 У Чорному морі майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному, яке вважається найбруднішим у Європі, - екологи

Як передає Цензор.НЕТ, в інтерв'ю виданню "Крим.Реалії" учасниця проекту Олена Марушевська зазначила, що біля берегів окупованого Криму жодні проби взяти неможливо.
"Ми відбирали в прибережних водах континентальної України і в глибоководній частині Чорного моря. Але ті результати, які ми отримали, поширюються на все Чорне море, а не тільки на прибережні води України та Грузії", - зазначила вона.
За словами Марушевської, учасники проекту під час перебування в морі бачили один сміттєвий предмет на годину.
"Ми моніторили, скільки сміття безповередньо у відкритому морі. І уявляєте, за 150 кілометрів від берега під кормою, під носом судна весь час пропливає то м'яч, то пластиковий стілець, то каністра. Ми навіть сміттєвий контейнер бачили! І пакети. Це в центрі моря. Один шматок сміття бачиш за хвилину. У більшості випадків вже не зовсім було зрозуміло, що це... Моніторинг показав, що в Чорному морі, у відкритому морі, удвічі більше сміття, ніж у Середземному. Середземне море найбрудніше в Європі, але Чорне море закрите, і все сміття тут і залишається", - заявила еколог.
За її словами, моніторинг у гирлах річок показав, що в Чорне море потрапляє від 8 до 50 шматків сміття на годину. Марушевська додала, що дослідники бачили, наприклад, дельфіна, який заплутався в пакеті. "Було видно, що він заплутався, коли був маленьким, бо почав рости, а цей пакет, як пояс, стягує йому тіло і заважає рости. Також мої колеги бачили крабів, які після скидання панцира надягають на себе пластикові пробки або контейнери", - повідомила учасниця проекту.
Вона також пояснила, що у своїй роботі дослідники використовували фільтр, який чіпляється позаду корабля і через нього проходять тисячі кубометрів води. Потім цей фільтр передають у європейські лабораторії, де його досліджують на вміст 40 тисяч речовин.
"Так ось, ми визначили 124 речовини - специфічних забрудників Чорного моря. Ми знайшли пестицид ДДТ, який давно заборонено, але, як і раніше, залишається в морській воді у великій концентрації. Крім того, дуже багато ліків: ібупрофен, антибіотики. Всі ліки, які ми використовуємо, не піддаються очищенню в стічних водах і теж потрапляють у Чорне море. Також ми виявили неймовірно високі концентрації сонцезахисного крему в центрі моря, тому дуже просимо всіх відпочивальників: будь ласка, крем має увібратися, не треба в ньому залазити у воду. Це дуже нехороший елемент. Також люди використовують антидепресанти, і можна подивитися, біля якої країни їх найбільше", - повідомила Марушевська.
Вона підкреслила, що є деякі речовини, вміст яких "вже вищий порога токсичності". "Це означає, що вони можуть заважати життю морських тварин і людини, наприклад ртуть. Її знайшли у великих кількостях", - сказала учасниця проекту.
Водночас Марушевська зазначила, що було виявлено сліди ДНК деяких видів риб, які, як вважали дослідники, вже зникли. "Зокрема, європейського осетра, який десь у глибинах Чорного моря сховався, білуги. Це тішить. Також наш унікальний морський заповідник - філофорне поле Зернова, - де ростуть корали Чорного моря, червоні водорості, отримав вищу оцінку: було два, стало три. Зрозуміло, це ще не гарна оцінка, але хоча б воно вже не вмирає, а відроджується, розростається. У Грузії було помічено повернення чорноморської устриці, яка зникла майже повністю через рапанів", - повідомила еколог.
"знатное чтиво" для соеголовых дебилов.
Или Черное море не в Европе.
Та оно и понятно шо эта помойка - грязнее всех морей, так как красножопая зараза увеличила в 2 раза свою береговую линию(по факту, а не юридически)
Снижаем его потребление всеми правдами
Никаких пакетов в с/м, только многоразовые тканые сумки
Сортировка мусора ну это само собой
А все равно пластика дофига выходит: столько продуктов в пластике продаётся пока
Меня тоже удивляло, откуда наш пластик может попасть в моря, если мы его сортируем, и он сжигается специальным образом отдельно от основного мусора.
На работе даже капсулы от кофе у капсульной кофеварки в отдельную баночку выкидываем. А сейчас появились капсулы из разлагающегося материала, но дороже, конечно, выходит.
Детям с младших классов рассказывают, что пластик зло. А у меня дочка впечатлительная, наслушалась, потом ходила и страдала, сколько пластика покупаем.
Хз если честно как сокращать и что. Ну ок, подруги придумали ноу-хау, из занавесок сшить мешочки для овощей и фруктов. Ну чтобы не брать там пакеты.
Я посмотрела, мне понравилось, заказала себе тоже.
Что ещё сократить? 🤷♀️ Все равно очень много
Кацапы-кацапами, а планета у нас одна, озоновый слой один
Не будет так что над Кремлём озоновая дыра и экологическая катастрофа, а в остальном мире - чистый воздух, земля и вода.
Европа переходит же на электромобили, дизель запрещают от слова вообще, и если я не путаю, к 2030 должны полностью перейти на электрику.
Ну пока так. Думаю, будет ещё больше. Должно быть.
Просто детям в школе нарассказывали ещё о глобальном потеплении, что температура поднимется до 80 градусов. Но ты-то, мама, не доживешь, а наши дети как?! В общем, мы тут все озабочены, обеспокоены, но шо делать, пока особо непонятно.
Мне нравится что сейчас много разных программ по экологии
И что люди становятся более ответственными что ли
Покупать стараемся продукты только такте, где животных достойно содержат
Я вообще часто к туркам езжу за халяльной птицей (мне с работы по пути)
Яйца только те где курицам клювы не отрубают и содержат не в клетках
И так далее
Но для меня это сознательный переход. Для поколения моих детей - это уже норма. Вот это имхо самое главное
Теперь бегает своих, видимо, ищет
Скоро наши бабульки будут продавать свои сумки в немецких электричках.
Да?
Вот такие:
https://picua.org/image/WxKsv6
Зачем они нужны? Мы раз в неделю съездили, закупились, в багажник сложили и все
Принято тут так
- Мы с Леночкой, для чистоты нашего Чёрного моря туда ничего не делаем.
Чем больше быдла, тем больше мусора.
...и кто "презЕдент" этой страны.