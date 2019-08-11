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 Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам

Президент України Володимир Зеленський привітав мусульман України зі святом Курбан-байрам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Це велике свято приносить відчуття примирення та милосердя, допомагає усвідомлювати праведні настанови віри та сповнює серця вірних світлими надіями", - йдеться в привітанні.

Зеленський відзначив роботу мусульманських організацій, спрямовану на підтримку міжрелігійного діалогу в Україні.

"Високо ціную роботу мусульманських організацій України, спрямовану на утвердження миру та конструктивної взаємодії між представниками різних релігій та етносів, і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю", - підсумував Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142318
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-Байрам - Цензор.НЕТ 2539 А перед этим спросил кто это.
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Давайте, побольше их поздравляйте и создавайте условия чтоб они сюда съезжались,
а потом когда их будет дохрена начали диктовать свои условия..
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