 Жінка загинула під колесами Volkswagen Passat у Львові, - поліція

Як попередньо встановили правоохоронці, водій Volkswagen Passat, 47-річний львів'янин, скоїв наїзд на пішохода, 41-річну жительку Львова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області. В результаті наїзду жінка зазнала тілесних ушкоджень, від яких померла в лікарні.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Тому і плигають
-- дорога на Тернополь -- Хитлер отдыхает... ...до Золочева ещё терпимо, потом даже мой Крайслер сдох -- когда на багати сэла свернули...
Правда, ремонт потом, на украинском сервисе, обшёлся чисто в копейки --38 евр. В Бундесе 800 слупили б...
А так ничё -- перед вокзальной брусчаткой притормозил -- до вокзала доехал.
Хороший Город Львов! -- если долго не смотреть...*)
Где во Львове Лестница в небо? -- со второго этажа...
Город надо знать, как свою ширинку! ...а ты не знаешь...
...значит и денех недозаработал... ...а я по 15 доллярив за смену имел -- в 1990 году. А тогда, за сотку в месяц, богачи жили...
Отакэ...