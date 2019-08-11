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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
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Все про:Національна гвардія (565) втрати (1407) Ян Осока (741) операція Об'єднаних сил (1460)

 У суботу під Світлодарськом від осколкових поранень загинув молодший лейтенант Нацгвардії Роман Романенко

У суботу, 10 серпня, о 13:30 у районі міста Світлодарськ унаслідок смертельних осколкових поранень, отриманих під час обстрілу наших позицій з автоматичного гранатомета, загинув молодший лейтенант, військовослужбовець одного з підрозділів Національної гвардії України Роман Сергійович Романенко.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці операції Об'єднаних сил, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Командування операції Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким і родичам із приводу загибелі в бою з російськими окупантами бойового побратима, військовослужбовця Національної гвардії України молодшого лейтенанта Романенка Романа Сергійовича.
Вкрай важко підібрати слова, які б дозволили послабити душевний біль від втрати рідної людини.
Поділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами...

Смерть ворогам!
Слава захисникам!
Слава Україні!" - йдеться в повідомленні.

Детальнішу інформацію, а також дату, місце і час прощання з воїном пообіцяли повідомити додатково.

Читайте також: Український воїн загинув у районі Новолуганського, це сьома смерть від початку перемир'я, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142314
 
 
 Топ коментарі
 
Треба просто перестати стріляти,так,Чувак?
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Царство Небесне полеглому.. Найщиріші співчуття його родині..
Конче необхідно розпочати застосовувати щодо даунбасітов такий інструмент виховання та тиску на місцевих вождів ордло як закриття КПП на лінії розмежування.. Пряника даунбасіти не розуміють , вони вважають пряник слабкістю України - даунбасітам генетично більш до вподоби батіг..
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Нужно просто перестать стрелять, где-то по средине, мародёр наживается на войне, владимир владимирович повлияйте, это не шутки.
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Никогда такого не было и вот опять... При мародёре не погиб ни один воин... Верните нам мародёра..!
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Нужно просто перестать стрелять, где-то по средине, мародёр наживается на войне, владимир владимирович повлияйте, это не шутки.
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При Порошенко в ответ мочили сепаров,
в среднем в три раза больше - чем гибло наших...
А теперь ВАЗелиз приказал отнять на передке все
грантометы, минометы - вообще все кроме калашей...
А артиллерию так вообще отвели в глубокий тыл на полигоны...
Вот и имеем с начала перемирия
семь погибших наших и ни одного дохлого сепара...(
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Звідки ви знаєте такі речі? Може ви брешите?
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какая смерть врагам если запрещено стрелять в ответ?????????
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о щас такие вопросы оказывается по телефону можно решить ...но как видим не решилось и что делать дальше еще раз моржовой позвонить ?
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Нехай членомкомандуючий по роялю подзвонить в рельсу, може допоможе.
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Слава Украине! Героям слава! RIP, солдат. Да, никаких перемирий с бандитами. Их слово дешевле говна дятла зимой. У нас такая муйня с Карабахом уже ТРИДЦАТЬ лет!
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у вас хоть своего ЗЕбила нет и небыло... А ну нас - вагон и маленькая тележка зебилов: обрати внимание на первый высер на ветке...
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Треба просто перестати стріляти,так,Чувак?
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А что сопля зелёная, заявление будет делать, или позвонит Путину?
Как думаете, зебилы?
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эту зелёную падаль на передовую , пускай там перемирие поддерживает. Наши воины продолжают гибнуть В политике от зелечма один вред Украина пикирует в пропасть, в окружении бахдан 95 кв одноккласники подружки и друзья друзей вообщем такой през как из гавна пуля.И вообще кроме мамы он никому ничего не должен
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Царство Небесне полеглому.. Найщиріші співчуття його родині..
Конче необхідно розпочати застосовувати щодо даунбасітов такий інструмент виховання та тиску на місцевих вождів ордло як закриття КПП на лінії розмежування.. Пряника даунбасіти не розуміють , вони вважають пряник слабкістю України - даунбасітам генетично більш до вподоби батіг..
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Командування ООС треба звільняти у повному складі. Про кожне серьозне поранення, або тим більш смерть військового має бути докладне повідомлення про всі обставини цього випадку і коротка біографія бійця. Чи Матіос і це теж засекретив???
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Наприклад загибель від гранатомета чотирьох морських пехотинців. За яких обставин вони загинули? Чи це не диверсія самого шпигунського командування, що лишилось підтримки російського шпигуна Порошенка? Як могли рашковани продертись через мінні загородження на лінії розмежування, проповзти на пузі обвішані зброєю 5 км. у тил до укропів, і одним пострілом з гранатомета вбити всіх чотирьох військовиків??? Вони що, прикурювали всі чотири разом і граната вибухнула посередині??? А охорона якась там була? Якісь відповідальні? Чому ці рашковани безперешкодно повернулись до себе? Що взагалі відбувається???
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Ви зовсім збожеволіли...який порошенко...де...відповідайте тварини за себе
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У зевков руки уже по локоть в крови...Светлая память Герою . И позор всем нам.
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