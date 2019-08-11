 МЗС України висловило протест на візит Путіна до окупованого Криму

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті відомства в неділю.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною відвіданням 10 серпня 2019 року президентом Російської Федерації Володимиром Путіним тимчасово окупованих територій України - Автономної Республіки Крим і міста Севастополь", - сказано в повідомленні.

"Ця поїздка, як і всі попередні неузгоджені з українською стороною відвідування російськими посадовцями тимчасово окупованого регіону України, є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - сказано в повідомленні.

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У МЗС зазначили, що продовжують дотримуватися принципової позиції щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовцями території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає АР Крим та місто Севастополь.

"Cпроби російської сторони та російських ЗМІ інтерпретувати такі "візити" як "звичайні" внутрішньодержавні поїздки російських посадовців є нікчемними. Крим і Севастополь є невід'ємною частиною суверенної території України. Жодні вояжі російських посадовців не спроможні змінити визначений Конституцією і законами України статус цих територій, а лише вкотре демонструють нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, зокрема Статутом ООН, резолюціями Генасамблеї ООН, а також зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація", - підкреслили в МЗС.

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