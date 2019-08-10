 Протести в Москві: у затриманого режисера телеканалу Васильєва забрали інсулін і проводять слідчі дії безпосередньо в реанімації

Про це йдеться в зверненні секретаря ОНК Москви Івана Мельникова до глави РПЛ Михайла Федотова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Москви.

Адвокат Дмитра Васильєва Тетяна Приліпко сказала "Еху Москви", що зараз він у важкому стані через те, що слідчий вилучив інсулін. Тетяна Приліпко підкреслила, що Дмитро Васильєв був доставлений до Слідчого комітету вночі.

За словами адвоката від ОВД-Инфо Тетяни Приліпко, його допитували в Слідчому комітеті до 5:30 ранку. У Васильєва діабет, але йому не дозволили взяти з собою в камеру інсулін і глюкометр. Приїжджали вночі лікарі швидкої допомоги і заявили, що не мають права писати довідку про неможливість проведення слідчих дій.

Зараз Васильєв перебуває в статусі підозрюваного в участі в масових заворушеннях. Звинувачення йому поки не пред'явили.

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Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

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