, згодом пролунали вибухи. З населених пунктів, розташованих у радіусі 15 км від місця НП, евакуювали або виїхали самостійно понад 16 тис. осіб. Унаслідок НП, за останніми даними, одна людина загинула, за медичною допомогою звернулися 13 осіб.
и чего ж это он горел ? )))
а вот ужо утюк... так то хрень бесполезна... ватник чё ль има гладить))))
оксано мля сказав григорій
мля ну ти що ващє тю-тю
об москаля зламала новий
вутюг
олег идет домой с рыбалки
ведро ****** наловив
улов показывает гордо
****** говорит жена
ведь вместо снасти и мормышк
мы взяли настю и ещё двух
малышк
- слыш... я вчера своего чуть не прибила..
- а че так?
- та хотела ему сделать подарок, прикупила - блесны, воблеры, вертлюжки...
- ну? не понравились?
- не-а! оно, гадина, выпучило бельма и говорит - а чё это такое???
Ракета ядерная взорвалась давече, руки ноги чуваков нашли за пол километра от взрыва. а я и думаю, чьо так близко? Видать над мощностью ракеты еще поработать надо...
(см. 2:04 - 2:09)
https://www.youtube.com/watch?v=0FdeZfpoxbs
Зорян, Шкіряк та інші члени екіпажу "Блискавки" нагороджені Золотими Зірками Героя України.
Эх раз, ещё раз,
Ещё много-много раз...