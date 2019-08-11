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 Триває розмінування навколо зруйнованого моста біля Станиці Луганської, - ОБСЄ

Тривають роботи з розмінування території навколо зруйнованого моста на ділянці розведення сил біля Станиці Луганської (Луганська область).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в опублікованому в суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 9 серпня 2019 року.

"9 серпня спостерігачі бачили 11 саперів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які проводили роботи з розмінування обабіч дороги орієнтовно за 100 м на північ від зруйнованої секції моста", - йдеться у звіті.

Додається, що приблизно за 50 м на північ від північного краю зруйнованої частини моста спостерігачі також бачили вантажівку з камінням, асфальтовий каток і автомобіль із 15 робітниками, які розширювали асфальтовану ділянку дороги, що веде до мосту

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"Команда СММ бачила принаймні 6 саперів із непідконтрольних уряду районів, які викошували рослинність і проводили роботи з розмінування в смузі на захід від південного дерев'яного трапа, встановленого над зруйнованою частиною моста. Спостерігачі також помітили одного командира і двох членів збройних формувань у нарукавних пов'язках із написом "СЦКК" на південь від моста біля Станиці Луганської", - повідомили в СММ.

Також 8 і 9 серпня між 18:30 і 18:45 спостерігачі чули чотири вибухи поблизу зруйнованої секції моста біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська), оцінені як контрольовані підриви вибухових пристроїв. Ці вибухи сталися після закриття (о 18:00) КПВВ Збройних сил України, розташованого за межами ділянки розведення, і розташованого на ділянці розведення блокпоста незаконних збройних формувань на південь від моста біля Станиці Луганської.

Того ж дня спостерігачі бачили, що пішоходи продовжували безперервно переходити через міст. Вони також зазначили, що маршрутний автобус і надалі курсував між КПВВ і зруйнованою секцією моста.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142311
 
 
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Ты знаешь, Шурик, вот этот же вопрос сразу возник! Зачем? Что бы лугандонцы на украинскую терриьорию за пенсиями шастали и паралельно проклинали "бендкр-галичан"? Ну видели же уже не раз. Ах, да ,"там же наши люди". С российсуими паспортами, но типа наши.
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Логіка зеленої влади: яким боком загиблі до мосту? А яка різниця, що розширеною дорогою через побудований міст можна миттєво перекинути важку техніку НЗФ? Тут виділено гроші на побудову мосту і їх потрібно освоїти. Навіть якщо для цього потрібно здати Станицю Луганську і її жителів. Це нічого, що Україні і її громадянам-патріотам користі з того ніякої. Зате колабораціоністам - благо, підручним компаніям, задіяним у відбудові теж благо. І ніякі смерті цьому не завадять. Як співав Володимир Семенович, котрий Висоцький: "Тржугольнік будєт випіт, будь то парллєлє піпєд..."
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зачем? ЗАЧЕМ???
после 10 смертей во время как бы перемирия его надо взорвать!!!
кормильцы должны понять, как собака Павлова: есть выстрел - закрыты все КПВВ...гуляйте
какой мост??? вы еще начните им бункера-блиндажи ремонтировать...и окопы копать...
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Вчера т.н.президент лнр пасечник издал указ о включении Станицы в состав лнр.Фейк - не знаю.Главное то,что они опять навязывают нам СВОЮ повестку переговоров.Надоисломать эту тенденцию.Как?Объявить,что Украина вместо закона об особом статусе ордло,приймет закон о признании ордло оккупированной территорией со всеми вытекающими последствиями.И еще.Гарант молчит.Он своей болтовней, о мире,посадил себя на шпагат.Продолжать качать эту тему -:путин будет и дальше безнаказанные обстрелы.Соскочить - признать,что не порох не хотел освобождения пленных и мира,а путин.Сколько эта случайность будет стоять в раскарячку ?
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Они считают Луганскую и Донецкую область ту часть которая подконтрольна Украине - временно оккупированной украми своей территорией.
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Треба залишки моста розібрати,а берег замінувати щоб ніхто не пройшов,але у керівництва держави другий погляд
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Эти взрывы произошли после закрытия (в 18:00) КПВВ Вооруженных сил Украины, расположенного за пределами участка разведения, и расположенного на участке разведения блокпоста незаконных вооруженных формирований на юг от моста возле Станицы Луганской. Источник: https://censor.net.ua/n3142311
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Т.е. главное из этого отчета- фиксация того, что оккупанты не убрали,сняли свой блокпост., в отличие от ЗСУ, которые перенесли КППВ, тем самым открыв доступ к территории, которая за линией разграничения. И что показательно- никто из политиков, типа "патриотов", не едет на место и не кричит о преступлении Зе.
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