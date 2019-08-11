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Все про:діти (1628) смерть (3490) Харків (1458)

 У Харкові 1-річний хлопчик, якого залишили без нагляду, потонув у ванні, - поліція

У Харкові в суботу ввечері 1-річний хлопчик, якого батьки залишили без нагляду, потонув у ванні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Попередньо встановлено, що близько 18:00 батько дитини, набравши повну ванну води, повів сина купатися і залишив його у ванній кімнаті без нагляду на кілька хвилин. Коли чоловік повернувся в кімнату, він виявив дитину під водою. Медики, які прибули за викликом, констатували смерть дитини", - повідомляє поліція

Тіло загиблої дитини без видимих ​​ознак насильницької смерті направлено в морг.

Інформацію про подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142323
 
 
 Топ коментарі
 
Батя даун нереальный.
Нормальные родители в ванной даже на отворачиваются.
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Батя даун нереальный.
Нормальные родители в ванной даже на отворачиваются.
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т.н. папаша наверное в "танчики" игрался
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вообще то есть детские ванны при ссср были и другие приблуды..сам виноват--застругает еще..)
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Найгірше, що може тут бути, що батько був дуже турботливий...купав синочка...
закони підлості...у п'яниць -наркоманів бува, що з тими дітьми тільки не діється, і нічого...
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Пока у нас не будут сажать таких родаков, дети и дальше будут страдать.
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А маманя какая радостная! 9 мес.- мучалась вынашивала, рожала( супер боль) и так легко папашка избавился от малыша!
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Несколько минут(если это правда)....можно было откачать без проблем. Есть даже специальная методика контролируемого притопления для деток до года с ДЦП. Цель - заставить заработать определенные участки мозга.
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ПыСы. Как по мне - это убийство, влучшем случае по-неосторожности. Нужна полная картина взаимоотношений в семье..Жаль малого.....
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Без проблем, тем более, для такого ребенка нельзя откачать, так что, еще неизвестно, что него лучше, умереть, или мучаться всю жизнь. Похоже, папаша и был адептом этой методики. Вы бы такого не советовали, а то тут люди с разным интеллектом, кто-то прочитает, и сам вздумает попробовать.
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Воскресная новость на цензоре.
Как всегда.
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Жизнь без выходных.
Такое бывает.
Не заходи на цензор по выходным
Розовые очки на полке. Не благодари
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Мабудь ДТП не було? Типу, «Сєгодня, в 5:45 КрАЗ доверху гружоний рельсами, вьехал в родильний дом по улице...»...
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хз лучше ща умереть чем потом..та я хз..после 35 ваще жопа все болит как в в 80..та я хз та ну вас у дупу
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утопіл - нєсомнєнно! Дєті нє тонут просто так
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могло підсковзутися, впасти і у воді рефлекторно вдихути...
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у дітей рефлекс - як тільки обличчя в воду, дихання перекравається
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