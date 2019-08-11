 Один воїн загинув, один зазнав поранення, найманці РФ тринадцять разів порушили перемир'я на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.
"10 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї... Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться у звіті.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета; тричі в районі Лебединського - із застосуванням великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; двічі неподалік Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Опитного - з ручного протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції Об'єднаних сил було обстріляно 4 рази: неподалік Світлодарська, біля Луганського, поблизу Катеринівка та Новолуганського - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
"Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", - підсумували в штабі ООС.
Пораненому швидкого одужання........
****, не можу втриматись - а не пішли б ви з таким перемир'ям??? Скільки ще повинно загинути???
Вибачте за емоції.
есть приказ "огонь не открывать, чтоб не спровоцировать широкомасштабную войну! !!! "
поэтому наши и не открывают огонь в ответ, хоть их расстреливают как в тире, ибо все их укрытия давно пристреляны а тропинки минированы!!!
Боже! прийми Душі наших Воїнів в своє Царство Боже...
і коли ж то волелюбниий козачий чуб переможе жадібно-хитрі пейси ?