 Серійного ґвалтівника заарештували в Рівному, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про зґвалтування на території гідропарку та одному із житлових комплексів у Рівному до поліції почали надходити із 2013 року. Поліцейські встановили особу зловмисника, нині він перебуває у слідчому ізоляторі.

Жертвами злочинів стали жінки молодого віку, двом з яких на момент вчинення злочину виповнилося 18 років. Насильницькі дії зловмисник переважно скоював на території гідропарку та у зимовий період часу.

Завдяки професійним діям та злагодженій роботі працівникам Рівненського відділу поліції та обласного управління вдалося вийти на слід ґвалтівника. Ним виявився 30-річний житель Рівного, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.

"На підставі зібраної доказової бази, зокрема, за результатами численних слідчих дій та необхідних експертиз, чоловіку повідомили про підозру у вчиненні шістьох зґвалтувань за частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення аналогічних злочинів, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — Сьогодні, десятого серпня, суд задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави".

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