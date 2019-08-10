 Понад 320 учасників протестів за вільні вибори затримано в чотирьох містах Росії

Після завершення узгодженої з владою акції "Повернемо собі право на вибори" в Москві, в якій взяли участь близько 60 тисяч осіб, відбулася неузгоджена демонстрація у вигляді "гулянь" центром міста, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
До цього закликали відразу кілька російських політиків. Зокрема Борис Золотаревський, начальник штабу політика Івана Жданова, запропонував прогулятися в бік адміністрації президента Росії Володимира Путіна.
"Ми наполягаємо, що у москвичів є право вільно гуляти своїм містом, а не тільки на окремо взятому обгородженому проспекті під наглядом поліції, що їх б'є", - йдеться на сторінці акції в фейсбуці, організованою групою опозиційного політика Олексія Навального.
Зі свого боку, Слідчий комітет РФ застеріг від "участі в так званих "мирних прогулянках , пригрозивши "правовими наслідками - аж до кримінальної відповідальності" за такі "несанкціоновані заходи".
Центром Москви у напрямку до адміністрації президента РФ пішли сотні людей. Вхід в адміністрацію оточила поліція, поблизу стояли автозаки. У центрі Москви через заклики до неузгодженої владою акції протесту посилили заходи безпеки. Росгвардія перекрила прохід на Бульварному кільці. Станом на 21:00 за київським часом "гуляння" почали стихати.
Тим часом прихильники Навального 10 серпня провели акції солідарності з учасниками московського мітингу в десятках міст країни. У чотирьох містах Росії до 22.30 мск були затримані 325 осіб, з них 229 - у Москві, повідомила правозахисна організація "ОВС-Інфо". Спочатку затримання були переважно в Санкт-Петербурзі (всього 81), але під час "гулянь" їх кількість стала стрімко зростати і в Москві (229). "ОВС-Інфо" і видання "Медуза" повідомили, що окремих мітингувальників били.
Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.
Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.
да уж чего больше всего боятся-то и случается....а Путин и его банда боится жутко хоть каких то намеков и проявлений- как в Украине... вот ему и мерещится вокруг все самое жуткое и страшное... да и вообще им оленеводам не понять- что такое просто человеческая свобода сами то они для себя родимых не свободны в златых клетках своих грехов смертей иных на себе в закрытых...и какая же это свобода... проклятие одно да и только...а после смерти на что им расчитывать.... не на что... свои Души поди по несколько раз у Диавола перезакладывали..
Ну стерпели , что жена главы СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ до сих пор не отказалась от руцкого паспорта!!!!!
Но столько в день в Цензоре про протесты писать? Лучше бы писали про качество дорог в Германии
встанут на колениперед барским домом стоят подлецы!
и ведь знают, что бунтуют и все равно стоят!
Не густо...
уверен, что в 14 с криком "намкрыш" они на ху*ло молились.
И коментарий за кадром храброго руського рыцаря..
Kavkaz Center @newkc14·12 мин
#Москва. Путинские #менты за работой. Кулаком в солнечное сплетение женщине, поддых и руки "ласточкой". Профессионалы...! #путин #митинг #допускай #площадь_сахарова
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1160287163973611521
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1160270695118585856
Ведь все 325 задержанных считают что Крым их.
Одна польза, кремлеботьі в инете теперь трахают мозк вате)))
Пусть идут работать, нехрен майданить, лодыри, ...лять, казламордые...
Нєкоториє росіянци обурились, шо там по-бєспрєдєлу з виборів знімають незалежних кандидатів і вони вийшли на несанкціонований мітинг.
Мєльдоські мусора там багатьох відлупили, ще більше затримали. Деяким взагалі шиють по кілька років в'язниці.
Це обурило ліберальну мєльдонську общєствєнность і вони сьогодні вийшли на мітинг. Санкціонований. Уявляєте? Їх так вкурвило свавілля влади, що вони пішли та попросили у влади дозволу проти цієї влади пообурюватися в спеціально отвєдьонном для цього мєстє.
Однією з вимог мітингувальників була - звільнити затриманих та припинити бєспрєдєл.
І що зробила влада? Правильно, затримала після санкціонованого мітингу ще пару сотень мітингувальників.
Не здивуюсь, що таке свавілля змусить доведених до точки кипіння росіянцєв попросити у влади дозвіл аж на два мітинги поспіль!!!
#СтранаТєрпіл (Денис Пятигорец)
Но на сегодня вроде как анонсировали, что будут гонки на автозаках по дороге ярости. Ватета вот конечно прикольно, ватета они придумали, аж завидно как-то стало, что на кацапии так весело. Нужно и нам что-нибудь весёленькое придумать, как-то слишком скучно мы живем. Па приколу выбрали президента и всё, веселье закончилось?