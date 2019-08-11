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 Економіка, За кордоном
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 Торговельний обіг України і Росії з 2014 року обвалився майже втричі

Торговельний обіг України з Росією з 2014 року обвалився майже втричі і становить 6,9 млрд доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Комерсант".

Як наголошується, в складі 10 найкращих торгових партнерів РФ за п'ятиріччя відбулася лише одна зміна: з десятки випала Україна, торговельний обіг із якою з 2014 року впав майже втричі, з 18,5 млрд доларів до 6,9 млрд доларів за першу половину цього року.

Місце України посів Казахстан із 8,9 млрд доларів обігу з Росією.

Загалом за перше півріччя 2019 року зовнішньоторговельний обіг РФ становить 318 млрд доларів, що на 3,3% менше, ніж було за першу половину 2017 року (329 млрд доларів).

А от зовнішньоторговельний обіг Росії за підсумками першої половини 2014 року становив 396,3 млрд доларів. Отже, нинішній показник майже на 20% нижчий.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142319
 
   
 Топ коментарі
 
Ну так сейчас зебобику и карты в руки....сделает ноль..
Как ты думаешь...пару месяцев ему хватит?? Торговый оборот Украины и России с 2014 года обвалился почти втрое - Цензор.НЕТ 2998
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Ну у тебя то нет претензий к зебобику...что он продолжает снимать фильмы в паРаше даже сейчас.....а почему у меня должны быть претензии к липецкой фабрике...которая к стати полностью закрылась в 2016-м году....а до этого не работала по причине ареста...
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Зебеня ...это чьи фильмы снимаются в паРаше...за деньги из бюджета паРаши....и права на показ которых продаются яндексу из паРаши....
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Остались самые стойкие торговцы любители рукого мира-ахмет и парашенко пеца
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