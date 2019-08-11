 Держводагентство назвало десятку підприємств-забрудників води в Україні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства водних ресурсів України.
Очолили антирейтинг забрудників ПрАТ "АК "Київводоканал", ПрАТ "Меткомбiнат "Азовсталь", ПАТ "Днiпровський меткомбінат" (м. Кам'янське), ПАТ "Запорiжсталь", КП "Днiпроводоканал", ТОВ ВКФ "НАЙС" (м. Дніпро), ДМКП "Львiвводоканал", МКП "Миколаївводоканал", Фiлiя ПРУВОКС ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля", КП "Чернiгiвводоканал".
Загальна кількість підприємств, що скидають забрудненні стічні води, - 539, загальний обсяг скидання забруднених зворотних (стічних) вод - 952 млн куб. м. (із них 918,6 млн куб. м. скидають підприємства, що увійшли до рейтингу).
Майже дві третини підприємств, що увійшли до сотні найгірших, розташовані на території 5 областей: у Дніпропетровській - 24, у Донецькій - 19, у Львівській - 7, у Харківській - 7, у Луганській - 6.
Найбільше підприємств-забрудників належать до комунальної галузі (74), промисловості (18), із них найбільші - це підприємства чорної металургії (6).
"До переліку забрудників увійшли підприємства, які скидають у природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам", - наголошується в повідомленні.
Дані щодо скидання забруднених стічних вод передаються для відповідного реагування Держекоінспекції та Мінприроди.
простоя я там вырос на соцгороде
кривой рог КРАСНОГО цвета. из-за красной пыли(Fe2O3). но источник этой пыли не КМЗ а совсем другие - гоки шахты и карьеры... это про пыль в воздухе.
а главный источник вони - коксохим... но никак не чугуно и сталевары
так что молчи в тряпочку зебильчик...
Что скажете, зебилы?
і шо все одно забруднюють, чи гроші розпиляли, там як з київськими дорогами - повний пісець?!