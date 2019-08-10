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Все про:Крим (7274) обшук (768) прокуратура (1829) Херсон (258)

 Прокуратура АРК проводить обшук на судні, що постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ

У Херсоні під час кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію триває обшук на судні "Марія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК, 10 серпня під час  кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію в Херсоні триває обшук на судні "Марія", яке підозрюється в перевезенні контрабанди нафтопродуктів.

У червні 2015 року це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у  Севастополь. На підставі визначення Херсонського міського суду зараз на зазначеному судні триває обшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У КМДА стверджують, що у поліції немає права на обшук

Прокуратура АРК проводить обшук на судні, що постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142300
 
   
 Топ коментарі
 
и 8% барыг...да, маловато нормальных
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Обыск? Ищут на бортах характерные следы швартовки в Севастополе?
Судовой журнал просто изъяли и всего делов.
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путЕн- политИк...= ну это новый анекдот...
бандера з ниметчины, ты шо-нибудь ышчо такое отморозь, окончательно, шоб упав я пид стил, - а ты в моих очах шоб бильше не пиднявся....)))
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Крим тимчасово окупована територія України, салага.
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Обыск? Ищут на бортах характерные следы швартовки в Севастополе?
Судовой журнал просто изъяли и всего делов.
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Лариса Лисняк:
Чем ближе к линии фронта, тем "страннее" разговоры в транспорте



http://ukrrudprom.com/digest/Larisa_Lisnyak_CHem_blige_k_linii_fronta_tem_strannee_razgovori_.html

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Отец Солдата

@uspenovka19632

Що вони там хочуть знайти?!Судно повинно бути заарештованим та вже виставленим на аукціон,щонайменше,заарештованим,разом з тими,хто керував процесом та співучасниками.
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А чому так звана прокуратура АРК послуговується не державною мовою ?
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Интересно и то, что нет украинской версии этой статьи...
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Украденное не стает собственностью вора. Никогда.
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До чого тут рашка ?
По-перше, вони переїхали в Херсон, ота прокуратура АРК.
По-друге, прокуратура АРК - підрозділ Прокуратури України і тому повинна використовувати лише українську мову.
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Кац, а чого ти не на расєє, а втік до Африки і повчаєш нас звідти?
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Путин, серьёзный и суровый политик!
Держится при любых ударах -- его страна -- его страна!
...заладили фуйню... ...ну, ошибся он при "покорении Крыма" -- зато на Донбасе не ошибся -- и всё у него работает... ...аж до Зелёного презика.
Що делать? ... ...а я знаю? Хунту надо лютую -- да нескем.
Ляжет Украина под ЕС и Россию -- США констатируют...
А шо вы хотели? -- если боольной сам не хочет лечиться, то хто ему врач?
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А які бариги зараз наживаються на війні і чому на фронті не дають стріляти в торгових партньоров?
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"Хунту надо лютую -- да нескем"
Опираясь на это ключевое слово и было необходимо делать выбор во втором туре...
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Кому делать выбор -- тому, кого нет? ...я шо-то растерялся...*)
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Сожалею, что приходится объяснять - Если нет ни Августо Пиночета, ни Иисуса Христа в качестве кандидата в президенты Украины, то необходимо делать выбор из того, что есть...
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-- хм... -- шо -то вы сожалеете мимо кассы, дорогой! -- в Христианстве и Пиночетизме, выбора нет! Там всё ясно... -- Идея -- Жертва, Покаяние, Государство!
А я тебя слепила из того, что было -- это выбор... ...у вас неплохо получается... -- был, видел, тоска совковая... ... ну, извини...*)
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Ок. Давайте начнём сначала -- про то, откуда кто? *)
И из Германии, из Нюрнберга, киевлянин -- готов ответить на любой вопрос в этой области...
Кто Вы? ...и всё такое, для культурной беседы...*)
Согласны -- по-минимуму -- а то тут люди работают! Я ж им не денежный станок...*)
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А чому не в першому? Я зробив свій вибір в першому турі, але мій кандидат не пройшов.
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Потому, что во втором выбрали Зелемойского...
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-- никого не развелося! -- просто всех не учли на старте ...
Где националисты и бандеровцы? ...антикоммунисты и пацифисты? -- где все эти люди, чья это дача!? *)
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путЕн- политИк...= ну это новый анекдот...
бандера з ниметчины, ты шо-нибудь ышчо такое отморозь, окончательно, шоб упав я пид стил, - а ты в моих очах шоб бильше не пиднявся....)))
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А шо? Путин не политик, не захватчик, не оккупант и не ***** поэтому?
...а почему ж тогда? *)
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А Прокуратура Крыма как то не видела, что три года Керченский мост строился из украинского щебня. А ведь это не одна тысяча тонн.
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Почти из миллиона тонн щебня, которые перелопатил мой лайнер, только 6 тысяч тонн- из Крыма, точнее- из Аршинцево. Остальное- таки рашинский гравий- из Темрюка.
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грошИ не пахнуть, - так, андруша з ганы...???- и на ворогА попрацуем, якшо за сребники...
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Странно, ответ вот этой тупой твари- удалили. Повтор: тварь ты тупая- отсоси у пьяной обезьяны. Мне по хрену кретины типа тебя.
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і ця історія засвідить те, про що ми кричали перед виборами 21 квітня: зебіл як преЗЕдент - буде надзвичайно слабкою фігурою в українському таборі, нездатним адекватно реагувати на провокації *****.
Скоріш за все, і це судно після його втручання "позвоню ьаканову" - відпустять.
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