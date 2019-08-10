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 Політика України
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 Спрощена процедура отримання паспортів РФ не викликала ажіотажу серед населення окупованого Донбасу, - Тука

Більшість населення окупованих територій Донбасу нехтує спрощеною процедурою отримання російських паспортів.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

"За інформацією, яку ми отримуємо від спецслужб, очікуваного ажіотажу від спрощеної процедури видачі паспортів РФ не відбулося. Росіяни відверто розгублені з цього приводу. Пасічник (ватажок луганських бойовиків. - Ред.) навіть проводив нараду серед так званої "народної міліції", давав їм наганяй і ставив план з паспортизації, якою нехтують навіть члени незаконних збройних формувань", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми активно працюємо над координованою відповіддю на рівні ЄС на видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО, - МЗС Литви

Раніше повідомлялося, що МЗС Естонії 5 серпня ухвалило рішення не визнавати паспорти Російської Федерації, видані жителям Донецької і Луганської областей після 24 квітня в разі, якщо жителі цих областей не були раніше громадянами Росії.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Читайте: Я б не радив російській владі даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ, - Зеленський

Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142296
 
   
 Топ коментарі
 
Навіщо "народу дамбаса" паспорти московії? В них же безвіз з "народом крима"! Упрощенная процедура получения паспортов РФ не вызвала ажиотажа среди населения оккупированного Донбасса, - Тука - Цензор.НЕТ 3662
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эта крутта.скатертью дорожка.
повторите подвиг судетских немцев
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Вас, в ваших зауральских ...бенях(волынских бурштынных рудниках), не верно информировали))) Порох, для мечтателей о руцких пачпортах, является бандеровцем, и поэтому они голосовали за зебеню))) И сваливать в родные края они не хотят, там болота и очень холодно) Они хотят, чтобы рашка пришла к ним...
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Навіщо "народу дамбаса" паспорти московії? В них же безвіз з "народом крима"! Упрощенная процедура получения паспортов РФ не вызвала ажиотажа среди населения оккупированного Донбасса, - Тука - Цензор.НЕТ 3662
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А почему она должна была вызывать???? За пять лет, все кому нужен русский паспорт его давно получили...
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ну?и ?где следующий шаг-чемодан,вокзал? Упрощенная процедура получения паспортов РФ не вызвала ажиотажа среди населения оккупированного Донбасса, - Тука - Цензор.НЕТ 2352
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так донбасситы ж с вокзалом хотят в рашу переехать, есть у них такие мечты, только пока кремль эти мечты не разделяет
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Отвали, недоразвитый. С тобой не общаюсь....
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а чо?не хватает кругозору?так учиться в школе надо было .а то до сих пор в абибасах ходишь и вьетнамках на дырявый носок.
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гыг, вот кто бы тут про кругозор и образованность рассказывал, но только не тупой порохобот, типо тебя
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продемонстрируй свой Спрощена процедура отримання паспортів РФ не викликала ажіотажу серед населення окупованого Донбасу, - Тука - Цензор.НЕТ 358.чего стесняешься?
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Всего хватает. Не общаюсь с радисткой Кэт, которая пишет радио гаммы на известной ветке. Всё отвали, недоразвитый, я тебе все сказал
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демократия-это прежде всего выполнение правил.не нарушай-и никто про тебя слова плохого не скажет...
и бросай эти свои кацапские привычки с тюремной романтикой,про стукачей.понимаю,тяжко,когда пол страны сидело,п пол страны охраняло.но пересиль себя,забывай уже Спрощена процедура отримання паспортів РФ не викликала ажіотажу серед населення окупованого Донбасу, - Тука - Цензор.НЕТ 3137
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Нк, если бы правила были одни для всех и при чем, понятные. Что касается тюремной романтики, то я как то не сидел и меня она не интересует. А ты суешь свой нос в чужие дела. Так, что иди лесом. Я общаюсь с нормальными оппонента и, а не такими как ты тебе подобными, типа Великой Исландия, Ксюши и прочих любителей радиограмм....
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Нужно чтобы российские паспорта раздавали по всей Украине и тогде все за всяких порохов и медведчуков свалят в родные края
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Вас, в ваших зауральских ...бенях(волынских бурштынных рудниках), не верно информировали))) Порох, для мечтателей о руцких пачпортах, является бандеровцем, и поэтому они голосовали за зебеню))) И сваливать в родные края они не хотят, там болота и очень холодно) Они хотят, чтобы рашка пришла к ним...
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Ты там в своём сибирском дыму ещё не задохнулся? Противогаз исправно одеваешь?🤔
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сам придумал? может кто и свалит, но большинству и тут неплохо живется, несмотря на бандеризацию и зубожиння
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У тебе тато мордвин а мама коза? Чи мама мордовка а тато казьол?
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Неплохая идея но лучше порохняво-медведчуковский биомусор выводить из Украины как то иначе
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По информации, которую мы получаем от спецслужб. От каких спецслужб? Как эти спецслужбы получают информацию?
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Есть люди на той стороне. Передают инфу.
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Громадные очереди и 17 тыс. за первые 2 месяца это нет ажиотажа?
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эта крутта.скатертью дорожка.
повторите подвиг судетских немцев
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вся инфа давно в нете валяется. Количество выданных паспортов и очереди связаны чисто физически с невозможностью обработать количество заявок и со сроками - три месяца с подачи заявления.
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Один из мечтателей... Но в зауральские ..беня он не хочет...
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Матиос давал инфу по данным прокуратуры, а про очереди тоже сюжетов хватает.
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а сколько это в процентах от населения?в дальнейшем число желающих будет падать, все кто хочет, сделают это в ближайшее время
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40 000 боевиков в двух корпусах это кто , или половина это граждане рф ?
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Дамбасіти. Стоять на блок-постах і ловлять метеликів сачком.
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Это кто вам такое сказал??? Вы свои кацапские хотелки, оставляйте у себя...
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а я всегда топил за независимость Украины. За такие призывы нужно в морду давать
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может ты еще и против входа в ес, раз такой поборник независимости?
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а что, страны в ЕС независимостью не обладают? Это что-то новенькое в касабской методичке
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часть сувернетета члены ес теряют, в твоей методичке об этом ни слова?
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Це ж яку?ЄС це економічний союз в першу чергу.
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а экономический суверенетет это не суверенетет уже?
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Шо-та не могу понять? Тука рад или Тука в печали от такой ситуации?
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та нє, просто Тука нагадав про своє існування і потрібність владі
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Упрощенная процедура получения паспортов РФ не вызвала ажиотажа среди населения оккупированного Донбасса, - Тука

После непродолжительной гражданской панихиды, толпа спокойно разошлась...(с)
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только что ПУЙЛО приехало в крым на мотоцикле "урал" в в коляске сидел аксенов ))))) трепещи Украина )))))
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Туке я не верю . Из непосредственного общения с жителями потусторонней территории знаю , что они стремятся получить паспорт ********* , но с сохранением Украинского . У многих это получается и на руках имеют три паспорта . Те , кто смогли так сделать , - этим гордятся .
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После деоккупации всех владельцев паспортов с двухглавой курицей отправить на исторические @б@ня к бярезкам, матрешкам и балалайкам.
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К сожалению , это будет тяжело сделать на практике .
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Зависит от наличия яиц у власти. Судетских немцев никто не спрашивал.
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Думаю , что нам придётся поступать очень мягко . В век компьютерных технологий на каждом пропускном пункте брать отпечатки пальцев у каждой особи , пересекающей пункт пропуску или вообще - границу-кордон . А потом сверять с данными , где , когда и зачем оные были в Украине . Р.S . Колючая проволока по всему кордону с хорошими камерами и пограничниками тоже было бы окей .
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після деокупації всім "репатріантам" видати паспорти негромадян України без права голосування до вияснення участі в бандформуваннях чи підримки окупаційної влади.
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Тролль ! Смотри танки переходящие через границу .
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У меня другая информация, общался как то по интернету с одной дамой из головки, по её словам за рашистским паспортом прям очередь
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Горловка это разновидность дамбасского миньета. Без горловки лаптестанский паспорт данбасяо не получают.
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Я тебе скажу больше, за дыровскими паспортами тоже очередь. Причины разные, сжег украинский в порыве ненависти к бендерам, личинке исполнилось 16...
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Лысый брехун.А что делают "переселенцы" в Украине.Ты ж говорил ,что наши люди..А как там за Эндрю всех порву.Порохня ничтожна.
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А ты попробуй. Вдруг тебя не быстро забанят.
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А что бы было? Стирол бы заработал и метзаводы?
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Чегой-то крым не шибко рад, как мне говорят оТТЕДОВА.... чешуТЬ репу и не знаюТЬ, как из енТОГО говнищАА выбираЦЦа. бИндероцев то нет, кАнеШНА... но есть кто получше. И нет того, кто нужОН - туРЫСТА хоть какого-никакого... кричали - хохлы нищие, едуТЬ со своим салом... ну тАперича и москаль не едИТь, ибо в помойку да такую дорогущую... ну, дамбасянцы ещё могуТЬ всё поправить - с пачпортами то оно способнее в рашку, там территории много.. да и корни большинства этой мрази там - люмпен из ***********.
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донецкие мокши, получайте ордынские паспорта, но знайте что они строго одной серии.
вы на крючке как у СБУ так и у ФСБ.

Почитайте как по паспортам Петрова и Баширова вычистили всех гебнявых.
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НДЯ
13 тысяч паспортов
ниочем

Сепары здесь02.08.2019 До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют паспорта Венгрии, - МатиосМатиос заявил, что паспорта РФ получили 13 тысяч жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. В Украине везде своё ОРДЛО. (авт.)
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Интересно было посмотреть! ху@ло на урале, цирк шапито отдыхает! посмеялся: ху@ло на ху@не с коляской! думаю дождусь презентации: ху@ло на ишаке или ишак на ху@ле!
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Конечно пренебрегатают. Потому что гладиолус.
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а наша влада ще й пенсії тим дебілам платить
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