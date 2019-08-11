 Вдруге за тиждень горів склад боєприпасів у російському Ачинську, 17 постраждалих

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на начальника регіонального управління МНС РФ Ігоря Лісіна.

"Горіння ліквідовано, наразі проводяться роботи - пересвідчуються в цілковитій безпеці", - заявив журналістам Лісін.

Унаслідок повторних вибухів постраждали 17 осіб, повідомляє Meduza з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Росії.

Друга пожежа, що спровокувала детонацію боєприпасів, спалахнула на складах поблизу села Кам'янка Красноярського краю в п'ятницю, 9 серпня. За офіційною версією, її причиною стало влучання блискавки. Саме тоді на арсеналі проводились роботи з розмінування після першої пожежі.

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Нагадуємо, 5 серпня на території одного зі складів військової частини поряд із селом Кам'янка загорілося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, згодом пролунали вибухи. З населених пунктів, розташованих у радіусі 15 км від місця НП, евакуювали або виїхали самостійно понад 16 тис. осіб. Унаслідок НП, за останніми даними, одна людина загинула, за медичною допомогою звернулися 13 осіб.

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