 "Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО

Про це вона розповіла в фейсбуці, пише Цензор.НЕТ.
"Мій батько на суді з продовження варти передав через адвокатів лист. Щоразу, коли беру в руки його листи, дуже важко стримати сльози", - зазначила вона і процитувала одержаний лист.
У ньому, зокрема, Едем Бекіров дякує всім за підтримку, завдяки якій знаходить сили і витримує незаконне перебування в умовах СІЗО.
"Понад вісім місяців чую сфабриковану справу щодо себе. Вісім місяців несправедливості, вісім місяців боротьби за виживання і боротьби з усіма хворобами, які ще додалися за стінками СІЗО. Але любов до Криму, любов до Батьківщини, любов до народу і до сім'ї ніколи не дасть мені зробити те, що суперечить моїм принципам і принципам мого народу", - йдеться в листі.
"Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати! Аллах хисмет етсе, я витримаю все", - підкреслив Бекіров.
Він також обурився арештами ні в чому не винних активістів.
"Ще до свого арешту я дуже переживав арешт Ільмі Умерова, Асана Чапуха, Казима Аметова, Руслана Трубача, Бекіра Дегермеджі (не міг уявити, як хворим перебувати в умовах СІЗО). Руслан Трубач був братом і помічником. В кінці тунелю показав світло. Не винні і молоді хлопці, брати Абдуллаєви, Сейран Салієв, Володимир Балух ... А син нашого земляка, Айдер Салетдінов? За що?? За що Сервер Мустафаєв?? Молодий хлопець, сім'янин, скільки в ньому вихованості, чесності, благородства", - пише автор листа.
В кінці його Бекіров нагадав про наближення Курбан-Байраму і закликав усіх кримських татар триматися разом: "Хочу, щоб наш кримськотатарський народ залишався згуртованим !!! Бірлікте - к'увет!".
Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.
11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.
27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.
Учора, 8 серпня, суд в окупованому Криму продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для українського активіста Едема Бекірова до 11 жовтня.
Гитлер с командой сдох и путлер с командой сдохнет. ЗЕбилов просьба задуматься о перспективах .
Украине пока до Германии далеко - малоросы совсем обнаглели -не хотят учить украинский😀😀😀
А вам Sergio ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РАША , ибо попадете на гиляку за такие посты . А о бане для вас я лично позабочусь
УКРАИНА ПОНАД УСЕ!
Весь пост на кацапском наречии!
(о боже)
Давай еще примеры.
Брехло ты паскудное.
Парашенко с Мертвечуком должны сидеть в одной камере а не в ВР.
08.08.2019 19:24
ОтветитьБольше не нравится 4
Wolf Larsen 95a6ff16
Начнется внутренний конфликт.
Пойдет гуманитарка.
Растяжки по всей камере.
Ночная перестрелка после гороховой баланды.
08.08.2019 19:27
ОтветитьМне нравится
Ali Hasan
Тобто ти сидів, дворчарка.
08.08.2019 19:39
ОтветитьМне нравится 4
Wolf Larsen 95a6ff16
Сейчас ты загремишь.
08.08.2019 19:44
ОтветитьМне нравится 2
Alex Surov 3d90a6e3
Парашенко с Мертвечуком должны сидеть в одной камере а не в ВР.
08.08.2019 19:24
ОтветитьБольше не нравится 4 Wolf Larsen 95a6ff16
Начнется внутренний конфликт.
Пойдет гуманитарка.
Растяжки по всей камере.
Ночная перестрелка после гороховой баланды.
08.08.2019 19:27
ОтветитьМне нравится Ali Hasan
Тобто ти сидів, дворчарка.
08.08.2019 19:39
ОтветитьМне нравится 4 Wolf Larsen 95a6ff16
Сейчас ты загремишь.
08.08.2019 19:44
ОтветитьМне нравится 2 ВКЛ_это_мы_01
Воскликнул громко громыхало -
"Сейчас ты загремишь!", открыв **....
И в стену он с разгона - Бах!
И лишь катышки грухнули в его штанах...
08.08.2019 20:28
Ты посмотри сколько сам "скарг" написал.
Обиделось, соеголовое?
Неоднократно советовал знакомым татарам: пресуйте этих располодивщихся рашиноилов. ... Увы. Держись... Знаю многие готовились при заворушке уйти, многие так и сделали... В общем зная подноготную судить вас не могу... Но вы могли сделать больше...
держитесь, уважаемый !