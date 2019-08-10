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 Політика України, Суспільство
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Все про:Крим (7274) політв'язні (975) Бекіров (70)

 "Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО

Кримськотатарський політв'язень Едем Бекіров через адвокатів передав лист дочці.

Про це вона розповіла в фейсбуці, пише Цензор.НЕТ.

"Мій батько на суді з продовження варти передав через адвокатів лист. Щоразу, коли беру в руки його листи, дуже важко стримати сльози", - зазначила вона і процитувала одержаний лист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувача у справі політв'язня Бекірова підозрюють у держзраді, - прокуратура АРК

У ньому, зокрема, Едем Бекіров дякує всім за підтримку, завдяки якій знаходить сили і витримує незаконне перебування в умовах СІЗО.

"Понад вісім місяців чую сфабриковану справу щодо себе. Вісім місяців несправедливості, вісім місяців боротьби за виживання і боротьби з усіма хворобами, які ще додалися за стінками СІЗО. Але любов до Криму, любов до Батьківщини, любов до народу і до сім'ї ніколи не дасть мені зробити те, що суперечить моїм принципам і принципам мого народу", - йдеться в листі.

"Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати! Аллах хисмет етсе, я витримаю все", - підкреслив Бекіров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувача у справі політв'язня Бекірова підозрюють у держзраді, - прокуратура АРК

Він також обурився арештами ні в чому не винних активістів.

"Ще до свого арешту я дуже переживав арешт Ільмі Умерова, Асана Чапуха, Казима Аметова, Руслана Трубача, Бекіра Дегермеджі (не міг уявити, як хворим перебувати в умовах СІЗО). Руслан Трубач був братом і помічником. В кінці тунелю показав світло. Не винні і молоді хлопці, брати Абдуллаєви, Сейран Салієв, Володимир Балух ... А син нашого земляка, Айдер Салетдінов? За що?? За що Сервер Мустафаєв?? Молодий хлопець, сім'янин, скільки в ньому вихованості, чесності, благородства", - пише автор листа.

В кінці його Бекіров нагадав про наближення Курбан-Байраму і закликав усіх кримських татар триматися разом: "Хочу, щоб наш кримськотатарський народ залишався згуртованим !!! Бірлікте - к'увет!".

Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати, - Бекіров передав лист із СІЗО 01

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.

Учора, 8 серпня, суд в окупованому Криму продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для українського активіста Едема Бекірова до 11 жовтня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримській судді дали 12 років ув'язнення за державну зраду, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142298
 
 
 Топ коментарі
 
Бекиров. ВСЕХ НАКАЖУТ ЗА ЭТО ЗЛО.
Гитлер с командой сдох и путлер с командой сдохнет. ЗЕбилов просьба задуматься о перспективах .
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ССУЧКА КАЦАПСКАЯ, нахлебалась секелёвской блевотины??? "Я ни в чем не виновен. Им меня не сломить", - Бекиров передал письмо из СИЗО - Цензор.НЕТ 7237
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****** КАЦАПСКАЯ, нахлебалась секелёвской блевотины???
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Держитесь как можете.Чучма пи.р рыжий возил спецназ в Крым бить татар,а 2014 год показал,что пиз..от нужно вату было(((
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Бекиров. ВСЕХ НАКАЖУТ ЗА ЭТО ЗЛО.
Гитлер с командой сдох и путлер с командой сдохнет. ЗЕбилов просьба задуматься о перспективах .
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Вот в Германии сейчас все ХФАЩИСТЫ И ( о боже ) ДАЖЕ БАНДЕРОВЦЫ- ВСЯ Германия говорит на немецком. Меню в ресторанах на немецком, на дорогах указатели ( о Боже) на немецком, радио на немецком и т д.
Украине пока до Германии далеко - малоросы совсем обнаглели -не хотят учить украинский😀😀😀
А вам Sergio ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РАША , ибо попадете на гиляку за такие посты . А о бане для вас я лично позабочусь
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Відомо хто ви і вона! Вашу кацапську суть не приховує український прапор.
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Да бесят такие, свалит из страны и начинают патриотизму учить, втирают про малоросов при этом сами не зная украинского языка.
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А ще напишіть про тих, хто теревенить про українську мову кацапським суржиком😏
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Да чтобы вас побольше бесило, чтобы от вас ни кусочка в Украине не не осталось. Ваш сепаратистские посты я тоже читаю. Ваше место в Сибири комаров кормить. А не в европейской Украине.
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Відповідаючи тролю, тим більше кацапу (який не приховує своєї локації), Ви ніби ставите троля на людський рівень. З ними треба розмовляти як з нижчою протоплазмою. Або спамити відразу.
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Считаю, что админ обязан банить любого, кто негативно отзываетсяо национализме в Украине. НЕ ДОПУСКАТЬ КОММЕНТОВ НА ЖТУ ТЕМУ. Немцы живут как немцы, и украинцы должны жить как украинцы, а не как кацапы и малоросы
УКРАИНА ПОНАД УСЕ!
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(о Боже)
Весь пост на кацапском наречии!
(о боже)
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Это чтобы до вас москалей лучше доходило, бо вы не способны учит языки.
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Він сам провокує, а потім пише на Форум скарги на опонентів.
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И все? "Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 2509
Давай еще примеры. "Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 7095
Брехло ты паскудное.
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Alex Surov 3d90a6e3
Парашенко с Мертвечуком должны сидеть в одной камере а не в ВР.
08.08.2019 19:24
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"Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 1730 Wolf Larsen 95a6ff16
Начнется внутренний конфликт.
Пойдет гуманитарка.
Растяжки по всей камере.
Ночная перестрелка после гороховой баланды.
08.08.2019 19:27
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"Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 1730 Ali Hasan
Тобто ти сидів, дворчарка.
08.08.2019 19:39
ОтветитьМне нравится 4
"Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 1730 Wolf Larsen 95a6ff16
Сейчас ты загремишь.
08.08.2019 19:44
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"Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 5364
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Это типа - "я не гинеколог, но могу посмотреть". "Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 6516
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Посмотри. Администратор хоть и написал "Видалено", ничего не удалил.Оцени, кто здесь провокатор!
Alex Surov 3d90a6e3
Парашенко с Мертвечуком должны сидеть в одной камере а не в ВР.
08.08.2019 19:24
ОтветитьБольше не нравится 4"Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 9384 Wolf Larsen 95a6ff16
Начнется внутренний конфликт.
Пойдет гуманитарка.
Растяжки по всей камере.
Ночная перестрелка после гороховой баланды.
08.08.2019 19:27
ОтветитьМне нравится"Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 9384 Ali Hasan
Тобто ти сидів, дворчарка.
08.08.2019 19:39
ОтветитьМне нравится 4"Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 9384 Wolf Larsen 95a6ff16
Сейчас ты загремишь.
08.08.2019 19:44
ОтветитьМне нравится 2"Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 4461 ВКЛ_это_мы_01
Воскликнул громко громыхало -
"Сейчас ты загремишь!", открыв **....
И в стену он с разгона - Бах!
И лишь катышки грухнули в его штанах...
08.08.2019 20:28

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Ай брехло! "Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 48
Ты посмотри сколько сам "скарг" написал.
Обиделось, соеголовое? "Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 7863
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Хаха, угар просто, путин в кожанке катает по Крыму на мотоцикле, а Аксенов сидит в коляске.)))
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Эх татары, понимаю я вас... Тяжело вам было укоренится/вернуться на Родину.
Неоднократно советовал знакомым татарам: пресуйте этих располодивщихся рашиноилов. ... Увы. Держись... Знаю многие готовились при заворушке уйти, многие так и сделали... В общем зная подноготную судить вас не могу... Но вы могли сделать больше...
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Це у кацапів невиліковна хвороба мозку😏
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- Алиса! Они меня пытали, но я им ничего не сказал!
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Кацапыдлык, тебя уже черти в аду пытают. скоро сожрут.
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