 Торговельний обіг України і Росії з 2014 року обвалився майже втричі

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Комерсант".

Як наголошується, в складі 10 найкращих торгових партнерів РФ за п'ятиріччя відбулася лише одна зміна: з десятки випала Україна, торговельний обіг із якою з 2014 року впав майже втричі, з 18,5 млрд доларів до 6,9 млрд доларів за першу половину цього року.

Місце України посів Казахстан із 8,9 млрд доларів обігу з Росією.

Загалом за перше півріччя 2019 року зовнішньоторговельний обіг РФ становить 318 млрд доларів, що на 3,3% менше, ніж було за першу половину 2017 року (329 млрд доларів).

А от зовнішньоторговельний обіг Росії за підсумками першої половини 2014 року становив 396,3 млрд доларів. Отже, нинішній показник майже на 20% нижчий.

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