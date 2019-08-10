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Все про:Динамо (116) Київ (6377) футбол (730) Шахтар (80)

 Українське дербі: "Шахтар" обіграв "Динамо" в Києві

У матчі третього туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" поступилося донецькому "Шахтарю" з рахунком 1-2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рахунок у матчі відкрили гості, на 21 хвилині гол забив Жуніор Мораес. Кияни відігралися на 39 хвилині першого тайму завдяки голу Родрігеса.

Другий м'яч за "Шахтар" забив Марлос на 64 хвилині.

Також читайте: Три станції метро в Києві змінять режим роботи 10 серпня у зв'язку з футбольним матчем "Динамо" - "Шахтар"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142290
 
 
 Топ коментарі
 
Мораес, Родригес и Марлос это древние украинские козацкие фамилии.. Украинское дерби: "Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве - Цензор.НЕТ 4270
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Ну для встречи двух колхозных команд на первенство кубка фермы оно может всё и так Украинское дерби: "Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве - Цензор.НЕТ 5454 ,но для дерби двух сильнейших команд большой футбольной страны это ужас ужасный..
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Динамо Киев - позор украинского футбола. Зажравшиеся ленивые мажоры.
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За такие игры людям с такими зарплатами надо ноги отрывать ,шо тем шо другим ...
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Ну для встречи двух колхозных команд на первенство кубка фермы оно может всё и так Украинское дерби: "Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве - Цензор.НЕТ 5454 ,но для дерби двух сильнейших команд большой футбольной страны это ужас ужасный..
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О себе такого сказать не могу,как ходят люди я и так каждый день вижу ... Українське дербі: "Шахтар" обіграв "Динамо" в Києві - Цензор.НЕТ 6780
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С такой игрой в лч делать нечего . Высококлассная команда должна была делать результат с кротами в Киеве и разорвать к буям Брюгге в ответной игре. А тут два поражения кряду и ничё....впереди же ответка с бельгийцами.А если сыграют ничейку то это что считать как прогресс в игре команды и поводом оставить физрука на мостике ?
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Мораес, Родригес и Марлос это древние украинские козацкие фамилии..
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Да, но первый и третий - это граждане Украины! Как-то так
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Сейчас не 70-е годы прошлого столетия .Это профессиональный футбол и национальность игрока НЕ имеет значения
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Я о том, что забивали как раз украинцы
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" и национальность игрока НЕ имеет значения "

Скажи об этом Роберто Карлосу , после того как ему банан на поле бросали .
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Бараны бросили банан. Бараны НЕ едят бананы
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Кому как. Я почему то не болею за черножопых чужаков бегающих с мячиком по украинским полям - за них в бразильских фавелах болеют...
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Есть простой рецепт как сделать так чтобы их небыло на наших полях. Играть в футбол лучше чем они местным футболистам
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Так и играют! С удовольствием смотрю матчи дворовых и сельских команд.
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Чому б не організувати You tube чемпіонат таких команд ?
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вся ставка Динамо на то, чтобы притащить за уши Лигу чемпионов в Киев
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Они это и не скрывали...
В интервью так и говорили... Все мысли о матче с Брюгге...
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аМоралєс, Родригєс, Марлос - старовинні козацькі хвамілії
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та отож
якби не сказали, що то "Шахтар" та "Динамо", фіг би здогадався
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Вообще-то, Мораес и Марлос - граждане Украины... Или забыли? А может не знали?
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..за весь матч ни одного намека на позиционную игру в нападении. ни одной наигранной комбинации, хотя бы примитивной. все либо на индивидуалке, либо на фарте. третий сезон уже Украинское дерби: "Шахтер" обыграл "Динамо" в Киеве - Цензор.НЕТ 1076
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Брюгге в голове сидит... ЛЧ важнее сейчас...
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В нападении проблемы . Наконец то поменяли Бе на Соля .Но результата не последовало .не понятно в какой он форме . Против Брюгге с такой игрой делать нечего
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Талант нужен ! И полная самоотдача . Неймар на фарт не рассчитывает . Или Гризманн .Только на себя
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За такой футбол от ДК - Лобановский в гробу переворачивается, а болелы уже выпили весь валидол, и мечтают от314здить Сурков с Хацем....
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Я не смотрю футбол десь с 2008 , после того как случайно нарвался на док фильмец о коррупции в футболе . Не помню хто снимал , кажись Франция , но это не точно . Короче , после того шо я там увидел , у меня больше не возникало желания смотреть футбол .
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Посмотри фильм о коррупции в Украине - может не захочешь жить....
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Та их майже кожен день дивлюся на ютубе Українське дербі: "Шахтар" обіграв "Динамо" в Києві - Цензор.НЕТ 4498
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Динамо Киев - позор украинского футбола. Зажравшиеся ленивые мажоры.
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Надо подождать... Смотрим ответный матч...
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Повезёт же какой то киевской школе ! У них физкультуру будет преподавать САМ маэстро Хац
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И Суркисов обоих тоже, изза них Динамо таким слабым стало.
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Эрланген вчера Нюрнберг победил! ...или наоборот? -- но по радио комментатор бесновался, как чумной... -- аж мне за рулём полехчало не заснуть ...*)
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Кубок!!!
Четвертому дивизиону он важнее...
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Точно! -- Ингольштадт -- там Ауди будують... ... офуенный завод -- но я за Нюрнберг! ...Ахти! *)
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Перед Брюгге просто ужос ! Они же в сильнейшем составе вышли
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Не смотрел. Негде. Но коммента понравились, особенно про древние казаки фамилии.
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Шахтер с заслуженной победой! Динамо как обычно -дно))))
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В селах футбол лучше играют, чем эти многомиллионые легионеры.
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Футбол в Києві вважаю померлим за життя суркісів.
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странно, и как это труп, умудрился в 1/2 ЛЧ оказаться. Как раз, при Суркисах. К ним, как угодно, можно относится, весьма неоднозначные персонажи, мягко говоря, но факт есть факт, не появись Суркисы в 1993 году, я не думаю, что Динамо Киев, как футбольный клуб, существовало бы, вообще.
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Динамо было в 80-х, которые жарили и шкварили на поле все что шевелится!! А сейчас это не динамо. Сейчас это девочки по вызову, которым указывает путь, их сутнер - Уркис Українське дербі: "Шахтар" обіграв "Динамо" в Києві - Цензор.НЕТ 3181
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і трава колись була зеленіша. справа ж не в тому, що колись в динаму в наказовому порядку найкращих футболістів загнали? я колись теж футбол дивився часто, коли й сам любив побігати в м"яч, але динамівський надраціональний футбол імені лобана, то таке, на любителя - може бути видовищним коли є класні нападники, на постачання м'ячів яким працює решта командної машини, а як тільки не стало Шевченка й Реброва, то "дирка" на багато років перетворилась на понуре лайно, хз як зараз, але думаю з тими ж жидами-власниками нічого не змінилось...
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впродовж матчу матерився, зебілів (і зебілок) посилав - і не шкодую. Шкодую лише за негативний результат
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весь колектив ЦЕНЗОРА висловлює щиру радість,що Ан Мура трохи "попустило" Українське дербі: "Шахтар" обіграв "Динамо" в Києві - Цензор.НЕТ 4572
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Сначала прочитала украинское ДЕБРИ..........🙂
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матч в принципе смотрибедьный был, особенно 1 тайм, когда Шахтер раскатывал Динамо как детей, но люксембургский мавр сделал своё черное дело.. во 2 тайме просто все встало на свои места
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Игра "Динамо" с "Шахтером" - единственные интересные матчи украинского чемпионата. Всегда есть интрига.
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от би був спосіб дивитись щось не лише в прямій трансляції, може людство років через 200 винайде таке Українське дербі: "Шахтар" обіграв "Динамо" в Києві - Цензор.НЕТ 7872
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Не удивился. Боюсь даже представить какое бабло крутится за сливы... Увы был яоым фаном когда-то: РАЗОЧАРОВАН.,
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Вот Цензор,одни ушлепки на футбольной ветке.И о зебилах,и о деньжищах,и о Суркисах...Но вы хоть прикиньте своими куринными мозгами сколько уже игр провели киевляне.Каждые два дня матч.В какой еще стране такой ритм?И это при 12 командах в "высшей" лиге.Такими темпами чемпионат Украины закончиться в сентябре.Какие придурки составили календарь?Идиотизм полный.В Украине есть хоть что то,что можно назвать федерацией футбола?Два матча с Шахтером и матч с Брюгге,это как?То что Динамо проиграет не было никакого сомнения.И хорошо,что в один мяч.
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Шахтер по составу, просто намного лучше сыгран, классом выше и просто опытнее. В Киеве много молодых и слабый тренер. Суркис, с какой то, маниакальной упертостью, пихает в главные, так называемые "легенды с динамовскими сердцами". Игроки были классные, но тренеры, просто, никакие. Радует только, что много украинцев играет. Сегодня в старте было 7. Остальное, пока, удручает. Особенно, много ошибок, в передачах. Ну, посмотрим, сезон только начался.
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ну и календарь, составлен, просто по идиотски. Суперкубок, матчи чемпионата, ЛЧ, и это в начале сезона и сразу неслабые соперники.
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Дерби, это когда играют команды из одного города.
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