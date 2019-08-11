 Вишкомонтажник і шоколадник: у Міносвіти назвали 10 найкращих робітничих професій за рівнем зарплати

Про це заявила керівник директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
Вона також зазначила, що вже кілька років поспіль традиційно добре оплачуваними професіями є ті, які стосуються аграрного та будівельного секторів, а також сфери обслуговування. Водночас є дефіцитні професії або професії з особливими умовами праці. Вони також мають високий рівень оплати на ринку праці.
До десятки робітничих професій із високим заробітком належать:
- вишкомонтажник - середній рівень зарплати 20 тис. гривень;
- машиніст трубовигинальної установки пересувної - 19 тис. гривень;
- забійник на відбійних молотках - 17 тис. 250 гривень;
- крановий електрик - 15 тис. гривень;
- лицювальник-мармурник - 15 тис. гривень;
- шоколадник - 15 тис. гривень;
- обвалювач морепродуктів - 10 тис. гривень;
- головний касир - 10 тис. гривень;
- бісквітник - 9 тис. 387 гривень;
- водій тролейбуса - 9 тис. 973 гривень.
"Коли ми говоримо про перспективи заробітку для випускників, то тут треба врахувати складність професії, особливості роботи та затребуваність на ринку праці. Але знову ж таки, йдеться про усереднені, офіційні показники від роботодавців, які звернулися до Державної служби зайнятості. У приватному секторі, де рівень зарплати може бути гнучкішим, гарний робітник може заробляти більше фахівця з вищою освітою", - пояснила Ірина Шумік.
Дані щодо середнього заробітку за різними класифікаціями професій взято з аналітичних досліджень Державної служби зайнятості станом на липень.
у каждой профессии запах особый,
пахнет чиновник - взяткой и злобой.
пахнет студент всегда перегаром,
пытаясь успеть на последнюю пару.
доктор пропах - коньяком и морфином,
заправщик на ОККО - шашлыком и бензином.
пахнет маршрутчик - баранкой и сдачей,
от пассажира запахло иначе.
а вот от блондинки запахло гламуром,
но ей не удастся скрыть запаха дуры.
пахнет болельщик гневом и пивом,
гаишник - козлом-презервативом!
учитель пропах - водкой и мелом,
трус тоже пахнёт, но как-то несмело.
пахнет сантехник не фильмом порнушным,
ему с унитазом - тоже не скучно. ..
пахнет бухгалтер - ревизией в банке,
пахнет начальник - козлом после пьянки.
пахнет айтишник "клавой" и "мышью",
водкой палёнкой - от дворника Мишки.
рыбой не пойманной пахнет рыбак...
и только безделье не пахнет никак.
Кассир в Польше в Бедронке - 3500 зл. "грязными" = 3080 зл. чистыми = 685 евро.
Так кассиром тебя и не возьмут без знания польского в совершенстве.
Монтажник в Украине 20 тыс.грн. = 689 Евро.
Ты еще ник не поменял на "Праститутка- девственница"???
Это же синоним "russkiy ukrainec", из серии невозможного!
Опять жалуешься? Опять тебя только на хозработы берут??
Сочувствую!
С Днем Ветеринара (с большой буквы..))))
Работать не пробовали?В Киеве на стройке работники с руками не из жопы уже получают 30 тыс гривен и более.Да, работать нужно.Все равно ноют, вот в Польше.Пистуйте.Парочка уехала, через два-три месяца приехала обратно.Там оказывается платят не особо больше, а чтоб заработать нужно пахать так, как тут и не снилось.
Сколько у нас выпускников идут в вузы? До 70 процентов, в Европе вдвое меньше.В итоге государство тратит кучу денег на подготовку никому не нужных недоспециалистов, которые потом с трудом могут найти себе работу.
При этом никто о повышении своей квалификации даже не задумывается,навіщо в мене ж диплом.
Знаю кучу СТО, где при отличных условиях работы не могут найти хорошего автоэлектрика и дизелиста с зарплатой от 2000 долларов и выше.в итоге маємо що маємо.Перекошенный рынок труда с кучей безрабтых юристов и экономистов, людей не обладающих хоть какими бы навыками, но желающими получать большие деньги и сразу.
Не на каком сто не платят от 2000$, в районе 1000 да но нужно быть специалистом и пахать
На стойке выходит около 800$
Поэтому специалисты и едут в европу за большей зарплатой
А специалистов нет потому что их сейчас не учат, все ПТУ и техникумы стали" колледжами и лицеями" с гавноспециальностями)
Толковых молодых токарей нет вообще, самому молодому сейчас под 70, скоро и учить не кому будет
А толковые токари ( уже дедуганы) очень востребованы и зарплаты реально от 50 до 70 тысяч ( на маяке точно)
Это факт, про воровство миллиардов пока слова.Следствие покажет воровал или нет
Так что профессия клоуна не так уж проста
5-й розряд
Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес темперування шоколадних мас та виготовлення фігурного шоколаду і шоколадних виробів з різними начинками на формувальних агрегатах-автоматах. Стежить за процесом виготовлення шоколадної кірочки, наповнює її начинкою та заповнює денце шоколадом на спеціальних формувальних механізмах. Стежить за процесом формування шоколадних порожнистих фігур. Контролює дотримання рецептур і технологічних режимів. Стежить за в'язкістю шоколадних мас та начинок. Забезпечує правильне співвідношення шоколаду і начинок, встановленої ваги, розміру й форми штучних виробів та порожнистих фігур. Регулює температуру в охолоджувальних шафах. Стежить за технічним станом і регулює роботу темперувальних машин, формувальних агрегатів-автоматів, вентиляційних пристроїв.
1.В школы стало поступать много техники, даже ей в ее лет 60 интересно преподавать с интерактивными досками прочими новыми примочками.
2.Зарплата. 12-14 тысяч, у младших классов, у старших нагрузка больше? там 17-18.Это без репетиторства и прочего.Не бог весть, но стало гораздо лучше.
3.В школах массовые ремонты всего и вся.Правда.У моих детей в школе отремонтировали фасады(утеплили) поменяли окна, построили шикарное футбольное поле с искусственным покрытием.Спраедливости ради был недавно под Киевом(Ворзель) там тоже школу отремонтировали.
В общем, зубожиння сплошное,