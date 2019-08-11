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 У Чорному морі майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному, яке вважається найбруднішим у Європі, - екологи

Команда проекту Європейського Союзу - Програма розвитку ООН "Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря: обрані заходи" - на основі своїх досліджень за 2017-2019 роки дійшла висновку, що в Чорному морі майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному, яке вважається найбруднішим у Європі.

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю виданню "Крим.Реалії" учасниця проекту Олена Марушевська зазначила, що біля берегів окупованого Криму жодні проби взяти неможливо.

"Ми відбирали в прибережних водах континентальної України і в глибоководній частині Чорного моря. Але ті результати, які ми отримали, поширюються на все Чорне море, а не тільки на прибережні води України та Грузії", - зазначила вона.

За словами Марушевської, учасники проекту під час перебування в морі бачили один сміттєвий предмет на годину.

"Ми моніторили, скільки сміття безповередньо у відкритому морі. І уявляєте, за 150 кілометрів від берега під кормою, під носом судна весь час пропливає то м'яч, то пластиковий стілець, то каністра. Ми навіть сміттєвий контейнер бачили! І пакети. Це в центрі моря. Один шматок сміття бачиш за хвилину. У більшості випадків вже не зовсім було зрозуміло, що це... Моніторинг показав, що в Чорному морі, у відкритому морі, удвічі більше сміття, ніж у Середземному. Середземне море найбрудніше в Європі, але Чорне море закрите, і все сміття тут і залишається", - заявила еколог.

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За її словами, моніторинг у гирлах річок показав, що в Чорне море потрапляє від 8 до 50 шматків сміття на годину. Марушевська додала, що дослідники бачили, наприклад, дельфіна, який заплутався в пакеті. "Було видно, що він заплутався, коли був маленьким, бо почав рости, а цей пакет, як пояс, стягує йому тіло і заважає рости. Також мої колеги бачили крабів, які після скидання панцира надягають на себе пластикові пробки або контейнери", - повідомила учасниця проекту.

Вона також пояснила, що у своїй роботі дослідники використовували фільтр, який чіпляється позаду корабля і через нього проходять тисячі кубометрів води. Потім цей фільтр передають у європейські лабораторії, де його досліджують на вміст 40 тисяч речовин.

"Так ось, ми визначили 124 речовини - специфічних забрудників Чорного моря. Ми знайшли пестицид ДДТ, який давно заборонено, але, як і раніше, залишається в морській воді у великій концентрації. Крім того, дуже багато ліків: ібупрофен, антибіотики. Всі ліки, які ми використовуємо, не піддаються очищенню в стічних водах і теж потрапляють у Чорне море. Також ми виявили неймовірно високі концентрації сонцезахисного крему в центрі моря, тому дуже просимо всіх відпочивальників: будь ласка, крем має увібратися, не треба в ньому залазити у воду. Це дуже нехороший елемент. Також люди використовують антидепресанти, і можна подивитися, біля якої країни їх найбільше", - повідомила Марушевська.

Вона підкреслила, що є деякі речовини, вміст яких "вже вищий порога токсичності". "Це означає, що вони можуть заважати життю морських тварин і людини, наприклад ртуть. Її знайшли у великих кількостях", - сказала учасниця проекту.

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Водночас Марушевська зазначила, що було виявлено сліди ДНК деяких видів риб, які, як вважали дослідники, вже зникли. "Зокрема, європейського осетра, який десь у глибинах Чорного моря сховався, білуги. Це тішить. Також наш унікальний морський заповідник - філофорне поле Зернова, - де ростуть корали Чорного моря, червоні водорості, отримав вищу оцінку: було два, стало три. Зрозуміло, це ще не гарна оцінка, але хоча б воно вже не вмирає, а відроджується, розростається. У Грузії було помічено повернення чорноморської устриці, яка зникла майже повністю через рапанів", - повідомила еколог.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142321
 
 
 Топ коментарі
 
Промониторили бы в Крыму. Грязные кацапские свиньи там каждый месяц повышают уровень загрязнения в разы.
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Зеленский виноват, к гадалке не ходи.
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- Владмрлександрч, что вы делаете для чистоты нашего Чёрного моря?
- Мы с Леночкой, для чистоты нашего Чёрного моря туда ничего не делаем.
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Промониторили бы в Крыму. Грязные кацапские свиньи там каждый месяц повышают уровень загрязнения в разы.
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Турки тоже не отличаются чистоплотностью. Городок Ремаген, старинный немецкий город с замками и прочими памятниками архитектуры, Рейн течет, потухшие вулканы - казалось бы, красота. Но городок облюбовали турки, там их целые колонии. Так вот - кругом прямо на улицах валяется пластик и другие виды мусора (в Германии мусор кидать не принято и вообще-то штрафуется), начиная от вокзала - там вообще зассаный вокзал и кучи всего везде фуууу... как будто не в Германии находишься, а где-то в росийской глубинке... видимо, полиция устала с этим бороться и смотрит сквозь пальцы
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наброс говна на вентилятор, чтобы отвлечь от войны...
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Так он же говно и солярку разрешил в море сливать
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А тебе он тоже разрешил сливать свое говно на цензоре?
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Ты же тут сутками срёшь, лифтёр, а не я
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Та какой он лифтер... он - зебил... уже год как не может получит права на вождение лифта... слишком сложно для шимпанЗЕ...
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Шо ш ты такой зебил? Там море Черное в опасности, пингины суицидятся, а ты пытаешься доказать преимущкства своего тупого выбора... давай тему бсуждай... еврейский мальчик недавно тоже руку к загрязнению приложиД... думаешь, аеелин с красных труселей морю на пользу пошел? Да и не свидетельствовал никто, шо он с бодей в общественную уборную по малой нужде поссать ходил?... стало быть, отравлял мировой океан из обреза...нного... думай...пля
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васи рыбникова начитался?
"знатное чтиво" для соеголовых дебилов. У Чорному морі майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному, яке вважається найбруднішим у Європі, - екологи - Цензор.НЕТ 241
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а ти не кидай своє лайно і на тебе не попаде
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Заголовок - пример взаимоисключающих параграфов. В Черном море почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, которое считается самым грязным в Европе, - экологи - Цензор.НЕТ 4828
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Почему? Просто Черное до сих пор может детально не исследовали.
Та оно и понятно шо эта помойка - грязнее всех морей, так как красножопая зараза увеличила в 2 раза свою береговую линию(по факту, а не юридически)
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Мы сейчас тут боремся с пластиком
Снижаем его потребление всеми правдами
Никаких пакетов в с/м, только многоразовые тканые сумки
Сортировка мусора ну это само собой

А все равно пластика дофига выходит: столько продуктов в пластике продаётся пока
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или пластик или амазония с тайгой станут пустынями..слишком много людей..слишком высокое потребление ресурсов..кстати, европейские страны не так и много мусорят пластиком..тут азиаты основные загрязнители..это не говорит, что не надо природу в Европе засерать, но перегибы, например запрет на пластиковые трубочки, выглядят достаточно глупо..
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У нас пока пластиковые трубочки есть.

Меня тоже удивляло, откуда наш пластик может попасть в моря, если мы его сортируем, и он сжигается специальным образом отдельно от основного мусора.

На работе даже капсулы от кофе у капсульной кофеварки в отдельную баночку выкидываем. А сейчас появились капсулы из разлагающегося материала, но дороже, конечно, выходит.

Детям с младших классов рассказывают, что пластик зло. А у меня дочка впечатлительная, наслушалась, потом ходила и страдала, сколько пластика покупаем.

Хз если честно как сокращать и что. Ну ок, подруги придумали ноу-хау, из занавесок сшить мешочки для овощей и фруктов. Ну чтобы не брать там пакеты.
Я посмотрела, мне понравилось, заказала себе тоже.

Что ещё сократить? 🤷‍♀️ Все равно очень много
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раз в 20 лет кацапы сжигают тайгу = засерают столько шо 50 лет Европа без двигателей ВС должна быть шоб "компенсировать"
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Тайгу Боря очень жалко
Кацапы-кацапами, а планета у нас одна, озоновый слой один
Не будет так что над Кремлём озоновая дыра и экологическая катастрофа, а в остальном мире - чистый воздух, земля и вода.

Европа переходит же на электромобили, дизель запрещают от слова вообще, и если я не путаю, к 2030 должны полностью перейти на электрику.

Ну пока так. Думаю, будет ещё больше. Должно быть.

Просто детям в школе нарассказывали ещё о глобальном потеплении, что температура поднимется до 80 градусов. Но ты-то, мама, не доживешь, а наши дети как?! В общем, мы тут все озабочены, обеспокоены, но шо делать, пока особо непонятно.
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кстати на счёт потепления..если верить историческим документам, то до малого ледникового периода (начало 14-го века до 19 века), виноделие было развито в Шотландии и северной Германии..а в 11-м века в Киеве были десятки бесснежных зим подряд..так что хз что именно на самом деле происходит сейчас..
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Судя по всему, сейчас все не настолько безоблачно. К сожалению
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не факт..антропогенное влияние несомненно присутствует, но оно ли основной фактор..? одно мощное извержение вулкана и всё потепление быстро может обернуться похолоданием..кстати горящие сибирские леса могут вызвать схожий эффект..
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Стоит посмотреть какую-нибудь передачу про экологию и то что там показывают, выбросы в атмосферу, пластик, отходы, мусор, вырубка лесов, чтобы понять, насколько человек умудрился нагадить.
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не спорю, но есть ещё и солнечная активность.. вроде намечается её минимум..
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Ну я бы не стала полагаться только за неё
Мне нравится что сейчас много разных программ по экологии
И что люди становятся более ответственными что ли
Покупать стараемся продукты только такте, где животных достойно содержат
Я вообще часто к туркам езжу за халяльной птицей (мне с работы по пути)
Яйца только те где курицам клювы не отрубают и содержат не в клетках
И так далее
Но для меня это сознательный переход. Для поколения моих детей - это уже норма. Вот это имхо самое главное
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є різні дослідження і кажуть, що все в природі циклічно, повторюється, тому, в якійсь мірі, ну я так думаю, глобальне потепління, це не стліьки результат людської діяльності, як процес, який вже колись був, а тепер повторюється.
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Не было раньше такой деятельности у человека, пластик в 20 веке появился
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А в моїй країні війна. І те, яким повітрям дихатимуть німецькі дітки мене хвилює найменше з усього.
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Так у тебя и детей нет, чего тебе переживать, как следующие поколения жить будут
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А твої- не українці, як і ти. Так що нічого тобі робити на українських сайтах.
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Исландия орал тут на весь форум что он этнический русский

Теперь бегает своих, видимо, ищет
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сферы использования пластиков конечно желательно сокращать, но без психозов, так как очень часто заменить фактически нечем, или заменитель лишь на первый взгляд более экологичен или требует меньших энергозатрат на производство или утилизацию..кстати на счёт мусорных островов в океане..оказалось, что они почти на половину (47 или 48%) состоят не из бытовых пластиковых отходов. а из остатков рыболовных снастей (сети\тралы, поплавки\буйки и т.д.)..тоже есть о чём задуматься..например о масштабах лова..
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то то .думаю--чого це бабуля по електричці ходить і сумки з тканини продає..сама шие...бабаця наближує до нас Європу...у вас таких бабць немає
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😁😁 немецкие бабушки даже вяжут и шьют одежду для кукол внучек.
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Ага.
Скоро наши бабульки будут продавать свои сумки в немецких электричках.
Да? В Черном море почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, которое считается самым грязным в Европе, - экологи - Цензор.НЕТ 4474
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так я на це і натякав В Черном море почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, которое считается самым грязным в Европе, - экологи - Цензор.НЕТ 4828...Бабульок--в Європу!
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😁 у нас в супермаркетах продаются тканые сумки, особенно классные из мешковины. Форму хорошо держат, я на работу в такой еду беру.
Вот такие:
https://picua.org/image/WxKsv6
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Це "кравчучка". Відстає Німеччина від нас в цьому плані років на 20.
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Кравчучка это разве не тележка такая? Ну сумка на колесиках?
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Кравчучка - може колись вже і ледачі гейропейці до кольосіков додумаються. У Чорному морі майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному, яке вважається найбруднішим у Європі, - екологи - Цензор.НЕТ 7112
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Да есть тут сумки с колесиками
Зачем они нужны? Мы раз в неделю съездили, закупились, в багажник сложили и все
Принято тут так
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кравчучка, це возик, а на ньому отака сумка У Чорному морі майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному, яке вважається найбруднішим у Європі, - екологи - Цензор.НЕТ 8966
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- Владмрлександрч, что вы делаете для чистоты нашего Чёрного моря?
- Мы с Леночкой, для чистоты нашего Чёрного моря туда ничего не делаем.
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Это тебя так пропагандистка орловская научила говорить
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Мусора в море много от того,что в головах "венца природы" человека - его уже избыток...
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В Черном море почти вдвое больше мусора, чем в Средиземном, которое считается самым грязным в Европе, - экологи

Чем больше быдла, тем больше мусора.
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як не прикро, але навколо чорного його живе найбільше, можна сказати відсотків 90, їм тісно було, то ще й Крим захопили.
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Я б тоже всех журналюг выгнал , бо нема у нас журналистов , только пропагандоны .
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Кнопкодавили в сессионном зале, а не в кулуарах.
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Ха-ха-ха! Це чудово, це геніальне рішення! Зебобіки, вони вас роблять разом.
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Так зебобики еще не вошли в парламент и не приняли полномочия
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"...люди используют антидепрессанты, и можно посмотреть, возле какой страны их больше"...

...и кто "презЕдент" этой страны. У Чорному морі майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному, яке вважається найбруднішим у Європі, - екологи - Цензор.НЕТ 9051
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А Средиземное море разве не закрытое? У Чорному морі майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному, яке вважається найбруднішим у Європі, - екологи - Цензор.НЕТ 3310 Только размеру побольше Черного.
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