 "Паспортний стіл" в окупованому Алчевську приймає по 4-5 заяв на день, - ОБСЄ

Про це повідомляється в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, в Алчевську спостерігачі бачили близько 30 осіб (чоловіків і жінок різного віку), що стояли в черзі перед будівлею.

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"Жінка (35 років) з черги розповіла, що чекає вже годину і що офіс приймає тільки по 4-5 заяв на день. Чоловік (25 років) сказав, що подає документи для отримання "паспорта", що видається збройними формуваннями, для подальшого отримання паспорта громадянина Російської Федерації, де він живе і працює з 2014 року. Також члени патруля Місії бачили жінку (55 років), хлопчика (14 років) і трьох чоловіків (25-35 років), які вийшли з будівлі з "паспортами" ЛНР" у руках", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що МЗС Естонії 5 серпня ухвалило рішення не визнавати паспорти Російської Федерації, видані жителям Донецької і Луганської областей після 24 квітня в разі, якщо жителі цих областей не були раніше громадянами Росії.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.