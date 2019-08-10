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 Протести в Москві: у затриманого режисера телеканалу Васильєва забрали інсулін і проводять слідчі дії безпосередньо в реанімації

Режисер телеканал "Доктор" Дмитро Васильєв став 13-м фігурантом справи про масові заворушення, яке СК порушив після протестів 27 липня, тепер до нього не пускають адвоката.

Про це йдеться в зверненні секретаря ОНК Москви Івана Мельникова до глави РПЛ Михайла Федотова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Москви.

Адвокат Дмитра Васильєва Тетяна Приліпко сказала "Еху Москви", що зараз він у важкому стані через те, що слідчий вилучив інсулін. Тетяна Приліпко підкреслила, що Дмитро Васильєв був доставлений до Слідчого комітету вночі.

За словами адвоката від ОВД-Инфо Тетяни Приліпко, його допитували в Слідчому комітеті до 5:30 ранку. У Васильєва діабет, але йому не дозволили взяти з собою в камеру інсулін і глюкометр. Приїжджали вночі лікарі швидкої допомоги і заявили, що не мають права писати довідку про неможливість проведення слідчих дій.

Зараз Васильєв перебуває в статусі підозрюваного в участі в масових заворушеннях. Звинувачення йому поки не пред'явили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Особисті дані майже 3200 затриманих на протестах у Москві виклали в соцмережі

Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

Читайте також: У день протестного мітингу в Москві відбудеться турнір з водіння автозаків: "Учасники продемонструють навички маневрування та стрільби"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142299
 
   
 Топ коментарі
 
- Почему вы, украинцы, радуетесь, когда ОМОН бьет нас ( других русских, которые против Путина)?
- Бля, начните пиздить мусоров и мы порадуемся, что вы мусоров хуярите.
(C)
@slevo4kin
🤔
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Ivan Buben‏ @bubenfire 3 ч.3 часа назад

Единственный лозунг с которым сейчас должны выходить люди в России
это возврат Крыма Украине и прекращение войны на Донбассе и в Сирии.
Без осознания своего преступления и его искупления противники режима путина так и останутся его подельниками.
Такими же бесславными ублюдками
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Ось ця парасолька на першому плані все й пояснює. В раші, здається, усі 3.14**раси - по той бік бар'єрів і по цей.
Протести в Москві: у затриманого режисера телеканалу Васильєва забрали інсулін і проводять слідчі дії безпосередньо в реанімації - Цензор.НЕТ 7462
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Путін не Кафка, путін *****!
«Ну, тупиє » (с)

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нахрен нам новость про судьбу этого коцапа
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Россияне потеряли берега, есть же все таки предел, ХХI век наступил, а они все по прежнему лаптями меряют.
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Москивичи говорили что сегодня в Кремле была слышна автоматная перестрелка и взорвались два боезаряда,московский спецназ побежал к стенам Кремля ,сказали что митингующие стали разбирать стену в Кремль.
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Москалям верить - себя не уважать. Более вероятно, что спецназ обкакался и побежал в туалет, а "митингующие" ломились в кремль. что расцеловать )(уйла в задницу.
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ДИАБЕТИК БЕЗ ИНСУЛИНА МОЖЕТ УМЕРЕТЬ В ТЕЧЕНИИ 3 ДНЕЙ... ВОТ И ДУМАЕТЕ ЧТО РУСКИИ ЗА ЛЮДИ...
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Не в тему но все же это хохма!!! Война еще не началалась но тут уже такое---- Пакистан приостановил торговлю с Индией из-за КашмираКорреспондент.net, Сегодня, 22:16!!!------- У нас кричат война с РФ больше 5 лет и .....Объемы торговли между РФ и Украиной растут, несмотря на взаимные санкции7 августа, 2019 - 10:27. //day.kyiv.ua/ru/news/070819-obemy-torgovli-mezhdu-rf-i-ukrainoy-rastut-nesmotrya-na-vzaimnye-sankcii .
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- Почему вы, украинцы, радуетесь, когда ОМОН бьет нас ( других русских, которые против Путина)?
- ***, начните ******* мусоров и мы порадуемся, что вы мусоров *******.
(C)
@slevo4kin
🤔
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так...багато русскіх проти путіна...тому, що Київ досі не взяв...
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Так здесь во время Майдана мусоров били, сопротивляясь их насилию. А сейчас зачем их бить? Здесь так как в Москве себя мусора уже никогда вести не будут, , народ сопротивляться умеет. А самое смешное, что бившие киевлян беркутовцы сейчас служат в Москве и бьют уже москвичей, а командует всем этим делом бывший командир киевского Беркута Кусюк.
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Даже у Львові в кращі роки не ******* так рускоговорящих..., як недавно в Москві... 😄
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Не знаю що й сказати... Просто не пригадую жодного випадку за довге життя щоб в Києві когось віддубасили за кацапський суржик... І дуже шкодую що цього не було. Треба було ******* кацапомовних ще з 70-х... А починаючи з 90-х просто забивати в хлам ногами. Тоді б кацапомовних вже б не було зовсім...
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А на Рашкє : «Бьєть, значить - ЛЮБІТЬ !»

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Дивлюся на ці фото і чомусь пригадую совкову пісеньку, яку завжди крутили 1.05, 7.11 і ще пісенька була обов'язковою для репертуару всіх духових оркестрів:
"Сегодня мьі не на параде, мьі к камунизьму на пути
В камунистической бригаде - с нами лелин впереди..."
Вперед, рашко!
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Представляете какого мнения чеченцы об Украине и украинцах, если украинцы в пропагандистском угаре выдумывают такие дикие истории про них? Они же воспринимают это как оскорбление всего народа. Да и все другие народы. Это унижает Украину.
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В любой ситуации нужно сохранять достоинство. У украинцев это не получилось.
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ванья так масквичей на бутылки садит кусюк и рузге получаю люлей от беглеца и только скулят прыгая на бутылках
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У німецького політика Йошки Фішера був кіт. Ніхто з німців не знав його імені тому називали його "Йошкін кіт". Навряд чи кота звали "ванья".
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так забёг ванька под прокси и решил стать ёжкиным котом после вет клиники Протести в Москві: у затриманого режисера телеканалу Васильєва забрали інсулін і проводять слідчі дії безпосередньо в реанімації - Цензор.НЕТ 3826
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Конечно нет. Настоящий кацап присоединится к кизякам и будет обслуживать хачей тоже.
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А в мацкві - ЛГБТ парад. Тільки одна смілива лесба вийшла з правильною парасолькою.
Протести в Москві: у затриманого режисера телеканалу Васильєва забрали інсулін і проводять слідчі дії безпосередньо в реанімації - Цензор.НЕТ 872
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мне плакат нравится там только франц кафка может разобраться
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та навіть француз знає, що путін не кафка, а *****...
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Ви так натякаєте на те що справжнє прізвище ***** Шаломов і з Кафкою його єднає жидівська кров?
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Я натякаю? Мені байдуже які прізвища носило ху*ло, фахівці з расових питань кажуть що він типовий "вепс".
Щодо Кафки: скоріш за все бздливий демонстрантик написав "хутін Кафка", сподіваючись що хтось взагалі дивитиметься на той плакатик. Нещодавно якийсь українець назвав мера свого містечка г*доном і суд довів що той мав на увазі французького письменника-фантаста.
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Та 5 тисяч расстрєльщіков і Майдана і їх науськіватєлєй, повтікали на россію, а от куди будуть втікати русскіє расстрєльщіки? У Пхеньян?
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дыбилам посвящается



Протести в Москві: у затриманого режисера телеканалу Васильєва забрали інсулін і проводять слідчі дії безпосередньо в реанімації - Цензор.НЕТ 8066 Двуглавый Кургинян© @tyndagood·1 ч

Избирателям Оппозиционной платформы посвящается....

Протести в Москві: у затриманого режисера телеканалу Васильєва забрали інсулін і проводять слідчі дії безпосередньо в реанімації - Цензор.НЕТ 3529
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единственное что жалко в данной ситуации так это газон Протести в Москві: у затриманого режисера телеканалу Васильєва забрали інсулін і проводять слідчі дії безпосередньо в реанімації - Цензор.НЕТ 1294
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В болотян навіть пратєсти якісь болотні. А не як в нормальних людей.
Протести в Москві: у затриманого режисера телеканалу Васильєва забрали інсулін і проводять слідчі дії безпосередньо в реанімації - Цензор.НЕТ 9643
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а ми- фошизди...мерзота ватяна...виродки нквд-ні...
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Законослухняні кацапи, яким не вистачило місць в автозаках, у понеділок самі прийдуть до найближчих відділків ментури і напишуть самі на себе заяви. Чи пояснення.
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