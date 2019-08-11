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 Політика України
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 МЗС України висловило протест на візит Путіна до окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з неузгодженим із Києвом візитом президента Російської Федерації Володимира Путіна в тимчасово окуповану Росією Автономну Республіку Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті відомства в неділю.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною відвіданням 10 серпня 2019 року президентом Російської Федерації Володимиром Путіним тимчасово окупованих територій України - Автономної Республіки Крим і міста Севастополь", - сказано в повідомленні.

"Ця поїздка, як і всі попередні неузгоджені з українською стороною відвідування російськими посадовцями тимчасово окупованого регіону України, є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - сказано в повідомленні.

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У МЗС зазначили, що продовжують дотримуватися принципової позиції щодо неприпустимості неузгоджених з українською стороною відвідувань російськими посадовцями території України в її міжнародно визнаних кордонах, яка включає АР Крим та місто Севастополь.

"Cпроби російської сторони та російських ЗМІ інтерпретувати такі "візити" як "звичайні" внутрішньодержавні поїздки російських посадовців є нікчемними. Крим і Севастополь є невід'ємною частиною суверенної території України. Жодні вояжі російських посадовців не спроможні змінити визначений Конституцією і законами України статус цих територій, а лише вкотре демонструють нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, зокрема Статутом ООН, резолюціями Генасамблеї ООН, а також зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація", - підкреслили в МЗС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142317
 
   
 Топ коментарі
 
При порошенко такого не было. МИД Украины выразил протест на визит Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 7133
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А "визит" граждан Украины в туристических целях оккупированного Крыма, ОРДЛО, страны агрессора и оккупанта, нас значит не смущает в течении всех пяти лет войны. А дип отношения с страной агрессором и оккупантом не смотря на 13 тысяч только погибших. Супер подход. Мир точно сошел с ума, или это только мы потихоньку сходим.
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это еще больше доставляет радости самому Пуйло и его кацапам..а надо так
какой то окурок бычок сморча Ху..ло опять *******..ло в Крым....ну что с него возьмешь если воно ****..тое больное дебильное и конченное... МИД Украины выразил протест на визит Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8884
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ПЗД МРЖвая на мацацыкле приехала в Крым, зелепуп, стань на колени и напугай ее.
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А "визит" граждан Украины в туристических целях оккупированного Крыма, ОРДЛО, страны агрессора и оккупанта, нас значит не смущает в течении всех пяти лет войны. А дип отношения с страной агрессором и оккупантом не смотря на 13 тысяч только погибших. Супер подход. Мир точно сошел с ума, или это только мы потихоньку сходим.
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Озабоченность и обеспокоенность
Пук
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С какой гордостью х.йло едет на этом драндулете, а ведь это всего лишь копия немецкого мотоцикла выпускавшегося в 30-х годах 20-го века.
МИД Украины выразил протест на визит Путина в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 9295
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просто, у них командование было тоже придурошным, а в военной разведке лохи, 15 октября 1941 года столицу империи орков вообще некому было защищать ("вождь" бросил москву и драпанул за волгу на своем спецпоезде, а за ним все остальные "начальнички"), можно было просто въехать без боя!
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И даже не заглох как Армата на КР. площади?...
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Гей, восьмипроцентні, може скажете цим бравим кримським поліцаям, що в Криму завівся ***** і пора щось з ним робити МЗС України висловило протест на візит Путіна до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4661
МЗС України висловило протест на візит Путіна до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 210
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Крыма нет а армии полицаев же нужно где то работать. Да и деньги нужно на крым списывать. Там Петя еще говорил что Фирташ и другие предприятия оставшиеся на окупированных территориях платят налоги в Украину. Очень хотелось бы посмотреть бухгалтерию, где ети все так называемяе налоги
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Хоть отруби ему копыта,
хоть завяжи рога узлом,
хоть накорми его до сыта,
***** останется ******!
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моциклета) зачотна)), а то по заду), і в колясці))
члени родини ***** - дружина\син)))), чи навпаки )))
кацапи вже Європу) по гендерній) рівності обійшли! ))))
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клован, позвоні х"йлу, і скажи, шо їздить на мотоциклі нада в мотоциклєтном шлємє, і шо він нарушає пдд.
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