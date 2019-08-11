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Все про:забруднення (63) екологія (455) Держводагентство (4) вода (272)

 Держводагентство назвало десятку підприємств-забрудників води в Україні

Держводагентство назвало основні підприємства-забрудники води в Україні за 2018 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного агентства водних ресурсів України.

Очолили антирейтинг забрудників ПрАТ "АК "Київводоканал", ПрАТ "Меткомбiнат "Азовсталь", ПАТ "Днiпровський меткомбінат" (м. Кам'янське), ПАТ "Запорiжсталь", КП "Днiпроводоканал", ТОВ ВКФ "НАЙС" (м. Дніпро), ДМКП "Львiвводоканал", МКП "Миколаївводоканал", Фiлiя ПРУВОКС ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля", КП "Чернiгiвводоканал".

Загальна кількість підприємств, що скидають забрудненні стічні води, - 539, загальний обсяг скидання забруднених зворотних (стічних) вод - 952 млн куб. м. (із них 918,6 млн куб. м. скидають підприємства, що увійшли до рейтингу).

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Майже дві третини підприємств, що увійшли до сотні найгірших, розташовані на території 5 областей: у Дніпропетровській - 24, у Донецькій - 19, у Львівській - 7, у Харківській - 7, у Луганській - 6.

Найбільше підприємств-забрудників належать до комунальної галузі (74), промисловості (18), із них найбільші - це підприємства чорної металургії (6).

"До переліку забрудників увійшли підприємства, які скидають у природні водні об’єкти зворотні (стічні) води без очистки або після очисних споруд і якість яких не відповідає встановленим у дозволах на спеціальне водокористування гранично допустимим скидам", - наголошується в повідомленні.

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Дані щодо скидання забруднених стічних вод передаються для відповідного реагування Держекоінспекції та Мінприроди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142326
 
 
 Топ коментарі
 
Чудово! Міськводоканали, які виставляють космічні суми штрафів підприємствам за перевищення забрудників в стоках, самі є найбільшими забрудниками...
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Ахмет засерает Украину во всех смыслах
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а ты был кривом роге?
простоя я там вырос на соцгороде
кривой рог КРАСНОГО цвета. из-за красной пыли(Fe2O3). но источник этой пыли не КМЗ а совсем другие - гоки шахты и карьеры... это про пыль в воздухе.
а главный источник вони - коксохим... но никак не чугуно и сталевары
так что молчи в тряпочку зебильчик...
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Чудово! Міськводоканали, які виставляють космічні суми штрафів підприємствам за перевищення забрудників в стоках, самі є найбільшими забрудниками...
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Ахмет засерает Украину во всех смыслах
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но там нет криворожстали, а так пыхтели про экоцид... обычный казенный рэкет?
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ТИПИЧНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ "СЫВОЧОЛЫХ", КРИВОРОЖСТАЛЬ ЗАГРЯЗНЯЕТ ВОЗДУХ, ДРУГИЕ ЗАГРЯЗНЯЮТ И ВОДУ И ВОЗДУХ
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а ты был кривом роге?
простоя я там вырос на соцгороде
кривой рог КРАСНОГО цвета. из-за красной пыли(Fe2O3). но источник этой пыли не КМЗ а совсем другие - гоки шахты и карьеры... это про пыль в воздухе.
а главный источник вони - коксохим... но никак не чугуно и сталевары
так что молчи в тряпочку зебильчик...
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Я туда попал в девяностых в конце зимы, во время оттепели. Техасская резня бензопилой отдыхает Держводагентство назвало десятку підприємств-забрудників води в Україні - Цензор.НЕТ 1157
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Ст. 441 ККУ ? Баканов ,расбєрісь с етімі чєртямі !!!
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отлично, загрязняют природу Азовсталь и Днепровский меткомбинат, а СБУ по указке наркомана воюет с Криворожсталью.
Что скажете, зебилы?
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Вот на фига этот рейтинг? Лучше скажите на сколько вы ослы, работающие за казенные деньги , оштрафовали этих делаваров и сколько получили этих штрафов
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шо Київводоканалом), там Японці) гроші давали на реконструкцію Бортницької аерації),
і шо все одно забруднюють, чи гроші розпиляли, там як з київськими дорогами - повний пісець?!
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