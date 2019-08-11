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 ОБСЄ нарахувала 35 вибухів на Донбасі 9 серпня

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в п'ятницю, 9 серпня, 35 вибухів у Донецькій області, на Луганщині були порушення в районі Золотого, але без вибухів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому в суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 9 серпня 2019 року.

"У Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (35), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (14 вибухів)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід і південно-південний схід від н.п. Чермалик (підконтрольний урядові, 31 км на північний схід від Маріуполя), на південний захід від н.п. Крута Балка (непідконтрольний урядові, 16 км на північ від Донецька), зокрема район до 1 км на північний схід від Донецької фільтрувальної станції (ДФС, 15 км на північ від Донецька), а також на південний захід і захід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

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"У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, водночас не зафіксувавши жодного вибуху, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (жодного вибуху). Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці розведення в районі н.п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - повідомили в Місії.

Згідно зі звітом, ввечері 8 і в ніч на 9 серпня камера СММ у Золотому зафіксувала 2 черги, 2 освітлювальні ракети, 2 спалахи дульного полум'я і 20 снарядів (переважно з півночі на схід) - усе орієнтовно за 1,5-4 км на південний схід і південно-південний схід (за оцінкою, все в межах ділянки розведення).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142313
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилов обманывают, они ж голосовали за "конец войны". А он почему-то не случается, странно ОБСЕ насчитала 35 взрывов на Донбассе 9 августа - Цензор.НЕТ 1053
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Зебіли отримують отвєтку за таке ж верещання про минулі перемирія. Звикайте.
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Как это там:" Количество обстрелов сокращается."
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Зато штаб сообщает о том что сепары 13 раз нарушили "перемирие". Это еще цветочки, вот когда "закончит" войну, вот это будет веселуха, бенины рейдеры покажут себя.
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Простите.. А причем тут бенины рейдеры и окончание войны? Если таковые есть в природе что им мешает устроить веселуху сейчас?
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Они и сейчас не особо стесняются, но когда можно будет прикрыть это вот все "концом войны". Это будет новый уровень, доселе невиданный. Десятки миллиардов на восстановление донбасян пойдут по нужным потокам.
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Как это там:" Количество обстрелов сокращается."
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Сейчас вот все порохоботы проклинают Зелю за хлебное перемирие.. но тут серьезный вопрос что будет если перемирие отменить? Победят ли *потерьнеты* *настамнетов* если война перейдет в горячую фазу?
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Зебіли отримують отвєтку за таке ж верещання про минулі перемирія. Звикайте.
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Порохоботы бцдцт критиковать абсолютно все, что делает Зеленский. Доходит до смешного: перед выборами Зеленский предложил 3% проходной барьер - и тут же все порохоботы взвыли о Зраде, а больше всех выл Вакарчук, которые 5% с горем пополам преодолел. Вывод: у порохоботов нет своей позиции. Они действуют по ситуации, просто критикуя абсолютно все начинания Зеленского.
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Герхард тут, поки що мовчить, а таких затикателів тут було вже багато, та хутко зникли кудись.
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Странно правда ОБСЄ нарахувала 35 вибухів на Донбасі 9 серпня - Цензор.НЕТ 2508? У вас ведь такая критика пороха прокатывала, и не смущала? ОБСЄ нарахувала 35 вибухів на Донбасі 9 серпня - Цензор.НЕТ 7223
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Да, украинцам есть за что критиковать Порошенко. Вот мы его и критиковали. Или он безгрешен и провел идеальные реформы?
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Поддерживаю во всём что касается критики пороха. Только, вас не смущает, что он работал с той Радой, которую ему выбрал нарид?
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Не смущает. Порошенко видел кого избрали (его блок и его союзника). В случае чего мог бы сказать: Господа, я не смогу провести реформ в этих обстоятельствах, выбирайте или перевыборы Рады или я подаю в отставку. Было это?
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Так себе идея. Оставить страну без власти во время прямого вторжения раши? И перевыборы, в условиях большинства рыгов во власти на местах - результат гарантированно тотже.
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.. меня смущают слова (?) нарид и порох. порох=прах, истлевшее тело. Зачем такое писать?
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порох - так в этих ваших энторнетах, называют Порошенко. Вас Вальцман- не смущал ОБСЄ нарахувала 35 вибухів на Донбасі 9 серпня - Цензор.НЕТ 4339? Нарид - см. определение https://gorky-look.livejournal.com/
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Смеюсь с глупышей, которые находят в суржиковом творе какого нибудь Котляревского - Панаса Мирного "нарид" и "нит" и считают это украинским языком. Или русским ОБСЄ нарахувала 35 вибухів на Донбасі 9 серпня - Цензор.НЕТ 6404
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Ну да. Напишу Луку, шо его уже с Котляревским сравнивают . В принципе его можно и с Авиценой сравнить - всёж парамедик- волонтёр
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"ваших энторнетах..". Вот здесь не ясно ОБСЄ нарахувала 35 вибухів на Донбасі 9 серпня - Цензор.НЕТ 1419
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А что не ясно? Отмотайте цензор на год, два,три назад - порох - Вальцман=Офшорник=Барыга=Марадёр=... кароч, сами найдёте? Ну, если память короткая ОБСЄ нарахувала 35 вибухів на Донбасі 9 серпня - Цензор.НЕТ 7556
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"Вас Вальцман- не смущал". "Вас" это кого? Украинцев? Людей? Землян? Масонов?
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Вас, это вас. Или вы к всемирной паутине вчера присоеденились?
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Поставте акустичний реєстратор і нехай щітає.
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да? и это ж еще как бы перемирие...или что?
статистика... жаль, что нет наказание за... провокации (это ведь не срыв перемирия..да? наши ж не стреляют - значит как бы перемирие продолжается...фуу... гадко то как!)
кого обманываем? Меркель, Макрона, Трампа, хутина, главнокакбыкомандующего... себя???
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Зебилов обманывают, они ж голосовали за "конец войны". А он почему-то не случается, странно ОБСЕ насчитала 35 взрывов на Донбассе 9 августа - Цензор.НЕТ 1053
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ЗЕлеботи "втомилися" від війни і не хочуть про неї чути ( у них погіршуються процеси травлення)! І як правило втомилися від війни особи що не мають жодного до неї відношення!
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Знаете как они считают ? Сидят в уютном кабинетике с кондиционерами , лениво потягивая вискарик и от балды строчат эти методички . А вы думали шо они там носом землю роют , шоб добыть информацию ? Меня другой и более важный вопрос интересует . Хто им гроши платит ?
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...а нарколыге лишь бы шаурма была и фонтаны работали..
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Если наша армия перестала защищать Украину, то отмените налог на армию и распустите ее. То же самое с мусорами, судьями и чиновниками. Пускай люди сами будут себе хозяевами.
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Оце Суров так новина : один з найпалкіших прихильників ЗЕ - переобувся на ходу і критикує
" куміра" ! Ай ай ай !
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Може уже хватить друкувати новини про організацію,яка нічого із себе не представляє для нашої країни,а тільки мовчки спостерігають як убивають наших патріотів?
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Поезд на Москву к убийцам не забыли отправить?
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маасква, 42 рік.
Поїзд на Берлін відправляється через 5 хвилин.
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Звонок Пукину №2 привел к практически к тем же последствиям. Ну разве что еще не стали паспорта РФ выдавать на рынке Луганска и Донецка в нагрузку к стиральному порошку.
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