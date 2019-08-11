 У Харкові 1-річний хлопчик, якого залишили без нагляду, потонув у ванні, - поліція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Попередньо встановлено, що близько 18:00 батько дитини, набравши повну ванну води, повів сина купатися і залишив його у ванній кімнаті без нагляду на кілька хвилин. Коли чоловік повернувся в кімнату, він виявив дитину під водою. Медики, які прибули за викликом, констатували смерть дитини", - повідомляє поліція

Тіло загиблої дитини без видимих ​​ознак насильницької смерті направлено в морг.

Інформацію про подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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