 Боєць Нацгвардії загинув на Донбасі, за добу - чотири обстріли найманців РФ, - пресцентр ОС

Про це йдеться в повідомленні пресцентру Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом доби збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв українські позиції поблизу Пищевика (з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї) і Гнутове (з станкового протитанкового гранатомета). У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовані два обстріли - в районі Світлодарська (з автоматичного гранатомета) і Луганського (з станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї).

Також повідомляється, що під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Національної гвардії України.

Нагадаємо, 9 серпня російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим тиші на Донбасі, українські військовослужбовці при цьому не постраждали.