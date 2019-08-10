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Все про:ГПУ (3134) Межигір'я (89) Ющенко (2213)

 Слідство вважає, що Ющенко виводив "Межигір'я" з умислом, але довести, що в обмін на щось, поки не може, - представник ГПУ Радіонов

Через недостатність доказів повідомлення про підозру третьому президентові України Віктору Ющенку здійснено за статтею 191, тобто заволодіння.

Начальник 2-го слідчого відділу управління спецрозслідування ГПУ Андрій Радіонов в ефірі Українського радіо прокоментував, як держава втратила понад півмільярда гривень разом з резиденцією, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, земля виводилася з держвласності в кілька етапів. "З початку 90-х сама резиденція "Межигір’я" мала статус державної резиденції. Їх було декілька, і вони були закріплені спеціальними нормативними актами. За часів Кучми було створено Державне управління справами, якому і було передано більшість цих об’єктів. Просто так вивести його з володіння держави було неможливо. Спочатку отримувалось нерухоме майно, і вже потім було заволодіння землею", - повідомив Радіонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ завершила слідство у справі Ющенка про виведення "Межигір'я" з державної власності, - Родіонов

При цьому серед підозрюваних - не тільки Віктор Ющенко. Навіть більше - є кілька вироків, що вступили в законну силу.

"Чому президент Ющенко, тому що йому і тільки йому за законом напряму підпорядковувалось Державне управління справами і ним розглядались документи, від яких залежала подальша передача резиденції. Наразі повідомлено про підозру 8 особам. Є навіть ті, щодо яких вступили вироки у законну силу. Починаючи від посадовців, зокрема, двох президентів та прем’єр-міністра, і до нотаріусів. Наша тактика (слідства. - Ред.) — згори-вниз", - зазначив прокурор.

Він повідомив, що через недостатність доказів повідомлення про підозру здійснено за статтею 191, тобто заволодіння.

"Це теж злочин з ознаками корупції, але це не є прямий хабар. Якби було достатньо доказів, що президент з використанням владних повноважень дав хабар, аби мати можливість розпустити Раду, то наразі ми не маємо достатнього таких даних. Хоча, звісно, всі версії розглядаються. Ми щиро вважаємо, що коли колишній президент це робив, він робив це саме з умислом, і саме в умисному злочині слідство його підозрює. Наразі ми не можемо сказати, що він вчинив злочин, ми його підозрюємо у вчиненні злочину. І це версія слідства. На сьогодні довести, що це було в обмін на щось, ми не можемо", - підкреслив Радіонов.

Намір, за версією слідства, полягав у співучасті в заволодінні.

"Він допомагав іншій особі. Необов’язково, щоб ти отримав у власну кишеню якусь частку майна, це може бути і політичне сприяння. Наразі ми говоримо про корисливий умисел на користь Віктора Януковича", - пояснив прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ направила до суду клопотання про арешт майна Ющенка, - Горбатюк

Нагадаємо, на початку серпня Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування у справі колишнього президента Віктора Ющенка щодо незаконного заволодіння резиденцією "Межигір'я", ГПУ підозрює Віктора Ющенка в розтраті майна на загальну суму 540 млн гривень і допомозі Віктору Януковичу в заволодінні резиденцією "Межигір'я".

Нагадаємо, третього президента України Віктора Ющенка підозрюють у виведенні в 2007 році резиденції "Межигір'я" з державної власності.

Раніше в Генеральній прокуратурі України підтвердили, що третій президент Віктор Ющенко підозрюється в заволодінні комплексом будівель і споруд резиденції "Межигір'я" і будинком в с.Нові Петрівці (Київська обл.), А також земельними ділянками загальною вартістю 540 млн грн.

30 листопада 2017 року резиденція експрезидента "Межигір'я" перейшла у власність держави. Суд визнав недійсним договір про передачу Межигір'я в приватну власність.

З 29 травня 2018 року суд передав арештоване майно і резиденцію "Межигір'я" в управління АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142294
 
 
 Топ коментарі
 
Ющенко с рыгами взасос целовался.
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Зажміть ющидлі яя в двері - він все розповість, ублюдок. Це лайно гірше його наступників і попередніків. Воно просрало 1. Міжнародний імідж України. 2. Шанс України стати дійсно розвиненою країною. 3. Надію людей.
Цього ублюдка ненавиджу більше всіх т.з. президентів України.
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Люди, узбагойтеся. Особисто я з самого початку Майдану-2004 чітко усвідомлював що Ющенко - це ситуативно найоптимальніший технічний кандидат "проти_януковича". І не більше. Свою місію він виконав, відтермінував розповзання шахтних хробаків на кілька років. І все. Нехай розводить бджіл на своїй дачці.
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А мне вот такая последовательность прослеживается что не получив результата "как в Швеции" или там "вторая Франция" от возведенного на трон царя они тут же разочаровываются и выбирают назло этому царю другого,из стана противоположного.
Потом получают закономерный результат и бегут опять свергать и сажать из другого стана и так по кольцу как белки в колесе.
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Те що ВОНИ ставляться до преза як до царя. вказує лише на їхній рабський кацапський менталітет. Те що президента слід розглядати як менеджера величезної фірми, їм на голови не спадає. Бо голови порожні.
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То, что мы имеем сейчас(агрессия со стороны раши) заплонировано было во времена Юща.
Он просто целовал задницу пуйлу и заигрывал с ЕС. Все, это отработанный материал- на свалку истории.
Почитайти учебник ******** Дугина: "Основы гелполитиуи" (найдите главу про Укаину), очень многое поймете.
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Ющенко сцыкло ещё то))
Помню , как он жил припеваючи, на гос даче при своём 'враге' яныке и поливал г ЮВТ
А потом начался майдан, он и сдрыстанул оттуда моментально))
Если б не он, может, и войны бы не было сейчас. Чмо ещё то
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Це та ЮВТ, що у 2008, на відміну від Ющенка, відмовилася назвати Росію агресором?
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То, виходить, є?

Несіть її сюди, обговоримо!
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ты уже с собой начала разговаривать. Не пей больше побереги печень, раз голова тупая
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Виктор Федырыч!!!
А страусы за вами скучали.
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про точку зрения ЮВТ в августе 2008 знают не только страусы
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ЮВТ хотела создать широчайшую коалицию с рыгами и пнуть Ющенко.
Он это дело прохавал и пнул ЮВТ вместе с рыгами.
Кто в этой истории не хороший человек?
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Ай-ай-ай! Дали "девушке" подср@чник. А "девушка" так старалась (для кого - вопрос), так широко раздвигала (возможности коалиции, естественно)...
И Вы еще спрашиваете "кто нехороший человек"?
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Для кого это не вопрос,но тогда до 2014 года это виделось по другому.
Путин конечно не хороший человек это было понятно,но что бы до такой степени...
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До 14? Після Тузли і 08.08.08?

Може комусь треба було вчасно окуліста відвідати?
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Та ні, це та, що "найкращий газовий контракт" (для *********, звісно) підписала...
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Уже про этот контракт до дыр форумы истерли. Это был именно контракт, а не устная договоренность, когда ***** среди зимы могло угрожать газ перекрыть, с которым можно было пойти в суд.
По этому 'херовому' контракту Украина отсудила у рашки уже кучу денег. И даже кое- кто получил миллионные премии. И все опять Юля 'хихикала'
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Саме тому Україна й й відсудила, що він був саме такий (без лапок). Бо був би нормальний (для України, звісно), то НІЧОГО ВІДСУЖУВАТИ НЕ ДОВЕЛОСЬ БИ.
Чи ТЮкнутим це не доходить?
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По этому 'херовому' контракту Украина отсудила у рашки уже кучу денег

за осуждение Чикатило куча людей получила награды и премии.

Чикатило - причина улучшения жизни следователей, прокуроров и судей !
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По этому 'херовому' контракту Украина отсудила у рашки уже кучу денег

Для ЗЕбилов специально :

по суду по этому контракту Украина не высудила получение денег с Кацапии

по суду по этому контракту Украина отбилась от долгов перед Кацапией
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Надо отобрать у Ющенко 20 миллиардов гривень и удвоить пенсии !!!
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А друг и наставник ЗЕленского Янукович уже как бы в теме межигорья не при делах. ЗЕбобики, вы хоть фиговым листом свою голую правду прикрывайте.
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Та канешна))
Это ж зеленский был министром экономики при овоще, он-гад ему картины по млн долларов дарил
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он ему писюном на рояле в бане играл.

Герой !
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Та нет, Зеленский козлом тогда по сцене прыгал за братана Януковича , в архивах все есть.
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Это ахренительное преступление))
В сто раз хуже, чем тырить деньги из бюджета во время войны, сидеть на схемах овоща и воровать у укроборонпрома
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Картины может и не дарил,но очко вылизывал добросовестно.
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Прихильники Януковича звинувачують Ющенка, що він привів Януковича до влади...
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