 Прокуратура АРК проводить обшук на судні, що постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК, 10 серпня під час кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію в Херсоні триває обшук на судні "Марія", яке підозрюється в перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

У червні 2015 року це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у Севастополь. На підставі визначення Херсонського міського суду зараз на зазначеному судні триває обшук.

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