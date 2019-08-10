 Прокуратура АРК проводить обшук на судні, що постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК, 10 серпня під час кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію в Херсоні триває обшук на судні "Марія", яке підозрюється в перевезенні контрабанди нафтопродуктів.
У червні 2015 року це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у Севастополь. На підставі визначення Херсонського міського суду зараз на зазначеному судні триває обшук.
Судовой журнал просто изъяли и всего делов.
Чем ближе к линии фронта, тем "страннее" разговоры в транспорте
http://ukrrudprom.com/digest/Larisa_Lisnyak_CHem_blige_k_linii_fronta_tem_strannee_razgovori_.html
Отец Солдата
@uspenovka19632
Що вони там хочуть знайти?!Судно повинно бути заарештованим та вже виставленим на аукціон,щонайменше,заарештованим,разом з тими,хто керував процесом та співучасниками.
По-перше, вони переїхали в Херсон, ота прокуратура АРК.
По-друге, прокуратура АРК - підрозділ Прокуратури України і тому повинна використовувати лише українську мову.
Держится при любых ударах -- его страна -- его страна!
...заладили фуйню... ...ну, ошибся он при "покорении Крыма" -- зато на Донбасе не ошибся -- и всё у него работает... ...аж до Зелёного презика.
Що делать? ... ...а я знаю? Хунту надо лютую -- да нескем.
Ляжет Украина под ЕС и Россию -- США констатируют...
А шо вы хотели? -- если боольной сам не хочет лечиться, то хто ему врач?
Опираясь на это ключевое слово и было необходимо делать выбор во втором туре...
А я тебя слепила из того, что было -- это выбор... ...у вас неплохо получается... -- был, видел, тоска совковая... ... ну, извини...*)
И из Германии, из Нюрнберга, киевлянин -- готов ответить на любой вопрос в этой области...
Кто Вы? ...и всё такое, для культурной беседы...*)
Согласны -- по-минимуму -- а то тут люди работают! Я ж им не денежный станок...*)
Где националисты и бандеровцы? ...антикоммунисты и пацифисты? -- где все эти люди, чья это дача!? *)
бандера з ниметчины, ты шо-нибудь ышчо такое отморозь, окончательно, шоб упав я пид стил, - а ты в моих очах шоб бильше не пиднявся....)))
...а почему ж тогда? *)
Скоріш за все, і це судно після його втручання "позвоню ьаканову" - відпустять.