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 Політика України
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Все про:Алчевськ (10) ОБСЄ (2215) паспорт (415)

 "Паспортний стіл" в окупованому Алчевську приймає по 4-5 заяв на день, - ОБСЄ

В окупованому Алчевську люди подають документи для отримання "паспортів "ЛНР".

Про це повідомляється в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, в Алчевську спостерігачі бачили близько 30 осіб (чоловіків і жінок різного віку), що стояли в черзі перед будівлею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спрощена процедура отримання паспортів РФ не викликала ажіотажу серед населення окупованого Донбасу, - Тука

"Жінка (35 років) з черги розповіла, що чекає вже годину і що офіс приймає тільки по 4-5 заяв на день. Чоловік (25 років) сказав, що подає документи для отримання "паспорта", що видається збройними формуваннями, для подальшого отримання паспорта громадянина Російської Федерації, де він живе і працює з 2014 року. Також члени патруля Місії бачили жінку (55 років), хлопчика (14 років) і трьох чоловіків (25-35 років), які вийшли з будівлі з "паспортами" ЛНР" у руках", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що МЗС Естонії 5 серпня ухвалило рішення не визнавати паспорти Російської Федерації, видані жителям Донецької і Луганської областей після 24 квітня в разі, якщо жителі цих областей не були раніше громадянами Росії.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Читайте: Я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ, - Зеленський

Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142301
 
 
 Топ коментарі
 
Это благодарность за восстановление тепла после морозов ... . Ещё раз говорю ( знаю , о чём говорю ) , - этим людям нужно прекратить подачу всего , чего только можно . Нормальные оттуда уже уехали , вывезли детей и живут в Украине .
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Вот что задумал президент Зе - "Президент Украины готовит историческую встречу лидеров США, Франции, Германии, России и Украины. На этой встречи Зеленский предложит исторический договор, по сути это будет «Будапешт 2». Уже известно, что этот договор обсуждается и в России, и в США, и в Германии, и во Франции. Никаких претензий у сторон нет. Следуя этому договору, Донбасс возвращается в юрисдикцию Украины, Россия выводит свои войска, а за Крым Украина получает 50 миллиардов долларов компенсации. Данный договор должен быть подписан уже в ближайшее время." ...хм..Как вам ?! окуели?! я слегка тоже !!!
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в мордоре паспорта выдают в 14 лет, и уголовная ответственность тоже с 14
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А как же святые Минские соглашения???? Или Зеля, как то не может понять, что от него ждут ДРУГИХ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ!!!!!
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А хто написав іпідписав "святі мінські угоди"?
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Написали помощники Путина. А подписал гражданин Кучма.
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Да вот только подписались они до него.
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А що Зеленському ще залишається, коли домовленості вже укладені і підписані?
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А должен был сказать, что Украина не отвечает за договоренности подписанные прежде? Тебе бы полегчало?
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Ти вважаєш, що він виправитися і щось почне розуміти?😏
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Рассиюшка, к которой стремятся Лугандонцы и Донбассяне.. ВиЛичие и дУховность, пля!
"Паспортный стол" в оккупированном Алчевске принимает по 4-5 заявлений в день, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2603
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Вот что задумал президент Зе - "Президент Украины готовит историческую встречу лидеров США, Франции, Германии, России и Украины. На этой встречи Зеленский предложит исторический договор, по сути это будет «Будапешт 2». Уже известно, что этот договор обсуждается и в России, и в США, и в Германии, и во Франции. Никаких претензий у сторон нет. Следуя этому договору, Донбасс возвращается в юрисдикцию Украины, Россия выводит свои войска, а за Крым Украина получает 50 миллиардов долларов компенсации. Данный договор должен быть подписан уже в ближайшее время." ...хм..Как вам ?! окуели?! я слегка тоже !!!
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Взагалі то в статті мова про ОБСЄ, а не про ОБС. "Паспортный стол" в оккупированном Алчевске принимает по 4-5 заявлений в день, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7160
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Игорек! .. ты что крепко обдолбанный, такую хрень писать?!
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он сильно задолбанный методичками и в зад тычками...
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это ты даже непросто идиот, а ПРОВОКАТОРИЩЕ, или ВЫДУМИЩЕ, или просто троллик сколковской... на жалованьице... на 30сребниках, Тварь...
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- Всё сено сжёг. Да какое сено! Чистый клевер…
- Ладно врать-то! Чистый клевер… У вас всё осокой заросло да лопухами.
- Что вы такое говорите, Феодосья Ивановна!
- У меня воз сена сто́ит десять рублей.
- Стоить-то оно сто́ит, да никто ж его не покупает.
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Байку про компенсацію розганяли ще при лавочнику.
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поживем увидим правда или нет... осталось ждать не долго...
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Така угода протирічить Конституції та знижує авторитет України до нуля.
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легко поверить в такую х-ню...?*??- не верю, что так легко...)
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А те, що Коломойський говорив про "громадянський конфлікт" віриш?
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мы вси десь, комусь, щось казалы...
але те, що беня 2 рази збирав докупи мий розтрощений вщент бат - мени чогось ближче...
так як и те, що вин казав про бойко-медведчукив-мураевих= просто ПРЕДАТЕЛИ)))
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Це не відповідь. Старі дії не виправдовують нових.
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а що ви скажете про нови...???- уважно слухаю...........====
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Я вже запитав вас, а ви прямо не відповіли. Мені далі нема сенсу продовжувати дискусію.
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якщо ви не розумиете змисту полемики, поясню- непрямою мовою я погодився з тим, що казав кол-й, щодо дискусии- вона була видсутня- був обмин поглядами...
Бувайте)))
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и не просто збирав- одивав, кормив, озброював, повнистю екипирував по нормах вийськового часу.
и це був не единий ним пиднятий з пеплу пидроздил...= як хочете, так и думайте, а истина едина)
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Тобто це виправдовує його теперішні дії і слова?
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такой договор противоречет здравому смыслу !!!! ....но я уже ничему не удивлюсь...сумно..
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народ может согласится с презом только по тому что в этом году закончится война, а Крым отложат в долгий ящик, плюс с кацапов скорее всего снимут санкции и они немного окрепнут и полезут к нам с новой силой...*** - какая то игра идет где народ никто в расчет не берет...
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Гірше всього у тому, що після такої угоди створюється прецедент і можна забирати частинами всю Україну.
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т.провокатор, скоко отримуешь за поставку бредятины на форумы..???- открой личико, гульчатай, ***** позорная...
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я за такие слова хвост отрываю вместе с позвоночником !!! усвоил щенок !!!
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лицо открой, тварь= пиши...встретимся...)))
и рога спрячь, и попу вымой, Тварь, для своих заказчиков)
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зайди в профиль(там мое фото) и посмотри на меня ублюдок... говори где и когда (в киеве) и можешь брать с собой кого угодно - кого тебе не жалко..
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много чести для меня смотреть на умалишенного - насмотрелся на донбассе, попугаешь других...,куевлянин куев
...)))
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в своё время путин предлагал порошенку за крым 120млрд.долларов США,но ,порох путина послал за урал, а этим нужно бюджет пополнить для выполнения хотя бы части предвыборных обещаний
можно ненавидеть власть ,но нельзя предавать свою Родину
свині, свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по Україні
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"...для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации...
Источник: https://censor.net.ua/n3142301"

Этой многоходовочкой *****, похоже, для начала, решил всем выдать паспорта Лугандонии или я что-то не так понял?
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Это благодарность за восстановление тепла после морозов ... . Ещё раз говорю ( знаю , о чём говорю ) , - этим людям нужно прекратить подачу всего , чего только можно . Нормальные оттуда уже уехали , вывезли детей и живут в Украине .
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Больные обманутые люди
Сепары живут в другом месте
02.08.2019 До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют паспорта Венгрии, - МатиосМатиос заявил, что паспорта РФ получили 13 тысяч жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. В Украине везде своё ОРДЛО. (авт.)
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..пока мы своих казнокрадов, воров, популистов, олигархов не определим каждую категорию в своё стойло...- то так и будет продолжаться "везде своё"...
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