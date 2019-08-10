 Жінка загинула під колесами Volkswagen Passat у Львові, - поліція

Як попередньо встановили правоохоронці, водій Volkswagen Passat, 47-річний львів'янин, скоїв наїзд на пішохода, 41-річну жительку Львова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області. В результаті наїзду жінка зазнала тілесних ушкоджень, від яких померла в лікарні.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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