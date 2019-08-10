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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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 Офіс Президента оприлюднив план заходів із відзначення в новому форматі Дня незалежності України

В Офісі Президента погодили план заходів із відзначення 28-ї річниці Незалежності України. Головний акцент урочистостей - діти як майбутнє країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Ранок 24 серпня розпочнеться з ушанування пам'яті героїв, які віддали життя, захищаючи свободу та незалежність країни.

"Під час церемонії, яка стартує о 9:30 біля пам’ятного Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні, буде проголошено загальнонаціональну хвилину мовчання. На знак того, що Україна та українці пам’ятають своїх героїв, пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші міста держави. Вони символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих Героїв Небесної Сотні", - йдеться у повідомленні.

У пам’ятному заході разом з президентом України Володимиром Зеленським та його родиною візьмуть участь рідні та близькі полеглих захисників незалежності України, ветерани АТО, діти. Вони покладуть квіти на місці загибелі Героїв Небесної Сотні та пов’яжуть синьо-жовті стрічки навколо.

Під звук дзвонів на майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає гімн України а капела.

У рамках святкування на головній площі країни також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри та відомі музиканти.

Крім того, відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Воно розпочнеться близько 9:50.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони ще не визначило, кому і скільки премій виплатити до Дня Незалежності

Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України за участі ветеранів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3142289
 
 
 Топ коментарі
 
🤥 отето і всьо? Я йду на парад ветеранів
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Карочє, буде розмазування зелених соплєй.
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шаурма, сахарная вата, голубі міра...
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🤥 отето і всьо? Я йду на парад ветеранів
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Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям!
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Дети находятся не в цепких руках улицы, а в липких лапах смартфонов.
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ЗЕбилы-с )))

откель там классика?

Там таблица умножения одна на восьмерых
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ТОБТО, ЗАМІСТЬ ПРАЗДНУВАННЯ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, НАМ ПРОПОНУЮТЬ ТРАУРНУ ХОДУ?
А нє рибний суп ви єлі? !!!!!
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так ***** сказав шо "трагєдія нємажлівая" - імпєрія зла рухнула. Он прізван восстановіть есесесер і прізвал Зє! а кльоун щиро відгукнувся
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Попам побоку повод - лишь бы побесноваться.
Опять целая куча толстых бородатых женщин в платьях будет читать свои заклинания и делать вид что кому-то служат и за кого-то, кроме собственного брюха переживают.
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шаурма, сахарная вата, голубі міра...
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-- дитями, суки, прикрываются... ...ещё беременных баб нагонят... -- шо б токо, лишь бы не Майдан.
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Другой вопрос -- ботва зелёная -- своих отпрысков отдаст, на съедение Бандерам? *)
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Моя Подружка в Минске, работает за 900 доллярив в месяц -- она спец! ...это у вас круто...
...однако, когда детки Луки к Власти придут -- валить ей, ко мне придётся... ...а куда ж ещё деваться?
Но у нас Любовь... -- нам лехше всех... ...прорвёмся! ... *)
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А выступление "95-го квартала" будет? Нельзя же обойтись зеленой нации без таких великих деятелей искусства!

Особенно мне нравится вот это в их исполнении.

https://www.facebook.com/100015455803981/videos/551882452003610/
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Для зеленых лохторатов хватит и ролика с игрой Зюзи на рояле.
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Карочє, буде розмазування зелених соплєй.
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Спам на Крещатику щоб не було військового параду.
Під захистом дітей, як і положено у куйлів.
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Чествование памяти героев небесной сотни теперь у соеголовых называется - "размазывание зеленых соплей".... Офис Президента обнародовал план мероприятий по празднованию в новом формате Дня независимости Украины - Цензор.НЕТ 6114
Обожрались шоколада, порохоботы!
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Так, я обожрався шоколаду. Зебіл, давай по темі, тобі програма святкування сподобалась?
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Читай ниже.
Я даже для соеголовых два раза не повторяю. Офис Президента обнародовал план мероприятий по празднованию в новом формате Дня независимости Украины - Цензор.НЕТ 7760
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Сподіваюсь для зебілів повторюєш. Бо з першого разу вони точно не зрозуміють. Якщо програма хороша, то ходи здоровий. Сподіваюсь ти отримаєш насолоду від цього цирку. Ходи здоровий. Хай щастить.
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Зеб, ты только что пустил зелёную соплю, великодуховную и сракальную.
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Так они соевые только на пятьдесят процентов...
Остальные пятьдесят - ольгинская натура...
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Зеленский, ты военным денег обещал вместо парада. Забыл?
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Или все деньги на зебилов в трускавце потратил?
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Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и повяжут сине-желтые ленты вокруг", - говорится в сообщении.

Очень трогательно: ленточки, журавлики, погрустить на камеру, свечки (а как у нас без них?), обязательно поп. И за пять лет ни один гандон не сел. Убойная совершенно страна.
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Блазні, рояль, шаурма? І навколо лише самі чуваки.
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чет не хочется читать...и вообще,девушка,надо как то вам себя в руках держать что ли))))
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зеленский уже почти четыре месяца как презедент. за это время не освобождено из плена ниодного украинца, а война не прекратилась. значит слуге коломойского выгодна война.значит коломойский, зеленский и богдан зарабатывают на войне. будь те вы прокляты зеленые твари делающие бизнес на крови украинцев.
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Уважаемый! Будьте осторожны с проклятиями! За 5 лет президенства я ни разу не прокляла Петра. А ведь он обещал закончить войну в считанные дни. И все пять лет именно он "делал бизнес на крови украинцев"! ПЯТЬ лет и почти четыре месяца - огромная разница, верно?) Так что давайте будем справедливыми! Я стараюсь именно такой и быть. Мне тоже Владимир не очень .. на данном этапе. Тот же Парубий еще у власти, как бЭ, нет? Вот с кого нужно спрашивать на самом деле.
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я ни разу не прокляла Петра. А ведь он обещал закончить войну в считанные дни...


когда он обещал закончить ВОЙНУ в считанные дни ?
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Igor V 184bb5c7

зеленский уже почти четыре месяца как презедент. за это время не освобождено из плена ниодного украинца, а война не прекратилась. значит слуге коломойского выгодна война.значит коломойский, зеленский и богдан зарабатывают на войне.

Вам принципиально? Почему Вы именноу меня ЭТО спрашиваете? Вон, там, выше, Вам видно, кто ТАК пишет?) Замечательно, раз увидели наконец). Но вот ВАМ видео о том, как Порошенко обещает закончить АТО. Или ОН ЕГО ЗАКОНЧИЛ так, как и обещал???????????
Нате, вспомните и ЗАпомните его слова тогда...

Порошенко АТО не може тривати 2-3 місяці, АТО буде тривати години

https://www.youtube.com/watch?v=E-OWlfqL0mo

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а где тут он войну обещал закончить в считанные дни?
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нахрен ты мне какого-то Igor V 184bb5c7 тискаешь ?

Я тебя, зебила, прямо спросил, когда Порошенко обещал закончить войну в считанные дни ?

НЕ АТО, А ВОЙНУ !!!

Ты, зебил, понимаешь разницу в обстановке на апрель 2014 года и после 6 июня 2014 года ?
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ага, нє празднік нєзавісімості, а реквійєм по есесеру - імпєрії зла
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як раз в духє "гєополітічєской трагєдії вєка" - жалобная оф.часть і в баню з бабами послє обязаловкі
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ребята занялись своим привычным делом - устойством корпоративов
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Надеюсь, что во время праздника квартальная дива Ленка Кравец торжественно прочитает стихи сочинения самого Великого Зюзи: Офис Президента обнародовал план мероприятий по празднованию в новом формате Дня независимости Украины - Цензор.НЕТ 2661

Лопотуй голомозый, да бундет грывчато

В кочь турмельной бычахе, что коздрой уснит,

Окошел бы назакрочь, высвиря глазята,

А порсаки корсливые вычат намрыд!
Три, самолож выверстный, вертяшку сум воздлинем,

Секливой апелайде и боровайка кнется,

Гренит малополешный тем перезлавским тринем,

И отмурчится бамба, и голою вернется.

Стих, правда, слямзен у Станислава Лема. Но то таке ...
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а в сторонке пропагандист трётся, пять лет перепечатывающий сайты ДНР и РФ.
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Нормальный план, который обязательно не понравится соеголовым.
Ну что ж, порохоботы, отвыкайте.
Теперь все будет "не по-вашему". Офис Президента обнародовал план мероприятий по празднованию в новом формате Дня независимости Украины - Цензор.НЕТ 7026
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а почему именно "сое"головым ?

у вас в Кацапии шыкалад из сои делают ?

соболезную.
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У них шоколад делают из того же материала из которого один якутский скульптор делает зимние фигуры. На то она, их страна, и Парашей зовётся.
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тот кто ставит сам себе это Офіс Президента оприлюднив план заходів із відзначення в новому форматі Дня незалежності України - Цензор.НЕТ 9901=сам у себя отсасывает!
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военного парада гордости-чести-достоинства в честь Дня Независимости не будет...
а будет... шествие памяти Независимости...
"
Ще не вмерла УКРАЇНИ, ні СЛАВА, ні ВОЛЯ,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці...

Душу й тіло ми положим за нашу СВОБОДУ,
І покажем, що ми, браття, КОЗАЦЬКОГО роду...."
.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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Будет "Хода худоби" которую и возглавит один козёл. А стаду баранов понравится.
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Я в Украине уже давно "чужой" -- но общаюсь с земляками -- реальными украинцами -- они боятся своей страны! ... ...им дым Отечества не дорог и опасен.
-- им Забугорье платит!
...хотя, если честно -- платят им паны по-чёрному -- незаконно -- ещё и больше, чем у меня на круг... -- честного немецкого работяги! ...а я ж ещё и на Польшу налоги сдаю -- как с куста -- автоматычно.
...вот нам и дно Коррупции ... ...пока шо, Поляндия доит ЕС! -- а мы всё в потолок глядим... ..а под плинтус нет...
Панам зачёт! -- немецкие зарплаты получают в Бундесе, а украинские рабы за них пашут -- на польскую пенсию, социал, страховки и прочие "корзинки прожиточного уровня".
Пашут, суки -- хохлы -- и жалуются: Поляки своим лучшие рейсы отдают! А мы горбатимся по 400 дней рабочих, на 365 календарных!
...однако -- все валят за Бугор -- в щасливое рабство...*)
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а ты, краснофлажный, своей стране налоги платишь или на социале сидишь ?
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Три года кряду в поселке Майское проходило большое и яркое мероприятие, организованное Днепропетровской Облгосадминистрацией во главе с Валентином Резниченко - авиашоу «Вільне небо». Фигуры высшего пилотажа, трюки от парашютистов, фудкорты, детские зоны, выступление украинских групп - все это проходило для жителей Днепра и области еще в прошлом году.В 2019-м авиашоу проходить не будет. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на ДЗ «Майское».В прошлом году на аэродром «Майское» отпраздновать День Независимости пришли более 44 тысяч людей. Многие люди были одетыми в патриотические цвета сине-желтого стяга, некоторые надели вышиванки и украинские веночки. Мероприятие стало хорошей традицией.В ДЗ «Майское» сообщили, что в этом году авиашоу не планируют проводить, так как Облгосадминистрация не выделила на него средства. Будет ли мероприятие в следующем году - пока сказать сложно.
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КАКОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ!
Вот эта шобла во главе с маэстро имитирующим игру х..м на рояле будет чтить!
В то время когда убивали людей они рубили бабло услаждая своими дебильными шутками московитов в Греции и Турции при этом выводя деньги в офшор и не платя налогов в Украине. и вот они будут чтить.
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Особливий цинізм в тому ,що на могилах Небесної сотні будуть "********* палочки" скакать.
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Не увидел в программе игру на рояле в исполнении Гаранта... Незачет
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Після шмарклі не забути помити мостову, з пожежних машин...
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