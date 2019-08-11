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Все про:заробітна плата (545) професія (17) Міносвіти (493) профтехосвіта (28)

 Вишкомонтажник і шоколадник: у Міносвіти назвали 10 найкращих робітничих професій за рівнем зарплати

Середня зарплата фахівця з профтехосвітою наразі становить не менше 7 тис. гривень на місяць, а для деяких професій - від 15 до 20 тис грн.

Про це заявила керівник директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Вона також зазначила, що вже кілька років поспіль традиційно добре оплачуваними професіями є ті, які стосуються аграрного та будівельного секторів, а також сфери обслуговування. Водночас є дефіцитні професії або професії з особливими умовами праці. Вони також мають високий рівень оплати на ринку праці.

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До десятки робітничих професій із високим заробітком належать:

  • вишкомонтажник - середній рівень зарплати 20 тис. гривень;
  • машиніст трубовигинальної установки пересувної - 19 тис. гривень;
  • забійник на відбійних молотках - 17 тис. 250 гривень;
  • крановий електрик - 15 тис. гривень;
  • лицювальник-мармурник - 15 тис. гривень;
  • шоколадник - 15 тис. гривень;
  • обвалювач морепродуктів - 10 тис. гривень;
  • головний касир - 10 тис. гривень;
  • бісквітник - 9 тис. 387 гривень;
  • водій тролейбуса - 9 тис. 973 гривень.

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"Коли ми говоримо про перспективи заробітку для випускників, то тут треба врахувати складність професії, особливості роботи та затребуваність на ринку праці. Але знову ж таки, йдеться про усереднені, офіційні показники від роботодавців, які звернулися до Державної служби зайнятості. У приватному секторі, де рівень зарплати може бути гнучкішим, гарний робітник може заробляти більше фахівця з вищою освітою", - пояснила Ірина Шумік.

Дані щодо середнього заробітку за різними класифікаціями професій взято з аналітичних досліджень Державної служби зайнятості станом на липень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142322
 
   
 Топ коментарі
 
епт.. шоколадник в топе !!! - дякуемо Петро !!! Вышкомонтажник и шоколадник: в Минобразования назвали ТОП-10 рабочих профессий по уровню зарплаты - Цензор.НЕТ 1933
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*Шоколадник* ето завуалированная профессия порохобота
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шоколадник и электрик. ПЕтя И Ахметов))
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*Шоколадник* ето завуалированная профессия порохобота
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***
у каждой профессии запах особый,
пахнет чиновник - взяткой и злобой.
пахнет студент всегда перегаром,
пытаясь успеть на последнюю пару.
доктор пропах - коньяком и морфином,
заправщик на ОККО - шашлыком и бензином.
пахнет маршрутчик - баранкой и сдачей,

от пассажира запахло иначе.
а вот от блондинки запахло гламуром,
но ей не удастся скрыть запаха дуры.
пахнет болельщик гневом и пивом,
гаишник - козлом-презервативом!
учитель пропах - водкой и мелом,
трус тоже пахнёт, но как-то несмело.
пахнет сантехник не фильмом порнушным,
ему с унитазом - тоже не скучно. ..
пахнет бухгалтер - ревизией в банке,
пахнет начальник - козлом после пьянки.
пахнет айтишник "клавой" и "мышью",
водкой палёнкой - от дворника Мишки.
рыбой не пойманной пахнет рыбак...
и только безделье не пахнет никак.


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Грустно что даже самые высокооплачиваемые работники получают меньше чем неквалифицированные сезонные работники в Польше.
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да ты шо?
Кассир в Польше в Бедронке - 3500 зл. "грязными" = 3080 зл. чистыми = 685 евро.
Так кассиром тебя и не возьмут без знания польского в совершенстве.
Монтажник в Украине 20 тыс.грн. = 689 Евро.
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russkiy ukrainec Так чому ви в Польщі? Ви завди де тема про роботу і тема про трудових мігрантів,завжди коментуєте.Люди і надалі будуть виїжджати.можливо навіть ще більше,бо не хочуть на проросійських олігархів працювати.
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Донбасяка - заробитчанин, привет!
Ты еще ник не поменял на "Праститутка- девственница"???
Это же синоним "russkiy ukrainec", из серии невозможного!
Опять жалуешься? Опять тебя только на хозработы берут??
Сочувствую! Вишкомонтажник і шоколадник: у Міносвіти назвали 10 найкращих робітничих професій за рівнем зарплати - Цензор.НЕТ 8900
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а сколько монтажник в Польше получает?
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брешуть, шоколадник вже не на першому місці, на першому - клован
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все зарплаты около 30 тысяч рублей. я думала что у вас с зп хуже
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Хорошо порохоскот устраивается. Не забалуешь, но и ласты не склеишь. Дякую!
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Вот, почему у "шоколодника" 15 тыс, а у "бисквитника" всего 9 тыс. мне понятно, хотя принципиальной разницы в их работе ни по квалификации, ни по трудозатратам нет!
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пысы. Про вышкомонтажника.....ах да вышки Бойко....тоже верю. Все верно 😀😀😀😀
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Очень интересный материал Цензора. Все сосредоточились на шоколаднике, забив на трубосгибальщика и бисквитника. Скорее всего Зе-избиратели почуяли что-то неладное и заблаговременно начинают интересоваться вакансиями на эту ранее непопулярную должность.
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Для недоумкуватих зєбілів лише саме словом "шоколад" викликає реакцію, як для баранів нові ворота. Жівотниє, млять....😁😁😁😁😁
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Видимо, было много сделано для того, чтоб у украинцев была такая реакция
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Устаревшие данные! Главный Шоколадник из своего кармана платить не любит, так что шоколадятам переобуваться пора. Вишкомонтажник і шоколадник: у Міносвіти назвали 10 найкращих робітничих професій за рівнем зарплати - Цензор.НЕТ 9882 Кстати, куда пропал последнее время Андрiй Шоколаднiк ПолКраза!?
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зубожиння, свинарчуки,роттердамы.
Работать не пробовали?В Киеве на стройке работники с руками не из жопы уже получают 30 тыс гривен и более.Да, работать нужно.Все равно ноют, вот в Польше.Пистуйте.Парочка уехала, через два-три месяца приехала обратно.Там оказывается платят не особо больше, а чтоб заработать нужно пахать так, как тут и не снилось.
Сколько у нас выпускников идут в вузы? До 70 процентов, в Европе вдвое меньше.В итоге государство тратит кучу денег на подготовку никому не нужных недоспециалистов, которые потом с трудом могут найти себе работу.
При этом никто о повышении своей квалификации даже не задумывается,навіщо в мене ж диплом.
Знаю кучу СТО, где при отличных условиях работы не могут найти хорошего автоэлектрика и дизелиста с зарплатой от 2000 долларов и выше.в итоге маємо що маємо.Перекошенный рынок труда с кучей безрабтых юристов и экономистов, людей не обладающих хоть какими бы навыками, но желающими получать большие деньги и сразу.
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Игорь Емец Та що ви все Київ і Київ,московити теж кажуть,що в їх столиці 200 тисяч зарплата.Люди в нас їдуть закордон і кількість трудових мігрантів не зменшується.Чому це не потрібні специ? Ви подивіться які найпопулярніші в нас професії,там політологи,юристи і тд.А ці люди в рази більше заробляють ніж монтажники.Он по тв кожен раз іншого політолога показують,він ж не за 20 тисяч працює.
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найпопулярніші?безробітних політологів та юриств як гівна
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Игорь Емец Ви подивіться найпопулярніші професії.Сьогодні ти безробітний політолог,а завтра ти вже багата людина,так само і юристи.
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Ровно в два раза вы превысили зарплату в Киеве)
Не на каком сто не платят от 2000$, в районе 1000 да но нужно быть специалистом и пахать
На стойке выходит около 800$
Поэтому специалисты и едут в европу за большей зарплатой
А специалистов нет потому что их сейчас не учат, все ПТУ и техникумы стали" колледжами и лицеями" с гавноспециальностями)
Толковых молодых токарей нет вообще, самому молодому сейчас под 70, скоро и учить не кому будет
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При мне владелец СТО жаловался, что не может найти толкового автоэлектика на 50 штук и маляра от 30 штук.Я чтоб какую-то деталь выточить обращаюсь в Харьков или Днепр, у нас специалистов токарей и фрезеровщиков на любую зарплату нет совсем, кстати поинтересуйтесь какая зарплата у спецов этих на Антонова
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Зарплата на сто делиться от стоимости выполненой работы 50/50 между работником и владельцем сто( бывает владельцу больше), так что обещанная может быть и 100 тысяч, а реальная от наличия клиентов и выработки где то в пределах 30 тысяч
А толковые токари ( уже дедуганы) очень востребованы и зарплаты реально от 50 до 70 тысяч ( на маяке точно)
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золотые слова. В Украине 800 тысяч студентов на бюджете, обучение 1 студента обходится бюджету в 20 тыс.грн. в год. Итого, каждый год 170 тыс. бюджетных выпускников "съедают" 3,5 млрд.грн. и что взамен получает государство? А ничего, они работают где угодно но только не по специальности. Схерали тратить на них деньги? А если б обучение было платное, то они бы 10 раз подумали надо это им или нет.
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От ми всі поважаємо УПА і відзначаємо дати і тд.Але що би вони казали щодо наших олігархів?
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их не было бы т.к. УПА и предатели несовместимы.
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В минобразовании думают что если один шоколадник воровал миллиардами - то и эта профессия теперь стала престижной.
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Игорь Емец На всю корпорацію працює 10 тисяч людей.По цим вакансіям швидко наберуть людей,бо їх небагато.
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а інші отрмимали вищу освіту та скиглять тут про зубожіння
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Игорь Емец Їдуть закордон працювати,скоро ще більше буде заробітчан.
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Вы перепутали престижность профессии шоколадника в системе минобразования с системой в минстеце. Вишкомонтажник і шоколадник: у Міносвіти назвали 10 найкращих робітничих професій за рівнем зарплати - Цензор.НЕТ 9040
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Вот подлец он ещо и зарплату на фабриках норма платит и налоги...
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Французский король Филипп VI собрал своих придворных и спросил, почему доходов от налогов поступает в казну все меньше и меньше. Придворные молчали. Тогда придворный шут взял кусочек льда, дал его одному из присутствующих и попросил пустить по кругу. Когда ледышка дошла до короля, в его руке почти ничего не осталось. Потом по кругу пустили шута.

Так что профессия клоуна не так уж проста
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Можно совместить шоколадника и бисквитника?
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тю, шо вы ржете с шоколадника, это искуство и очень сложная профессия.
5-й розряд

Завдання та обов'язки. Веде технологічний процес темперування шоколадних мас та виготовлення фігурного шоколаду і шоколадних виробів з різними начинками на формувальних агрегатах-автоматах. Стежить за процесом виготовлення шоколадної кірочки, наповнює її начинкою та заповнює денце шоколадом на спеціальних формувальних механізмах. Стежить за процесом формування шоколадних порожнистих фігур. Контролює дотримання рецептур і технологічних режимів. Стежить за в'язкістю шоколадних мас та начинок. Забезпечує правильне співвідношення шоколаду і начинок, встановленої ваги, розміру й форми штучних виробів та порожнистих фігур. Регулює температуру в охолоджувальних шафах. Стежить за технічним станом і регулює роботу темперувальних машин, формувальних агрегатів-автоматів, вентиляційних пристроїв.
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В Польщі на конвейєрі по зборці телевізорів ( завод "Філіпс") люди без кваліфікації отримують по 15-17 тис. грн. (в перерахунку) на місяць. І це при 8-годинному робочому дні та п'ятиденному робочому тижні.
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А скільки платять на такій же роботі в Голандії?
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учителя уже наелись зарплатами по 4000$ ?
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общался недавно с пожилой учительницей младших классов.Киев.
1.В школы стало поступать много техники, даже ей в ее лет 60 интересно преподавать с интерактивными досками прочими новыми примочками.
2.Зарплата. 12-14 тысяч, у младших классов, у старших нагрузка больше? там 17-18.Это без репетиторства и прочего.Не бог весть, но стало гораздо лучше.
3.В школах массовые ремонты всего и вся.Правда.У моих детей в школе отремонтировали фасады(утеплили) поменяли окна, построили шикарное футбольное поле с искусственным покрытием.Спраедливости ради был недавно под Киевом(Ворзель) там тоже школу отремонтировали.
В общем, зубожиння сплошное,
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Бл хватит и одного шоколадника нам,откуда оно вообще взялось на наши головы((
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