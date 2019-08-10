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Все про:вибух (1740) ракети (488) Росія (19302) США (5262)

 Експерти в США пов'язують вибух на військовому полігоні в РФ із випробуванням нових ракет, - Reuters

Чиновник адміністрації Трампа згадав Чорнобильську катастрофу, коментуючи Reuters інцидент на військовому полігоні в Росії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Це нагадує нам низку подій під час Чорнобиля, які ставлять питання про те, чи надає Кремль пріоритетного значення добробуту росіян над утриманням влади та контролю над корупційними потоками", - сказав посадовець новинному агентству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух на військовому полігоні в Архангельській області РФ стався через займання і детонацію ракетного палива, - "Росатом"

Американські спостерігачі пов'язали вибух з витоком радіації з тестуванням ядерної ракети, розробку якої просуває Путін, повідомляє Reuters. Російська сторона заявляє, що радіаційний фон залишається на нормальному рівні, а місцева влада російського міста Сєвєродвінськ заявила про зафіксоване короткострокове підвищення радіації.

Двоє американських експертів  заявили, що вибух власне реактивної установки не призвів би до витоку радіації, однак, припустили, що могли відбуватись випробування ядерних ракет.

Під час свого звернення до російського парламенту в березні 2018 року Путін говорив про розробку нової стратегічної зброї.

Нагадаємо, через два дні після інформації про інцидент російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142291
 
 
 Топ коментарі
 
москалів потрібно знищити, щоб вони не засрали всю планету.
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Рождённый гадить - не гадить не может! Проект обезьяны с гранатой Путина "Буревестник"- это верх экологического кретинизма. Это летающий "Чернобыль", сеющий радиоактивное заражение над всей территорией своего полета и это похлеще любых "Новичков".
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москалів потрібно знищити, щоб вони не засрали всю планету.
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Очень похоже на спец операцию по дезинформации...
Мокши дают порционно специально подобранную имфу,
на основании которой нанятые за границей эксперты
делают намеки на испытание ракеты с ядерным двигателем...
А потом уже серьезные СМИ за взятки редакторам,
разносят это как доказанный факт...
На самом деле скорее всего на складе взорвалась
ракета (ы) в следствии чего разрушились боеголовки
и произошла утечка радиоционных материалов...
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Фу.
Так скиньте им сразу на Москву

Не тяните кота за хвост.
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Они для начала отсосут и выразят обеспокоенность.
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Рождённый гадить - не гадить не может! Проект обезьяны с гранатой Путина "Буревестник"- это верх экологического кретинизма. Это летающий "Чернобыль", сеющий радиоактивное заражение над всей территорией своего полета и это похлеще любых "Новичков".
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В Мацкве неспокойно.Молодёжь разгоняют,пакуют до сих пор.Из искры да возгорится пламя.!
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) там завжди когось пакують.
Нічого не буде до тих пір поки на рашці молодь не винайде вогонь яким можна боротися з рашкомусорами. Але рашкомолодь дуже й дуже далека від винайденя вогню.
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бо суббота..вихідний...
В понеділок на роботу...
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Коли вже вони почнуть вибивати один одного?
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вяличие доведет рукожопых до цугундэра
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Никаких испытаний ядерных ракетных двигателей в России быть не может, их невозможность давно доказана американскими и особенно - украинскими экспертами, так же твердо доказана, как невозможность постройки Крымского моста.
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Все,що роблять козломорді кацапи є: 1. Шкідливим для Природи 2. Тому недовговічним. 3. Робить кацапів біднішими. 4. Формує в світі негативне відношення, яке люто проявиться, як тільки кацапня перестане платити проституткам в цілому світі. Щиро радію кожній аварії в кацапні, де гинуть останні мізки, шо ше там є.
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Как может автоматический бот "Щиро радію"?
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Смотрю видео - вот она какая, "непредсказуемая траектория". Даешь еще!!!
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Когда козломордых начнет наказывать сама Природа?
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Это не то...Нужно, чтоб не Сибирь горела, а касабы сгорали...
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серсер ласти склеїв в гонці озброєнь, кацапи зараз теж бабла неміряно тратять, але штати їм ніколи не перегнати. Як говорять: є*ала жаба гадюку )))
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MustLive

@MustLiveUA
Як вам всі пожежі, вибухи та викиди радіації в Росії цього тижня. Вони трапилися як раз до 20 річниці епохи Путіна. Треба росіянам вже знаки зрозуміти нарешті.
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Жаль до столицы козломордых не долетело это чудо технической мысли☹️
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Треба вже їм до мацкви випробування переносити, економити на "камандировачних"
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Кацапы порошок урана засыпали в гидразин ("шоб пиндосов одним ударом.."). А оно вот как получилось.. Михалыч, а напильник был чистый или в керосине?
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От небезизвестного El Murid:
Авария в Северодвинске, взрыв на складах в Сибири, небывалые пожары и аномальные потопы. Плюс повсеместная протестная активность, пока вспыхивающая короткими, но весьма яркими фейерврками. Строго формально каждый конкретный случай - флуктуация, отклонение от нормы. Но отклонение потому и называется отклонением, что есть норма - то есть, стабильное во времени течение тех или иных процессов. Когда отклонения сами становятся нормой, система попадает в качественно иное состояние.

Теория катастроф (или теория эволюции) определяет этот период как "осцилляции". В системе возникают колебания и отклонения от нормы, растущие как в количестве, так и по частоте и амплитуде процессов. В быту мы наблюдаем это явление каждый день, ставя чайник на огонь. Перед тем, как весь объем воды прогревается до 100 градусов, из-за конвекции возникают зоны разностных температур. В чайнике начинается парообразование по всему объему воды, смысл которого - выровнять температуру по всему объему, и внешне это выражается тем, что чайник начинает "прыгать". Как только система прогревается до температуры кипения по всему объему, образование пара начинает происходить по границе двух фаз, и система уходит в новое состояние - фазового перехода.

В социальной системе катастрофы точно так же начинают нарастать вблизи границы перехода в качественно новое состояние. При этом топливом являются несбалансированные противоречия, создающие состояние системного кризиса. Никакие попытки стабилизировать ситуацию невозможны - чайник будет кипеть, пока стоит на огне, а огнем в нашем случае является характер уголовного режима, созданного братвой из девяностых. Именно он обеспечивает непрерывное производство конфликтов в социуме, именно они разогревают его до состояния кипения.

Как ни парадоксально, но сегодня подавляющее большинство даже природных катастроф в нашей стране - рукотворны. Включая последние наводнения и пожары. Отдали тайгу под беспощадную вырубку - получите и распишитесь. Весной вы получаете изменившийся характер снегозадержания, снег тает гораздо быстрее - вот вам и "аномальное" наводнение. А высохший лес превращается в сплошную зону сухостоя, которая горит, как Дрезден под американскими бомбами, до состояния огненного шторма. Человечский фактор? Да, именно он. Тотальная безответственность и алчность, потому и результат.

Вчерашняя катастрофа на Севере - те же человеческие ручки. Точнее, мозги. Если отправляют ракету в космос, забивая кувалдой датчик ориентации в пространстве, да еще повернутый на 180 градусов - то является ли это показателем падения технологической культуры? Да, конечно. И если с такой культурой, да в ядерные технологии, да в проект, который еще в 80 годы был признан бесперспективным - то получите новую аварию с радиоактивным следом.

(Кстати, в скобках. В официальных сообщениях уровень радиации на аварии в Северодвинске публикуют то в микрорентгенах, то к микрозивертах. Что как бы одно и то же, но в зивертах обычно меряют поглощенную организмом радиацию, в рентгенах - излучаемую в среду радиацию. А это значит, что специалисты дают данные как по радиации в среде, так и по радиации, уже поглощенной людьми. И это существенно разные ситуации, так как поглощенная радиация накапливается, а вот время накопления в официальных сообщениях не передают - это и есть самая важная часть информации. И, кроме того, резкое падение радиационного фона тоже выглядит обеспокаивающим признаком - так быстро падает фон только у короткоживущих, наиболее опасных изотопов. Скажем, радон-222 имеет период полураспада всего 3 дня, но если в вас попадут даже следовые количества - онкология стопроцентная)

Система начинает жрать себя. И маркером процесса становится резкое увеличение количества катастроф, каждая из которых имеет своё собственное объяснение, но общая картина становится однозначной. В конце жизни у человека начинаются необратимые изменения обмена веществ, он резко "высыхает", начинает пахнуть по-особому, "старчески" - это точно такие же маркеры скорого конца. Природа, в общем, не любит избыточного разнообразия. Путинская Россия точно так же начинает уже просто смердеть катастрофами, которые в итоге скоро сойдутся в точку.

(Еще в одних скобках можно сказать, что теоретически можно "взбодрить" умирающего дозой чего-нибудь эдакого. Режим может устроить массовое кровопускание, начать какую-нибудь внешнюю войну, инициировать локальный гражданский конфликт. Но в лучшем для режима случае это продлит время его жизни на несколько лет. Конец будет неизбежным, правда, последствия такого "отложенного" конца могут стать еще более ужасными.)
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Загадка

Что и тонет, и горит,
и еще взрывается?
Начинается на "Р"
и на "Я" кончается.
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В Белом,а затем и Баренцевом море будет Чернобыль похлеще нашего.Рыбка-тю-тю.
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В Московии хоть что-то делают, что-то взрывается. "в Днепропетровске (ныне - Днепр) по-прежнему находится КБ «Южное», создавшее при участии множества советских предприятий знаменитую МБР «Воевода». А также его производственная база - завод «Южмаш». Однако оба эти некогда прославленные предприятия сейчас буквально в руинах. Ведущие специалисты разбежались, зарплата нищенская, выход продукции практически нулевой."
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чтo тo делатъ и сделатъ бoлъшая разница
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Это был подарок путлеру от шойгу на двадцатилетие царского трона . Гиперзвуковая маховая ракета помахала долго жить долгой радиацией в Архангельской области и Белом море . Експерти в США пов'язують вибух на військовому полігоні в РФ із випробуванням нових ракет, - Reuters - Цензор.НЕТ 8313
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Tut ruskije tomagavki delali po ixnemu poniatiju, no kak vsegda u nix nicego nepolucylos.
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https://www.youtube.com/watch?v=y0eZHsASVxQ Думаю Reuters в чем-то правы...
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Важен результат, а причина это вторичное!
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Kirill Rodnoi

@kirillrodnoi

По данным норвежцев радиация в месте взрыва под Архангельском превысила норму в 300 раз.
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вєлікая касміческая держава,а фуле ви хатєлі Експерти в США пов'язують вибух на військовому полігоні в РФ із випробуванням нових ракет, - Reuters - Цензор.НЕТ 2055
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Попытка сделать Иллона .... Шутка конечно
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ТАСС со ссылкой на департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом".
"В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести", - говорится в заявлении.
"Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, но была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты", - сообщили в департаменте.
Уточняется, что "имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий".
Ранее российские СМИ информировали со ссылкой на источники о взрывах и пожаре на военном полигоне в районе населенного пункта Нёнокса в Архангельской области. На территории Нёнокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России. После случившегося район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания.
Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона до двух микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозиверта в час.
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Не думал, что от мультяшной ракеты может быть столько проблем.
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