 Експерти в США пов'язують вибух на військовому полігоні в РФ із випробуванням нових ракет, - Reuters

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Це нагадує нам низку подій під час Чорнобиля, які ставлять питання про те, чи надає Кремль пріоритетного значення добробуту росіян над утриманням влади та контролю над корупційними потоками", - сказав посадовець новинному агентству.
Американські спостерігачі пов'язали вибух з витоком радіації з тестуванням ядерної ракети, розробку якої просуває Путін, повідомляє Reuters. Російська сторона заявляє, що радіаційний фон залишається на нормальному рівні, а місцева влада російського міста Сєвєродвінськ заявила про зафіксоване короткострокове підвищення радіації.
Двоє американських експертів заявили, що вибух власне реактивної установки не призвів би до витоку радіації, однак, припустили, що могли відбуватись випробування ядерних ракет.
Під час свого звернення до російського парламенту в березні 2018 року Путін говорив про розробку нової стратегічної зброї.
Нагадаємо, через два дні після інформації про інцидент російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".
Мокши дают порционно специально подобранную имфу,
на основании которой нанятые за границей эксперты
делают намеки на испытание ракеты с ядерным двигателем...
А потом уже серьезные СМИ за взятки редакторам,
разносят это как доказанный факт...
На самом деле скорее всего на складе взорвалась
ракета (ы) в следствии чего разрушились боеголовки
и произошла утечка радиоционных материалов...
Так скиньте им сразу на Москву
Не тяните кота за хвост.
Нічого не буде до тих пір поки на рашці молодь не винайде вогонь яким можна боротися з рашкомусорами. Але рашкомолодь дуже й дуже далека від винайденя вогню.
В понеділок на роботу...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tG_1qG4kbK0
MustLive
@MustLiveUA
Як вам всі пожежі, вибухи та викиди радіації в Росії цього тижня. Вони трапилися як раз до 20 річниці епохи Путіна. Треба росіянам вже знаки зрозуміти нарешті.
...всегда!!!
Авария в Северодвинске, взрыв на складах в Сибири, небывалые пожары и аномальные потопы. Плюс повсеместная протестная активность, пока вспыхивающая короткими, но весьма яркими фейерврками. Строго формально каждый конкретный случай - флуктуация, отклонение от нормы. Но отклонение потому и называется отклонением, что есть норма - то есть, стабильное во времени течение тех или иных процессов. Когда отклонения сами становятся нормой, система попадает в качественно иное состояние.
Теория катастроф (или теория эволюции) определяет этот период как "осцилляции". В системе возникают колебания и отклонения от нормы, растущие как в количестве, так и по частоте и амплитуде процессов. В быту мы наблюдаем это явление каждый день, ставя чайник на огонь. Перед тем, как весь объем воды прогревается до 100 градусов, из-за конвекции возникают зоны разностных температур. В чайнике начинается парообразование по всему объему воды, смысл которого - выровнять температуру по всему объему, и внешне это выражается тем, что чайник начинает "прыгать". Как только система прогревается до температуры кипения по всему объему, образование пара начинает происходить по границе двух фаз, и система уходит в новое состояние - фазового перехода.
В социальной системе катастрофы точно так же начинают нарастать вблизи границы перехода в качественно новое состояние. При этом топливом являются несбалансированные противоречия, создающие состояние системного кризиса. Никакие попытки стабилизировать ситуацию невозможны - чайник будет кипеть, пока стоит на огне, а огнем в нашем случае является характер уголовного режима, созданного братвой из девяностых. Именно он обеспечивает непрерывное производство конфликтов в социуме, именно они разогревают его до состояния кипения.
Как ни парадоксально, но сегодня подавляющее большинство даже природных катастроф в нашей стране - рукотворны. Включая последние наводнения и пожары. Отдали тайгу под беспощадную вырубку - получите и распишитесь. Весной вы получаете изменившийся характер снегозадержания, снег тает гораздо быстрее - вот вам и "аномальное" наводнение. А высохший лес превращается в сплошную зону сухостоя, которая горит, как Дрезден под американскими бомбами, до состояния огненного шторма. Человечский фактор? Да, именно он. Тотальная безответственность и алчность, потому и результат.
Вчерашняя катастрофа на Севере - те же человеческие ручки. Точнее, мозги. Если отправляют ракету в космос, забивая кувалдой датчик ориентации в пространстве, да еще повернутый на 180 градусов - то является ли это показателем падения технологической культуры? Да, конечно. И если с такой культурой, да в ядерные технологии, да в проект, который еще в 80 годы был признан бесперспективным - то получите новую аварию с радиоактивным следом.
(Кстати, в скобках. В официальных сообщениях уровень радиации на аварии в Северодвинске публикуют то в микрорентгенах, то к микрозивертах. Что как бы одно и то же, но в зивертах обычно меряют поглощенную организмом радиацию, в рентгенах - излучаемую в среду радиацию. А это значит, что специалисты дают данные как по радиации в среде, так и по радиации, уже поглощенной людьми. И это существенно разные ситуации, так как поглощенная радиация накапливается, а вот время накопления в официальных сообщениях не передают - это и есть самая важная часть информации. И, кроме того, резкое падение радиационного фона тоже выглядит обеспокаивающим признаком - так быстро падает фон только у короткоживущих, наиболее опасных изотопов. Скажем, радон-222 имеет период полураспада всего 3 дня, но если в вас попадут даже следовые количества - онкология стопроцентная)
Система начинает жрать себя. И маркером процесса становится резкое увеличение количества катастроф, каждая из которых имеет своё собственное объяснение, но общая картина становится однозначной. В конце жизни у человека начинаются необратимые изменения обмена веществ, он резко "высыхает", начинает пахнуть по-особому, "старчески" - это точно такие же маркеры скорого конца. Природа, в общем, не любит избыточного разнообразия. Путинская Россия точно так же начинает уже просто смердеть катастрофами, которые в итоге скоро сойдутся в точку.
(Еще в одних скобках можно сказать, что теоретически можно "взбодрить" умирающего дозой чего-нибудь эдакого. Режим может устроить массовое кровопускание, начать какую-нибудь внешнюю войну, инициировать локальный гражданский конфликт. Но в лучшем для режима случае это продлит время его жизни на несколько лет. Конец будет неизбежным, правда, последствия такого "отложенного" конца могут стать еще более ужасными.)
Что и тонет, и горит,
и еще взрывается?
Начинается на "Р"
и на "Я" кончается.
ПОДГОРАЕ?))))
Kirill Rodnoi
@kirillrodnoi
По данным норвежцев радиация в месте взрыва под Архангельском превысила норму в 300 раз.
ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".
"В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести", - говорится в заявлении.
"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, но была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", - сообщили в департаменте.
Уточняется, что "имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий".
Ранее российские СМИ информировали со ссылкой на источники о взрывах и пожаре на военном полигоне в районе населенного пункта Нёнокса в Архангельской области. На территории Нёнокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России. После случившегося район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания.
Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта в час.