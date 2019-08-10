 Українське дербі: "Шахтар" обіграв "Динамо" в Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рахунок у матчі відкрили гості, на 21 хвилині гол забив Жуніор Мораес. Кияни відігралися на 39 хвилині першого тайму завдяки голу Родрігеса.
Другий м'яч за "Шахтар" забив Марлос на 64 хвилині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рахунок у матчі відкрили гості, на 21 хвилині гол забив Жуніор Мораес. Кияни відігралися на 39 хвилині першого тайму завдяки голу Родрігеса.
Другий м'яч за "Шахтар" забив Марлос на 64 хвилині.
Скажи об этом Роберто Карлосу , после того как ему банан на поле бросали .
В интервью так и говорили... Все мысли о матче с Брюгге...
якби не сказали, що то "Шахтар" та "Динамо", фіг би здогадався
Тема о футболе!
Четвертому дивизиону он важнее...
Суркіси.
Безнадія..
Я проспала. Не дивилася.