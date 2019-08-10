 Офіс Президента оприлюднив план заходів із відзначення в новому форматі Дня незалежності України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Ранок 24 серпня розпочнеться з ушанування пам'яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу та незалежність країни.
"Під час церемонії, яка стартує о 9:30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання. На знак того, що Україна та українці пам’ятають своїх героїв, пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші міста держави. Вони символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих Героїв Небесної Сотні", - йдеться у повідомленні.
У пам’ятному заході разом з президентом України Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, діти. Вони покладуть квіти на місці загибелі Героїв Небесної Сотні та пов’яжуть синьо-жовті стрічки навколо.
Під звук дзвонів на майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає гімн України а капела.
У рамках святкування на головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри та відомі музиканти.
Крім того, відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Воно розпочнеться близько 9:50.
Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів.
откель там классика?
Там таблица умножения одна на восьмерых
А нє рибний суп ви єлі? !!!!!
Опять целая куча толстых бородатых женщин в платьях будет читать свои заклинания и делать вид что кому-то служат и за кого-то, кроме собственного брюха переживают.
...однако, когда детки Луки к Власти придут -- валить ей, ко мне придётся... ...а куда ж ещё деваться?
Но у нас Любовь... -- нам лехше всех... ...прорвёмся! ... *)
Особенно мне нравится вот это в их исполнении.
https://www.facebook.com/100015455803981/videos/551882452003610/
Під захистом дітей, як і положено у куйлів.
Обожрались шоколада, порохоботы!
Я даже для соеголовых два раза не повторяю.
Остальные пятьдесят - ольгинская натура...
Очень трогательно: ленточки, журавлики, погрустить на камеру, свечки (а как у нас без них?), обязательно поп. И за пять лет ни один гандон не сел. Убойная совершенно страна.
когда он обещал закончить ВОЙНУ в считанные дни ?
зеленский уже почти четыре месяца как презедент. за это время не освобождено из плена ниодного украинца, а война не прекратилась. значит слуге коломойского выгодна война.значит коломойский, зеленский и богдан зарабатывают на войне.
Вам принципиально? Почему Вы именноу меня ЭТО спрашиваете? Вон, там, выше, Вам видно, кто ТАК пишет?) Замечательно, раз увидели наконец). Но вот ВАМ видео о том, как Порошенко обещает закончить АТО. Или ОН ЕГО ЗАКОНЧИЛ так, как и обещал???????????
Нате, вспомните и ЗАпомните его слова тогда...
Порошенко АТО не може тривати 2-3 місяці, АТО буде тривати години
https://www.youtube.com/watch?v=E-OWlfqL0mo
Я тебя, зебила, прямо спросил, когда Порошенко обещал закончить войну в считанные дни ?
НЕ АТО, А ВОЙНУ !!!
Ты, зебил, понимаешь разницу в обстановке на апрель 2014 года и после 6 июня 2014 года ?
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Лопотуй голомозый, да бундет грывчато
В кочь турмельной бычахе, что коздрой уснит,
Окошел бы назакрочь, высвиря глазята,
А порсаки корсливые вычат намрыд!
Три, самолож выверстный, вертяшку сум воздлинем,
Секливой апелайде и боровайка кнется,
Гренит малополешный тем перезлавским тринем,
И отмурчится бамба, и голою вернется.
Стих, правда, слямзен у Станислава Лема. Но то таке ...
Ну что ж, порохоботы, отвыкайте.
Теперь все будет "не по-вашему".
у вас в Кацапии шыкалад из сои делают ?
соболезную.
а будет... шествие памяти Независимости...
"
Ще не вмерла УКРАЇНИ, ні СЛАВА, ні ВОЛЯ,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці...
Душу й тіло ми положим за нашу СВОБОДУ,
І покажем, що ми, браття, КОЗАЦЬКОГО роду...."
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СЛАВА УКРАЇНІ !!!
-- им Забугорье платит!
...хотя, если честно -- платят им паны по-чёрному -- незаконно -- ещё и больше, чем у меня на круг... -- честного немецкого работяги! ...а я ж ещё и на Польшу налоги сдаю -- как с куста -- автоматычно.
...вот нам и дно Коррупции ... ...пока шо, Поляндия доит ЕС! -- а мы всё в потолок глядим... ..а под плинтус нет...
Панам зачёт! -- немецкие зарплаты получают в Бундесе, а украинские рабы за них пашут -- на польскую пенсию, социал, страховки и прочие "корзинки прожиточного уровня".
Пашут, суки -- хохлы -- и жалуются: Поляки своим лучшие рейсы отдают! А мы горбатимся по 400 дней рабочих, на 365 календарных!
...однако -- все валят за Бугор -- в щасливое рабство...*)
Вот эта шобла во главе с маэстро имитирующим игру х..м на рояле будет чтить!
В то время когда убивали людей они рубили бабло услаждая своими дебильными шутками московитов в Греции и Турции при этом выводя деньги в офшор и не платя налогов в Украине. и вот они будут чтить.