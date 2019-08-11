 У суботу під Світлодарськом від осколкових поранень загинув молодший лейтенант Нацгвардії Роман Романенко

Про це йдеться на фейсбук-сторінці операції Об'єднаних сил, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Командування операції Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким і родичам із приводу загибелі в бою з російськими окупантами бойового побратима, військовослужбовця Національної гвардії України молодшого лейтенанта Романенка Романа Сергійовича.
Вкрай важко підібрати слова, які б дозволили послабити душевний біль від втрати рідної людини.
Поділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами...
Смерть ворогам!
Слава захисникам!
Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.
Детальнішу інформацію, а також дату, місце і час прощання з воїном пообіцяли повідомити додатково.
в среднем в три раза больше - чем гибло наших...
А теперь ВАЗелиз приказал отнять на передке все
грантометы, минометы - вообще все кроме калашей...
А артиллерию так вообще отвели в глубокий тыл на полигоны...
Вот и имеем с начала перемирия
семь погибших наших и ни одного дохлого сепара...(
Как думаете, зебилы?
Конче необхідно розпочати застосовувати щодо даунбасітов такий інструмент виховання та тиску на місцевих вождів ордло як закриття КПП на лінії розмежування.. Пряника даунбасіти не розуміють , вони вважають пряник слабкістю України - даунбасітам генетично більш до вподоби батіг..