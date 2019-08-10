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 Жінка загинула під колесами Volkswagen Passat у Львові, - поліція

Унаслідок наїзду загинула жінка-пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 9 серпня на вулиці Хуторівка у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій Volkswagen Passat, 47-річний львів'янин, скоїв наїзд на пішохода, 41-річну жительку Львова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області. В результаті наїзду жінка зазнала тілесних ушкоджень, від яких померла в лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. 

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142297
 
 
 Топ коментарі
 
Звичайно, шкода жінку, але новина взагалі ні про що - ані обставин, ані подробиць.
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Так це кацахол, в нього навкруги тільки жаби повсюди... Женщина погибла под колесами Volkswagen Passat во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 3963
Тому і плигають Женщина погибла под колесами Volkswagen Passat во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 3796
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Якщо стосується горобців, то так, згоден... Синонім підходить...
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Звичайно, шкода жінку, але новина взагалі ні про що - ані обставин, ані подробиць.
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навіщось вказали марку авто - контрреклама чи реклама - нєхарашо в любом случайє
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і вік чоловіка і жінки - вони могли створити прекрасну пару - різниця в 6 років - ідєальна!
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Жінка переходила по пішохідному переходу? - Бо тих хто бігають по дорозі, плигаючи під колеса я б сам відстрелював.
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А що таке "синонім", знаєш? Українська мова має на процентів 25-30 багатший словниковий запас... І "плигАть", поплигАв", "плигонУть" - саме українські слова...
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нє, вперше від тебе чую, спасіба шо просвєтіл
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Якщо стосується горобців, то так, згоден... Синонім підходить...
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спєка нємажліва - асфальт рєпайєца. Гарабци плигают
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Так це ж не "російська" мова, а білоруська... Саме так гомельчани кажуть...
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знаю "цибати" та "скакати", а "пЛигати" то суржик - спотворене "прьігать"
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Це не суржик. Звичайне украінське слово. ІМХО.
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"імхо" - то суттєве уточнення ))) подивись тут
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прошу пардона, таки там згадують і "плигати", але це явний суржик, імхо - стрибати - стрибок, а як буде стрибок від плигати? плигок?))))
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Хто кого "руської мови" вчив - росіяни українців, чи українці росіян? Я тут уже приводив історичний приклад: В Білорусі, в історичному музеї, зберігється донесення "резидента" розвідки ВКЛ, з окупованого військами Василя ІІІ, Смоленська. "А стоять во граде пешцы, числом 60, да рейтар 5. Руськой мовы не разумеють...". Черкаський діалект (тобто, мова Шевченка) - основа, разом з полтавським та брацавським, літературної мови України... Поїдь і скажи, що "плигать" - російське слово... Тебе просто засміють...
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куди мені їхати? я тут на місці - до Моринців мона пішки дойти
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я саме в епіцентрі вказаних координат родився і виріс. І шість поколінь до мене
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Я - те ж саме... До дівок на велосипеді, у Шевченкове, їздив... Однак, "кожне сільце, має слівце...". Я, як у Журавці, на кухоль" не казав "коновка", і не казав, як "товстяники" - "голія", "бураки", і не називав, як звенигородець, "кролів", "королями"...
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ти, коли нєрвнічайєш, зайві коми ставиш (я тобі вже казав). Нє волнуйся - я тєбє нє враг
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Хай будуть лишні, вони не заважають. Головне, щоб не було так: "ЗдрастуйтемоїбатькисвиніщовипривезлиздохлиоставсяодинкабанвашсинІван...".
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а як тоді с класічєскім "казніть, нєльзя, поміловать" ??? Тут зайві коми створюють патову сітуйовіну
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Це вже юриспруденція. Тут, як в індійському танці - всі рухи і жести, точні, як постріл...
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у нас "бураки", "голія", "гоїрки", "поїду в гУмань, куплю госеледця та гоїрки, сяду під гаптекою та й буду гобідати" - але так старі люди казали. Ми, молоді, вже в школах вчились прилизаній літературній мові і гидились тим гоїркам
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"Цибати" - зовсім "з іншої опери". Цибати - ступать, високо піднімаючи ноги (по болоту, наприклад). Тому чорногуз, чапля - "цибаті" птахи...
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цибати - тотожний синонім стрибати, тільки має інше стилістичне забарвлення
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Так і "плигАти", теж своє стилістичне збрвлення, має...
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согласєн, я в своїх комєнтаріях буду пользовать плигАти
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як яскравий приклад проникнення суржику в літературну мову
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добре... Хоча, мені однаково... Краще-б, ти "блазнювать", перестав...Читать гидко...
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он блазні в пріЗЄдєнти пробились, а шо мені робити? я раньше начав - ше в епоху зубожіння
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пожалуста! как же мнє потом жить с етім??? не обрємєняй мою совість! готов просіть пращєньйє на калєнях
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тих, хто бігає (срягаюця "хто" і "бігайє")
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Так це кацахол, в нього навкруги тільки жаби повсюди...
Тому і плигають Женщина погибла под колесами Volkswagen Passat во Львове, - полиция - Цензор.НЕТ 3796
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...когда по Львову ездию -- точно по танковым колеям -- сперваа немцы за совками гонялись, потом совки за немцами...
-- дорога на Тернополь -- Хитлер отдыхает... ...до Золочева ещё терпимо, потом даже мой Крайслер сдох -- когда на багати сэла свернули...
Правда, ремонт потом, на украинском сервисе, обшёлся чисто в копейки --38 евр. В Бундесе 800 слупили б...
А так ничё -- перед вокзальной брусчаткой притормозил -- до вокзала доехал.
Хороший Город Львов! -- если долго не смотреть...*)
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Вокзальную брусчатку наконец-то ремонтируют. А вообще-то полностью переделывают площадь возле вокзала. Месяцев через восемь не узнаешь.
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Извини, Харибда -- чиста для проверки -- шо б дружить!
Где во Львове Лестница в небо? -- со второго этажа...
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Улица Вирмэнська (армянская), возле площади Рынок. Но если честно, это я загуглил. Живу во Львове, но всех этих туристических приколов не знаю. Шо є то є...
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ок. Дружим. ...а Лестница ваша, а не туристическая... -- вам Зачёт! *)
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Кстати в тему. Работаю таксистом. Вез позавчера араба ливийского с автовокзала на Стрыйской в аэропорт. До самолета у него оставалось четыре часа, он хотел сдать вещи на хранение и по быстрому мотнуться в центр. И он начал допытываться на ломаном русском, где у нас кавьярня, совмещенная с "заводом кавы". Мне ничего в голову не приходило. Он уже и гуглтранслейтом пользовался, чтоб обьяснить и друзьям звонил. Но все без толку. А потом я позвонил своему другу, он более сведущ по кафешкам в центре. Оказалось, что это "Копальня кавы", где улица Руська на площу Рынок выходит. От такие дела. Обьяснил арабу, тот остался доволен. Дякував.
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-- отвёз бы его на остановку такси "Дивизия СС Галычина" -- шо там полуторка стоит и кабак с живой музыкой... ...он бы и самолёт пропустил -- там классно! *)
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Но я тебе скажу -- как таксист таксёру -- сам рулил тачку в Киеве 7 лет. 1986 -- 1993.
Город надо знать, как свою ширинку! ...а ты не знаешь...
...значит и денех недозаработал... ...а я по 15 доллярив за смену имел -- в 1990 году. А тогда, за сотку в месяц, богачи жили...
Отакэ...
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