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Все про:затримання (2980) протест (968) Росія (19302)

 До 325 учасників протестів за вільні вибори затримано в чотирьох містах Росії

У Москві на проспекті Сахарова відбулася акція проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму і арештів активістів. Потім сотні людей протестували в Китай-місті.

Після завершення узгодженої з владою акції "Повернемо собі право на вибори" в Москві, в якій взяли участь близько 60 тисяч осіб, відбулася неузгоджена демонстрація у вигляді "гулянь" центром міста, пише Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

До цього закликали відразу кілька російських політиків. Зокрема Борис Золотаревський, начальник штабу політика Івана Жданова, запропонував прогулятися в бік адміністрації президента Росії Володимира Путіна.

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"Ми наполягаємо, що у москвичів є право вільно гуляти  своїм містом, а не тільки на окремо взятому обгородженому проспекті під наглядом  поліції, що їх б'є", - йдеться на сторінці акції в фейсбуці, організованою групою опозиційного політика Олексія Навального.

Зі свого боку, Слідчий комітет РФ застеріг від "участі в так званих "мирних прогулянках , пригрозивши "правовими наслідками - аж до кримінальної відповідальності" за такі "несанкціоновані заходи".

Центром Москви у напрямку до адміністрації президента РФ пішли сотні людей. Вхід в адміністрацію оточила поліція, поблизу стояли автозаки. У центрі Москви через заклики до неузгодженої владою акції протесту посилили заходи безпеки. Росгвардія перекрила прохід на Бульварному кільці. Станом на 21:00 за київським часом "гуляння" почали стихати.

Тим часом прихильники Навального 10 серпня провели акції солідарності з учасниками московського мітингу в десятках міст країни. У чотирьох містах Росії до 22.30 мск були затримані 325 осіб, з них 229 - у Москві, повідомила правозахисна організація "ОВС-Інфо". Спочатку затримання були переважно в Санкт-Петербурзі (всього 81), але під час "гулянь" їх кількість стала стрімко зростати і в Москві (229). "ОВС-Інфо" і видання "Медуза" повідомили, що окремих мітингувальників били.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів. ВIДЕО

Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

Читайте також: У день протестного мітингу в Москві відбудеться турнір з водіння автозаків: "Учасники продемонструють навички маневрування та стрільби"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142302
 
 
 Топ коментарі
 
Вот дались нам эти руцкие новости?
Ведь все 325 задержанных считают что Крым их.
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Сподіваюся ОМОН відбив їм нирки?
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А нам шо до того який ватник сидітиме в тій Дупі?
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Лавировали корабли да не вылавировали До 325 участников протестов за свободные выборы задержаны в четырех городах России - Цензор.НЕТ 619
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Наверное в Аду смола закончилась.. вот черти в Москву и Россию побежали..
да уж чего больше всего боятся-то и случается....а Путин и его банда боится жутко хоть каких то намеков и проявлений- как в Украине... вот ему и мерещится вокруг все самое жуткое и страшное... да и вообще им оленеводам не понять- что такое просто человеческая свобода сами то они для себя родимых не свободны в златых клетках своих грехов смертей иных на себе в закрытых...и какая же это свобода... проклятие одно да и только...а после смерти на что им расчитывать.... не на что... свои Души поди по несколько раз у Диавола перезакладывали..
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Та шо ж так тут пиарят эти "протесты"?
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за нашу і вашу свабоду! Тіко шось вони про нашу не волнуюця
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Згоден . Цензор уже запарил этой московией .
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Надо раскачивать коцабскую лодку любыми способами
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А нам шо до того який ватник сидітиме в тій Дупі?
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Вот и я удивляюсь,
Ну стерпели , что жена главы СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ до сих пор не отказалась от руцкого паспорта!!!!!
Но столько в день в Цензоре про протесты писать? Лучше бы писали про качество дорог в Германии
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Увага пересічних спрямовується в потрібне русло, відволікаючи від крамольних думок. Технологія перевірена.
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Вони цілими поколіннями пратєстуют.
До 325 участников протестов за свободные выборы задержаны в четырех городах России - Цензор.НЕТ 5871
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любят русские люди бунтовать.
встанут на колениперед барским домом стоят подлецы!
и ведь знают, что бунтуют и все равно стоят!
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325 з 140 мільйонів...Це надєжда нашої «Партіі міра» ?
Не густо...
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да пофиг на этих скаленцев, малоВато.
уверен, что в 14 с криком "намкрыш" они на ху*ло молились.
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мне вот это понравилось....
И коментарий за кадром храброго руського рыцаря.. До 325 участников протестов за свободные выборы задержаны в четырех городах России - Цензор.НЕТ 8508



До 325 участников протестов за свободные выборы задержаны в четырех городах России - Цензор.НЕТ 9034 Kavkaz Center @newkc14·12 мин

#Москва. Путинские #менты за работой. Кулаком в солнечное сплетение женщине, поддых и руки "ласточкой". Профессионалы...! #путин #митинг #допускай #площадь_сахарова
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1160287163973611521

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Как тут уже писали в другой ветке:"Митинги в Лаптерейхе -это один за всех, все за фотоаппараты".
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а вот здесь инвалида скрепно прессуют .... - по руськи...
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1160270695118585856

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Родился на Срасее -значит на всю жизнь инвалид. Кем бы там не был.
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Вот дались нам эти руцкие новости?
Ведь все 325 задержанных считают что Крым их.
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МалоВатьі повязали)))
Одна польза, кремлеботьі в инете теперь трахают мозк вате)))
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Русские протестуют, только против действий Власти. ...против русской Власти протестуют только евреи -- но щас евреи заняты в Украине, построением русской Власти ... -- и русским дома, трошки некомфортно... -- перетопчутся...
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Я искал фотки и был удивлен. Протестуют буквально повсюду, от Азии до Америки. В основном молодежь. И никто в Украине. Лол.
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После того как "прикрутили" евробляхеров я бы тоже не рискнул. Нацжены не в счет, это дрессированные титушки.
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Кто тебе сказал, что прикрутили? Старая власть пошла на уступки. Действие отсрочки пролонгировано. Новая власть обещает вопрос решить законодательно, приняв низкие тарифы на растаможку, когда ВР соберется. Тебя в запоребрике плохо поинформировали. Иди спать, Ваня. Вотки здесь нет.
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Какой-то новоявленный поп Гапон кацапских холопов к сцарю после митинга вел... Больше ста лет прошло, а на Сколенвставалии ничегошеньки не меняется...
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Давайте собирайтесь и на палю Куйла, покажите пример постсовку
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Ты имел ввиду на бутылку они сядут все дружно? Спасибо, такой пример не нужен.
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Слапатоедов нужно убивать, а не задерживать... До 325 учасників протестів за вільні вибори затримано в чотирьох містах Росії - Цензор.НЕТ 9404
Пусть идут работать, нехрен майданить, лодыри, ...лять, казламордые...
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Карочє, там такой замуд.

Нєкоториє росіянци обурились, шо там по-бєспрєдєлу з виборів знімають незалежних кандидатів і вони вийшли на несанкціонований мітинг.

Мєльдоські мусора там багатьох відлупили, ще більше затримали. Деяким взагалі шиють по кілька років в'язниці.

Це обурило ліберальну мєльдонську общєствєнность і вони сьогодні вийшли на мітинг. Санкціонований. Уявляєте? Їх так вкурвило свавілля влади, що вони пішли та попросили у влади дозволу проти цієї влади пообурюватися в спеціально отвєдьонном для цього мєстє.

Однією з вимог мітингувальників була - звільнити затриманих та припинити бєспрєдєл.

І що зробила влада? Правильно, затримала після санкціонованого мітингу ще пару сотень мітингувальників.

Не здивуюсь, що таке свавілля змусить доведених до точки кипіння росіянцєв попросити у влади дозвіл аж на два мітинги поспіль!!!

#СтранаТєрпіл (Денис Пятигорец)
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Затонетбанндер и разрешают гаварить па руцки)))
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Не, так не по-честному. Я ждала, что будут жечь покрышки, начнётся рывалюция, из мавзолея вынесут засушенного Членина поставят на броневике и начнут штурмовать крымль. Ху#ло под страхом смерти отречётся от престола, но успеет назначить нового сцаря по имени Димитрий Ананьевич Ведмедев. Ничего не произошло, масквачи вышли, проветрились и ушли.
Но на сегодня вроде как анонсировали, что будут гонки на автозаках по дороге ярости. Ватета вот конечно прикольно, ватета они придумали, аж завидно как-то стало, что на кацапии так весело. Нужно и нам что-нибудь весёленькое придумать, как-то слишком скучно мы живем. Па приколу выбрали президента и всё, веселье закончилось?
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