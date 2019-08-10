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Все про:зґвалтування (83) Нацполіція (8005) Рівне (168)

 Серійного ґвалтівника заарештували в Рівному, - Нацполіція

У Рівному узяли під варту чоловіка, підозрюваного в скоєнні серії зґвалтувань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про зґвалтування на території гідропарку та одному із житлових комплексів у Рівному до поліції почали надходити із 2013 року. Поліцейські встановили особу зловмисника, нині він перебуває у слідчому ізоляторі.

Жертвами злочинів стали жінки молодого віку, двом з яких на момент вчинення злочину виповнилося 18 років. Насильницькі дії зловмисник переважно скоював на території гідропарку та у зимовий період часу.

Завдяки професійним діям та злагодженій роботі працівникам Рівненського відділу поліції та обласного управління вдалося вийти на слід ґвалтівника. Ним виявився 30-річний житель Рівного, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв.

"На підставі зібраної доказової бази, зокрема, за результатами численних слідчих дій та необхідних експертиз, чоловіку повідомили про підозру у вчиненні шістьох зґвалтувань за частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення аналогічних злочинів, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник слідчого управління Олександр Панасюк. — Сьогодні, десятого серпня, суд задовольнив клопотання слідчого та обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142292
 
 
 Топ коментарі
 
Помню у меня в кафе бухали мусора ,получили вызов по поводу задержания насильника и уехали ,приехали минут через 40-50 уже с пойманным насильником ,ну я глянул в машину и увидел там геть избитого типа ,ну учитывая что то был насильник ,как-то совсем его не пожалел ,прошло пару дней ,мусорки опять приехали бухнуть и когда я спросил ,как там насильник ,услышал ответ - Та это был не он ,ошибочка вышла .... Серийный насильник арестован в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7858
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Чтобы перестали вас насиловать просто надо перестать сопротивляться!президент Зе.
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Сарожа, Зе тебя отлюбит, не сомневайся..,..
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Главное,чтобы не ошиблись.А правосудие свершится.
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О господи,..... в проруби? Я про таких извращенцев не слыхал
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А може прорубь была с печкой "Булерьян", и с кондиционером, и с баром, и с койкой, и с... Короче ты что проруби пять звездочек не видел? Серійного ґвалтівника заарештували в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 570
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В верховную раду его бы. Тогда депутатам и неприкосновенность не поможет)))
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"Вокзал. На перроне стоит прилично одетая дама.
Завидев носильщика, кричит ему:
- Эй, потаскун, поди сюда!
Носильщик, приближаясь:
- Я не потаскун, мадам, я - носильщик.
- Носильщик? Хм... Ну тогда изнасилуй мой чемодан."
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Помню у меня в кафе бухали мусора ,получили вызов по поводу задержания насильника и уехали ,приехали минут через 40-50 уже с пойманным насильником ,ну я глянул в машину и увидел там геть избитого типа ,ну учитывая что то был насильник ,как-то совсем его не пожалел ,прошло пару дней ,мусорки опять приехали бухнуть и когда я спросил ,как там насильник ,услышал ответ - Та это был не он ,ошибочка вышла .... Серийный насильник арестован в Ривном, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7858
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Ну,как кто ,доблестные блюстители закона ,ибо человек очень сильно возмутился по поводу его задержания ..
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Да запросто могли быть и добропорядочные граждане)))
Из серии:
- кто свидетели?!
- я свидетель, а что случилось?!
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Сам случайно упал! Сначала на кулак мента, потом на сапог мента и только после на резиновую дубинку мента... Серійного ґвалтівника заарештували в Рівному, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4692
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Чтобы перестали вас насиловать просто надо перестать сопротивляться!президент Зе.
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Сарожа, Зе тебя отлюбит, не сомневайся..,..
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а чего это они зимой в гидропарке шарохались одни? "белый и пушистых жертв" не бывает; меня всегда удивляли заявления типа "шла я я пьная одна после дискотеки в три часа ночи в глухом селе и ВДРУГ меня изнасиловали!"
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Виктимное поведение не оправдывает преступника.
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