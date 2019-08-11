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 Один воїн загинув, один зазнав поранення, найманці РФ тринадцять разів порушили перемир'я на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська за минулу добу тринадцять разів порушили режим припинення вогню на сході України, один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення, під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"10 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї... Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України. Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться у звіті.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета; тричі в районі Лебединського - із застосуванням великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; двічі неподалік Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Опитного - з ручного протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції Об'єднаних сил було обстріляно 4 рази: неподалік Світлодарська, біля Луганського, поблизу Катеринівка та Новолуганського - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано", - підсумували в штабі ООС.

Дивіться також: Екіпажі БМП змагалися в Донецькій області. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142309
 
 
 Топ коментарі
 
Зараз Вам витруть комент. Моє запитання, чи вже телефонували хуйлу - витерли.
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Загиблому воїну світла та вічна пам'ять..........

Пораненому швидкого одужання........
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а где фраза наши войны мужественно огонь не открывали((((((((((
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Загиблому воїну світла та вічна пам'ять..........

Пораненому швидкого одужання........
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а где фраза наши войны мужественно огонь не открывали((((((((((
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Зараз Вам витруть комент. Моє запитання, чи вже телефонували ***** - витерли.
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Світла тобі пам'ять, Воїне...

****, не можу втриматись - а не пішли б ви з таким перемир'ям??? Скільки ще повинно загинути???
Вибачте за емоції.
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"Один воин погиб, один получил ранения, наемники РФ тринадцать раз нарушили перемирие на Донбассе, - штаб ООС" - до этого зелёного "перемирия" писали, сколько сепаров ранено, сколько убито, а сейчас потери только с нашей стороны. Похоже, что главнокомандующий перешёл к тактике Порошенка в начале войны и запретил отвечать на "провокации", чтобы с гордостью сказать - Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе.
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Крайній підтверджений випадок: ліквідовано Дубінова Нікіту з Свєрдловської області 09.08.19 у Новоазовському районі. Кульове поранення в печінку (дууууже болюча смерть).
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Нарушают приказ главнокомандующего и стреляют?
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Перемир"я---коли перестануть нам вішати локшину на вуха? Всі переговори і перемир"я--це для лохів. Цим наші балаболи відволікають народ від реальних подій на Донбасі. Росія і донбаські кацапи люто ненавидять нас українців,тому тільки реальні заходи по укріплені позицій на кордоні з цією ордою і зміцнені ЗСУ--запорука зменшені втрат. Але до влади приходять сцикуни і вороги України,то ними все робиться ,щоб Україна була на колінах перед путіним.
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не "нарушили перемирие"...нет! его не было... оно закончилось дней 15-17 назад после первого выстрела (и убитых наших Воинов)... не лгите себе!!!
есть приказ "огонь не открывать, чтоб не спровоцировать широкомасштабную войну! !!! "
поэтому наши и не открывают огонь в ответ, хоть их расстреливают как в тире, ибо все их укрытия давно пристреляны а тропинки минированы!!!
Боже! прийми Душі наших Воїнів в своє Царство Боже...
і коли ж то волелюбниий козачий чуб переможе жадібно-хитрі пейси ?
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Что может быть хуже идиотов во влксти?Бестолочи.Их солдаты гибнут, а они УГОВАРИВАЮТ ВРАГА,что стрелять это не хорошо,разминируют и мосты ему наводят.
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