 Українське дербі: "Шахтар" обіграв "Динамо" в Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рахунок у матчі відкрили гості, на 21 хвилині гол забив Жуніор Мораес. Кияни відігралися на 39 хвилині першого тайму завдяки голу Родрігеса.

Другий м'яч за "Шахтар" забив Марлос на 64 хвилині.

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