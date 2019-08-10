 Боєць Нацгвардії загинув на Донбасі, за добу - чотири обстріли найманців РФ, - пресцентр ОС

Про це йдеться в повідомленні пресцентру Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом доби збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв українські позиції поблизу Пищевика (з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї) і Гнутове (з станкового протитанкового гранатомета). У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовані два обстріли - в районі Світлодарська (з автоматичного гранатомета) і Луганського (з станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї).
Також повідомляється, що під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.
Нагадаємо, 9 серпня російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим тиші на Донбасі, українські військовослужбовці при цьому не постраждали.
Трагічна новина вимагає поваги
до пам'яті загиблих захисників України,
а не з'ясування стосунків між вами!
Гарант капитуляціі, а не конституціі.
"Украина должна прекратить переговоры в Минске!!! По моему мнению, после событий в Павлополе первое, что следовало сделать, - это сказать: Украина прекращает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран "нормандский формат". Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно! "
На такой шаг государству следует пойти после гибели 4 украинских воинов под Павлополем во время провозглашенного бессрочного перемирия. Об этом рассказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе на переговорах в Минске Роман Бессмертный.
... почему его никто не слышит????....
П.С. Как говорит Саша Сотник, "Вова, не звони Путину, с дьяволом нельзя договориться, можно только этим обелить его перед Западом и снять с него санкции. Смерти солдат этим не прекратить"
К счастью, Зеленский - не Порошенко. Он на войне не зарабатывает. Он заинтересован в окончании войны, а не в ее эскалации. Поэтом, если понадобится, то он будет и двадцатый и сто двадцатый раз звонить. Чтобы боевые эпизоды не переросли в полномасшабную войну до последнего украинца.
А Саша Сотник вещает откуда-то из Европы и глубокомысленно поучает.
....если нет, то кто сказал, что зе на войне и "перемириях" не зарабатывает?
.... "то он будет и двадцатый и сто двадцатый раз звонить" - а в результате гибнут украинцы не? и как долго они должны гибнуть , а зе звонить?....
.....могу лишь процитировать Уинстона Черчилля..... да наверное не стоит.....
---------------
При 19 оголошуваних "припиненнях вогню"?
Наприклад, в 2017, коли не було активних бойових дій, було "пасхальне", "хлібне", "шкільне" та "новорічне" перемир'я (останніх навіть два - на початку та в кінці року). Попри це, в 2017 році загинуло 198 військовослужбовців України. І 1288 було поранено чи отримало бойові травми.
---------------
Тю, он и кубок президента для "лиги смеха" сделал. Для школ не сделал, для ВУЗв не сделал, для детей не сделал, для ученых не сделал, для ветеранов не сделал, для инвалидов не сделал. А для лиги смеха сделал. Какой же скандал? Чистая правда.
Зеленского в Турции представили как комика и разгорелся скандал